TT. Gent heeft vervanger Foket al op het oog - PSV wil goudhaantje niet laten gaan en haalt zijn maatje binnen De voetbalredactie

30 augustus 2018

09u15 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar bij ons hebben de clubs nog tot vrijdag 23u59 om de laatste zaakjes te doen. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

PSV haalt opnieuw een Mexicaan binnen

PSV heeft de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez vastgelegd. De Eindhovense club maakte afgelopen nacht bekend dat het een akkoord heeft bereikt met CF Pachuca over een transfer van de 23-jarige international. Als hij de medische keuring doorstaat, ondertekent Gutiérrez een contract voor vijf jaar in Eindhoven.

De Mexicaan wordt bij PSV herenigd met zijn boezemvriend Hirving Lozano. Ze komen beiden uit de jeugdopleiding van Pachuca en speelden acht jaar samen bij de Mexicaanse club. Lozano verhuisde vorig jaar al van Pachuca naar Eindhoven en verraste zijn maatje toen met een gesigneerd PSV-shirt. Gutiérrez, aanvoerder van Pachuca, plaatste destijds een foto op Twitter waarin hij poseerde in het shirt. Een jaar later gaat hij ook echt in het rood-wit van de Nederlandse kampioen spelen.

Goedemorgen Nederland! 🇳🇱



Vannacht, terwijl de meesten van jullie sliepen, maakten we heel mooi nieuws bekend.



Érick Gutiérrez = PSV'er! 🔴⚪ pic.twitter.com/JX63YPhwJc PSV(@ PSV) link

De Eindhovenaren plaatsten zich woensdag voor het hoofdtoernooi van de Champions League door ook de return tegen BATE Borisov te winnen, mede dankzij een doelpunt van Lozano (3-0). Enkele uren later kwam de transfer van Gutiérrez rond. PSV maakte de komst van de Mexicaan bekend in een filmpje waarin te zien is hoe Lozano zijn vriend via een videoverbinding feliciteert. "Ik ben blij je weer te zien, ik wacht hier op je", zei de vleugelaanvaller. De linksbenige Gutiérrez kijkt er naar uit. "Ik heb begrepen dat PSV een grote club is. We gaan weer samen een nieuw avontuur beleven", zei hij tegen Lozano.

De negenvoudig international speelde 170 wedstrijden voor Pachuca, waarin hij 23 doelpunten maakte. Gutiérrez werd deze zomer op het laatste moment opgeroepen voor het WK. Hij kreeg in Rusland geen speeltijd.

Souquet (Nice) vervanger Foket?

AA Gent heeft een vervanger voor Thomas Foket op het oog. Het gaat om de 26-jarige Arnaud Souquet, die de voorbije twee jaar als rechtsback voor Nice speelde en nog onder contract ligt tot 2020. Souquet werd gevormd bij Lille en speelde in het seizoen '12-'13 nog 13 wedstrijden op uitleenbasis voor Moeskroen. Ook Rennes zit achter Souquet aan en lijkt een streepje voor te hebben omdat de speler liefst in Frankrijk wil blijven. Maar met die club slepen de onderhandelingen al lang aan. Naarmate de transferdeadline nadert, lijkt de kans groter te worden dat AA Gent zijn slag kan slaan. (RN/VDVJ)

AA Gent stalt jonge doelman bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren kan het komende seizoen rekenen op de diensten van doelman Anthony Swolfs. De twintigjarige Antwerpenaar wordt voor een seizoen gehuurd van AA Gent.

Swolfs kwam als jeugdspeler uit voor Antwerp, Beerschot, Club Brugge en KV Mechelen. Hij vervoegde AA Gent in januari van dit jaar, maar was er na Lovre Kalinic, Colin Coosemans en Yannick Thoelen slechts vierde doelman. Bij Waasland-Beveren zal hij moeten afrekenen met de concurrentie van Davy Roef.

Waasland-Beveren opende het seizoen met een tegenvallende 3/15. Komende zaterdag treffen de manschappen van coach Yannick Ferrera op Daknam Sporting Lokeren in de Waaslandse streekderby.

Van Bommel: "Lozano blijft bij PSV"

Hirving Lozano liet gisteren andermaal zien dat hij toe is aan een volgende stap in zijn loopbaan. De Mexicaan speelde een hoofdrol in de door PSV met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League. Lozano maakte één doelpunt en was constant dreigend.

De transfermarkt is nog twee dagen open, maar een vertrek van Lozano is volgens Mark van Bommel niet bespreekbaar. "Het zou zo maar kunnen dat er een megabod binnen komt. PSV begeeft zich echter in een situatie dat we 'nee' kunnen zeggen", aldus de trainer van de Eindhovenaren. PSV hoopt Aziz Behich snel aan de selectie toe te kunnen voegen. Van Bommel: "We willen hem er graag bij hebben. We zijn er druk mee bezig."

AEK is een optie voor Karelis

Nikos Karelis is - samen met nieuwkomer Fiolic - de enige Genkse kernspeler die op dit moment niet in Kopenhagen zit. Hij wil in de laatste dagen van de zomermercato een andere club vinden. AEK Athene zou mogelijk een uitweg kunnen bieden voor de Griekse spits van Genk. Voor Amine Khammas (19) werd al een oplossing gevonden, hij wordt verhuurd aan FC Den Bosch. (KDZ)

Standard volgt Kroatische middenvelder

Standard toont volgens het Portugese A Bola interesse in de Kroatische middenvelder Josip Misic (24). Mocht er een middenvelder vertrekken bij de Rouches is Misic eerste keuze als vervanger. Vertrekt er niemand is een transfer in principe niet aan de orde. (FDZ)

🔥 BREAKING 🔥 ❗️ First in 🇧🇪 ❗️



Midfielder 🇭🇷 Josip #Misic from 🇵🇹@Sporting_CP interests @Standard_RSCL ! (🇵🇹@abolapt) pic.twitter.com/z4x2CjA07L RSCL Mercato 💶↔️👤(@ Standard780) link

Malinese spits voor Charleroi

Adama Niane (25), een Malinese spits van Troyes, legde met succes medische tests af en kwam tot een akkoord. De transfer moet vandaag wel nog worden afgerond op clubniveau. Marcello Trotta (25), spits van Sassuolo, blijft in beeld en Santy Ngom (25), Senegalese spits van FC Nantes, wordt geciteerd als bijkomende piste. (AR)

Essevee loost overbodige spits

Zulte Waregem heeft een oplossing gevonden voor Robert Mühren (29). De overbodige aanvaller wordt verhuurd aan NAC Breda. Voor Verboom is er interesse vanuit Frankrijk. Heylen staat op de lijst bij enkele Belgische clubs. (VDVJ)