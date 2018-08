TT. Duitse interesse voor Denswil - STVV strijkt nog fors deel van transfersom Edmilson op - Standard polst oude bekende De voetbalredactie

14 augustus 2018

06u28 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Mönchengladbach volgt Denswil

Stefano Denswil staat op de radar van het Duitse Borussia Mönchengladbach. Afgelopen weekend reisde de hoofdscout van de Bundesligaclub af naar Jan Breydel om de verdediger zelf te bekijken. Van gesprekken tussen Club en Gladbach of een concreet bod is er nog geen sprake. Afwachten of er voor de Nederlander, die sterk aan het seizoen is begonnen, de komende twee weken nog iets beweegt. (TTV)

Standard polst Omeonga

In de zoektocht naar een nieuwe middenvelder denkt Standard aan Stéphane Omeonga (22). De Belgische jeugdinternational moet vertrekken bij Genoa en zou oren hebben naar een terugkeer naar Sclessin, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding afwerkte. Voorzitter Venanzi en assistent Ferrera hebben reeds contact opgenomen met Omeonga, maar een concreet aanbod kwam er niet. Ook SPAL en Frosinone tonen belangstelling, zij hopen de Luikenaar te huren met aankoopoptie. (PJC)

STVV verdient 40% op transfer Edmilson

De exit van Junior Edmilson (22) richting Qatar is mogelijk niet zo lucratief voor Standard als gedacht. STVV strijkt namelijk nog een fors deel van de transfersom op. Al-Duhail zou volgens meerdere bronnen 6 miljoen euro betaald hebben voor de Braziliaanse Belg van de Rouches. STVV heeft contractueel nog recht op 40 procent van de meerwaarde bij een doorverkoop. De Limburgers ontvingen in 2016 al 1,2 miljoen van de Rouches. Dus hebben ze nu nog recht op 40 procent van ongeveer 4,8 miljoen. Hetzij ongeveer 2 miljoen euro. Alleen is er nog onduidelijkheid over de transfersom die Standard voor Edmilson ontvangt en dus werd er nog niet afgerekend tussen beide clubs. STVV kaartte dit bij de Pro League aan en plant er een onderhoud met de Rouches over. (SJH)