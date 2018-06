TT. Justin Kluivert naar AS Roma - Dimata meldt zich bij Anderlecht De voetbalredactie

22 juni 2018

20u10 41 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

AS Roma strikt Justin Kluivert

AS Roma heeft de Nederlandse linkerflankaanvaller Justin Kluivert aangetrokken. Dat meldt de Italiaanse club op zijn website. De 19-jarige zoon van oud-spits Patrick Kluivert komt over van Ajax en ondertekende een contract voor vijf jaar bij de "Giallorossi".

Vorige week werd Kluivert op de luchthaven van Rome al feestelijk onthaald door de fans, maar het was wachten op de officiële bevestiging. Met de transfer is een bedrag van 17,25 miljoen euro gemoeid. De transfersom kan via bonussen en een doorverkooppercentage nog oplopen tot maximaal 22,75 miljoen.

Kluivert begon in 2007 in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in januari 2017 zijn debuut bij de Nederlandse recordkampioen. Hij speelde 56 officiële wedstrijden voor de Ajacieden en maakte daarin 13 doelpunten. De tiener heeft ook al een cap voor Oranje op zijn teller staan.

"Ik voel me fantastisch", zegt Kluivert op de website van AS Roma. "Roma is een fantastische club voor mij. Ik denk dat ik hier een grotere en betere speler kan worden. Ik kan hier leuke dingen doen."

Technisch directeur Monchi is verheugd met de transfer. "Justin is al een van de meest opwindende jonge spelers in het Europese voetbal. Daarom was het ook niet makkelijk om hem naar Rome te halen, maar Justin gelooft erin dat AS Roma een perfecte club voor hem is om zich verder te ontwikkelen."

Oud-Heverlee Leuven strikt Engelse jeugdinternational George Hirst

Oud-Heverlee Leuven heeft zich met de Engelse jeugdinternational George Hirst versterkt. Dat meldde de club uit 1B. De 19-jarige spits komt over van de Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday. Hij tekende een contract voor vijf jaar.

Hirst is de zoon van ex-international David Hirst, die bijna zijn volledige carrière als spits voor Sheffield Wednesday speelde. "Met zijn 1m91 is Hirst een grote en sterke spits, die bovendien het spel kan versnellen. Deze kwaliteiten, gecombineerd met een neus voor doelpunten, bezorgden Hirst de reputatie van een groot talent binnen de Engelse jeugdreeksen", bewierrookt OHL over zijn aanwinst. De jonge aanvaller kon op de belangstelling van heel wat clubs rekenen. Onder meer Manchester United toonde interesse.

Dat Nigel Pearson, zelf een ex-speler van Sheffield Wednesday, OHL traint, heeft Hirst zeker geholpen bij het maken van zijn keuze. "Ik ben erg blij met mijn komst naar OHL. Ik kan niet wachten om te trainen en te spelen onder Nigel Pearson, een coach die ik altijd al bewonderde", zegt Hirst op de website van zijn nieuwe werkgever. "Mijn nieuwe club ademt ambitie uit en je merkt meteen dat iedereen hier vastbesloten is om succes te boeken."

"George is een geweldige versterking voor een team dat al kwaliteiten bevatte", stelt coach Pearson. "Ik ben dan ook heel blij dat de club hem heeft kunnen strikken. Met het aantrekken van Jellert van Landschoot, Olivier Myny, Frédéric Duplus, Samy Kehli, Elliott Moore en nu George, versterken we ons team gevoelig. Ik ben ervan overtuigd dat onze fans kunnen uitkijken naar een opwindend seizoen."

Darijo Srna na vijftien jaar weg bij Shakhtar Donetsk

De Kroatische recordinternational Darijo Srna verlaat na vijftien jaar Shakhtar Donetsk. Dat meldt de Oekraïense kampioen op zijn website. De 36-jarige rechtsachter trekt naar het Italiaanse Cagliari.

Srna speelde sinds 2003 493 wedstrijden voor Shakhtar Donetsk. Daarin scoorde hij 45 doelpunten en leverde hij maar liefst 121 assists af. De Kroaat werd met Shakhtar tien keer landskampioen en won in 2009 de UEFA Cup. Srna kwam ook 134 keer uit voor de Kroatische nationale ploeg en maakte 22 doelpunten voor zijn land. De rechtsback deed mee aan twee WK's (in 2006 en 2014) en vier EK's. Na acht jaar aanvoerder te zijn geweest, stopte Srna na het EK in 2016 als international.

Dit seizoen kwam Srna slechts tien keer in actie voor Shakhtar, omdat hij in september positief testte bij een dopingcontrole. Zijn schorsing loopt op 22 augustus af, vanaf dan mag hij voor zijn nieuwe club Cagliari spelen. Vrijdag maakten de Italianen bekend dat Srna een contract van een jaar ondertekend heeft. Cagliari werd afgelopen seizoen vijftiende en wist zich net te handhaven in de Serie A.

Als eerbetoon voor al zijn jaren bij de club heeft Shakhtar besloten het rugnummer 33 van Srna nooit meer te gebruiken.

Derde doelman Boy de Jong verlengt bij Anderlecht

Anderlecht heeft het aflopend contract van derde doelman Boy de Jong met een jaar verlengd. Dat meldt paars-wit vandaag op zijn website. De 24-jarige Nederlander speelt sinds vorige zomer bij Anderlecht.

De Jong verruilde in 2007 de jeugd van ADO Den Haag voor die van Feyenoord, waar hij de rest van zijn opleiding genoot. Nadien stond hij nog bij Excelsior, PEC Zwolle en SC Telstar onder de lat.

De Jong speelde nog geen enkele officiële wedstrijd voor Anderlecht. Dit seizoen kregen Matz Sels en Frank Boeckx de voorkeur op de Nederlander en ook volgend seizoen lijken zijn kansen op speelminuten klein te zijn. Anderlecht nam namelijk de 22-jarige Fransman Thomas Didillon over van FC Metz om de concurrentie met Boeckx aan te gaan.

Door de contractverlenging blijft Boy de Jong wel nog een jaar langer met zijn vader Max de Jong samenwerken. Vader De Jong is namelijk keeperstrainer bij Anderlecht.

Fortuna Sittard huurt El Messaoudi van KV Mechelen

Fortuna Sittard heeft Ahmed El Messaoudi voor een jaar gehuurd van KV Mechelen. De middenvelder zette vandaag zijn handtekening onder de huurovereenkomst.

"Ik heb de eredivisie altijd al een interessante competitie gevonden vanwege de manier van voetballen en de sfeer. In Sittard is aan sfeer sowieso geen gebrek, heb ik gehoord", zegt de 22-jarige Brusselaar op de website van de club uit Nederlands Zuid-Limburg. "Fortuna is voor mij een goede stap om mij verder te ontwikkelen als speler. Na mijn gesprek met technisch directeur van Fortuna heb ik geen moment geaarzeld om het aanbod te accepteren. Het is voor mijzelf en het team nu zaak er volop tegenaan te gaan in de voorbereiding. Dan weet ik zeker dat we goed beslagen te ijs komen als de competitie begint en dat we op een mooie plek op de ranglijst eindigen."

De huurdeal stemt ook technisch directeur Mustafa Aztopal tevreden. "Achmed is een fysiek sterke verdedigende middenvelder met meer dan honderd wedstrijden ervaring in de hoogste Belgische klasse. Hij past met zijn jeugdigheid, leergierige instelling en ambitie ook prima in de visie van de club."

El Messaoudi speelde in de hoofdmacht van Lierse (2013-2017), dat hem een half seizoen (2015) aan Standard Luik uitleende, en KV Mechelen (sinds januari 2016). Met die laatste club degradeerde hij afgelopen seizoen. Bij het gepromoveerde Fortuna gaat El Messaoudi toch weer op het hoogste niveau spelen. El Messaoudi speelde voor de Belgische -19 en -21, maar koos vervolgens voor het Marokkaanse elftal.

Genk verlengt contract van doelman Nordin Jackers

Nordin Jackers blijft Racing Genk tot 2021 trouw. Dat heeft de Limburgse club bekendgemaakt. Het huidige contract van de 20-jarige keeper liep tot 2019.

De doelman debuteerde in 2016 in de groepsfase van de Europa League tegen US Sassuolo en heeft ondertussen zeven wedstrijden gespeeld voor Genk. Jackers maakt ook deel uit van de nationale beloftenselectie van België. In de keeperhiërarchie bij Genk moet hij de Australiër Danny Vukovic voor zich dulden.

Weiler: "Ervaringen in het buitenland maakten me completer"

René Weiler stond deze voormiddag als nieuwbakken coach van FC Luzern de pers te woord. In september nam de Zwitser ontslag als coach van Anderlecht, nu gaat hij dus opnieuw aan de slag in eigen land.

“Ik haal plezier uit het ontwikkelen en vooruithelpen van spelers", aldus Weiler. "Dat kan ik hier bij Luzern doen. Ik ben dan ook blij hier te zijn en kijk uit naar de samenwerking. Dit is een geweldige club met fantastische fans en een formidabele stad. Hier wil ik écht iets bereiken. De ervaringen in het buitenland maakten me completer, al is het altijd leuk om terug te keren naar eigen land.”

Luzern eindigde het afgelopen seizoen derde in de Zwitserse Super League en treedt volgend seizoen aan in de voorrondes van de Europa League. Eerder was hij in eigen land al aan de slag bij FC Schaffhausen en FC Aarau.

Dimata traint voor het eerst mee bij Anderlecht

Anderlecht mocht vandaag een nieuw gezicht op training verwelkomen. In onderling overleg met VfL Wolfsburg werd beslist om Landry Dimata (20) zijn trainingen te laten afwerken bij paars-wit. De onderhandelingen over een mogelijke overgang zijn trouwens nog aan de gang. De belofte-international is ook inzetbaar voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen RWDM en KSK Heist.

Vancamp en Vanzeir naar Beerschot-Wilrijk

De transfer van Jorn Vancamp (19) naar Beerschot-Wilrijk is helemaal rond. De jeugdspeler van Anderlecht tekende op het Kiel een contract voor vier seizoenen. “Ik woon in Hoboken en ben al heel m’n leven supporter van Beerschot", aldus de spits. "Dat heb ik nooit verborgen. Als het kon, kwam ik nog altijd kijken. Ik was er ook bij tegen Cercle Brugge."

"Uiteraard heeft dat meegespeeld bij mijn keuze. Als jonge gast was het mijn droom om op het Kiel te spelen. Hernan Losada was een van m’n idolen... en wordt nu een van m’n trainers. Mooi is dat."

Nog een aanvaller tekent vandaag trouwens op het Kiel: Dante Vanzeir (20) wordt voor één jaar gehuurd van Racing Genk. Zonder aankoopoptie, Genk gelooft immers sterk in hem. Vanzeir heeft nog een contract tot 2021 bij de Limburgers.

Een leuk weetje: Vancamp en Vanzeir speelden samen bij de U17 toen die brons pakten op het WK in 2015. Het contract van Karim Essikal (ex-Zulte Waregem en ex-Moeskroen) wordt tot slot in onderling overleg ontbonden.

Zes spelers mogen weg bij AA Gent

De spelers van AA Gent hebben hun eerste veldtraining achter de rug, vanavond volgt al een oefenmatch op het veld van RC Gent. Mét Renato Neto, die voor het eerst in meer dan een jaar in actie komt. Intussen is het een komen (en wellicht ook gaan) van een rist spelers. Liefst zes spelers mogen vertrekken. Moses Simon en Lovre Kalinic kregen de belofte dat ze bij een goed bod weg mogen, maar voorlopig zijn er geen gegadigden.

Ook Samuel Kalu, Anderson Esiti, Mamadou Sylla en Deiver Machado mogen vertrekken. Vanderhaeghe ziet belangrijke pionnen als Kalinic en Bronn mogelijk nog even aan de slag op het WK. "Ik vind het belangrijk dat spelers mentaal uitgerust zijn. Als ze daarvoor een week of drie nodig hebben, begrijp ik dat. Misschien kom ik dan met Kalinic wel in de problemen voor de competitiestart, maar het mentale is ook belangrijk."

Vanderhaeghe wil er nog een paar versterkingen bij. "In de spits willen we nog wel iets", zegt hij. "Awoniyi van Moeskroen? Dat is een profiel dat we kunnen gebruiken, maar het wordt niet makkelijk. Op rechtsback is Foket wel een zekerheid, maar we hebben niet echt een vervanger. Ik kan Bronn naar rechts schuiven, maar dan heb ik nog twee centrale verdedigers over. Dat is krap."

Ook in de staf zijn er veranderingen. "Bernd Thijs wordt niet vervangen", weet Vanderhaeghe. "Maar ik heb er met Herman De Landtsheer wel een videoanalist bij. Een echte prof, van wie ik nu al voel dat ik er héél veel aan ga hebben. Ik krijg er ook Jan Bourgois van de universiteit Gent bij voor alles wat met fysiek en kracht te maken heeft."

AA Gent speelt vanavond zijn eerste oefenwedstrijd, op het veld van RC Gent. Daar speelt Renato Neto na meer dan een jaar zijn eerste wedstrijd. "Hij is vroeger teruggekomen dan de anderen, hij doet ook alles mee", aldus Vanderhaeghe. "Hij speelt vanavond." (RN)

Funes Mori naar Villarreal

Ramiro Funes Mori verlaat Everton voor Villarreal. De Argentijnse verdediger tekende een vierjarig contract bij de Spaanse club. De 27-jarige Mori kreeg het afgelopen seizoen weinig speeltijd bij Everton. Hij maakte deel uit van de voorselectie van Argentinië voor het WK, maar bondscoach Sampaoli besloot de 19-voudige international niet mee naar Rusland te nemen.

Veel interesse voor Olivier Deschacht

37 is hij inmiddels, maar Olivier Deschacht is gewild als een jong talent. Nadat Anderlecht besloot om het aflopende contract van het clubicoon niet te verlengen, hebben meerdere teams naar de verdediger geïnformeerd. Zo hebben onder meer Zulte Waregem, Kortrijk en Antwerp gebeld. Het gaat om vrijblijvende interesse, ook al omdat Deschacht nog niet voor zichzelf uitgemaakt heeft of hij voetballer wil blijven. De komende weken wil hij verkennende gesprekken voeren, pas nadien neemt hij een beslissing. Gisteren bracht Deschacht al een bezoek aan de Bosuil, maar de volgende dagen gaat hij ook bij andere clubs langs. (PJC/SJH/RN)

Roland Duchâtelet verkoopt Charlton Athletic

Roland Duchâtelet heeft een deal met een Australische investeringsgroep over de overname van Charlton Athletic. De Limburgse ondernemer had de Britse derdeklasser vorig jaar in de etalage gezet. Met de verkoop bouwt Duchâtelet zijn portefeuille aan voetbalclubs verder af. Eerder deed hij Standard Luik en STVV al van de hand. Duchâtelet lag bij de fans van Charlton onder vuur om zijn beleid. De nieuwe eigenaar Australian Football Consortium is gelinkt aan de Australische zakenman Andrew Muir, die Charlton zo snel mogelijk opnieuw naar de Premier League wil leiden. Duchâtelet heeft nu nog twee clubs in handen: de Spaanse tweedeklasser Alcorcon en de Duitse derdeklasser Carl Zeiss Jena. (BF)