TT. Inter huurt Kroatische international - Cercle heeft Habibou op proef - Bayern ziet af van komst WK-sensatie

01 augustus 2018

Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open.

Inter huurt Kroatische international Sime Vrsaljko van Atletico

Sime Vrsaljko zal dit seizoen de kleuren van Inter Milan verdedigen. De Kroatische international komt op huurbasis over van de Spaanse topclub Atletico Madrid. Dat maakte Inter bekend op zijn website.

Volgens de overeenkomst huurt Inter de verdediger voor een jaar met een optie tot aankoop. Voor de rechtsback betekent dat een terugkeer naar Italië. Na eerst in eigen land de kleuren van Dinamo Zagreb en Lokomotiva te hebben verdedigd, speelde de 26-jarige Vrsaljko tussen 2013 en 2016 bij Genoa en Sassuolo.

In juli 2016 verkaste de Kroaat naar Atletico Madrid, waarmee hij de Europa League won. Bij Atletico speelde de verdediger 54 wedstrijden en maakte hij twee doelpunten. Vrsaljko nam met het Kroatisch nationale elftal twee keer deel aan een EK (2012 en 2016) en speelde op de Wereldbekers van 2014 (Brazilië) en 2018 (Rusland). In Rusland gold hij als een van de sterkhouders die er mee voor zorgde dat Kroatië de finale bereikte.

Cercle heeft oude bekende op proef

Cercle Brugge heeft de 31-jarige Habib Habibou op proef. De Fransman uit de Centraal Afrikaanse Republiek trainde vandaag voor het eerst bij de ‘vereniging’. Groen-zwart biedt de ex-aanvaller van Charleroi, Zulte Waregem en AA Gent geen garanties, maar wel de mogelijkheid om zijn conditie te onderhouden. Mocht Habibou Cercle overtuigen, dan ligt er mogelijk een voorstel klaar.

Habibou speelde het afgelopen seizoen in Qatar, waar hij voor het lokale Qatar SC uit Doha uitkwam. Na zijn periode in België voetbalde hij enkele jaren bij het Franse Rennes, maar daar kon hij zich nooit in de kijker spelen. Eerder sloot Cercle ook Mboyo en Vanden Borre in de armen, al slaagde die laatste er vorig seizoen niet in een contract te versieren. (TTV)

Bayern ziet af van komst WK-sensatie Pavard

Benjamin Pavard zal deze zomer niet van Stuttgart naar Bayern München verhuizen. De rechtsachter van wereldkampioen Frankrijk wordt al een tijdje nadrukkelijk gelinkt aan de Duitse Rekordmeister, maar volgens Bayernvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge is een transfer in de komende weken uitgesloten.

"Neen", antwoordt Rummenigge vandaag in Sport Bild op de vraag of Pavard naar München komt mocht Jérôme Boateng de club verlaten. De Duitse international wordt bij PSG genoemd. "We hebben Hummels, we hebben Süle, we hebben Martinez die in de verdediging kan spelen. Er is ook Alaba en we hebben de jongeren Lukas Mai en Chris Richards. Dat is veel kwaliteit."

De 22-jarige Pavard ontpopte zich tot een van de revelaties op het WK in Rusland. Hij was rechts achterin een vaste waarde in het elftal van Les Bleus, en speelde zo onder meer 90 minuten in de halve finale tegen de Rode Duivels (1-0) en in de finale tegen Kroatië (4-2). In de achtste finale tegen Argentinië (4-3) maakte hij bovendien een wondermooi doelpunt, dat later bekroond werd als knapste treffer van het toernooi.

Pavard heeft bij Stuttgart nog een verbintenis tot 2021 maar mag er volgende zomer weg voor 35 miljoen euro dankzij een clausule in zijn contract. Duitse media meldden eerder dat de Fransman tijdens het WK een contract ondertekende dat hem vanaf volgend seizoen aan Bayern bindt.

Lazio haalt Kroatische WK-ganger Badelj en Argentijn Correa

Lazio heeft zijn selectie versterkt met de Kroatische international Milan Badelj en de Argentijn Joaquin Correa. De club bevestigde de komst van de middenvelders vandaag op zijn website. De 29-jarige Badelj ondertekende een contract voor vier seizoenen, de 23-jarige Correa verbond zijn lot voor vijf seizoenen aan de Romeinse club.

Badelj komt transfervrij over van Fiorentina. Op het voorbije WK maakte hij (als invaller) deel uit van de Kroatische selectie. Hij speelde de volledige wedstrijd in de groepsfase tegen IJsland maar bleef in de finale tegen Frankrijk op de bank. Correa verlaat Sevilla, dat naar verluidt 13,5 miljoen euro ontvangt. De Argentijn is drievoudig international maar werd niet geselecteerd voor het WK.

Bij Lazio, vorig seizoen vijfde in de Serie A, worden Badelj en Correa ploegmaat van Jordan Lukaku en Silvio Proto, die enkele weken geleden overkwam van Olympiakos.

Nu nog op Ibiza, eind deze week in Dortmund?

Transferstress? 't Is niet aan Axel Witsel (29) besteed. Terwijl media blijven speculeren over zijn overgang naar Borussia Dortmund, geniet de Rode Duivel van een paar extra dagen vakantie. Met zijn vrouw Rafaella verblijft Witsel momenteel in Ibiza - daar liep hij gisteravond Thomas Meunier en diens vriendin Deborah tegen het lijf bij een concert van Dimitri Vegas & Like Mike. Vraag is: heeft de Tianjin Quanjian-middenvelder vóór zijn vlucht naar Spanje al medische testen afgelegd bij Dortmund? RTBF meent van wel, maar dat wordt tegengesproken door Duitse journalisten en zijn entourage. De verwachting is evenwel dat de deal tegen eind deze week rond is. Dortmund zou 20 miljoen euro betalen. (PJC)

Refaelov, Diaby en Limbombe niet meer welkom op training

Nieuwe paragraaf in de dossiers van Lior Refaelov (32), Abdoulay Diaby (27) en Anthony Limbombe (24). Het drietal van Club Brugge mag nu ook niet langer meetrainen met de groep. In afwachting van een transfer onderhouden zij hun conditie via een individueel programma. Van een verwijzing naar de B-kern is voor alle duidelijkheid dus geen sprake. Coach Ivan Leko weet gewoon al langer dat hij niet meer op die drie moet rekenen - hun afwezigheid op training maakt het iéts gemakkelijker om tactisch te trainen, want de groep is zonder hen al omvangrijk. Club wil bovendien een onrustige situatie zoals vorig seizoen - toen Engels de ene dag niet en de volgende wel mocht spelen - vermijden. Vandaar dat Diaby en Limbombe de voorbije weken niet in actie kwamen tijdens de voorbereiding. Alleen Refaelov verzamelde nog wat speelminuten.

Elk van hen hoopt nu dat er snel een oplossing komt. Limbombe is alvast in beeld bij Newcastle, maar de klok tikt genadeloos verder. Over acht dagen sluit de transfermarkt in Engeland.

Ook Sander Coopman (23) loopt nog rond op Club. De middenvelder - de voorbije twee seizoenen uitgeleend aan Zulte Waregem - traint al langer op zijn eentje. Coopman heeft in Brugge nog een contract tot 2020, maar wil elders voluit zijn kans krijgen. Vooralsnog vraagt Club te veel. (NP/TVV)

Digne voor 22 miljoen van Barça naar Everton

De transfer van de Franse verdediger Lucas Digne van FC Barcelona naar Everton is afgerond. De 25-jarige Digne ondertekende in Goodison Park een contract voor vijf seizoenen, zo bevestigde de Premier League-club. Met de overgang is een bedrag van 20,2 miljoen euro gemoeid, dat onder de vorm van bonussen nog kan oplopen tot 21,7 miljoen euro.

Digne voetbalde twee seizoenen voor Barcelona. De Franse linkerverdediger kwam daarin tot 45 officiële wedstrijden en twee doelpunten. Met de Catalanen behaalde Digne een landstitel, twee keer de Spaanse beker en een keer de Spaanse Super Cup.

Bij Everton begint hij nu aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. "Ik wil mijn beste voetbal bovenhalen voor Everton, een club uit de beste competitie ter wereld. Everton is een grote club met een geweldige geschiedenis. Ik wil hier wedstrijden winnen en het publiek opwinden met de kwaliteit van ons voetbal", vertelde de 25-jarige linksachter.

"Bij AS Roma speelde ik al goed, alsook bij Barcelona. Samenspelen met de groten der aarde heeft mij als speler en als mens veel vooruitgang doen boeken. Je wil dan immers altijd het beste van jezelf geven. Ook hier, in de beste competitie ter wereld, wil ik mijn beste voetbal laten zien. Iedereen is dol op de Premier League, inclusief mezelf."

Modric straks ploegmaat van Nainggolan?

Internazionale heeft contact opgenomen met de zaakwaarnemers van Luka Modric, zo weten onder meer Sky Italia en La Gazzetta dello Sport. De Kroaat zou openstaan voor een avontuur in Italië, maar het financiële aspect zou een obstakel kunnen vormen. Zo heeft Modric een afkoopclausule van een slordige half miljard euro én verdient hij bij de Koninklijke nu zeven miljoen euro op jaarbasis.

Modric stapte in 2012 over van Tottenham naar Real Madrid. Zijn contract in Spanje loopt nog tot 2020.

PSG geeft Kanté niet op

N'Golo Kanté staat nog steeds op het verlanglijstje van PSG. Chelsea doet er echter alles aan om de Fransman aan boord te houden. Het nieuwe contractvoorstel van The Blues zou van Kanté de best betaalde speler van de Londense club maken, zo weet de Daily Mirror. Op Stamford Bridge ligt er namelijk een verbeterd vijfjarig contract klaar met een weeksalaris van maar liefst 325 .000 euro.

De Parijzenaren beschikken echter over genoeg financiële slagkracht, en zouden bereid zijn om het aanbod van Chelsea te overtroeven.

Brad Jones voor twee jaar naar Al Nassr

Brad Jones lijkt zijn loopbaan te gaan afsluiten in Saudi-Arabië. De 36-jarige Australische doelman verruilt Feyenoord voor Al Nassr. Jones ondertekent een tweejarig contract.

Jones kwam in de zomer van 2016 naar Feyenoord als vervanger van de lang uitgeschakelde Kenneth Vermeer, vorig seizoen nog enkele maanden in loondienst bij Club Brugge. Ook toen Vermeer weer fit was, hield trainer Giovanni van Bronckhorst vast aan Jones. Feyenoord behaalde met de Australiër in 2017 de landstitel.

In Nederland kwam Jones eerder uit voor NEC. In Engeland keepte hij onder meer voor Middlesbrough en Liverpool. Op het WK in Rusland was hij derde doelman bij Australië, na titularis Mathew Ryan (eveneens ex-Club Brugge) en Genkenaar Danny Vukovic.