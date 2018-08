TT. Hasi haalt gewezen Gentse smaakmaker naar Al Raed - Kortrijk huurt spits van Bologna - "Real heeft monsterbedrag veil voor Neymar" De voetbalredactie

18 augustus 2018

15u08

Bron: Eigen berichtgeving 3 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Besnik Hasi haalt Yassine El Ghanassy naar Al Raed

Yassine El Ghanassy zet zijn carrière verder bij Al Raed, de Saoedische club van coach Besnik Hasi en T2 Bernd Thijs. De 28-jarige winger wordt een seizoen uitgeleend door FC Nantes. "Een nieuw hoofdstuk", schrijft El Ghanassy vandaag bij een foto op Twitter waarop te zien is hoe hij zijn contract ondertekent.

El Ghanassy speelde vorig seizoen 26 wedstrijden voor Nantes, voornamelijk als invaller. De Franse eersteklasser had hem in de zomer van 2017 overgenomen van KV Oostende.

De Belg met Marokkaanse roots brak in het seizoen 2008-2009 door op het hoogste niveau bij AA Gent, dat hem had weggeplukt bij La Louvière. Bij de Buffalo's kende de winger enkele mooie jaren en schopte hij het tot de Rode Duivels, waarvoor hij in 2011 twee keer speelde. Maar daarna ging het bergaf met de carrière van El Ghanassy. Hij werd door Gent uitgeleend aan West Bromwich (2012-2013), Heerenveen (2013-2014) en Al Ain (2014). In maart 2015 tekende hij bij het Noorse Stabaek, waarna in januari 2016 een transfer naar Oostende volgde.

Spits van FC Bologna naar KV Kortrijk

KV Kortrijk huurt Felipe Avenatti (25) van de Serie A-club FC Bologna. De lange spits (1m96!) heeft de Uruguayaanse nationaliteit maar ook Italiaanse roots. Hij is net als de andere Uruguayaan van KVK, Gary Kagelmacher, geboren in Montevideo. Daar kwam hij uit voor River Plate.

Al op piepjonge leeftijd maakte hij de overstap naar Europa, waar hij met het Italiaanse Ternana vier jaar in de Serie C - de Italiaanse derde klasse - speelde. FC Bologna, de club van Filippo Inzaghi, haalde hem vorig seizoen. Na een blessure speelde hij er in de tweede seizoenshelft nog 11 wedstrijden, waarvan 4 aan de aftrap. (ESK)

"Real wil profiteren van UEFA-sanctie PSG"

Florentino Pérez is volgens de Spaanse sportkrant Sport de wanhoop nabij over de vervanging van de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo. Real Madrid zou liefst 300 miljoen euro over hebben voor Neymar. Paris Saint-Germain zou de voormalige aanvaller van Barcelona echter alleen laten gaan indien de club eind deze maand sancties krijgt van de UEFA. De Europese voetbalbond onderzoekt nog steeds of PSG de Financial Fair Play-regels heeft overtreden.

Lyon wil vandaag komst van Jason Denayer aankondigen

Lyon wil vandaag de komst van Rode Duivel Jason Denayer aankondigen. Dat liet voorzitter Jean-Michel Aulas verstaan na de 1-0-nederlaag van zijn club in Reims.

"We onderhandelen al twee dagen met Manchester City en ik denk dat we zaterdag een nieuwe verdediger kunnen voorstellen", vertelde Aulas. Franse en Engelse media meldden eerder dat Denayer in Lyon is om er over een transfer te praten.

Denayer speelt sinds 2012 in de jeugd van Manchester City en werd er in 2014 prof, maar kwam er nooit aan spelen toe. De voorbije seizoenen werd hij aan Celtic (2014-2015), Galatasaray (2015-2016 en 2017-2018) en Sunderland (2016-2017) uitgeleend.

Midtjylland: "Willen eerlijke prijs voor Sanneh"

't Wordt stilaan een welles-nietesspelletje. Nadat Bubacarr Sanneh (23) de wens uitsprak om naar Anderlecht te willen, laat nu ook Midtjylland zich gelden. "We laten Bubacarr niet zomaar gaan", zegt Svend Graversen, sportief directeur van de Deense club. "We hebben een carrièreplan voor hem en daar hoort het buitenland bij, maar hij mag enkel weg als we een eerlijke prijs krijgen." Volgens onze informatie wil Midtjylland minstens 8 miljoen euro, Anderlecht bood reeds 6. (PJC)

Cop naar Valladolid, Oulare naar Sclessin?

Duje Cop is op weg naar La Liga. De Kroatische aanvaller van Standard wordt tot het einde van het seizoen aan Valladolid verhuurd. De Spanjaarden bedongen ook een aankoopoptie. Door het vertrek van Cop is op Sclessin de baan vrij om een extra aanvaller aan te trekken. Standard denkt daarbij aan Obbi Oulare en startte ook al de gesprekken op met de gewezen aanvaller van Club Brugge. Oulare is eigendom van Watford, maar werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan Zulte Waregem en Antwerp. (KDZ/SJH/VDVJ/TTV)

Morioka: "Geruchten over vertrek waren verrassing"

Ryota Morioka behoort dan toch nog tot de Anderlecht-plannen. De Japanner mocht gisteren een kwartier voor tijd invallen - zijn eerste speelminuten dit seizoen. "Ik heb ervan genoten", lachte Morioka, die nochtans op weg naar de uitgang leek in het Astridpark.

Paars-wit was bereid om de Japanner te laten gaan na een slechte voorbereiding. "De geruchten over een vertrek waren ook voor mij een verrassing", aldus de middenvelder. "Of ik ga blijven? (twijfelt) Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Op dit moment doe ik mijn best voor Anderlecht." Met Vanhaezebrouck had Morioka alvast een positief gesprek. "Voor mij is het belangrijk om elkaar te kennen. Als ik niet weet hoe de coach over me denkt, hoe kan ik dan goed spelen?" (VDVJ)

Alleen Mogi Bayat kreeg dure Teodorczyk weg

