TT: Lukebakio trekt naar Watford - ook Trebel en 'Teo' nog weg bij Anderlecht? -

Giroud op weg naar Chelsea, deur voor vertrek Batshuayi nu wijdopen De voetbalredactie

30 januari 2018

19u00 12 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Lukebakio trekt naar Watford

Dodi Lukebakio (20), door Anderlecht uitgeleend aan Sporting Charleroi, trekt naar Watford. Makelaar Mogi Bayat maakte de overgang van de Congolese Belg naar de Premier League op Twitter bekend. Lukebakio speelde dit seizoen al twintig keer voor de Carolo's en was daarbij goed voor drie doelpunten en vier assists. De spits is een jeugdproduct van Anderlecht en maakte zijn debuut in het eerste elftal in oktober 2015. Tijdens het seizoen 2016-17 volgde een uitleenbeurt bij de Franse eersteklasser Toulouse. Bij Watford, het nummer tien in de Premier League, wordt Lukebakio een ploegmaat van Christian Kabasele.

Félicitations @WatfordFC @SportCharleroi pour le transfert définitif de Dodi Lukebakio 👍👍😄😄 et aussi à mon Copain Didier. Football is a big family 😜😜 pic.twitter.com/wVwJODWUGY Mogi Bayat(@ BayatMogi) link

City plukt Jack Harrison weg bij New York en verhuurt hem meteen

Manchester City heeft Jack Harrison (21) overgenomen van zuster- en MLS-club New York City. De vleugelspeler wordt meteen uitgeleend aan Championship-team Middlesbrough. Bij City zette hij zijn handtekening onder een contract voor 3,5 jaar.

De Engelse belofteinternational verliet Manchester United als 14-jarige voor een avontuur in de VS. Nu keert Harrison voor het eerst terug naar een club in zijn vaderland. Voor New York City scoorde hij de voorbije twee seizoenen 14 keer in 59 wedstrijden.

Giroud op weg naar Chelsea, deur voor vertrek Batshuayi nu wijdopen

Chelsea heeft een akkoord bereikt met Arsenal over de transfer van Olivier Giroud, die onderweg is naar Londen. Dat zet de deur wijdopen voor een vertrek van Michy Batshuayi, die zelf rond is met Borussia Dortmund. De Rode Duivel moet bij de Bundesliga-club enkel nog zijn medische testen afleggen.

Moeskroen haalt Bosnische jeugdinternational naar Le Canonnier

Excel Moeskroen heeft de Bosnische verdediger Rijad Sadiku aangeworven. De net 18 geworden Sadiku komt over van FK Sarajevo in zijn thuisland en tekende op Le Canonnier een contract tot medio 2022.

Sadiku moest zijn officieel debuut nog maken bij de drievoudig Bosnisch kampioen, maar zover zal het dus niet komen. De meervoudig jeugdinternational wordt aanschouwd als een groot talent. De Britse kwaliteitskrant The Guardian nam hem vorig jaar op in een lijst met de 60 grootste talenten wereldwijd, geboren 2000.

Le jeune talent Rijad Sadiku (18, défenseur central) signe à l’Excel! Bienvenue à lui! 🤝 pic.twitter.com/UDzN7yVZzl Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

OH Leuven laat Thomas Azevedo terugkeren naar Lommel

OH Leuven gaat flankaanvaller Thomas Azevedo voor de rest van het seizoen te verhuren aan Lommel SK, momenteel koploper in de eerste amateurdivisie. In Leuven heeft de 26-jarige Azevedo nog een contract tot het einde van het seizoen.

"De kwieke flankaanvaller kwam dankzij de hevige concurrentie minder aan spelen toe en zal nu terugkeren naar de club waar het voor hem allemaal begon", legden de Leuvenaars uit op hun website. "Met de Limburgers hoopt hij promotie af te dwingen naar de Proximus League."

Azevedo, een Belg met Portugese roots, debuteerde eind 2008 bij Lommel in het eerste elftal. Na drie sterke seizoenen in tweede klasse verkochten de Noord-Limburgers hun jeugdproduct aan kersvers eersteklasser OH Leuven. Ook Anderlecht deelde in de deal. De Brusselaars betaalden de helft van de transfersom en bedongen de eerste optie tot aankoop. In Vlaams-Brabant wisselde Azevedo goede en minder goede periodes af. In 6,5 seizoen kwam de buitenspeler tot 170 officiële duels (en 20 goals) voor OHL, in de heenronde van dit seizoen tot 15 wedstrijden (en één goal). In het voorjaar van 2014 verhuurden de Leuvenaars Azevedo ook al een half seizoen aan het Nederlandse Go Ahead Eagles.

Athletic Bilbao haalt met Inigo Martinez vervanger voor Laporte

Athletic Bilbao heeft snel gehandeld na de verkoop van Aymeric Laporte aan Manchester City. De Baskische club neemt Inigo Martinez (26) over van Real Sociedad en legt voor de viervoudig Spaans international de afkoopclausule van 32 miljoen euro op tafel.

Inigo Martinez, een jeugdproduct van Sociedad, ondertekende in Bilbao een contract voor vijf seizoenen. In de verbintenis is een afkoopsom van 80 miljoen euro vastgelegd. Eerder op dag verhuisde de Franse centrale verdediger Aymeric Laporte voor 65 miljoen euro van Bilbao naar City.

Aubameyang zit op privéjet, Conte wil Batshuayi opstellen

Het driehoekje is nog geen feit. Pierre-Emerick Aubameyang is met een privéjet onderweg naar Londen in de hoop dat zijn miljoenentransfer (meer dan 60 miljoen euro) snel wordt afgerond. Zolang Dortmund geen vervanger heeft, weigert zijn club de deal af te tekenen. Ondertussen wacht Michy Batshuayi af. De Rode Duivel (24) heeft zin in Dortmund, maar zit in hetzelfde schuitje als Aubameyang: geen transfer als er geen vervanger staat bij Chelsea. Antonio Conte is zinnens Batsman morgen tegen Bournemouth gewoon op te stellen. "Het is niet de beste situatie voor de speler en zeker ook niet voor mij", zei de Italiaan. "Hij heeft vandaag goed getraind en de match met ons voorbereid. Maar je kan niet voorspellen wat er vanacht of morgen te gebeuren staat." Morata is not out en Willian is niet beschikbaar. Dus kan hij Eden Hazard niet als valse 9 uitspelen, wegens een gebrek aan flankspelers. Chelsea probeerde vorige nacht Batshuayi in een ruil te betrekken met Llorente van Tottenham, maar dat stuitte op een njet van de aanvaller. (KTH)

Man City verwelkomt Laporte

Manchester City heeft de overgang van verdediger Aymeric Laporte bevestigd. De Fransman komt over van de Baskische topclub Athletic Bilbao en tekende een contract tot medio 2023. De Citizens activeerden de vertrekclausule van de verdediger en betalen de Basken zo 65 miljoen euro.

De 23-jarige Laporte kwam in 2010 in de jeugd van Athletic Bilbao terecht, en speelde sinds 2012 voor het eerste elftal. In totaal kwam hij tot 222 officiële duels (en tien doelpunten) voor Bilbao.

Bij Manchester City moet Laporte coach Pep Guardiola meer opties geven achterin. Rode Duivel en City-kapitein Vincent Kompany ligt immers op de haverklap in de lappenmand, terwijl ook John Stones in de heenronde anderhalve maand out was met een hamstringblessure.

Tottenham keurt Lucas Moura

Lucas Moura wordt vandaag officieel gepresenteerd als aanwinst van Tottenham Hotspur. De 25-jarige Braziliaan ondergaat vanmiddag een medische keuring en ondertekent daarna zijn contract. De Spurs moeten Lucas voor 18 uur Britse tijd inschrijven om hem morgen op te kunnen stellen in de topper met Manchester United. Paris Saint-Germain ontvangt ruim 28 miljoen euro voor de speler die in 2013 overkwam van Sao Paulo en 35 A-caps voor Brazilië telt.

Lukebakio via Charleroi naar Watford?

Sporting Charleroi onderhandelt met Anderlecht over huurling Dodi Lukebakio (20). Het wil de flankaanvaller, dit seizoen goed voor drie doelpunten, definitief aantrekken. De Carolo's bezitten een aankoopoptie -in makelaarskringen klinkt het dat het om ongeveer 2 miljoen euro gaat -, maar zou nu een lagere som willen betalen. Nadien zou Charleroi Lukebakio opnieuw verkopen met winst. Het Engelse Watford, dat goeie banden onderhoudt met Mogi Bayat, is geïnteresseerd. (PJC)

Leicester stalt Ahmed Musa opnieuw bij CSKA Moskou

De Nigeriaanse winger Ahmed Musa speelt tot het einde van het seizoen voor CSKA Moskou. De Russische topclub leent hem van Leicester City, zo raakte vandaag bekend.

De 25-jarige Musa keert zo terug naar de club waarvoor hij al voetbalde tussen januari 2012 en juli 2016. Na 42 competitietreffers in 124 duels werd hij er voor 18 miljoen euro weggekocht door Leicester.

In het shirt van de Engelse club maakte de Nigeriaanse international (64 caps, 13 goals) vorig seizoen vier goals in 32 wedstrijden. Dit seizoen kwam hij niet meer aan de bak bij de Foxes.

Inbrum (AA Gent) verhuurd aan Ashdod

AA Gent heeft een oplossing gevonden voor Lior Inbrum (22). De Israëlische flankaanvaller wordt uitgeleend aan zijn ex-club FC Ashdod - de speler reisde inmiddels al af naar zijn thuisland. Voor Inbrum wordt het al de tweede uitleenbeurt sinds zijn komst vorige zomer. Eind augustus werd de gewezen jeugdinternational een eerste keer verhuurd, aan het Sloveense NK Maribor. Maar omdat hij daar amper aan spelen toekwam, riepen de Buffalo’s hem vervroegd terug. Voor enkele weken toch. (NP)

Hazard naar City? Never

Chelsea is stellig. Zelfs als Manchester City komende zomer een aanlokkelijk bod uitbrengt op Eden Hazard, zal de club niet plooien. De uittredende Engelse kampioen wil geen rivaal versterken met zijn beste speler. De naam van Hazard (27) ligt sinds een week op tafel bij City. Ze weten dat hij zijn contract, dat afloopt in 2020, voorlopig niet wil verlengen en andere horizonten hoopt op te zoeken. Guardiola wil er nog een aanvaller van wereldklasse bij en hij is gek van de Rode Duivel. City gaf nooit meer dan 76 miljoen euro uit voor een speler - Kevin De Bruyne - maar denkt eraan deze zomer fors in een topper te investeren. Hazard is bij Real de tweede naam op de lijst, na Neymar (PSG). Als hij toch geen contract wil tekenen, ziet Chelsea hem liever naar Real gaan dan naar City. (KTH)

Teo naar Duitsland?

Wellicht eindigt de transferactiviteit bij Anderlecht niet met Hanni en Morioka. Een nieuwe spits is, naast een extra verdediger, nog steeds prioriteit voor Vanhaezebrouck. De grootste kanshebber is Aleksandar Mitrovic (23), volledig op een zijspoor bij Newcastle. De Serviër staat te springen om Lukasz Teodorczyk (26) te vervangen. Anderlecht zoekt een oplossing voor de Pool, mogelijk komt die uit Duitsland. In de entourage van de aanvaller viel nogmaals te horen dat een exit deze winter tot de mogelijkheden behoort. Dat geldt ook voor Adrien Trebel (26) en Leander Dendoncker (22). De Fransman is uitermate gecharmeerd door het geflirt met Olympique Marseille, Dendoncker wil naar Engeland. In tegenstelling tot bij Teo lijkt paars-wit echter niet geneigd mee te werken aan een overgang.

U begrijpt: het worden twee drukke dagen op Neerpede. Gelukkig voor de titelkansen vertelde Van Holsbeeck ons gisteren: "Ik ga me smijten." Dat belooft. (PJC/MVS/MJR/RN/FDZ)

Bandé doet seizoen uit

Hassane Bandé blijft toch bij KV Mechelen. Ajax probeerde hem in de winterstop al los te weken, maar Malinwa wil hem niet laten gaan. Dat werd beslist na een vergadering gisterennamiddag. Ook de speler zelf heeft aangegeven te willen blijven. (FDZ)

RC Genk grijpt opnieuw naast transfertarget

Racing Genk mag andermaal een streep trekken door een beoogd transferdoelwit. Oghenekaro Etebo, de 22-jarige Nigeriaanse international van Feirense, legt het aanbod van Genk naast zich neer. Hij kiest voor een avontuur bij het Spaanse Las Palmas. Na Joseph Paintsil, de Ghanees van Ferencvaros, grijpt Genk dus opnieuw naast een broodnodige versterking voor de flank. Dimitri de Condé en Patrick Janssens hebben nog twee dagen om iets uit de hoge hoed te toveren. (KDZ)

Antwerp polst Cissé (Fulham)

Antwerp denkt er over na om Ibrahima Cissé (23) naar de Bosuil te halen. De middenvelder verliet vorig seizoen Standard voor Fulham, maar komt er maar met mondjesmaat aan spelen toe. Antwerp wil Cissé graag huren mét aankoopoptie, maar Fulham is niet meteen happig om een deal te sluiten. Afwachten of de Great Old de transfer kan afronden. Alexander Corryn kreeg een schorsingsvoorstel voor één speeldag naar aanleiding van zijn rode kaart in Charleroi. Antwerp stemde hier mee in. Hij mist de match van vrijdag tegen Waasland-Beveren. (SJH)

KVK huurt Amerikaanse City-verdediger

KV Kortrijk huurt bij Manchester City de Amerikaan Erik Palmer-Brown (20). Hij was als speler van Kansas City de kapitein van het Amerikaanse team dat de kwartfinale van de Wereldbeker voor U20 speelde. Palmer is een rechtsvoetige centrale verdediger waar PSG, Juventus, PSV en Ajax op aasden, maar die onlangs een contract voor 4,5 jaar tekende bij Manchester City. De Britten lenen hem uit tot het einde van het seizoen, mogelijk langer. Intussen lijkt centrale verdediger Vladimir Kovacevic de club vandaag te verlaten. (ESK)