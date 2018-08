TT. Josué Sá op weg naar Turkse club - Mignolet en Ochoa niet naar Napoli - Anderlecht biedt 6 miljoen voor Gambiaanse verdediger De voetbalredactie

16 augustus 2018

Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Josué Sá op weg naar Kasimpasa

Anderlecht lijkt ook een oplossing gevonden te hebben voor Josué Sá. De 26-jarige Portugees is op weg naar Kasimpasa in Turkije. Het gaat om een uitleenbeurt, wellicht met aankoopoptie. Sá kwam vorig jaar over van Vitória in zijn thuisland. Hij kon zich nooit doorzetten in het Astridpark. (PJC/RN)

Bernd Thijs wordt assistent van Besnik Hasi

Bernd Thijs, vorig jaar aan de kant gezet als assistent-coach bij AA Gent, heeft een nieuwe werkgever gevonden. De 40-jarige Limburger trekt voor één jaar naar Al Raed in Saudi-Arabië en wordt er de assistent van Besnik Hasi. Thijs was na zijn spelerscarrière vier jaar aan de slag als assistent-coach nadat hij er in 2014 op voetbalpensioen ging.

Bernd Thijs signs a 1-year contract with Al-Raed! pic.twitter.com/2yMaxEPKaQ A-Group Sports Management(@ AGroupmc) link

PSG legt miljoenen op tafel voor 21-jarige Thilo Kehrer (Schalke)

PSG heeft zijn selectie versterkt met de 21-jarige Duitser Thilo Kehrer. De centrale verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, wordt voor 37 miljoen euro overgenomen van Schalke 04. Kehrer werd vorig jaar met de Franse beloften als aanvoerder Europees kampioen in Polen.

Begin 2016 debuteerde hij bij Schalke in de eerste ploeg. Daarna groeide hij uit tot sterkhouder van het team uit Gelsenkirchen, dat afgelopen seizoen tweede werd in de Bundesliga. Bij PSG, waar hij ploegmaat wordt van Thomas Meunier, zette Kehrer zijn handtekening onder een contract tot 2023. Hij krijgt in Parijs rugnummer 4.

Napoli rond met Ospina, Mignolet blijft (voorlopig) bij Liverpool

Zoals verwacht geen transfer naar Napoli voor Simon Mignolet, ondanks gesprekken met zijn zaakwaarnemers. En ook Standard doelman Guillermo Ochoa kan naar zijn prestigieuze overgang fluiten. De Italiaanse club, waar ook Dries Mertens aan de slag is, rondt vandaag de huur van David Ospina, derde keeper van Arsenal af. Hij legt vandaag medische testen af. Napoli speurde vooral naar een goedkope tussenoplossing, nu nieuwe aanwinst Alex Meret minstens twee maanden aan de kant staat - hij blijft de voornaamste investering. Liverpool werkte niet echt mee voor de Rode Duivel. The Reds vroegen 12 miljoen euro voor Mignolet en wilden enkel meewerken aan een verhuur met verplichte aankoopoptie. Daar paste Napoli voor. (KTH)

Midtjylland weigert bod Anderlecht op Sanneh: "Maar ik wil weg"

Midtjylland stelt zich star op in het dossier rond Bubacarr Sanneh (23). Zo heeft de Deense topclub een nieuw bod van Anderlecht op de Gambiaan geweigerd. Deense bronnen melden ons dat Luc Devroe bereid was zes miljoen euro te betalen. Voor Midtjylland was dat ontoereikend, de club wil nu meer dan acht miljoen euro vangen voor zijn verdediger, zeker omdat er ook geïnteresseerden uit de grote competities zijn.

Sanneh reageert in elk geval ontgoocheld op de nieuwe afwijzing: "Ik respecteer mijn contract, maar men moet begrijpen dat dit voor mij een unieke mogelijkheid is. Ik wil absoluut vertrekken. Dat heb ik Midtjylland dan ook verteld. En dat doe ik nu ook via de media. Zo is er duidelijkheid over mijn standpunt." De houding van Sanneh is in het voordeel van Anderlecht, dat in de international de perfecte versterking ziet voor de defensie. Wellicht onderneemt paars-wit eerstdaags nieuwe stappen. (PJC)

AA Gent wil contract revelatie David openbreken

Het debuut van Jonathan David heeft het bestuur van AA Gent niet onberoerd gelaten. De 18-jarige Canadees met Haïtiaanse roots had aan drie invalbeurten en 55 minuten genoeg om vier keer te scoren voor de Buffalo's. Tegen Zulte Waregem sleepte hij nog een punt uit de brand, in Bialystok bezorgde hij Gent een comfortabele uitgangspositie en tegen Waasland-Beveren zorgde hij met twee goals voor een ruime marge. Binnen de club is iedereen het erover eens dat David een grote toekomst tegemoet gaat bij de club. Daarom zat het bestuur begin deze week al een eerste keer samen met zijn groeidiamant.

David kwam in januari gratis over van het Canadese Ottawa en tekende toen een overeenkomst tot het einde van dit seizoen. Het eerste half jaar speelde hij bij de beloften, maar deze zomer pakte Yves Vanderhaeghe hem bij de A-kern. In een eerste, verkennend gesprek maakte AA Gent Jonathan David duidelijk dat het hem langer aan de club wil binden. Over de duur en de inhoud van het nieuwe contract werden nog geen concrete voorstellen gedaan. De intentie van AA Gent is niet alleen om de overeenkomst te verlengen, maar ook serieus op te waarderen. (RN/PJC)

Albin Ekdal wordt ploegmaat van Praet bij Sampdoria Genua

De Zweedse international Albin Ekdal verlaat het Duitse Hamburg voor de Serie A. De middenvelder ondertekende een contract voor drie jaar bij Sampdoria Genua, waar hij aan de zijde van Dennis Praet zal voetballen.

De Italianen betalen voor de 29-jarige Ekdal naar verluidt 2,5 miljoen euro. Ekdal speelde drie jaar voor HSV, dat afgelopen seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis uit de Bundesliga degradeerde. De Zweed kent de Italiaanse competitie goed want hij kwam eerder uit voor onder meer Juventus, Siena, Bologna en Cagliari. Op het WK in Rusland stond Ekdal (39 caps) steeds in de basis bij Zweden, dat in de kwartfinale verloor van Engeland.

Club ziet af van spits Wolfsburg

In de zoektocht naar een bijkomende aanvaller voerde Club Brugge de voorbije dagen onderhandelingen met Victor Osimhen (19) van Wolfsburg. Blauw-zwart kwam evenwel niet tot een akkoord met de Nigeriaan, die sinds januari 2017 in Duitsland actief is en vorig seizoen twaalf keer in actie kwam in de Bundesliga. Osimhen was overigens eerder deze transferperiode op proef bij Zulte Waregem, waar hij niet kon overtuigen. Door de afgesprongen gesprekken met Osimhen moet Club Brugge een ander alternatief voor de vertrekkende Abdoulay Diaby (27) vinden. Die is op weg naar Sporting Lissabon, een overeenkomst tussen alle partijen nadert. (TTV/PJC)

Morioka maakt indruk tegen Vercauteren

Hij heeft de boodschap opgepikt. Hein Vanhaezebrouck was tijdens de voorbereiding ontgoocheld in Ryota Morioka, maar de Japanner bewees gisteren in de oefenmatch tegen Al-Batin (0-0) dat hij nog steeds een meerwaarde kan bieden. Tijdens de wedstrijd achter gesloten deuren - zelfs de pers was niet welkom - voetbalde Morioka slim tussen de lijnen en zorgde hij voor een paar knappe openingen. Daarnaast waren ook de speelminuten voor Andy Najar een opsteker. De rechterflank lijkt fit na blessureleed, maar het valt nu af te wachten hoe hij de inspanningen verteert. Ook Lukasz Teodorczyk (gepolst door Udinese, maar een overstap lijkt weinig realistisch), Kara Mbodj (links op foto), Ivan Obradovic (rechts), Josué Sá en Zakkaria Bakkali kwamen in actie tijdens de naar verluidt onderhoudende vriendschappelijke partij. Er vielen weinig kansen: Anderlecht had het balbezit, het Al-Batin van Frank Vercauteren koos voor een compact blok en loerde op de counter. (PJC/MJR)

Veel interesse voor Emmers

De volgende dagen wordt uitgemaakt of Xian Emmers (19) aan het seizoen begint bij Inter. De Belgische middenvelder zag zijn contract in Milaan deze zomer verlengd tot 2022. SPAL, Frosinone (allebei Serie A) en Palermo (Serie B) willen Emmers voor één seizoen huren. Vrijdag sluit de transfermarkt in Italië. (RN)

Govea vandaag van Antwerp

Caramba. Omar Govea (22) legde gisteren zijn medische testen af bij Antwerp en tekent er vandaag een contract. De Great Old huurt de Mexicaan voor één seizoen van Porto. Ook Moeskroen wilde Govea houden, maar de onderhandelingen stropten. (SJH/PJC)