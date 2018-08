TT. Na Courtois nog een Belg naar Real? WK-sensatie wordt ploegmaat van Batshuayi - Franse international naar AS Roma - Duitse interesse voor Denswil De voetbalredactie

14 augustus 2018

15u15 5 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Valencia huurt Denis Cheryshev van Villarreal

Valencia huurt de Russische winger Denis Cheryshev tot het einde van het seizoen van de buren uit Villarreal.

De Valencianen halen zo dus opnieuw aanvallende versterking naar Mestalla, nadat ze eerder al Michy Batshuayi met een huurovereenkomst wegplukten bij Chelsea en Kevin Gameiro overnamen van Atlético Madrid. Met Simone Zaza en Rodrigo lopen er in Valencia al twee gereputeerde spitsen rond. De club komt dit seizoen uit in de Champions League, na de vierde plaats van vorig seizoen.

De 27-jarige Cheryshev was op het afgelopen WK basispion bij Rusland, dat tot ieders verrassing in eigen land de kwartfinales kon bereiken. Daarin bleek de latere vicewereldkampioen Kroatië te sterk.

Franse international Nzonzi naar AS Roma

AS Roma heeft de Franse international Steven Nzonzi aangetrokken. De 29-jarige middenvelder komt over van Sevilla en kost de Romeinen naar verluidt rond de 30 miljoen euro. Op het twitterkanaal van AS Roma liet de club via een livestream zien hoe Nzonzi op het vliegveld van Rome wordt onthaald door honderden fans. Nzonzi, negenvoudig international, was een belangrijke kracht in de selectie van Didier Deschamps die de wereldtitel veroverde in Rusland.

Chelsea leent Bakayoko uit aan Milan

De Franse middenvelder Tiémoué Bakayoko wordt door Chelsea tot het einde van het seizoen uitgeleend aan AC Milan, zo maakten beide clubs vandaag bekend. De 23-jarige Bakayoko kwam vorig seizoen nadat hij getransfereerd werd van AS Monaco tot 43 duels voor The Blues, waarmee hij de FA Cup won. In de finale tegen Manchester United scoorde Eden Hazard toen van op de stip het enige doelpunt van de wedstrijd.

De Mets op zucht van Beerschot-Wilrijk

Gertjan De Mets (31) zal dit seizoen allicht de clubkleuren van Beerschot-Wilrijk verdedigen. De defensieve middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van Zulte Waregem. De Mets moet wel nog zijn fysieke testen bij de Antwerpse club afleggen.

Peter Maes bevestigt interesse in zijn keeperstrainer

Het stond hier op HLN.BE zaterdag al, maar ondertussen heeft Lokeren-trainer Peter Maes op de lokale zender TV Oost bevestigd dat doelmannentrainer Erwin Lemmens mogelijk Thibaut Courtois volgt naar Real Madrid. "Het is mooi dat hij zo’n aanbieding krijgt", zegt Maes. "Maar we hopen dat hij blijft."

In een afrondende fase zitten de gesprekken nog niet. Toch heeft Thibaut Courtois tijdens de onderhandelingen over zijn miljoenentransfer naar Real Madrid een naam van een landgenoot op tafel gegooid. Die van Erwin Lemmens, doelmannentrainer van de nationale ploeg en Lokeren, met wie hij de voorbije jaren een uitstekende band heeft opgebouwd. Interesse die door Peter Maes op regionale zender TV Oost werd bevestigd. "Ik heb er met Erwin over gesproken", zegt Maes. "Het is natuurlijk fantastisch dat iemand zo'n aanbieding krijgt. Dat betekent dat hij veel kwaliteiten heeft. Wij zijn heel blij dat hij bij Lokeren is. De toekomst? Daar hebben we geen antwoorden op. We hopen dat hij blijft en dat we verder kunnen werken. Ik weet niet of Erwin zelf naar Real wil. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik denk dat het nog allemaal moet concretiseren."

Topkeepers nemen wel vaker een keeperstrainer mee naar hun nieuwe clubs, iemand waarop ze kunnen vertrouwen en van weten dat ze op speficieke onderdelen werken. Lemmens zelf heeft het voordeel dat hij Spaans spreekt – hij voetbalde tussen 1999 en 2005 zes jaar in de Primera Division.

Mönchengladbach volgt Denswil

Stefano Denswil staat op de radar van het Duitse Borussia Mönchengladbach. Afgelopen weekend reisde de hoofdscout van de Bundesligaclub af naar Jan Breydel om de verdediger zelf te bekijken. Van gesprekken tussen Club en Gladbach of een concreet bod is er nog geen sprake. Afwachten of er voor de Nederlander, die sterk aan het seizoen is begonnen, de komende twee weken nog iets beweegt. (TTV)

Randall Leal (KV Mechelen) keert terug naar Costa Rica

De Costa Ricaanse aanvallende middenvelder Randall Leal verlaat tweedeklasser KV Mechelen na 3,5 seizoenen en keert terug naar eigen land, waar hij een contract voor twee seizoenen ondertekende bij landskampioen Deportivo Saprissa, zo maakte de club uit San José bekend.

De nu 21-jarige Leal streek in de winter van 2015 neer bij Malinwa, dat hem had overgenomen van Belen FC. Achter de Kazerne kon hij nooit doorbreken en kwam de voormalige jeugdinternational niet verder dan negentien officiële duels.

Standard polst Omeonga

In de zoektocht naar een nieuwe middenvelder denkt Standard aan Stéphane Omeonga (22). De Belgische jeugdinternational moet vertrekken bij Genoa en zou oren hebben naar een terugkeer naar Sclessin, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding afwerkte. Voorzitter Venanzi en assistent Ferrera hebben reeds contact opgenomen met Omeonga, maar een concreet aanbod kwam er niet. Ook SPAL en Frosinone tonen belangstelling, zij hopen de Luikenaar te huren met aankoopoptie. (PJC)

STVV verdient 40% op transfer Edmilson

De exit van Junior Edmilson (22) richting Qatar is mogelijk niet zo lucratief voor Standard als gedacht. STVV strijkt namelijk nog een fors deel van de transfersom op. Al-Duhail zou volgens meerdere bronnen 6 miljoen euro betaald hebben voor de Braziliaanse Belg van de Rouches. STVV heeft contractueel nog recht op 40 procent van de meerwaarde bij een doorverkoop. De Limburgers ontvingen in 2016 al 1,2 miljoen van de Rouches. Dus hebben ze nu nog recht op 40 procent van ongeveer 4,8 miljoen. Hetzij ongeveer 2 miljoen euro. Alleen is er nog onduidelijkheid over de transfersom die Standard voor Edmilson ontvangt en dus werd er nog niet afgerekend tussen beide clubs. STVV kaartte dit bij de Pro League aan en plant er een onderhoud met de Rouches over. (SJH)

Samuel Eto'o gaat in Qatar aan de slag

De 37-jarige Kameroener Samuel Eto'o zet zijn carrière voort in Qatar. De viervoudige Afrikaanse Voetballer van het Jaar tekende een contract bij Qatar Sports Club. Dat maakte de club uit Doha maandag bekend.

Eto'o, drie keer winnaar van de Champions League (2006, 2009, 2010), maakte eerder het mooie weer bij Real Madrid (1997-2000), Mallorca (2000-2004), Barcelona (2004-2009), Inter Milaan (2009-2011), Anzhi Makhachkala (2011-2013), Chelsea (2013-2014), Everton (2014-2015) en Sampdoria (2015). De jongste drie seizoenen verdedigde de spits in de Turkse competitie de kleuren van Antalyaspor (2015-januari 2018) en Konyaspor.