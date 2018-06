TT: Fekir blijft bij Lyon - Buffalo's strikken Guinese linksachter - "Vranjes eerstdaags van Anderlecht" Redactie

09 juni 2018

21u25

Fekir blijft bij Lyon

Nabil Fekir speelt ook volgend seizoen bij Olympique Lyon. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Liverpool had naar verluidt zo’n 65 miljoen euro over voor de aanvallende middenvelder, maar Lyon besloot om niet op dat miljoenenaanbod in te gaan.

"Olympique Lyon heeft de onderhandelingen met vertegenwoordigers van Nabil Fekir en Liverpool deze avond om 20 uur afgebroken", zo luidt het op de clubwebsite van Lyon. "Hoewel de transfer van Fekir het hoofddoel was van Liverpool en meerdere andere clubs concrete interesse hebben getoond, kunnen we met trots melden dat Fekir ook volgend seizoen bij Lyon speelt."

AA Gent strikt Guinese linksachter

De Gentse zoektocht naar een back-up voor Nana Asare is ten einde. De Buffalo's hebben de transfer van Bahi Franck Henri, een 19-jarige linksachter van de plaatselijke eersteklasser Gangan FC, afgerond. Franck Henri tekent een contract voor drie seizoenen. Hij is tevens een international - kreeg zijn eerste oproeping van Paul Put - en moet in de Ghelamco Arena de concurrentie achterin aanscherpen. (PJC/NP/RN)

Griekse media formeel: "Vranjes eerstdaags van Anderlecht"

Volgens de Griekse pers staat Anderlecht dichtbij een nieuwe transfer. Paars-wit zou een akkoord hebben met AEK Athene over Ognjen Vranjes (28). De Bosnische centrale verdediger stond afgelopen winter al op de verlanglijst en wilde toen absoluut naar België, maar tot een deal kwam het toen niet. Hein Vanhaezebrouck is alvast gecharmeerd door Vranjes, hij zou dus de ideale vervanger kunnen zijn voor de vertrokken Uros Spajic. Binnen paars-wit kregen we geen bevestiging. (PJC)

Anders Christiansen verlaat AA Gent

De transfer van Anders Christiansen naar Malmö FF is rond. De 28-jarige Deen keert zo terug naar de club waar hij tussen januari 2016 en januari 2018 al onder contract stond. De middenvelder ondertekende bij het huidig nummer tien in Zweden een contract tot medio 2022. In Gent kon de drievoudige Deens international zich, mede door blessureleed, nooit doorzetten. Verder dan twee basisplaatsen en evenveel invalbeurten kwam hij niet.

Talisca verkiest China boven United

De Premier League leek de volgende bestemming te worden van Anderson Talisca, maar de keuze van de 24-jarige Braziliaan is gevallen op China. Guangzhou Evergrande is de komende zes maanden verzekerd van de diensten van de gewilde middenvelder, die de afgelopen weken in verband werd gebracht met Liverpool en met name Manchester United. Talisca staat onder contract bij Benfica, maar werd de laatste twee seizoenen verhuurd aan Besiktas. Ook de deal met Guangzhou is een huurovereenkomst. Na de winter moet Talisca, die niet is opgeroepen voor het WK in Rusland, zich weer in Lissabon melden.

Van der Vaart wil ook volgend seizoen nog voetballer zijn

Rafael van der Vaart wil nog een seizoen voetballen. "Ik heb nog wel een jaar in de tank", vertelt hij aan het Duitse Bild. "Ik ben nog gek op de bal. Het is alleen nog niet duidelijk waar ik ga spelen."

Van der Vaart werd afgelopen seizoen kampioen met het Deense FC Midtjylland, dat zijn contract niet wilde verlengen De 35-jarige Nederlander leverde ook maar een klein bijdrage aan de titel. Verder dan twee korte invalbeurten kwam hij niet. "Ik heb bijna alle trainingen gevolg", vertelt Van der Vaart. "Maar in de wedstrijden hadden ze me kennelijk niet nodig." Van der Vaart zou na zijn actieve loopbaan graag aan de slag gaan bij Hamburger SV. "Die club zit diep in mijn hart. Ik heb veel te danken aan HSV", zegt de voetballer die tijdens het WK actief is als analist bij de NOS.