TT. Hazard siert Spaanse voorpagina's: in ene krant verklaart hij bewondering voor Real, de andere stelt dat ook Barcelona in de dans voor hem springt De voetbalredactie

10 juli 2018

10u45

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 3 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Hazard 'hot' in Spanje

De focus ligt momenteel natuurlijk vol op het WK en ook al wil Eden Hazard niet per sé weg bij Chelsea, toch heeft hij toegegeven dat Real Madrid ook zonder Zinedine Zidane een meer dan interessante optie is. Dat deed hij bij BeIN. Neymar Jr. en Kylian Mbappé (beiden PSG) staan nog boven onze aanvoerder op het verlanglijstje, maar hij geldt toch als alternatief voor Julen Lopetegui en Florentino Perez.

“Ik heb het naar mijn zin bij Chelsea en voorlopig heb ik geen aanbiedingen gekregen", aldus onze landgenoot. "Het klopt dat Zidane speciaal is, maar Real Madrid doet iedereen dromen. Met of zonder Zidane, het shirt van Real is speciaal. Maar ik zit ook goed bij Chelsea, dus ik zou het ook niet erg vinden om te blijven.”

Eden Hazard’s quotes about the special ‘Real Madrid’ shirt are on page 21 in Marca. As he’s still a plan-B, not a top priority at the moment (but that might change). #cfc pic.twitter.com/VxI4iXQ3RD Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Maar Real zou dan weer niet de enige Spaanse grootmacht zijn die Hazard op de radar heeft. Zo schrijft 'Sport' - weliswaar een Catalaanse tabloid - in het groot op de frontpagina dat ook Barcelona achter de schermen plannen smeedt om één van de absolute uitblinkers op dit WK naar Camp Nou te halen. Bij het dagblad maken ze zich sterk dat Hazard wél wil doorduwen voor een transfer omdat Chelsea zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Hazard zou zijn zinnen hebben gezet op een 'project waar hij prijzen kan winnen'. Sport vergeet er wel aan toe te voegen dat Barcelona op de centen moet letten. Deze zomer. De club gaf de 222 miljoen euro die het incasseerde voor Neymar volledig uit in de afgelopen zes maanden - de teller staat ondertussen op ruim 360 miljoen aan inkomende transfers. Met het nieuwe miljoenencontract van Lionel Messi - een gegarandeerd jaarloon van meer dan 70 miljoen euro - is er bovendien minder manoeuvreerruimte op vlak van de Financial Fair-Play.

Fernando Torres trekt naar Japan

Fernando Torres gaat Andrés Iniesta achterna en volgt zijn landgenoot richting Japan. De 34-jarige aanvaller was einde contract bij Atlético Madrid. Meerdere ploegen waren geïnteresseerd in de diensten van El Niño, maar het is het Japanse Sagan Tosu die de Spanjaard kon strikken. Aan de Spaanse krant Marca vertelde Torres: "Sagan Tosu was een van de eerste ploegen die interesse toonde. Ze hebben mij overtuigd met hun sportief project. Ik denk dat Japan en de Japanse competitie heel interessant zullen zijn."

Fernando Torres heading to Japan to join Sagan Tosu :jp: Big fan of the garish scarf complete with odd slogan in English pic.twitter.com/oiF37x7cy7 Simon Peach(@ SimonPeach) link

Momblano: "Enkel nog wat administratieve zaken bij Ronaldo"

Er gaat geen dag voorbij dat Cristiano Ronaldo níét in de transfermolen opduikt. Zijn overgang naar Juventus gaat gretig over de tongen, volgens de Italiaanse journalist Luca Momblano is de sensationele transfer zelfs al helemaal rond. Híj was het die drie weken geleden aangaf dat CR7 op weg was naar Turijn. Momblano werd op hoongelach onthaald, maar lijkt nu zijn gram te halen.

Wanneer de deal officieel wordt bekendgemaakt weet de Italiaan niet te zeggen, maar "er is zelfs geen kans van 0,01 procent dat de deal niet doorgaat. Er zijn enkel nog wat administratieve zaken te regelen", is Momblano zeker van zijn stuk. Volgens de journalist is vanaf morgen "alles mogelijk om het te officialiseren."

💯% AA https://t.co/H221prBO9H Momblano Official(@ MomblanOfficial) link

Intussen stromen ook de eerste reacties binnen. Zo nam Edu Aguirre - de man die de biografie schreef van Ronaldo - met een Instagramfoto afscheid. Ook Patrice Evra deed zijn zegje maar waarschuwt ook.

“Iedereen vraagt mijn mening. Ik heb niet met Cristiano gesproken maar mijn advies is: als hij tot 2050 wil spelen, moet hij naar Juve gaan. Er is geen andere optie, zo simpel is het. Maar Cristiano, je weet hoeveel de Italianen van je houden. Het is een opoffering. Als je naar Juventus gaat, is het om te werken. Hard te werken. Deze club heeft geen idee wat vakantie is", aldus Evra.

Intussen wordt Luca Fausto Momblano zowaar als een held bestempeld. Heel wat Twitteraars kunnen immers hun ogen en oren niet geloven dat 'het geruchtje van die gekke Italiaanse journalist' op het punt staat werkelijkheid te worden. Ze beschouwen hem zelfs als een soort orakel die voortaan elke gebeurtenis in de voetbalwereld kan voorspellen - ze hebben er zelfs de term "Momblanismo' voor uitgevonden. Toch maar even afwachten tot de deal helemaal rond is.

Ezekiel naar KV Kortrijk

KV Kortrijk haalt Imoh Ezekiel (24) uit Spanje terug naar de Belgische competitie waar hij eerder al uitkwam voor Standard en Anderlecht. Standard haalde in 2012 de jonge Nigeriaan weg bij een tweedeklasser in zijn land en gaf hem sneller dan verwacht een basisplaats. De frivole aanvaller speelde 80 wedstrijden, goed voor 29 doelpunten bij de Rouches en vertrok dan naar Al-Arabi. Van daaruit werd hij eerst uitgeleend aan Standard, dan aan Anderlecht waarmee hij in het seizoen 2015-2016 twintig wedstrijden speelde.

Vorig seizoen trok Imoh Ezekiel vanuit de Qatarese Liga naar het Turkse Konyaspor en na Nieuwjaar naar het Spaanse Las Palmas in de Primera Division, waar hij maar twee keer de basiself haalde. Bij KV Kortrijk wil hij zijn carrière naar eigen zeggen opnieuw lanceren. (ESK)

IJslandse captain Gunnarsson blijft Cardiff trouw

Aron Gunnarsson, kapitein van IJsland op het recente WK in Rusland, heeft zijn contract bij Cardiff City met een jaar verlengd tot de zomer van 2019. De maakte de promovendus naar de Premier League vandaag bekend.

De 29-jarige middenvelder voetbalt sinds 2011 voor Cardiff en heeft 258 wedstrijden en 24 doelpunten op de teller. "Ik wilde altijd blijven", reageerde Gunnarsson op de clubwebsite. "Een nieuwe overeenkomst ondertekenen was mijn eerste prioriteit. Mijn zoon is in Cardiff geboren en ik maakte al veel mee bij deze club en zijn fans. Ik kan niet wachten om het shirt weer aan te trekken en de hoofdstad van Wales te vertegenwoordigen in de Premier League."

Cardiff, in handen van de Maleisiër Vincent Tan die ook Kortrijk bezit, dwong afgelopen seizoen de promotie naar de Premier League af met een tweede stek in de Championship. Gunnarsson telt tachtig caps bij IJsland en voerde zijn team aan op het WK in Rusland. De Scandinaviërs overleefden een groep met Kroatië, Argentinië en Nigeria niet.

Nigel de Jong zet loopbaan voort in Qatar

De Nederlander Nigel de Jong zet zijn voetbalcarrière voort bij Al-Ahli in Qatar. De 33-jarige middenvelder ondertekent er een contract van één seizoen.

De Jong kwam het afgelopen halfjaar in de Bundesliga uit voor Mainz 05. De Amsterdammer speelde elf competitiewedstrijden en hielp het team te ontsnappen aan degradatie uit de Duitse eerste klasse. De oud-speler van Ajax, Hamburger SV, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray kreeg afgelopen maand te horen dat zijn aflopende contract niet werd verlengd. De Jong telt 81 caps bij de Nederlandse nationale ploeg.