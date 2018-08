TT. Franse eersteklasser Dijon stelt Ciman voor- Anderlecht-manager Devroe druk in de weer met verdedigers - Dortmund haalt spits bij Barcelona



28 augustus 2018

20u05 7 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar bij ons hebben de clubs nog tot vrijdag 23u59 om de laatste zaakjes te doen. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Dijon stelt Laurent Ciman voor

Laurent Ciman trekt de deur bij Los Angeles FC dicht en verkast naar Frankrijk. Dat heeft de 33-jarige verdediger laten weten via Twitter. Ondertussen maakte de Franse eersteklasser Dijon de komst van Ciman bekend. Hij tekent er een contract van twee seizoenen. "Ciman is een speler die we al verschillende seizoenen willen", reageert voorzitter Olivier Delcourt. "Wij zijn dus heel blij hem en zijn familie te mogen ontvangen. Zowel op sportief als menselijk vlak zal hij voor de club een meerwaarde zijn." Dijon is de Ligue 1 prima gestart met drie zeges op rij. Alleen grootmacht PSG doet even goed.

"Zoals jullie gehoord kunnen hebben verlaten we LA voor Frankrijk", klonk het eerder vanavond in een mededeling van Ciman. "Ik wil de LAFC-fans danken voor hun steun en om mij als familie te laten voelen, ik zal hen altijd in mijn hart dragen. De club stelde mijn belangen en die van mijn familie boven die van zichzelf, en dat is vandaag de dag zeldzaam in de sportwereld. De club gaf me de kans om terug te keren naar Europa en op een hoog niveau te blijven spelen, en dat met een deal die mijn familie zekerheid op lange termijn verschaft."

Ciman ruilde in december vorig jaar Impact Montreal voor LA. Dit seizoen speelde hij als vaste waarde achterin al 22 competitieduels in de Major League Soccer (drie goals).

AS Monaco haalt Benjamin Henrichs bij Bayer Leverkusen

Benjamin Henrichs trekt na veertien jaar de deur achter zich dicht bij Bayer Leverkusen. De 21-jarige middenvelder ruilt Leverkusen voor AS Monaco, dat 20 miljoen euro neertelt voor de Duitser met Ghanese roots. Henrichs ondertekende een contract tot 2023 in het prinsdom.

Dat Monaco twintig miljoen euro neertelt voor de jonge middenvelder hoeft niet te verbazen. De Monegasken maken er de laatste jaren een kunst van om jonge groeibriljanten vast te leggen - het leverde hen in 2017 de landstitel op. Henrichs heeft ondanks zijn jonge leeftijd al 62 competitiewedstrijden op zijn teller staan, maar het afgelopen seizoen was hij regelmatig invaller bij de Noordrijn-Westfaalse club.

"Benjamin heeft grote successen gevierd bij ons. We wensen hem veel geluk bij zijn buitenlands avontuur", aldus Rudi Völler, sportdirecteur van Bayer Leverkusen.

Henrichs droeg sinds 2004 het shirt van Bayer Leverkusen. Hij verzamelde ook al drie A-caps voor Duitsland, waarvan twee in de Confederations Cup van 2017 waar Duitsland met een B-elftal aantrad.

Barcelona leent Paco Alcacer uit aan Borussia Dortmund

Francisco 'Paco' Alcacer zal dit seizoen in de Bundesliga te bewonderen zijn. Borussia Dortmund huurt de 24-jarige spits voor één seizoen van Barcelona. In Camp Nou kon Alcacer de concurrentiestrijd met Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé en Philippe Coutinho niet winnen.

Barcelona kocht Alcacer in 2016 voor dertig miljoen euro over van Valencia, maar bij Barcelona kon hij nooit onbetwistbare titularis worden. Barcelona stalt de dertienvoudige Spaanse international dan maar voor een seizoen bij Borussia Dortmund, dat twee miljoen euro voor de huur betaalt en een aankoopoptie heeft bedongen van 23 miljoen euro (plus vijf miljoen euro aan variabelen). Barcelona liet bovendien ook een clausule in het contract zetten dat het de aankoopoptie kan annuleren.

Alcacer, vorig seizoen goed voor 7 doelpunten in 23 wedstrijden (alle competities inbegrepen), ligt nog tot 2021 onder contract bij de Spaanse landskampioen.

Genk haalt back-up voor Pozuelo

Racing Genk heeft zijn zevende inkomende zomertransfer gerealiseerd. Het haalt de Kroaat Ivan Fiolic (22) bij Dinamo Zagreb. De aanvallende middenvelder tekent voor vier jaar in Genk, zo meldde de Limburgse club op haar website.

Fiolic debuteerde in de Kroatische eerste klasse voor Lokomotiva Zagreb, waarmee hij in 2016 tegen zijn nieuwe Belgische club Genk uitkwam in de voorrondes van de Europa League. In februari 2017 maakte hij de overstap naar Dinamo Zagreb, waar hij vorig seizoen goed was voor 5 doelpunten en 6 assists in 27 wedstrijden.

Op de website van Racing Genk wordt Fiolic geloofd voor zijn "creativiteit, overzicht, tempo en techniek". De offensieve middenvelder legde dinsdag met succes zijn medische testen af en zal spelen met nummer 20 bij de huidige leider in de Jupiler Pro League.

Marseille kondigt komst Strootman aan

Olympique Marseille heeft de komst van de Nederlander Kevin Strootman aangekondigd. De middenvelder komt over van AS Roma en zou Marseille volgens lokale bronnen zo'n 28 miljoen euro kosten. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt.

De 28-jarige Strootman, een 41-voudig international, kwam de voorbije seizoenen ondanks drie langdurige blessures tot 131 officiële duels (en 13 goals) voor de Romeinen. Voordien was hij in Nederland aan de slag bij Sparta (2008-2011), FC Utrecht (2011) en PSV (2011-2013). Hij maakte destijds samen met Dries Mertens de overstap van Utrecht naar PSV.

Strootman komt bij Marseille terecht bij de nummer vier van de Ligue 1 van vorig seizoen. De Zuid-Fransen plaatsten zich daarmee rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League, die ze vorige jaargang als verliezend finalist afsloten. L'OM begon matig aan het nieuwe seizoen in Frankrijk, met 4 op 9. Komende zondagavond trekt Marseille voor de afsluiter van de vierde speeldag naar Monaco.

Ivoriaan Doumbia trekt naar Girona

Girona heeft zich versterkt met Seydou Doumbia. De Ivoriaan komt transfervrij over van Sporting Lissabon. De aanvaller, 37-voudig international (9 goals), ondertekent bij de club uit de Primera Division een contract voor drie seizoenen. Doumbia is sinds 2015 eigendom van AS Roma, maar werd achtereenvolgens uitgeleend aan CSKA Moskou, Newcastle, Basel en Sporting Lissabon. Voordien verdedigde Doumbia langere tijd de kleuren van Young Boys (2008-2010) en CSKA Moskou (2010-2015). Girona staat met één punt uit twee matchen in de kelder van de Spaanse hoogste klasse. Afgelopen weekend verloor het in eigen huis met 1-4 van Real Madrid.

Real Madrid stalt jonge Oekraïense doelman bij Leganes

Real Madrid laat de 19-jarige Oekraïense doelman Andriy Lunin een seizoen ervaring opdoen bij reeksgenoot Leganes.

Lunin werd in juni door de Koninklijke voor 8,5 miljoen euro weggehaald bij Zorya Luhansk. In de Spaanse hoofdstad zijn zijn speelkansen nihil door de concurrentie met Thibaut Courtois en Keylor Navas. Als derde doelman heeft Real Kiko Casilla in de kern.

Luca Zidane, zoon van ex-Realcoach Zinedine Zidane en ook doelman, werd door Zizou's opvolger Julen Lopetegui teruggezet naar de beloften.

Valencia neemt WK-ganger Guedes definitief over van PSG

Gonçalo Guedes zal ook dit seizoen in het shirt van Valencia voetballen. De Spaanse club bereikte met PSG, dat hem vorig seizoen uitleende, een akkoord over een definitieve transfer.

Valencia, ook de nieuwe werkgever van Michy Batshuayi, betaalt naar verluidt ruim 40 miljoen euro voor de 21-jarige Portugese winger.

Vorig seizoen had Guedes met vijf goals en elf assists een belangrijk aandeel in de vierde plaats van Valencia in de competitie. Het leverde Los Che een ticket voor de poules van de Champions League op.

Op het WK in Rusland was de jonge Portugees basisspeler in twee groepsmatchen (tegen Spanje en Marokko) en in de (verloren) achtste finale tegen Uruguay. Hij telt veertien caps achter zijn naam (drie goals).

Bossaerts verlaat Oostende voor NEC

Het is nu ook officieel: Mathias Bossaerts heeft de Oostendse deur achter zich dichtgetrokken. De 22-jarige verdediger verkast naar het Nederlandse NEC, waar hij een contract voor drie seizoenen heeft ondertekend.

“Met Mathias halen we een sterke centrale verdediger, die ondanks zijn nog jonge leeftijd al veel heeft meegemaakt, aldus technisch directeur Remco Oversier. "De afgelopen jaren zijn voor hem niet verlopen zoals hij had gehoopt, maar wij zijn er van overtuigd dat wij zijn potentieel tot wasdom kunnen laten komen. Wij geven Mathias hier alle tijd en ruimte voor, zodat we de komende seizoenen veel plezier aan hem gaan beleven.”

“Ik ben blij om bij NEC te zijn", luidt het bij Bossaerts. “Ik heb in een vroeg stadium al contact gehad en de plannen, in combinatie met het enthousiasme en de vasthoudendheid van iedereen bij de club, hebben me voor deze stap doen kiezen. NEC is een mooie club met een trouwe achterban en ik kijk er naar uit om hier wedstrijden te mogen gaan spelen.”

Mathias Bossaerts maakt de overstap van KV Oostende, waar hij twee seizoen onder contract stond. Hierin was hij goed voor veertien duels en één treffer. De verdediger kwam daarnaast uit voor alle vertegenwoordigende Belgische jeugdelftallen.

Anderlecht biedt 2 miljoen voor Zuparic en hoopt nog op Sanneh

Het bureau van Luc Devroe vult zich met dossiers van verdedigers. Dat van Prince-Désir Gouano mag de vuilnisbak in. De onderhandelingen over Bubacarr Sanneh met Midtjylland zijn wel nog steeds aan de gang, maar blijven moeilijk verlopen. Ongeacht de afloop in de zaak van de Gambiaan wil Anderlecht graag Dario Zuparic (26) binnenhalen. De Bosnische Kroaat komt momenteel uit voor Rijeka, waar hij gisteren niet op training verscheen.

Zuparic staat er bekend als een no-nonsenseverdediger die sterk is in de duels. Het openingsbod van Anderlecht bedroeg 500.000 euro. Een voorstel dat snel werd weggelachen door Rijeka, aangezien het in juli een afkoopsom van 800.000 euro neertelde aan Pescara voor de verdediger. Ondertussen verhoogde paars-wit het bod al tot twee miljoen. De Kroaten hopen nog 500.000 euro meer te vangen voor hun sterkhouder, maar toch is een overeenkomst dichtbij. Vandaag wordt een doorbraak verwacht. "Ik ga er alles aan doen om onze versterkingen niet te laten aanslepen tot vrijdag", voorspelde sportief directeur Luc Devroe gisterenvoormiddag al. "De komende 48 uur (morgen dus, red.) wil ik alles rond hebben."

Kara eindelijk gekeurd?

Ook de uitgaande transfer van Kara Mbodj. De Senegalees werd normaal gisteren in Nantes verwacht voor zijn medische testen, maar die vinden vandaag pas plaats. De Franse club zou de verdediger op huurbasis overnemen van Anderlecht. Devroe liet ook nog optekenen dat paars-wit speurt naar een opportuniteit voorin. "Maar we gaan geen vijf miljoen betalen voor een aanvaller die dient als opvulling." (VDVJ/MJR/MGA)

Gent vangt 3,5 miljoen voor Foket

Thomas Foket (23) trainde gisteren niet mee bij AA Gent. De rechtsachter vertrok naar Reims, waar hij met goed gevolg medische tests aflegde in het vooruitzicht van de definitieve afronding van zijn transfer. Met de overgang van Foket, die een contract voor vier of vijf seizoenen kan tekenen, is een som van 3,5 miljoen euro gemoeid. Een aardig bedrag voor een speler die bij AA Gent zijn laatste contractjaar inging.

Op clubniveau wordt nog wel gediscussieerd over één zaak. Aanvankelijk was overeengekomen dat Foket donderdag nog voor AA Gent zou mogen aantreden in de terugwedstrijd van de play-offs van de Europa League tegen Bordeaux. Alleen dook daarbij in het weekend een probleem op. Romain Métanire, de huidige rechtsback van Reims, keek in de uitwedstrijd bij Amiens tegen een rode kaart aan. Stade Reims moet hem zaterdag missen voor de thuiswedstrijd tegen Montpellier en zou graag hebben dat Foket dan al voor zijn nieuwe club uitkomt. De combinatie van een wedstrijd op donderdag met AA Gent en een competitiewedstrijd op zaterdag met Reims lijkt niet verteerbaar. Gisteravond was er in dat verband nog geen beslissing gevallen.

Antwerp bijna rond met Seck

Antwerp staat op het punt om de transfer van Abdoulaye Seck (26) af te ronden. De Senegalees van 1m92 komt over van het Noorse Sandefjord en het gaat om een definitieve overgang. Seck is een centrale verdediger. Antwerp heeft al een akkoord met Sandefjord - waar zijn contract eind dit jaar afloopt - en hoopt ook snel de speler te overhalen. Ook Amara Baby van Charleroi (29) is in beeld bij de Great Old. (SJH/MJR)

Charleroi doet bod op Trotta

Felice Mazzu smeekt om versterking voorin bij Charleroi - voorlopig is alleen Perbet inzetbaar - en Mehdi Bayat heeft zijn coach beloofd deze week het nodige te doen. Twee spitsen en een aanvallende flankspeler, dat is het streefdoel. Uit makelaarskringen vernamen we dat Charleroi bij de Italiaanse Serie A-club Sassuolo een bod zou hebben gedaan op Marcello Trotta, een 25-jarige aanvaller. Sander Coopman, die met zijn familie zaterdag de match tegen KV Kortrijk bijwoonde, is eerste keuze voor de flank. Charleroi bereikte een overeenkomst met Club Brugge maar nog niet met de speler. (AR/NP)