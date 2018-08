TT. Club kondigt komst Amrabat aan met origineel Instagramfilmpje - Bölöni luidt alarmbel en laat zich uit over Mbokani De voetbalredactie

24 augustus 2018

10u34 16 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Sofyan Amrabat tekent voor vier jaar bij Club Brugge

Sofyan Amrabat is officieel een speler van Club Brugge. Dat liet blauw-zwart weten op Twitter. Hij tekent een contract van vier jaar bij de landskampioen. Club Brugge kondigde de komst van Amrabat aan in een ludiek filmpje waarop recordtransfer Kaveh Rezaei op Instagram zijn nieuwe ploegmakkers begint te volgen. Wanneer hij op een video plots Sofyan Amrabat ziet verschijnen, kijkt hij eens vreemd op. Aan de zijde van de spits staat Amrabat namelijk te glunderen.

NEWS | 📲👀👋 #KhoshAmadidKaveh Een foto die is geplaatst door null (@clubbrugge) op 24 aug 2018 om 10:10 CEST

"Ik denk dat het een heel mooie club is, vergelijkbaar met Feyenoord", vertelt Amrabat in een eerste reactie. "Trouwe supporters, altijd een goede sfeer, een echte volksclub. Ik had natuurlijk een gesprek met de mensen van de club en ik had er meteen al heel veel zin in. Wat voor een type speler ik ben? Ik ben een middenvelder die fysiek sterk is. Veel loopvermogen dus, maar ik denk ook dat ik voetballend goed ben. Dat zijn zo’n beetje mijn kwaliteiten."

Op 22-jarige leeftijd leert Amrabat de Jupiler Pro League straks kennen. "Het is een sterke competitie die heel erg fysiek is. Meer dan de Nederlandse competitie. Dus ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben. Ook de Champions League is natuurlijk heel mooi. Ik heb dat vorig seizoen mogen meemaken met Feyenoord. Dat is het mooiste wat er is. Het hoogst haalbare als voetballer denk ik. Ik kijk er ontzettend naar uit om ook daar weer te voetballen. Tegen wie ik wil spelen in de Champions League? Ik hoop Real Madrid, Borussia Dortmund en Manchester United. Dat lijkt me wel een mooie loting. Spanje, Duitsland, Engeland en België. En dan gaan wij door (lacht). Ik hoop dat we een heel goed seizoen gaan draaien en kampioen worden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Er staat ook een sterk team dus daar gaan we met z’n allen vol voor."

Dat de 22-jarige Amrabat talentvol is, weten ze in Nederland al langer dan vandaag. “Zonde dat Feyenoord zo’n talent laat gaan”, klinkt het over de grens. Lees er HIER meer over.

📽️💬 "Club Brugge is een hele mooie Club met trouwe supporters" #WelkomSofyan pic.twitter.com/hzIT3chFTg Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Officieel 🤝 | Sofyan Amrabat vertrekt naar @ClubBrugge:



Details ➡️ https://t.co/ixhxl08lY2 #Feyenoord pic.twitter.com/eHSLArE9k8 Feyenoord Rotterdam(@ Feyenoord) link

Nu de transfer van Amrabat officieel is, rest Club - tenzij het nog een opportuniteit kan strikken - enkel nog uitgaande transfers. Blauw-zwart is nog steeds op zoek naar onderdak voor een handvol overbodige spelers en heeft nog een week de tijd om voor hen een oplossing te vinden. Zo keert de Russische doelman Gabulov zo goed als zeker terug naar eigen land, terwijl Horvath in Brugge zal blijven. Van Rhijn hoopt op een nieuwe kans bij AZ, waar hij nog steeds meetraint. De transfer van Touba naar het Italiaanse Salernitana laat op zich wachten. Refaelov trekt volgende week naar Standard of Israël, afhankelijk van de wil van de Rouches. Coopman ten slotte heeft de clubs voor het uitkiezen, terwijl Vlietinck en Tomecak niet hoeven te vertrekken. (TTV)

Bölöni luidt de alarmbel: "Heb maar 2,5 spitsen"

De laatste week van de transferperiode gaat vandaag in en bij Antwerp zitten ze nog verlegen om enkele versterkingen. De Great Old haalde vorige week Omar Govea (22) nog in huis, maar Bölöni hoopt dat er straks voorin ook nog versterking komt. Een centrale verdediger en vooral één of twee extra aanvallers staan bovenaan het verlanglijstje. "Los van de blessure van Batubinsika willen we nog een verdediger", zegt de Roemeen. "Maar als je onze spelersgroep eens oplijst, dan kom je tot de conclusie dat we vooral voorin erg krap zitten. Ik tel momenteel 2,5 aanvallers in mijn selectie en dat is niet veel." Eén van de spelers die kans maakt om op de Bosuil neer te strijken is Dieumerci Mbokani (32). Bölöni werkte tussen 2008 en 2010 al met hem samen. "De Mbokani die ik toen gekend heb, zou een interessante versterking zijn, maar ik zeg wel degelijk de Mbokani die ik gekend héb." Obbi Oulare komt niet terug naar de Bosuil. Hij tekende gisteren voor Standard. "Of ik dat jammer vind? Dat doet er niet toe." (SJH)

Fiolic bijna van Genk

Volgens Kroatische media zou Racing Genk op het punt staan om de transfer van Ivan Fiolic (22) af te ronden. De creatieve middenvelder zou voor één seizoen worden gehuurd van Dinamo Zagreb met een optie tot aankoop. Bij Genk bevestigen ze enkel dat de gesprekken 'lopende' zijn. (KDZ)