TT. Fellaini twee jaar langer bij Man United - "Lazio heeft akkoord met Silvio Proto" - Leya Iseka definitief naar Toulouse

Fellaini twee jaar langer bij Man United - "Lazio heeft akkoord met Silvio Proto" - Leya Iseka definitief naar Toulouse

29 juni 2018

Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Newcastle strikt Zuid-Koreaanse aanvoerder Ki Sung-yueng

De Zuid-Koreaanse international Ki Sung-yueng heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Newcastle. De 29-jarige middenvelder komt over van degradant Swansea.

Ki was op het WK in Rusland aanvoerder van zijn land maar miste door een blessure de 2-0 stuntzege tegen Duitsland, waardoor de wereldkampioen uit het toernooi werd geknikkerd. Ook Zuid-Korea overleefde de groepsfase niet.

Met Swansea won de Zuid-Koreaan in 2013 de League Cup. Hij voetbalde er vijf jaar en speelde in totaal 162 matchen. Hij heeft ook een verleden bij Celtic en Sunderland.

🇰🇷 Welcome to Newcastle United, Ki Sung-yueng!



Full story: https://t.co/RgflhwnUuJ #NUFC pic.twitter.com/mefpKJC4i0 Newcastle United FC(@ NUFC) link

"Lazio heeft akkoord met Silvio Proto"

Silvio Proto (35) heeft er een goed seizoen opzitten bij het Griekse Olympiakos en dat is ook andere Europese ploegen niet ontgaan. Lazio Roma toonde belangstelling en volgens Italiaanse bronnen heeft de Italiaanse club nu ook een akkoord met de Belgische doelman. Lazio is de ploeg van Jordan Lukaku en Milinkovic-Savic. Het eindigde vorig seizoen vijfde en speelt Europa League. Proto staat ook in de belangstelling van een aantal Belgische ploegen.

Ryan Donk (ex-Club Brugge) verlengt contract bij Galatasaray

De Nederlander Ryan Donk (32) heeft zijn contract bij Galatasaray met een jaar verlengd tot juni 2019, met de optie op nog een jaar. De oud-verdediger van Club Brugge gaat bij de Turkse landskampioen met het nieuwe contract 1.895.000 euro per jaar verdienen, zo meldt de club. Daar kunnen nog bonussen bijkomen.

De Nederlandse voetballer kwam in januari 2016 bij Galatasaray, dat hem overnam van concurrent Kasimpasa. De Turken verhuurden Donk in 2016-2017 aan Real Betis uit Sevilla, maar afgelopen seizoen maakte de verdediger weer deel uit van de selectie van de club uit Istanboel. Donk speelde eerder voor Waalwijk, AZ, West Brom en Club Brugge (2009-2013). Met blauw-zwart kon hij geen prijs pakken.

Antwerp neemt doelman Teunckens definitief over van Club Brugge

Doelman Jens Teunckens (20) verhuist op permanente basis naar Antwerp. De 'Great Old' huurde hem afgelopen seizoen van Club Brugge en legde hem nu definitief vast.

Teunckens is bij stamnummer 1 de tweede keuze na Sinan Bolat. Op het einde van play-off 2 kreeg hij vorig seizoen speelgelegenheid van coach Bölöni. "Jens speelde op het einde van vorig seizoen thuis tegen KAS Eupen een sterke wedstrijd en een indrukwekkende wedstrijd op KV Oostende. Hij liet op training ook meermaals zijn kunnen zien. En dat resulteerde dus in een langdurig verblijf bij de club", laat Antwerp vandaag weten. Teunckens ondertekende een contract voor twee jaar (met een jaar optie).

Veel succes bij Antwerp, @JensTeunckens! https://t.co/PicsZKqEMx pic.twitter.com/dN4J5ktmCr Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

KV Mechelen haalt Ivoriaanse aanvaller William Togui

KV Mechelen heeft zijn selectie versterkt met de Ivoriaan William Togui. De 21-jarige spits ondertekende een contract voor vier seizoenen in het AFAS Stadion.

Togui komt over van SC Gagnoa. Hij werd topschutter in de Ivoriaanse competitie met 23 goals en loodste zijn club zo ook naar de tweede plaats en de Afrikaanse Champions League.

Met zijn 21 jaar is Togui vooral een transfer voor de toekomst, laat Mechelen weten. "Hij heeft heel wat gescoord in de Ivoriaanse competitie, maar zal misschien nog wat aanpassingstijd nodig hebben", zegt het hoofd van de sportieve cel, Stefaan Vanroy. "Togui is een snelle maar ook krachtige aanvaller."

Eerder op de dag meldde Mechelen ook al de komst van de Zweedse aanvaller Gustav Engvall (22). Die komt over van de Engelse tweedeklasser Bristol City.

Welkom William Togui! 👋👋👋 #samenbouwen #transfer #kvmechelen Een foto die is geplaatst door null (@kvmechelen) op 29 jun 2018 om 18:49 CEST

Gent bevestigt komst van doelman Colin Coosemans

Colin Coosemans (25) mag zich officieel een Buffalo noemen. Zijn transfer naar AA Gent hing al een tijdje in de lucht en werd vrijdagavond officieel bevestigd door de club. De doelman komt over van KV Mechelen en ondertekende in de Ghelamco Arena een contract voor drie seizoenen.

Coosemans is een geboren Gentenaar die op 8-jarige leeftijd naar Club Brugge verhuisde. Hij genoot er zijn jeugdopleiding en debuteerde in september 2010 voor blauw-zwart in de Europa Leaguewedstrijd tegen Villareal. Enkele dagen later volgde zijn competitiedebuut tegen, uitgerekend, AA Gent. Onder trainer Daum verdween Coosemans uit beeld en daarop verhuisde hij in 2012 naar Waasland-Beveren. Daar haalde KV Mechelen de doelman in 2015 weg. Afgelopen seizoen degradeerde Malinwa, ondanks zeven clean sheets van Coosemans, maar de keeper zakt dus niet mee naar 1B.

Met de transfer van Coosemans anticipeert Gent op een mogelijk vertrek van zijn Kroatische WK-ganger Lovre Kalinic.

Zulte Waregem haalt Fransman naar de Gaverbeek

Zulte Waregem heeft zich versterkt met de Fransman Florian Tardieu. Dat maakte de eersteklasser zonet bekend op Twitter. De 26-jarige middenvelder komt over van het Franse Sochaux. Tardieu ondertekende een contract voor drie seizoenen en Zulte Waregem omschrijft zijn aanwinst als "een slimme en fysiek sterke controlerende middenvelder met een groot voetballend vermogen".

TRANSFER 🤝⎪Welkom bij #TeamEssevee, Florian Tardieu (@Flotardieu22)!



✍🏼 Drie seizoenen

⚽️ Middenvelder

🇫🇷 Fransman

🔁 Sochaux



👉 https://t.co/1fjaVf96WK#BienvenueFlorian pic.twitter.com/VgPIPNhyiY SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Leya Iseka trekt definitief naar Toulouse

Aanvaller Aaron Leya Iseka verlaat Anderlecht voor het Franse FC Toulouse. Dat maakten beide teams vandaag bekend.

Afgelopen seizoen werd Leya Iseka door paars-wit uitgeleend aan Zulte Waregem, waar hij negen keer tot scoren kwam. Tevoren werd hij uitgeleend aan Marseille, dus de Franse competitie is hem niet onbekend. Hij speelde negen keer in de Ligue 1. Toulouse kon zich pas in de barrages na het seizoen verzekeren van het behoud in de hoogste afdeling, die het als achttiende had afgesloten.

Dit keer dus geen uitleenbeurt voor de jonge Belgische aanvaller, die ook voor de nationale U21 uitkomt, maar een definitief vertrek bij Anderlecht. De competitie openen doet Leya Iseka op 11 augustus meteen tegen zijn ex-club Marseille.

Spits Aaron Leya Iseka maakt de definitieve overstap naar @ToulouseFC 👉 https://t.co/PaMJPPPMBq



L’attaquant Aaron Leya Iseka part définitivement au Toulouse FC 👉 https://t.co/sW1OZ3yciS



Bonne chance en France Aaron ! 💪 pic.twitter.com/xnZlfXw1O3 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Sterkhouders Chiellini en Barzagli verlengen bij Juventus

Giorgio Chiellini (33) en Andrea Barzagli (37) blijven de Italiaanse kampioen Juventus trouw. De twee verdedigers verlengden vandaag hun contract bij de Oude Dame. Chiellini zette zijn krabbel onder een verbintenis tot 2020, Barzagali tekende voor een seizoen bij.

Chiellini draagt het shirt van Juventus sinds 2005, Barzagli kwam in 2011 naar Turijn. Allebei werden ze de voorbije zeven seizoenen Italiaans kampioen met de wit-zwarthemden.

Fianco a fianco, @AndreaBarzagli2 e @Chiellini hanno lottato, hanno portato la Juventus nel #MY7H e alla storica quarta Coppa Italia consecutiva.

E continueranno a difendere i colori bianconeri. https://t.co/CnzlacQbmx#Barzagli2019#Chiellini2020 pic.twitter.com/MRQuYxnqFa JuventusFC(@ juventusfc) link

Manchester United bevestigt contractverlenging Fellaini

De contractverlenging van Marouane Fellaini (30) bij Manchester United is helemaal rond. Dat bevestigt de Engelse topclub op haar website. De middenvelder plaatste zijn krabbel onder een contract tot juni 2020. 'Big Fella' speelt al sinds 2013 voor de club uit Manchester. Hij maakte toen de overstap van Everton.

"Ik ben blij dat ik mijn avontuur als een speler van Manchester United kan voortzetten", reageerde Fellaini al op Instagram. "Ik heb deze beslissing genomen omdat ik hier gelukkig ben. En ik denk dat deze ploeg, onder José Mourinho, nog heel veel wil bereiken. Ik wil Mourinho ook bedanken voor het vertrouwen dat hij altijd in me gehad heeft. Mijn focus ligt nu nog op het WK, maar ik kijk er ook al naar uit om er een succesvol seizoen van te maken."

"Het stemt me tevreden dat Marouane bij ons blijft", reageerde United-trainer Mourinho ook al op de contractverlenging. "Ik heb altijd geloofd dat het zijn wens was om bij de club te blijven en ben in de wolken dat hij bijgetekend heeft.

De teller van Fellaini bij Manchester United staat voorlopig op 156 wedstrijden en twintig doelpunten. Met Man. United won de middenvelder al de FA Cup, de EFL Cup, de Europa League en de Community Shield. 'Big Fella' verblijft momenteel op het WK in Rusland, waar de Rode Duivels maandag in de achtste finales Japan treffen. Fellaini verklaarde enkele dagen geleden op het toernooi dat hij op 1 juli zijn nieuwe club zou bekendmaken. De ex-speler van Standard en Everton kon al een tijdje rekenen op meer dan gewone interesse uit China en Turkije, maar blijft dus zijn huidige club trouw.

Marouane Fellaini has signed a new #MUFC contract which runs until June 2020, with the option to extend for a further year.



Full details: https://t.co/aC01F3JIDs pic.twitter.com/oFvKHSPxyw Manchester United(@ ManUtd) link

I am pleased to be continuing my journey as a Manchester United player. I made this decision because I am very happy here. Also, I feel like this team, under Jose, still has a lot we want to achieve. I would like to say a special thank you to Jose for the faith he has always shown in me. My focus now is on the World Cup but I am looking forward to a successful season ahead. #mufc Een foto die is geplaatst door null (@fellaini) op 29 jun 2018 om 14:59 CEST

Southampton haalt Noorse spelmaker binnen

Southampton heeft de Noorse buitenspeler Mohamed Elyounoussi binnengehaald. Elyounoussi komt over van de Zwitserse kampioen FC Basel en tekende in het St. Mary's Stadium een contract voor vijf seizoenen. Met zijn transfer zou volgens Engelse media zo'n achttien miljoen euro zijn gemoeid.

De 23-jarige Elyounoussi werd geboren in Marokko, maar maakte als kind de oversteek naar Noorwegen. Daar debuteerde hij in het profvoetbal bij Sarpsborg (2011-2014) en Molde (2014-2016). Basel haalde de zestienvoudig Noors international in de zomer van 2016 naar Zwitserland, waar hij één nationale titel en één Beker veroverde. Het voorbije seizoen grepen Basel en Elyounoussi naast alle prijzen, maar plaatsten zich wel voor de tweede ronde in de Champions League.

Southampton kon het voorbije seizoen maar nipt de degradatie uit de Premier League vermijden. De Saints werden zeventiende, de eerste veilige plaats, met drie punten voorsprong op eerste degradant Swansea City.

KV Mechelen legt Gustav Engvall vast

KV Mechelen heeft zich vrijdag versterkt met de Zweed Gustav Engvall. De 22-jarige aanvaller komt over van de Engelse tweedeklasser Bristol City en tekende bij Malinwa een contract voor twee seizoenen. "Engvall is belofteninternational in Zweden en heeft alle talent om het te maken", zegt sportief verantwoordelijke Stefaan Vanroy. "Hij sluit vanaf volgende week aan bij de groep."

Engvall werd de voorbije maanden door Bristol City verhuurd aan Göteborg in zijn thuisland, de club waar Bristol hem eerder was komen wegplukken.

De Zweed is voor Malinwa de tiende inkomende zomertransfer. Eerder haalden de Mechelaars ook al doelmannen Michael Verrips (Sparta) en Bram Castro (Heracles), verdedigers Laurent Lemoine (Club Brugge), Lucas Bijker (Cadiz) en Arjan Swinkels (Beerschot Wilrijk), middenvelders Alexander Corryn (terug na huur van Antwerp), Niko Storm (Club Brugge) en Franck Berrier (Oostende) en aanvaller Igor De Camargo (APOEL Nicosia) in huis.

📝TRANSFER: Spits Gustav Engvall tekent https://t.co/er6NT2kEfF #samenbouwen pic.twitter.com/xT8RgIkFSO KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Thorgan Hazard krijgt nieuwe Zwitserse ploegmaat

Thorgan Hazard mag volgend seizoen een vijfde Zwitserse ploegmaat verwelkomen. Zijn team Borussia Mönchengladbach kondigde vandaag de transfer van verdediger Michael Lang aan. De 27-jarige Zwitserse international komt over van FC Basel en tekende een contract voor vier seizoenen bij 'Die Fohlen'. Lang speelde sinds de zomer van 2015 122 officiële duels voor FC Basel, waarin hij 26 keer scoorde. Voordien kwam hij uit voor Sankt Gallen (2006-2011) en Grasshoppers Zürich (2011-2015).

Woensdag plaatste Lang zich met Zwitserland voor de tweede ronde op het WK in Rusland. De flankverdediger mocht in twee groepswedstrijden, tegen Brazilië (1-1) en Costa Rica (2-2), telkens in het slot invallen. Dinsdag wacht de Zwitsers hun achtste finale tegen Zweden. Lang vervoegt in Mönchengladbach zijn landgenoten Yann Sommer, Denis Zakaria, Nico Elvedi en Josip Drmic in de kern.

Eupen strikt met Cheick Keita zevende zomertransfer

Na de Franse Malinees Cheick Keita te hebben binnengehaald, heeft KAS Eupen vandaag ook de transfer van de Spaanse middenvelder Mario Ortiz aangekondigd. Eupen laat weten dat het de speler vorig seizoen al contracteerde, maar meteen uitleende aan de Spaanse tweedeklasser Cultural Leonesa. Komend seizoen speelt Ortiz wel aan de Kehrweg.

De 29-jarige Ortiz was de voorbije jaargang goed voor 39 officiële duels voor Cultural Leonesa. Zijn team beëindigde de competitie op de negentiende plaats (op 22 teams) en degradeerde daarmee naar de Spaanse derde divisie. Voordien verdedigde Ortiz ook al de kleuren van onder meer Racing Santander, Espanyol B en Albacete.

Cheick Keita, een 22-jarige Franse Malinees wordt voor een seizoen gehuurd van de Engelse tweedeklasser Birmingham City. De Oostkantonners maakten ook bekend afscheid te nemen van Marc Valiente en Nicolas Verdier. De Spaanse verdediger trekt naar de Servische topclub Partizan Belgrado, met Verdier werd overeengekomen zijn contract te ontbinden.

Voor Eupen is de komst van Ortiz en Keita de zevende en achtste zomertransfer. Eerder kwamen ook al verdedigers Julian Schauerte (Fortuna Düsseldorf) en Xavi Molina (Gimnastic Tarragona), middenvelder Mégan Laurent (Lierse) en aanvallers David Pollet (Sporting Charleroi), Ivan Yagan (Lierse) en Danijel Milicevic (AA Gent) de club versterken.

Eupen kon zich het voorbije seizoen maar ternauwernood handhaven in de Jupiler Pro League. De Panda's telden evenveel punten als degradant KV Mechelen, maar hadden een iets beter doelsaldo (-17 versus -18).