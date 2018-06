TT: KVO haalt middenvelder Waasland-Beveren en staat op zucht van jonge landgenoot Manchester United - Versterking voor STVV en Moeskroen De voetbalredactie

14 juni 2018

12u44 1 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 zit erop en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

STVV kondigt met Duckens Nazon eerste zomertransfer aan

Sint-Truiden en nieuwe hoofdcoach Marc Brys hebben vandaag hun eerste aanwinst van de zomermercato gepresenteerd. De Kanaries strikten de Haitiaanse aanvaller Duckens Nazon voor de komende drie seizoenen.

De 23-jarige Nazon, een in Parijs geboren Haitiaan, doorliep in Frankrijk de jeugdreeksen bij Vannes en Lorient, alvorens bij de senioren te passeren bij kleinere clubs als Roye-Noyon, Olympique Saint-Quentin en Stade Laval. In het najaar van 2016 volgde een avontuur in de Indian Super League bij Kerala Blasters, waarna hij in januari 2017 tekende bij de Engelse tweedeklasser Wolverhampton. Dat leende hem het voorbije seizoen - terwijl het zelf de promotie naar de Premier League bewerkstelligde - uit aan vierdeklasser Coventry City en derdeklasser Oldham Atletic. Het lukte hem bij beide teams indruk te maken. Bij Coventry scoorde hij 8 keer in 24 wedstrijden. Bij Oldham 6 keer in 16 duels.

Nazon kwam ook al 23 keer uit voor het Haitiaans nationaal team. Eind mei stond hij nog 90 minuten tussen de lijnen toen Haïti in Buenos Aires met 4-0 verloor van een voltallig Argentinië, met onder meer Lionel Messi, Gonzalo Higuain en Angel Di Maria tussen de lijnen.

Moeskroen werft Bosnische winger en Servische middenvelder aan

Moeskroen heeft vandaag de 22-jarige Bosnische winger Mico Kuzmanovic en de 21-jarige Servische middenvelder Luka Lukaovic aangeworven. Allebei tekende ze een contract voor drie jaar, met een optie op een bijkomend seizoen. Kuzmanovic komt over van FC Sarajevo, Lukovic van FC Backa.

Deux nouvelles recrues pour le Royal Excel Mouscron!



Luka Lukovic ➡️ https://t.co/DMyYFNL1wa



Mico Kuzmanovic ➡️ https://t.co/kESFcWoRcK



Bienvenue à eux! 👏🏻 pic.twitter.com/GiruciM4Fy Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

KVO versterkt zich met François Marquet

KV Oostende schiet wakker op de transfermarkt. Nadat het gisteren de overgang van Goran Milovic bekendmaakte landde er vandaag een nieuwe speler bij de Kustboys. De 23-jarige François Marquet speelt de komende drie seizoenen in de Versluys Arena. De voorbije twee seizoenen stond de middenvelder in loondienst van Waasland-Beveren. Eerder speelde hij voor Standard, Jong PSV en Moeskroen.

“François was een vaste waarde bij mijn jonge Duivels op het middenveld met onder andere Dendoncker en Gerkens", verklaart KVO-coach Gert Verheyen. "Hij heeft uitstekende voeten en moet bij ons zorgen voor de creativiteit. Het is een speler met enorm veel potentieel die zich zal willen bewijzen, nadat hij een moeilijker seizoen had bij Waasland Beveren. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn niveau van bij Moeskroen kan terugvinden.” “Bovendien is het een Belg en ook dat is belangrijk voor KV Oostende," vult voorzitter Peter Callant aan.

Welkom François Marquet bij @kvoostende . Middenvelder ondertekende contract voor 3 seizoenen. "Veel goesting om me weer te bewijzen bij KVO" https://t.co/NApbjfZ0tX #KVODNA'tzitinmien #waarden #goesting #workhard pic.twitter.com/jbx3tOfPf1 KV Oostende(@ kvoostende) link

Bij KV Oostende krijgt Marquet straks het rugnummer 8. "Het seizoen mag beginnen. Met Gert Verheyen als coach heb ik een ongelofelijk mooi jaar beleefd bij de jonge Duivels. Bij Waasland Beveren zat ik wat op een dood spoor, dus ik ben heel gretig om te tonen dat ik nog altijd dezelfde speler ben als enkele jaren geleden in Moeskroen", aldus de nieuwbakken aanwinst.

Ook de 19-jarige Indy Boonen maakt zo goed als zeker de overgang naar Oostende. De jonge flankaanvaller is einde contract bij Manchester United. De zoon van oud-voetballer Jacky Boonen speelde tot 2015 in de jeugd bij KRC Genk, waarna hij voor een Engels avontuur koos. Gert Verheyen kent hem goed, ook hij speelde bij de nationale U19.

"AS Monaco betaalt 20 miljoen voor 16-jarig toptalent"

AS Monaco lijkt de strijd om Willem Geubbels te hebben gewonnen. Volgens verschillende Franse media neemt de club de aanvaller voor maar liefst 20 miljoen euro over van Olympique Lyon. De zestienjarige zoon van een Nederlandse vader en een moeder uit de Centraal Afrikaanse Republiek speelde al vier duels in de hoofdmacht van Lyon. Hij werd afgelopen seizoen de jongste debutant in de Europa League. De jeugdinternational van Frankrijk was 16 jaar en 113 dagen oud toen hij mocht invallen tegen Atalanta. Geubbels wordt gezien als één van de grootste talenten van Frankrijk en stond hoog op de verlanglijst van veel Europese clubs.

Monaco have reached an agreement to sign Lyon wonderkid Willem Geubbels for a fee worth €20 million



The 16-year-old is one of France's top forward prospects, and made his first-team debut with Lyon in the 2017-18 season. pic.twitter.com/cWszhhrdeG The Sportz Zone(@ SportzGlobal) link

Dembélé’s agenten betrapt bij Inter

Op heterdaad betrapt. De zaakwaarnemers van Mousa Dembélé zijn tijdens hun tournee door Italië gefotografeerd door Sky Sports. Ze spotten ex-spelers Tom De Mul en Yaya Sharifi aan het hoofdkwartier van Inter, in hartje Milaan. De Italiaanse club is één van de drie Serie A-ploegen die de Rode Duivel ergens op een lijst hebben staan. Ook Napoli en Juventus hebben een lijntje uitliggen - met hen stonden er ook verkennende gesprekken gepland. Dinsdag werden De Mul en Sharifi ook al in Rome (bij AS Roma) en in Napels (onder andere om de transfer van Andy Kawaya naar Avellino af te ronden) opgemerkt.

Of de toekomst van Dembélé in Italië ligt, is maar de vraag. Of de clubs aan de hoge eisen van Tottenham kunnen voldoen, is onzeker. Dembélé wil niet bijtekenen bij Tottenham. Hij vreest dat zijn lichaam niet nog een seizoen in de Premier League aankan. Hij hoopt ook dat Chinese clubs in de dans springen. Beijing Guoan toonde in januari interesse, maar die club heeft geen plaats meer vrij voor buitenlanders. Ook een andere Chinese ploeg overweegt een bod uit te brengen.(NP/KTH)

Newcastle is getalm rond Sels beu

De kans dat Matz Sels volgend seizoen nog voor Anderlecht speelt, is zo goed als onbestaande. Paars-wit bood zes miljoen voor Sels (2 miljoen) en Mbemba (4 miljoen) samen, maar pakt zo goed als zeker naast beiden. Na het afspringen van de transfer van Mbemba - Marc Coucke heeft de hoop nog niet helemaal opgegeven, maar de verdediger trekt zo goed als zeker naar Porto - bleef Luc Devroe met de Engelse club onderhandelen over Sels.

Newcastle lachte het initiële bod van 2 miljoen voor Sels weg, maar gaf Anderlecht de kans een tweede bod te doen. Toen Devroe in zijn tweede bod bij die 2 miljoen bleef en er enkel een paar bonussen aan toevoegde, werden ze pas echt kwaad over het Kanaal. Het vertrouwen tussen beide clubs is na dit nieuwe incident dan ook ver zoek - Anderlecht en Newcastle clashten in januari ook al over Mitrovic. Luc Devroe liet alvast weten geen hoger bod te zullen doen.

Intussen is Matz Sels zwaar teleurgesteld in de onderhandelingsstrategie van paars-wit. Sels was wel gecharmeerd door het persoonlijk akkoord voor vijf jaar dat hij onlangs met Anderlecht bereikte, maar stelt zich vragen bij het feit dat Anderlecht nu geen extra inspanning voor hem wil doen. (MJR)

Chinese interesse voor Benteke?

Volgens enkele Engelse agenten is Christian Benteke een target van het Chinese Hebei Fortune. Nieuwe coach Chris Coleman (ex-Wales) wil er graag een stevige spits bij. Voor Hebei echter een buitenlander kan strikken, moet het één van zijn vier niet-Chinese spelers (Lavezzi, Mascherano, Hernanes, Gervinho) zien te lozen. Crystal Palace is bij een lucratief bod (circa 30 miljoen) bereid mee te werken aan een oplossing voor zijn recordaanwinst. Zeker na zijn ondermaats seizoen dat hem ook zijn WK-stek kostte. Hebei nam nog geen contact op met de entourage van 'Big Ben'. (KTH)

"Inter biedt op Nainggolan", AS Roma ontkent

Inter Milaan blijft trekken aan Radja Nainggolan. Op vraag van Luciano Spalletti, zijn ex-trainer bij AS Roma. De Milanese club fluistert zelfs dat het al een eerste bod van 22 miljoen euro deed op de gewezen Rode Duivel. Roma zou ook een jonge speler van Inter in de deal mogen betrekken. Alleen... Italiaanse bronnen melden dat de Romeinen geen weet hebben van een bod op Nainggolan. Ze zijn ook niet bereid om één van hun publiekslievelingen zomaar te verkopen aan een rechtstreekse concurrent.

Hoe dan ook: Inter weet van geen ophouden. Het wilde vorig jaar al Nainggolan (30) strikken en lijkt nu nog meer overtuigd van zijn meerwaarde. In de entourage van de middenvelder klinkt het evenwel dat ook hijzelf niet op de hoogte is van een concrete aanbieding. De interesse van Inter is Nainggolan naar verluidt wel bekend. Vertrekt 'Il Ninja' deze mercato toch bij Roma - na járen vol speculaties - dan denkt de halvefinalist uit de Champions League aan Nicolò Barella, het 21-jarige talent van Cagliari, als vervanger. (NP/FDZ)