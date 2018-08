TT. Dendoncker naar club die hij eerst te min vond? - Transfers Mignolet & Alderweireld op losse schroeven - "Thorgan enkel weg bij zot bod" De voetbalredactie

09 augustus 2018

06u31 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Dendoncker dan tóch in Premier League

Uitstel is geen afstel. Na twee teleurstellende mercato's verruilt Leander Dendoncker (23) Anderlecht voor Engeland. Hij praat er met Wolverhampton, dat hij eerder te min vond.

"Kijk eens wie terug is", postte Anderlecht omstreeks 16 uur bij een fotoreeks van de ochtendtraining. De club doelde op Leander Dendoncker, voor het eerst op het oefenveld van Hein Vanhaezebrouck sinds het WK, maar op het moment van de tweet was de West-Vlaming alweer vertrokken. Bestemming van zijn vliegtuig: Wolverhampton, een Engelse promovendus. Gisteravond had hij een gesprek met coach Nuno Espírito Santo en legde hij zijn fysieke tests af. Vanmorgen gaan de onderhandelingen verder.

Wellicht geen oplossing voor Alderweireld

Alles wordt zo goed als zeker niets voor Toby Alderweireld. Zoals de kaarten gisteravond lagen, moet hij bij Tottenham blijven. Manchester United wil, op voorspraak van José Mourinho, nog altijd een centrale verdediger aantrekken en de Rode Duivel was een van de weinige overgebleven pistes. Alleen bleef de rijkste Engelse club struikelen over de hoge vraagprijs van Tottenham - ruim 60 miljoen euro. Een situatie waar vandaag mogelijk geen verandering in komt. United bewandelt ondertussen andere pistes.

Alderweireld (29) wilde nochtans zo snel mogelijk weg bij Spurs. Nadat hij in januari na lange onderhandelingen een contractvoorstel naast zich neerlegde, is er iets gebroken met de club. Ook coach Pochettino rekende niet echt meer op hem. De Argentijn had evenzeer graag een snelle oplossing gezien voor de impasse, maar dat was zonder voorzitter Daniel Levy gerekend, een gehaaid onderhandelaar. Die had gehoopt dat hij United - indien ze zich vandaag effectief nog melden - figuurlijk kon omdraaien om de laatste ponden uit de broekzakken van collega Ed Woodward te schudden. Als Alderweireld blijft, zal hij zich professioneel gedragen en zijn contract uitdoen. Hij ligt nog elf maanden vast, maar Tottenham heeft wel een eenzijdig optie om die deal met een jaar te verlengen. Dat scenario willen ze liever vermijden. Ondanks late interesse van enkele andere Premier Leagueclubs blijft Dembélé zo goed als zeker bij de Spurs. Nadat ook hij weigerde bij te tekenen, had de club hem liever te gelde gemaakt. Inter struikelde over zijn hoge vraagprijs. Interesse uit China werd nooit concreet. (KTH)

Prijs bemoeilijkt transfer Mignolet naar Napoli

Napoli is er nog altijd niet uit wie zijn nieuwe doelman wordt: David Ospina (Arsenal) of Guillermo Ochoa (Standard). In Italie wordt ook Simon Mignolet aan dat rijtje toegevoegd. De club van Dries Mertens polste bij Liverpool, maar hij is de duurste optie van de drie. The Reds willen de overbodige doelman op dit moment enkel verkopen, niet verhuren. Op zijn hoofd kleeft een prijs van minstens 12 miljoen euro en daar komt ook nog zijn loonpakket bij. Eisen waaraan Napoli momenteel evenmin aan kan voldoen. (KTH)

"Enkel bij zot bod kan Thorgan weg"

"Ik reken op hem." Voor Mönchengladbach-trainer Dieter Hecking is een vertrek van Thorgan Hazard (25) uitgesloten. "Enkel bij een zot bod valt er te spreken", aldus de Duitser in de lokale media. Hazard hield de deur wel op een kier: "In het voetbal kan alles, maar ik focus me op Mönchengladbach." Deze zomer informeerden Leicester en Valencia naar de Duivel. (PJC)

Levante wil 3 miljoen betalen voor Esiti

De transfer van Anderson Esiti (24) naar het Spaanse Levante de goeie richting uitgaat. Er zou al een principeakkoord zijn tussen AA Gent en Levante, dat eerder deze week ook al Moses Simon voor 5 miljoen euro weghaalde in de Ghelamco Arena. Levante is bereid een goeie 3 miljoen euro neer te tellen voor Esiti, die in 2016 door Gent voor 1,5 miljoen weggehaald werd bij Estoril. Ook Mamadou Sylla reisde niet mee naar Polen. Hij is op uitleenbasis op weg naar Zulte Waregem. (RN)