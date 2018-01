TT: Evenveel als De Bruyne: onbekende aanvaller is plots duurste Afrikaan ooit -

Palacios (Club) op weg naar Nacional - Barça haalt concurrent voor Vermaelen en laat Mascherano vertrekken De voetbalredactie

17u40 10 rv Cedric Bakumbu. Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Japanse centrale verdediger naar Stayen

De Japanse centrale verdediger Takehiro Tomiyasu legt momenteel zijn medische testen af en tekent morgen in principe een contract voor 3,5 seizoenen op Stayen.

Malinwa denkt aan Coulibaly

In zijn zoektocht naar een nieuwe rechtsachter - na het vertrek van Tomecak - komt KV Mechelen uit bij Ousmane Coulibaly van Panathinaikos. Malinwa zou al een bod van een half miljoen euro gedaan hebben. De vraag is of de Malinees interesse heeft in een Belgisch avontuur. Verschillende ploegen hopen om weg te halen in Griekenland.

Ook Mascherano op weg naar China

FC Barcelona heeft een akkoord met Hebei Fortune over een transfer van Javier Mascherano. De club uit de Chinese Super League betaalt 10 miljoen euro voor de Argentijn. Barça haalde al een vervanger binnen met de Colombiaanse verdediger Yerri Mina, die van Palmeiras overkomt voor 11 miljoen. Mascherano was dit seizoen zijn plaats centraal achterin kwijtgespeeld aan de Fransman Umtiti en ook Thomas Vermaelen was over de lang gekwetste Argentijnse pitbull gesprongen. Mascherano heeft, met het oog op het komende WK in Rusland, nood aan speelminuten. Barça hield nog even het been stijf in de onderhandelingen, om het beoogde bedrag te krijgen voor de Argentijnse pitbull die acht jaar lang in Camp Nou vertoefde. De komende dagen wordt de overgang normaliter geofficialiseerd. Hebei Fortune wordt getraind door de Chileen Manuel Pellegrini.

Bakumbu duurste Afrikaan ooit

Straffe transfer: Cédric Bakumbu (26), een Congolese aanvaller die sinds 2015 voor Villarreal speelt (47 goals in 105 wedstrijden), is verkocht aan Beijing Guoan. Bakumbu wordt zo de duurste Afrikaan ooit uit de voetbalgeschiedenis. De Chinese club betaalt 40 miljoen euro voor Bakumbu, wat de contractueel bepaalde afkoopsom is. Maar door een nieuwe Chinese belastingregel, moet Beijing Guoan uiteindelijk maar liefst 74 miljoen euro ophoesten. Dat is evenveel als Manchester City aan Wolfsburg betaalde voor Kevin De Bruyne. Bakumbu gaat in Peking een brutoloon van 18 miljoen per jaar opstrijken. In China doen, sinds het vertrek van Carlos Tevez naar Boca Juniors, alleen Hulk en Oscar beter met een jaarloon van een slordige 20 miljoen euro.

Coquelin na tien jaar weg bij Arsenal

De Franse middenvelder Francis Coquelin ruilt Arsenal voor Valencia. De 26-jarige Coquelin kwam dit seizoen amper aan spelen toe bij de 'Gunners', waar hij sinds 2008 onder contract stond. De Fransman tekende voor 4,5 jaar bij Valencia. Zijn contract bij de Spaanse club bevat een gelimiteerde transfersom van 80 miljoen euro. Arsenal plukte de jeugdinternational tien jaar geleden weg uit Frankrijk. Coquelin wist nooit uit te groeien tot een vaste schakel in het elftal van Arsène Wenger. Arsenal verhuurde hem tussentijds aan de Franse club Lorient en hij speelde ook op huurbasis in de Bundesliga voor Freiburg.

Coquelin kwam in het shirt van Arsenal tot 160 officiële wedstrijden, waarin hij geen enkel doelpunt wist te maken. De middenvelder won met de club twee keer de FA Cup, in 2015 en 2017.

Antwerpenaar naar Turkije

De Turkse eersteklasser Osmanlispor heeft de komst van Tortol Lumanza aangekondigd. De 23-jarige Antwerpenaar komt over van het Noorse Stabaek. Lumanza, een jeugdproduct van Beerschot, Anderlecht en Standard, maakte in 2013 zijn debuut in professioneel voetbal op huurbasis bij STVV. Het seizoen erop kreeg hij zijn kans in de hoofdmacht bij de Rouches, maar ondanks 21 optredens kon de middenvelder niet helemaal overtuigen.

Na een seizoen als 'niet-profspeler' bij Waasland-Beveren, koos de Antwerpenaar in januari 2017 na een half jaar zonder club voor zijn eerste buitenlands avontuur. In Noorwegen bij Stabaek hervond Lumanza het spelplezier en na 32 wedstrijden (en drie goals) volgt nu de overstap naar de Turkse Süper Lig.

Osmanlispor is aan een tegenvallende campagne bezig. Het team uit Ankara, dat sinds augustus Branislav Ninaj huurt van Lokeren, staat voorlopig veertiende in de Turkse eerste klasse, met 17 punten uit 17 wedstrijden.

Palacios op weg naar Nacional

Na German Mera gaat ook diens landgenoot Helibelton Palacios (23) Club verlaten. Blauw-zwart is in verregaande onderhandelingen met het Colombiaanse Nacional. Net als bij Mera gaat het over een definitieve transfer. Zo keert de rechterflank, die dit seizoen de concurrentiestrijd met Dion Cools verloor, amper 1 jaar na zijn komst van Deportivo Cali al terug naar zijn vaderland.

Mohamed Ofkir niet naar het Griekse Panionios.

Verrassende wending in het transferverhaal van Mohamed Ofkir bij Lokeren. De Noorse middenvelder zat de voorbije dagen in Panionios, Griekenland, dat de speler wou huren (met optie). Bij het onderhandelen over het loon van de speler is echter een kink in de kabel gekomen. Ofkir's looneisen waren (veel) te hoog voor de Griekse middenmotor. Hij zal dus eerstdaags terugkeren naar Lokeren, tenzij hij een akkoord vindt met een andere club. Enkele Noorse teams zouden geïnteresseerd zijn.

Barcelona haalt nieuwe concurrent voor Vermaelen

FC Barcelona heeft zich versterkt met de Colombiaan Yerry Mina. De centrale verdediger komt over van het Braziliaanse Palmeiras en tekende in Nou Camp een contract tot medio 2023. Barcelona deelde mee dat de kostprijs 11,8 miljoen euro bedroeg en dat er in zijn contract een opstapclausule van 100 miljoen euro werd opgenomen. Voor de Catalanen is Mina de tweede wintertransfer, na recordaankoop Philippe Coutinho.

De 23-jarige Mina moet een concurent worden voor Thomas Vermaelen. De Rode Duivel kreeg woensdag ook al te horen dat zijn concurrent Samuel Umtiti op de weg terug is na een hamstringblessure.

Mina kwam sinds juli 2016 tot 33 optredens (en 8 goals) voor Palmeiras. Hij won met de Brazilianen in zijn debuutjaar meteen de titel. Voordien was Mina in eigen land aan de slag bij Deportivo Pasto (2013-2014) en Santa Fe (2014-2016). Met Santa Fe veroverde hij in 2015 een Colombiaanse titel en de Copa Sudamericana.

De verdediger maakte in juni 2016 zijn debuut voor het nationale elftal van Colombia en kwam sindsdien tot 9 caps (en 3 goals). Op de Copa América van 2016 veroverde hij de bronzen plak. En hij staat vooral bekend om de dansjes die hij doet bij die goals...

Reno Wilmots verlaat Roeselare voor Italiaanse tweedeklasser Avellino

Reno Wilmots verlaat KSV Roeselare en zet zijn voetbalcarrière voort bij het Italiaanse Avellino, het nummer dertien van de Serie B. Dat maakte zijn makelaarsbureau GAMK gisteravond bekend. De twintigjarige Wilmots debuteerde in december 2015 in de Jupiler Pro League, toen als speler van STVV. De jonge middenvelder trok naar Standard, waar hij bij de beloften speelde, maar kon zich op Sclessin niet doorzetten. De zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots kreeg geen nieuw contract en probeerde zich bij Roeselare opnieuw in de kijker te spelen. Op Schiervelde tekende hij begin augustus 2017 een contract voor twee seizoenen, maar ook bij de West-Vlamingen kwam hij niet aan de bak.

Een half seizoen later kan de middenvelder in de Serie B aan de slag. Zijn contractduur bij Avellino werd nog niet bekendgemaakt. In Campanië hoopt Wilmots in de voetensporen te treden van Samuel Bastien en Stéphane Omeonga, die na hun periode bij Avellino de poorten naar de Serie A openbeukten.

Goed gesprek met Dendoncker dringt zich op

Bij monde van Herman Van Holsbeeck heeft Anderlecht een vraagprijs van 25 miljoen euro - "Dan willen we eens luisteren" - op het hoofd van Leander Dendoncker geplakt. En ook Hein Vanhaezebrouck heeft, gezien de blessure van Kara Mbodj, zijn veto gesteld tegen een vertrek van zijn sterkhouder achterin. Na het WK, waar Dendonckers waarde mogelijk nog zal toenemen, is een overgang wel bespreekbaar voor RSCA. Nu dus niet - daarvoor is hij te belangrijk. Begrijpelijk.

Vraag is of Dendoncker dat zal willen begrijpen. In zijn entourage valt te horen dat "een goed gesprek zich opdringt". Wellicht gaat de clan-Dendoncker de komende dagen met Van Holsbeeck rond de tafel zitten. Het valt af te wachten hoe hard de West-Vlaming het zal spelen om een exit te forceren. Wat Anderlecht alvast moed moet geven, is de vaststelling dat Dendoncker zich in La Manga professioneel gedraagt.

Mbemba wil niet komen

Het neemt niet weg dat Anderlecht inmiddels wel de markt afspeurt in de zoektocht naar alternatieven - een extra verdediger is ook als Dendoncker blijft sowieso aangewezen. Zo polste het Chancel Mbemba, op een zijspoor bij het Engelse Newcastle, maar de Congolese ex-speler ziet een terugkeer naar Brussel voorlopig niet zitten.

Dendoncker had het wellicht graag anders gezien...

Genk richt pijlen op Ghanees talent Paintsil (19)

Naast Ibrahima Seck heeft Racing Genk zijn oog ook op een jonge Ghanees laten vallen. Het gaat om Joseph Paintsil, een 19-jarige international die op dit moment uitkomt voor Ferencvaros. De Hongaarse topclub huurt hem tot het einde van het seizoen van het Ghanese Tema Youth. Paintsil is van opleiding een aanvallende middenvelder, maar kan ook vanop de flank opereren. Hij koppelt techniek aan scorend vermogen en is aan een heel sterk seizoen bezig. In twaalf matchen was hij goed voor zes goals en vier assists. Aangezien Ferencvaros ook een optie tot aankoop heeft, zal het niet simpel zijn om Paintsil er nu weg te halen. De interesse van Genk is overigens niet nieuw, Paintsil staat al een paar jaar op de radar. (KDZ)

Nieuwe spits verheugt zich op komst naar Mechelen

Fatos Beciraj (29) tekent morgen een contract van 3,5 seizoenen bij KV Mechelen. De aanvaller komt transfervrij over van Dinamo Moskou waar hij zijn contract verbrak. Beciraj, Montenegrijns international, moet Malinwa op korte termijn aan doelpunten helpen. In zijn thuisland liet hij zich positief uit over zijn nieuwe club. "Ik ben heel blij dat ik voor hen kan tekenen. Een traditieclub met fantastische supporters." Beciraj gaf ook nog mee dat Aleksandar Jankovic een belangrijke rol speelde in zijn keuze voor de club. (FDZ)

