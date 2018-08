TT. Kan Valencia Batshuayi kopen voor 50 miljoen? - Charleroi trekt ervaren doelman aan - Vertrekt Nicolas Lombaerts nog uit Oostende? De voetbalredactie

13 augustus 2018

07u48 5 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Charleroi trekt ervaren Franse doelman aan

Sporting Charleroi heeft de rangen versterkt met Rémy Riou. De 31-jarige doelman tekende een contract voor twee seizoenen met optie op twee jaar extra. Met Riou trekken de Carolo's een doelman aan met een pák wedstrijden op de teller in de Franse Ligue 1, waar hij tussen 2012 en 2017 voor FC Nantes 166 wedstrijden onder de lat stond. Voordien stond de 1m89 grote Riou onder meer onder contract bij Toulouse, AJ Auxerre en Olympique Lyon - waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Riou moet op Mambourg de concurrentie aangaan met Parfait Mandanda. Nicolas Penneteau, die andere landgenoot, ligt nog een tijd in de lappenmand.

#remyriou signe un contrat de 2ans + 2 ans en option @SportCharleroi. pic.twitter.com/zYyeYG0jV2 Mehdi Bayat(@ MehdiBayat79) link

Chelsea ontkent aankoopoptie Batshuayi van 50 miljoen

"Wanneer je eindelijk het perfecte teamlogo hebt", glimlachte Michy Batshuayi - verwijzend naar de vleermuis in het logo, 'zijn' symbool. De aanvaller werd zaterdag, aan de zijde van voorzitter Anil Murthy, voorgesteld bij Valencia. "Een club met grote ambities, net zoals ik." Volgens Spaanse bronnen bedong Valencia ook een aankoopoptie van 50 miljoen euro, maar Chelsea wil dat niet bevestigen. Volgens hen gaat het enkel om een uitleenbeurt - Chelsea gelooft namelijk nog steeds in het talent van Batshuayi (24). Onze Rode Duivel zal het overigens niet cadeau krijgen in Spanje. Gisteren raakte bekend dat Valencia zo goed als rond is met Kevin Gameiro (31), de Franse spits van Atlético Madrid. En met Rodrigo (16 goals vorig seizoen), Santi Mina (12) en Zaza (13) hadden de Spanjaarden al een stevige voorhoede... (NP/KTH)

Club is definitief af van Pina, bijna van Diaby

De transfer van Tomas Pina naar het Spaanse Alavés is rond. De middenvelder - overbodig bij Club - speelde er vorig seizoen al op uitleenbasis en tekende nu een contract voor 3 jaar. Eerstdaags wordt ook een akkoord verwacht in het dossier Abdoulay Diaby. De spits staat op een zucht van Sporting Lissabon. Alle partijen hopen er zo snel mogelijk uit te zijn. Leko trakteerde zijn groep na de zege tegen Kortrijk op een vrij weekend. Vandaag moet blijken of Cools, die vrijdag nog naar de kant moest met pijn aan de lies, kan meetrainen. (TTV/PJC)

Boyata op ramkoers met Celtic

Dedryck Boyata (27) zit op ramkoers met Celtic Glasgow. De Rode Duivel gaat zijn laatste contractjaar in bij de club waarvoor hij sinds 2015 uitkomt en kan op interesse rekenen van verschillende clubs. Het ziet ernaar uit dat hij er niet meer zal spelen. Celticcoach Brendan Rodgers vertelde aan de Schotse pers dat Boyata's makelaar Jacques Lichtenstein zich vrijdag op het oefencentrum van Celtic aanmeldde. "Hij wou me om 10 uur spreken", aldus Rodgers. "Maar om 10.30 uur had ik een wedstrijdbespreking. Ik zei hem dat ik hem daarna wou spreken, maar toen ik na de training terugkwam, was hij er niet meer." "Dat klopt", reageert Jacques Lichtenstein. "Dedryck voelde zich niet goed, daarom zijn we niet gebleven, maar als Brendan Rodgers mij wil bereiken, kan hij dat altijd doen."

Volgens Schotse bronnen wil Sevilla flink wat geld neertellen voor Boyata. "Eerder was er al interesse van Fulham, Olympiakos en Fenerbahçe", zegt Lichtenstein. "Aanbiedingen van 7 en 8 miljoen, maar blijkbaar staat Celtic financieel sterk genoeg om daar niet op in te gaan. Vreemd, want de club heeft blijkbaar niet het geld om Dedryck een deftig nieuw contractvoorstel te doen. Bovendien is Dedryck momenteel licht geblesseerd. Hij wil niet het risico lopen om die blessure erger te maken, terwijl hij over vier maanden met eender welke club kan praten over een vrije transfer." Intussen regent het op sociale media negatieve reacties van Celticfans richting Boyata. Reacties die de Rode Duivel sterken in de overtuiging dat hij beter niet meer voor Celtic speelt. (RN)

Lombaerts: "Weet niet of ik straks vertrek"

't Is uitkijken naar 1 september voor Nicolas Lombaerts (33), die gisteren zijn seizoensdebuut mocht vieren door het vroege uitvallen van Tomasevic. De verdediger is omwille van budgettaire redenen niet langer gewenst in Oostende en houdt alle opties open twee weken voor het einde van de transferperiode. "Ik weet niet of ik straks vertrek, maar hoop wel dat er snel duidelijkheid komt", aldus Lombaerts, die gisteren onder luid applaus het veld betrad. "Het bestuur wil nog steeds dat ik vertrek, dat is onveranderd gebleven. Het deed deugd dat de supporters mijn naam scanderen, dat gaf toch een boost. Hopelijk komt er nu snel een oplossing. Er zijn een paar opties, maar geen daarvan is concreet. Enerzijds zou ik hier graag blijven voor mijn familie, anderzijds is het misschien mijn laatste kans op een mooi avontuur in het buitenland."

Momenteel is er geen plaats voor Lombaerts in het systeem van Verheyen, die Wout Faes met zijn snelheid en duelkracht het liefst centraal achterin - op de voorkeurspositie van Lombaerts - ziet. De ex-international links van Faes plaatsen in de driemansverdediging is voor de coach geen optie: "Nicolas zit voorlopig op de bank omdat Tomasevic daar speelt. Ik kan Nicolas moeilijk linksachter zetten (in balverlies, red.). Zarko kan dat wel. Dat is ook de reden waarom ik Bjelica naar achteren gehaald heb en we met vijf gespeeld hebben toen Lombaerts inviel." De verdediger kende een geslaagd seizoensdebuut met tal van goeie interventies. Alleen zal hij Verheyen daarmee wellicht niet op andere ideeën kunnen brengen. (TTV)

Sá Pinto vandaag van Legia?

Twee en een halve maand nadat hij z'n biezen moest pakken bij Standard, ziet het ernaar uit dat Ricardo Sá Pinto (45) weer onderdak heeft gevonden. De flamboyante Portugees wordt volgens Poolse media vandaag voorgesteld bij Legia Warschau. Hij moet er T1 ad interim Aleksandar Vukotic opvolgen, die sinds 1 augustus de ontslagen Dean Klafuric verving. Naar verluidt zal Sa Pinto vandaag z'n krabbel zetten bij de Poolse recordkampioen, onder een contract voor drie seizoenen. Komende donderdag mag hij al meteen vol aan de bak. In de derde voorronde van de Europa League moet Sá Pinto met Legia een 1-2 thuisnederlaag tegen het nietige Dudelange uit Luxemburg zien op te halen. Twee seizoenen geleden speelde Legia nog de groepsfase van de Champions League. (MVS/FDZ)

Musonda wil transfer, Chelsea uitleenbeurt

Charly Musonda Junior pusht voor een definitieve transfer, maar Chelsea stuurt aan op een uitleenbeurt. De komende weken moet de bestemming duidelijk worden. Musonda mikt hoog, maar moet voor zijn carrière beseffen dat hij op zijn 22ste beter voor speelgelegenheid kiest op een lager niveau dan voor prestige. (KTH)