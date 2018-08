TT. Gillet trekt naar Franse Ligue 2 - Transfer Witsel op losse schroeven? - Avila (AA Gent) op weg naar Göteborg De voetbalredactie

02 augustus 2018

17u05 15 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Florenzi verlengt contract bij AS Roma tot 2023

De Italiaanse international Alessandro Florenzi blijft AS Roma trouw. De 27-jarige middenvelder zette vandaag zijn handtekening onder een nieuw contract tot 30 juni 2023. Florenzi is een jeugdproduct van de Romeinen. Hij debuteerde voor de 'giallorossi' op het hoogste niveau in het seizoen 2010-2011. Na een uitleenbeurt van een jaar aan Crotone keerde de Italiaan terug naar zijn moederclub. Sindsdien speelde hij er 222 wedstrijden (25 goals) en groeide hij uit tot vicekapitein.

Florenzi telt 28 caps achter zijn naam (twee doelpunten).

Guillaume Gillet naar Lens

Guillaume Gillet heeft getekend bij de Franse tweedeklasser RC Lens. De 34-jarige middenvelder was transfervrij bij het Griekse Olympiakos en had ook een aanbieding uit de Premier League op zak, maar de onderhandelingen in Engeland sleepten te lang aan. Gillet koos eieren voor zijn geld en tekende in Lens een contract voor één jaar, met optie voor een bijkomend jaar.

"Met Gillet halen we opnieuw een ervaren speler binnen", zegt Eric Roy, sportief manager van Lens op de clubwebsite. "Dat is nodig om een goed kader te vormen voor de jongeren in onze kern. Een speler die in de Champions League tegen Barcelona en Sporting Lissabon heeft gespeeld, is zeker een verrijking voor onze club. Guillaume is vorige maand onze sportaccommodaties al komen bezoeken. We hebben toen meteen een band proberen opbouwen. En dat schijnt aardig gelukt te zijn, want Guillaume sloeg aanbiedingen af van meerdere clubs. Zijn komst onderstreept dus volop de ambities van de club." (RN)

#mercato Guillaume #Gillet rejoint le RC Lens

Infos et photos ▶️ https://t.co/foNzl4f0lh #FierDEtreLensois #rclens pic.twitter.com/8SoKOsi3BD Racing club de Lens(@ RCLens) link

Ricardo Avila op weg naar IFK Göteborg

Ricardo Avila is op weg naar IFK Göteborg. De 21-jarige middenvelder van AA Gent legde bij de Zweedse topclub al zijn medische tests af en er is een akkoord op alle niveaus in de maak. Avila kwam vorige zomer naar AA Gent, maar hij kon daar nooit doorbreken. Hij behoorde tot de Panamese selectie op het WK, waar hij in actie kwam tegen Engeland en Tunesië. (RN/VDVJ)

Wondertransfer voor Wagué?

Moussa Wagué, de 19-jarige verdediger van Eupen die op het WK voor Senegal uitkwam, is op weg naar Barcelona. De Senegalees wordt volgens Spaanse bronnen in Barcelona verwacht om er zijn medische testen af te leggen. De bedoeling zou zijn dat Wagué voor Barça B uitkomt, maar wel meetraint met de A-kern. Daar moet hij de concurrentie aangaan met Semedo en Sergi Roberto op de rechtsachter. Eupen kan naar verluidt 6 miljoen euro vangen voor zijn verdediger.

Mirallas dicht bij een transfer naar Fiorentina volgens Italiaanse media

Kevin Mirallas staat dicht bij een overgang van Everton naar de Italiaanse subtopper Fiorentina. Volgens de Italiaanse transferspecialist Gianluca Di Marzio zou het om een uitleenbeurt gaan, met eventueel een optie tot aankoop. De laatste financiële details moeten wel nog uitgeklaard worden. De 30-jarige Mirallas ligt nog tot medio 2020 onder contract bij Everton, maar heeft er geen toekomst meer en dus zal de club wel willen meewerken aan een transfer.

Vorig seizoen werd de winger nog uitgeleend aan Olympiakos, maar ook dat werd niet meteen een succesverhaal. De Luikenaar telt 60 caps voor de Rode Duivels, maar greep in mei wel naast een selectie voor het WK in Rusland.

Eerder vandaag werd al bekend dat Mirallas niet meer mocht meetrainen met de A-kern omdat onze landgenoot - vorig seizoen op huurbasis actief bij Olympiakos - overbodig is bij de club uit Liverpool en dus mag vertrekken.

Newcastle haalt Japanse international Muto

Newcastle heeft zich versterkt met de 26-jarige vleugelspeler Yoshinori Muto. Dat heeft de Premier League-club vandaag bekendgemaakt. De japanner komt over van het Duitse Mainz 05 en ondertekent een contract voor vier seizoenen.

"Ik vind het een eer om als eerste Japanner voor deze grote club te voetballen", reageerde Muto. "Ik hoop knappe resultaten neer te zetten, daarom ben ik hier. Ik wil mijn naam achterlaten in de geschiedenis van Newcastle."

Muto was sinds 2015 actief bij Mainz, na clubs in zijn thuisland. De aanvaller telt 25 caps waarin hij twee doelpunten scoorde. Hij maakte deel uit van de Japanse selectie voor het WK in Rusland, maar maakte enkel in de met 1-0 verloren derde groepswedstrijd minuten. Japan sneuvelde in Rusland in de achtste finales tegen België. Muto moest vanop de bank toekijken hoe de Rode Duivels na een sensationale comeback een 0-2 achterstand binnen de negentig minuten in een 3-2 zege ombogen.

Rafa Benítez: "I am really pleased to have Yoshinori Muto with us. We were following him for quite a while. Hopefully he can bring us his energy and work-rate and help the team to improve and be better for the new season.”​ #NUFC pic.twitter.com/N6BIhdriZm Newcastle United FC(@ NUFC) link

KV Kortrijk haalt 26-jarige Oekraïner

KV Kortrijk heeft de komst van Andriy Batsula afgerond. De 26-jarige linksachter komt over van FK Oleksandria. "Andriy stond al een tijdje op de radar van KV Kortrijk en wordt omschreven als een krachtige speler, die sterk is in de duels", klinkt het op de clubwebsite.

Engelse voetbalbond wil ook na EK 2020 door met bondscoach Southgate

De Engelse voetbalbond FA wil ook na het EK van 2020 verder met bondscoach Gareth Southgate. Dat heeft de federatie bekendgemaakt. Engeland eindigde op het WK in Rusland op de vierde plaats, na een nederlaag in de troostfinale tegen de Rode Duivels.

"Gareth Southgate heeft excellent werk verricht en we hopen dat hij op post blijft na 2020", verklaarde FA-baas Martin Glenn. "Hij heeft veel plezier beleefd tijdens het voorbije WK, en is overtuigd dat we nog beter kunnen doen. Na het verlies in de halve finales zei hij dat we niet hadden gedaan wat we moesten doen. Dat was een sterke verklaring, die hem en zijn assistent Steve Holland motiveert."

Nadat Southgate teruggekeerd is uit vakantie zullen beide partijen rond de tafel zitten voor een nieuw contract, zo verduidelijkte Glenn.

De 47-jarige Southgate staat sinds september 2016 aan het hoofd van de 'Three Lions'. In Rusland slaagde hij erin het team en de fans een nieuw elan te geven en de smadelijke EK-exit van 2016 in de achtste finales tegen IJsland door te spoelen. Engeland haalde, weliswaar in een op papier makkelijkere tabelhelft, de halve finales. Hierin verloor het van Kroatië. In de troostfinale gingen de Engelsen nadien ten onder tegen België. Ook in de poulefase hadden de Duivels het team van Southgate al geklopt.

De sterke WK-prestatie van Engeland, met daarin de hand van Southgate, heeft uiteraard ook de interesse gewekt van verschillende clubs. De FA wil daarom snel werk maken van een contractverlenging, ook omdat de bond eerder al liet verstaan financieel niet te kunnen wedijveren met bepaalde Premier League-teams. Southgate zelf verklaarde in het verleden een terugkeer naar clubverband niet uit te sluiten.

Marcel Koller moet Basel uit het slop trekken

Marcel Koller is de nieuwe coach van FC Basel. Dat heeft de Zwitserse topclub donderdag bekendgemaakt. De 57-jarige Koller volgt Raphael Wicky op, die eind juli moest opstappen na een mislukte seizoensstart. Koller ondertekent bij Basel een contract voor twee seizoenen.

"We zijn heel blij dat we hem met al zijn ervaring aangetrokken hebben", reageerde sportief directeur Marco Streller. "Hij moet met zijn assistenten Basel, zowel nationaal als internationaal, weer op het rechte pad krijgen."

Wicky moest eind juli vertrekken na een mislukte start. Basel heeft na twee duels in de Zwitserse competitie een punt en sneuvelde in de kwalificaties van de Champions League. De voorbije dagen klonk de naam van Frank de Boer in Basel, maar uiteindelijk kiest de club dus voor de ervaring van Koller.

In zijn trainersloopbaan veroverde Koller tweemaal de Zwitserse titel, met St. Gallen (2000) en Grasshopper Zürich (2003). Nadien trok de ex-middenvelder naar Duitsland, waar hij met Bochum de titel pakte in de tweede Bundesliga (2006). Van 2011 tot oktober 2017 was hij bondscoach van Oostenrijk. Koller leidde het land na een ijzersterke 28 op 30 punten in de kwalificaties naar het EK van 2016. In Frankrijk stelde Oostenrijk, met een exit in de poules, echter teleur.

Bonucci komt aan in Turijn

De transfercarrousel komt nu echt op gang. Leonardo Bonucci is aangekomen in Turijn voor zijn medische testen. De Italiaanse verdediger maakt deel uit van de deal tussen Juve en AC Milan. Of Juventus hem koopt of huurt is vooralsnog onduidelijk.

Qui Caselle ✈ | @bonucci_leo19 è a Torino!#ForzaJuve pic.twitter.com/ap7awEbcz2 JuventusFC(@ juventusfc) link

AC Milan huurt Higuaín van Juventus

Nieuwe transferbom in de Serie A. Gonzalo Higuaín (30) verruilt Juventus voor AC Milan. De Rossoneri huren de Argentijnse spits - hij legde vanmorgen zijn medische tests af - voor een som van naar verluidt 18 miljoen, mét een verplichte aankoopoptie van 36 miljoen. In de deal zouden ook verdedigers Mattia Caldara en Leonardo Bonucci betrokken worden.

"Klaar om te beginnen'', meldde Higuaín al op Twitter, kort na zijn medische controle. De dertigjarige spits maakte twee jaar terug voor 90 miljoen euro de overstap van Napoli naar Juventus. In 105 wedstrijden maakte hij 55 doelpunten voor de club uit Turijn.

Look who's in Milan ready for medicals...

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...

👋🏻 @G_Higuain



🔴⚫ pic.twitter.com/P1RM42J1LC AC Milan(@ acmilan) link

Leicester droomt van Januzaj

Keert Adnan Januzaj (23) na één seizoen in Spanje al terug naar de Premier League? Leicester hoopt het in elk geval. In de zoektocht naar een vervanger voor Riyad Mahrez – de Algerijn die voor een slordige 68 miljoen euro naar Manchester City trok – , heeft Leicester zijn zinnen gezet op onze Rode Duivel. Het legde al een bod neer bij Real Sociedad. Januazaj staat alvast niet afkerig tegenover een nieuw avontuur in Engeland. Er is evenwel ook interesse uit Italië en Frankrijk. (NP/KTH)

Leicester are seriously interested in signing Adnan Januzaj. Man United have a first option to sign him back. #lcfc #mufc (via @niels_27) pic.twitter.com/R4AsVhBbOZ Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Trainer van Witsel categoriek over mogelijke transfer

Vooralsnog geen witte rook rond de transfer van Axel Witsel naar Borussia Dortmund en als het aan Paulo Sousa, de Portugese coach van zijn huidige club Tianjin Quanjian, ligt, komt die er ook niet. "Voor zover ik weet, heeft Witsel een afkoopclausule in zijn contract, maar die kan enkel geactiveerd worden tijdens de Chinese transferperiode. Aangezien die nu gesloten is, kan de transfer niet doorgaan", aldus Sousa tegenover de Chinese tv-zender CGTN. De transfermarkt in China sluit op 13 juli.

"Ik heb dus ook geen extra informatie over een transfer", gaat Sousa verder. "Noch van de club, noch van de speler. Ik ben ervan overtuigd dat Witsel zich op 5 augustus weer bij de club meldt. Hij is een belangrijke speler voor ons en zal ons helpen in het tweede deel van het seizoen."

Hector Cuper vindt nieuwe uitdaging in Oezbekistan

Hector Cuper is de nieuwe bondscoach van Oezbekistan, zo maakte de Oezbekistaanse Voetbalfederatie UFA donderdag bekend op Twitter. De 62-jarige Argentijn moet het land naar het WK van 2022 proberen te loodsen.

Cuper was op het WK in Rusland nog aan de slag als bondscoach van Egypte, maar werd er door de teleurstellende prestaties ontslagen. Intussen werd bij de Farao's de Mexicaan Javier Aguirre aangesteld als zijn opvolger.

Thelin kan naar Newcastle en Moskou, Fulham wil Kara

De exodus krijgt vorm. Anderlecht heeft biedingen van Newcastle en Lokomotiv Moskou aanvaard op Isaac Kiese Thelin (26), Fulham wil Kara Mbodj (28).

Fans gruwelden, toen toenmalig Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck Isaac Kiese Thelin na een ontgoochelende uitleenbeurt definitief aankocht bij Bordeaux voor 1,7 miljoen euro. "Maar ik ben zeker dat we op een dag winst zullen maken", zei de manager toen. Profetische woorden, want nu is het zover: paars-wit heeft miljoenenbiedingen aanvaard voor de Zweedse spits.

Newcastle en Lokomotiv Moskou hebben 5 à 6 miljoen euro veil voor Thelin. Cijfers die huidig manager Luc Devroe met veel plezier in zijn mailbox zag belanden, want Anderlecht wil af van zijn aanvaller. Na een goed seizoen bij Waasland-Beveren, waar hij in de competitie negentien keer scoorde, had Thelin gehoopt op een nieuwe kans bij RSCA, maar na zijn WK-deelname bleek dat hij niet tot de plannen van Hein Vanhaezebrouck behoorde. Russisch kampioen Lokomotiv, zeker van pot 1 in de Champions League, ligt volgens onze info in poleposition.

Omdat een deal nakend is, ontbrak Kiese Thelin gisteren op de training van Anderlecht. Was er evenmin: Kara Mbodj. Ook voor de Senegalees werkt Anderlecht aan een oplossing. In makelaarskringen heet het "een complex dossier" te zijn. Via tussenpersonen is er Franse en Turkse interesse, maar het Engelse Fulham FC is het meest concreet.

Puur objectief lijkt de Londense club het ideale scenario: de Premier Leaguepromovendus is kapitaalkrachtig genoeg om aan de vraagprijs te voldoen - de verwachting is dat paars-wit vijf miljoen euro wil - en Kara droomt van de Premier League. Daarnaast is interessant dat de transfermarkt in Engeland over een week sluit, wat maakt dat Anderlecht snel verlost zou kunnen zijn van zijn overbodige verdediger. Hein Vanhaezebrouck rekent in elk geval niet op Kara: hij geeft achterin de voorkeur aan de jeugd en de nieuwkomers.

In het verleden wilden Leicester en Crystal Palace Kara al binnenhalen - toen bedroeg de waarde van de speler nog ruim tien miljoen euro - maar tot een deal kwam het toen niet. Belangrijkste oorzaak was de slepende knieblessure van Kara. Nu zou de WK-ganger evenwel helemaal fit zijn: hij vervolledigde de voorbije dagen moeiteloos de oefensessies.

Nu het ernaar uitziet dat Devroe Thelin en Kara zal kunnen slijten, moet hij nog een uitweg vinden voor Ivan Obradovic, Josué Sá en Lukasz Teodorczyk, die eveneens de boodschap hebben gekregen weg te moeten. Daarnaast zijn Leander Dendoncker en Ryota Morioka waarschijnlijke vertrekkers. Inkomend moet er nog zeker één verdediger bij. (PJC/NP/RN)

Preud'homme wil Refaelov naar Luik halen

Michel Preud'homme heeft opnieuw een oude bekende op het oog. Na Maxime Lestienne wil de coach nu graag Lior Refaelov (32) naar Standard halen. Na een samenwerking van vijf jaar bij Club weet hij waarom: de Israëliër kan met zijn leiderschap, positieve ingesteldheid en ervaring voor een meerwaarde zorgen in Luik. Ook de flankaanvaller staat open voor een overgang, aangezien hij bij Club al een tijdje op een zijspoor zit. Vorige zomer toonde Standard overigens al interesse in Refaelov, maar toen sprong de transfer af. Nu wil blauw-zwart wel meewerken aan een oplossing, uit erkentelijkheid voor de verdiensten van de flankaanvaller tijdens zijn acht jaar in Jan Breydel. Sinds kort onderhoudt Refaelov individueel zijn conditie bij Club. (NP/FDZ)

Aguirre (en niet Henry) volgt Cúper op als bondscoach Egypte

De Mexicaan Javier Aguirre is de nieuwe bondscoach van Egypte, zo maakte de Egyptische voetbalfederatie vandaag bekend. De 59-jarige Aguirre is er de opvolger van de Argentijn Hector Cuper, die na het WK in Rusland zijn ontslag indiende.

Egypte wou schitteren op het afgelopen WK, maar bleef ver onder de verwachtingen. De voorbereiding werd helemaal verstoord door de blessure van sterspeler Mo Salah, in Brussel liepen ze begin juni in een oefeninterland tegen een 3-0 nederlaag aan tegen de Rode Duivels. Op het WK sloten ze groep A puntenloos af na nederlagen tegen Uruguay, Rusland en Saoedi-Arabië. Na het WK hield Cuper de eer aan zichzelf en diende hij zijn ontslag in.

De Egyptische bond had een shortlist met daarop vier namen klaar en de voorbije dagen werd ook Thierry Henry er genoemd. De Franse voormalige wereldkampioen was de voorbije twee jaar aan de slag als T3 bij de Rode Duivels, maar lijkt zijn zinnen te hebben gezet op het hoofdtrainerschap. Eerder was er sprake van Aston Villa, in Birmingham werd er gekozen voor een verlengd verblijf van Steve Bruce.

Javier Aguirre had op het WK van 2010 in Zuid-Afrika de Mexicaanse ploeg onder zijn hoede. Daarna was hij hoofdtrainer bij Espanyol en bondscoach van Japan. In Egypte ondertekende hij een contract tot het WK van 2022 in Qatar. Volgende maand starten de kwalificaties voor de Afrika Cup.

Standard rondt transfer van Junior Edmilson naar Qatar af

De transfer van Junior Edmilson van vicekampioen en Bekerwinnaar Standard naar het Qatarese Al-Duhail Sports Club is officieel afgerond. "Standard wil Junior Edmilson bedanken voor alles wat hij onze club heeft bijgebracht gedurende 2,5 seizoenen en wenst hem het beste toe in het verdere vervolg van zijn carrière", klinkt het in een mededeling op de clubwebsite.

De speler zelf maakte zijn transfer reeds een tiental dagen geleden bekend, na de met 2-1 verloren Supercup op het veld van Club Brugge. Edmilson vierde gisteren trouwens zijn debuut voor zijn nieuwe club. Al-Duhail greep naast de Qatarese Supercup na strafschoppen, Edmilson werd na een uur naar de kant gehaald.

2,5 tot 3,5 miljoen

De Belg van Braziliaanse origine is een jeugdproduct van Standard, maar startte zijn profcarrière in 2012 bij Sint-Truiden. In januari 2016 keerde de 23-jarige flankaanvaller naar zijn jeugdclub terug. Emdilson had op Sclessin nog een contract tot eind volgend seizoen, maar tekende een contract voor vier seizoenen bij de Qatarese kampioen. Bij de Rouches vond hij in 91 wedstrijden 23 keer de weg naar doel. Intussen werd Maxime Lestienne al binnengehaald als opvolger.

👏 Bedankt voor alles en veel succes in de toekomst @EdmilsonJr221 🇧🇪🇧🇷 ➡ https://t.co/am2tokcOS1 #MerciJunior #RSCL pic.twitter.com/EzGvWhG5S8 Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Crystal Palace bevestigt komst Kouyaté

Wat al even in de lucht hing is nu ook definitief: Crystal Palace neemt Cheikhou Kouyate over van West Ham United. De 29-jarige Senegalees tekent een contract voor vier jaar in Selhurst Park. Eerder speelde de verdedigende middenvelder, die ook over een Belgisch paspoort beschikt, bij KV Kortrijk, Anderlecht en FC Brussels. De transfersom is niet bekend.

We're delighted to announce Cheikhou Kouyaté has joined on a four-year deal! #SenEagle 🦅



👉 https://t.co/W4x2CQUVyS pic.twitter.com/7ZiznZM51d Crystal Palace F.C.(@ CPFC) link

Erwin Koeman assistent van Cocu bij Fenerbahçe

De Nederlander Phillip Cocu heeft Erwin Koeman (ex-KV Mechelen) toegevoegd aan de technische staf van Fenerbahçe. De oud-coach van onder meer Feyenoord gaat bij de Turkse topclub aan de slag als assistent-trainer. Koeman was voor het laatst actief bij Everton, waar hij zijn broer Ronald Koeman tot zijn ontslag in oktober vorig jaar assisteerde.

De nu 56-jarige Koeman had als hoofdtrainer, naast Feyenoord, RKC Waalwijk (twee periodes), FC Utrecht en FC Eindhoven onder zijn hoede. Bij Southampton werkte Erwin Koeman ook als assistent van Ronald, die inmiddels bondscoach van Oranje is. Erwin Koeman was zelf werkzaam als bondscoach van Hongarije. Als speler kwam hij vijf jaar voor KV Mechelen (1985-1990) uit, tijdens de hoogdagen van de club.

"Ik ben erg blij met Erwin. Hij heeft veel ervaring", aldus Cocu, die assistent Chris van der Weerden van PSV al eerder meenam naar Turkije.

Hernan Dario Gomez verlaat Panama voor terugkeer naar Ecuador

De Colombiaan Hernan Dario Gomez is de nieuwe bondscoach van Ecuador, zo maakte de Ecuadoraanse voetbalfederatie (FEF) bekend. De 62-jarige Gomez was eerder al bondscoach van Ecuador tussen 1999 en 2004 en leidde het land naar het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea.

Op het WK in Rusland was 'Bolillo' nog aan de slag als bondscoach van Panama. De WK-debutant kreeg in groep G nederlagen tegen België, Engeland en Tunesië om de oren en moest zo puntenloos huiswaarts. Medio vorige maand kondigde hij zijn ontslag bij de Panamezen aan. Met Ecuador wordt er nu gemikt op de eerstvolgende Copa America en de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. "Dit voelt aan als thuiskomen", liet de Colombiaan noteren bij zijn aanstelling.

Djamel Belmadi is de nieuwe bondscoach van Algerije

Djamel Belmadi is de nieuwe bondscoach van Algerije, zo maakte de Algerijnse Voetbalfederatie (FAF) vandaag bekend. Hij ondertekent er eerstdaags een contract tot na het WK van 2022 in Qatar.

Bij de Algerijnen is de voormalige profvoetballer van onder meer Olympique Marseille en Manchester City de opvolger van Rabah Madjer, die eind juni na een verblijf van acht maanden aan de deur werd gezet. Het ontslag van Madjer, een icoon van het Algerijnse voetbal, kwam er na de 3-0 nederlaag in een oefenduel in Lissabon tegen Europees kampioen Portugal. Madjer kon het team in acht wedstrijden naar vier overwinningen leiden, waaronder één voor de groene tafel tegen Nigeria (3-0) in de WK-kwalificatiewedstrijden op weg naar Rusland.

Madjer was in oktober 2017 de Spanjaard Lucas Alcaraz opgevolgd, die er niet in was geslaagd de Woestijnvossen te plaatsen voor de Wereldbeker in Rusland. De voormalige topspits van FC Porto was al de vijfde T1 van Algerije sinds het vertrek van Vahid Halilhodzic na de Wereldbeker in 2014, waar ze in de groepsfase nipt verloren van de Rode Duivels. De Franse Bosniër had Algerije op het WK in Brazilië naar hun beste resultaat ooit geleid, een plek in de tweede ronde. Daarin was toekomstig wereldkampioen Duitsland na verlengingen te sterk. Na het WK liep het heel wat minder en kreeg onder meer Georges Leekens de trein niet op de rails. Leekens was in het seizoen 2016-2017 enkele maanden aan de slag als Algerijns bondscoach. Het was er zijn tweede ambtstermijn, na een eerder verblijf in 2003.