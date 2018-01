TT: Batshuayi na pokerspel met 'gegijzelden' Aubameyang en Giroud naar Dortmund - Anderlecht koopt clausule Saief af - Refaelov (nog) niet van Standard, dat wel nieuwe verdediger heeft - De Camargo terug? De voetbalredactie

31 januari 2018

07u23 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Batshuayi op weg naar Borussia

Alles met Borussia Dortmund is geregeld. Het is enkel nog wachten op de handtekeningen, de medische testen en de foto in het geel-zwarte shirt. Michy Batshuayi (24) heeft de uitleenbeurt waar hij op aasde zo goed als beet. De uitleenbeurt, zonder optie, had heel wat voeten in de aarde. Met dank aan onder anderen Marina Granovskaia, de taaie CEO van Chelsea. Geen deal met Andy Carroll (West Ham), geen overeenkomst met Edin Dzeko (AS Roma), geen vergelijk met Tottenham over Fernando Llorente en bijna ook geen akkoord met Arsenal over Olivier Giroud. Onderhandelingen waren gisterochtend al vergevorderd toen ze nog wat van de prijs van 20 miljoen euro probeerde af te dingen. Bij 'The Gunners' gingen ze op hun achterste poten staan en dreigden ze ermee Giroud alsnog naar Dortmund te pushen, een deal die hij om familiale redenen eerste had geweigerd.

Poker op het hoogste niveau met twee gegijzelde spitsen: Batsman en Pierre-Emerick Aubameyang. Die laatste koos dan maar de vlucht vooruit. Letterlijk dan. Hij vloog gisterennamiddag met een privéjet vanuit Dortmund naar Londen om er de laatste formaliteiten van zijn overgang naar Arsenal af te ronden. Zonder dat zijn club de krabbels al had gezet. Rond 18 uur kwam er dan eindelijk witte rook vanuit Stamford Bridge. Bronnen binnen de club fluisterden een akkoord in met Giroud. Iedereen blij. Batshuayi in de eerste plaats. Hij kan eindelijk weer veel spelen na anderhalf jaar als back-up te hebben gediend bij Chelsea. Met het oog op het WK ziet de bondscoach dat graag gebeuren. (KTH)

Koutroubis moet Scholz vervangen, nog geen deal over Refaelov

Lior Refaelov (31) is nog altijd niet van Standard. De Israëlische middenvelder van Club is zelf nog aan het onderhandelen met de Rouches en ook tussen de clubs gaapt er nog altijd een financiële kloof. Blauw-zwart wil - het dossier Scholz indachtig - Refaelov niet zomaar laten gaan. Ook al gunnen ze het de speler en willen ze het liefst geen grootverdiener op de bank laten verkommeren. Gisteravond laat was er nog geen akkoord, vandaag wordt er verder gesproken. Giorgos Koutroubis (26) wordt de nieuwe centrale verdediger van Standard. De Griek was transfervrij nadat hij zijn contract verbrak bij Panathinaikos. Koutroubis moet de vervanger worden van Scholz. Hij kan ook uitgespeeld worden als verdedigende middenvelder en tekent een contract voor 1,5 jaar. De Rouches officialiseerden intussen de huur van Vanheusden. (WDK/FDZ/SJH)

Anderlecht wil shoppen bij zowaar KV Oostende

Anderlecht wil Milic en/of Musona wegplukken bij het KV Oostende van toekomstige baas Marc Coucke. De ultieme climax van de meest ­absurde transferperiode in de ­geschiedenis van paars-wit, met ook nog hangende transfers voor Dendoncker, Teodorczyk en Bruno? Lees er HIER alles over.

Susic van Genk naar Antwerp

Tino-Sven Susic (25) wisselt de Luminus Arena definitief in voor de Bosuil. Vandaag hoopt de Great Old de laatste details af te ronden. Genk kocht de middenvelder in 2016 onder Peter Maes, maar Stuivenberg duwde hem snel naar de uitgang. Begin dit seizoen werd Susic uitgeleend aan Maccabi Tel Aviv, maar in Israël kwam hij amper in actie. (SJH/KDZ/KTH/VDVJ)

Noorse middenvelder Genk?

Genk hoopt zich dan weer te versterken met een Noorse middenvelder: Ole Kristian Selnæs (23) van Saint-Étienne. De Fransen zouden hem voor 500.000 euro willen verhuren met een aankoopoptie die rond de 4 miljoen zou liggen. Selnæs, een controlerende middenvelder, zou in Genk de leemte moeten opvullen die Berge - nog altijd geblesseerd - achterliet. (SJH/KDZ/KTH/VDVJ)

Clausule Saief afgekocht voor 200.000 euro

Door de transfer van Morioka was Anderlecht in principe ook verplicht om de aankoopoptie op Saief te lichten. Herman Van Holsbeeck vroeg de Buffalo's daarom eerder op de dag om een gunst. Hij stelde voor om AA Gent 200.000 euro te betalen om de 'aankoopverplichting' uit het contract te halen. De Buffalo's gingen daarmee akkoord. Dat wil zeggen dat Anderlecht op het einde van het seizoen nog steeds de optie van iets minder dan 4 miljoen kan lichten, maar nu kan paars-wit daar dus zélf over beslissen. (PJC/NP)

Malinwa grijpt (voorlopig) naast De Camargo

KV Mechelen blijft zich roeren op de transfermarkt. De club is op zoek naar een extra diepe spits en dacht daarbij aan Igor De Camargo (34). De Braziliaanse Belg is in mei einde contract bij APOEL Nicosia en ziet een terugkeer naar ook België zitten. Hij kon voor anderhalf jaar tekenen bij Malinwa. Maar APOEL laat hem voorlopig niet gaan - ondanks eerdere beloftes. De Camargo moest enerzijds het scoringsprobleem Achter de Kazerne oplossen en anderzijds voor ervaring zorgen. Tenzij een late ommekeer, wordt de ex-Rode Duivel echter niet de nieuwe spits bij Malinwa. Omdat huurling Verdier door een clausule niet kan spelen in het degradatieduel tegen Eupen volgende week én omdat Beqiraj een schorsing uitzit, zoekt KV Mechelen een snelle oplossing. Bedia van Charleroi werd eerder aangeboden, maar mag uiteindelijk ook niet vertrekken. De tijd tikt intussen verder voor het Mechelse bestuur, dat ook nog een rechtsachter hoopt vast te leggen. (FDZ/PJC/SJH)

Foulon/Roef als 'pasmunt' Morioka

Anderlecht vond gisteravond een akkoord met Waasland-Beveren over Morioka. Paars-wit koopt de Japanner uiteindelijk. Hij tekent voor 3,5 jaar. Als 'pasmunt' komt linksachter Daam Foulon deze winter al naar de Freethiel, en krijgen de Waaslanders de mogelijkheid om de huur van doelman Roef met een jaar te verlengen, met aankoopoptie - al moet dat nog met Roef zelf worden besproken. Over het transferbedrag van Morioka is nog niets bekend, maar de middenvelder ziet zijn loon alvast verviervoudigen. Nog inkomend: de dossiers van spits Mitrovic (Newcastle) en verdediger Vranjes (AEK) ogen te complex. Wordt vandaag vervolgd.

Hanni terug van tests voor Moskou

Sofiane Hanni kwam gisterenavond terug van Rome, waar hij zijn medische testen had afgelegd voor zijn transfer naar Spartak Moskou. De Franse Algerijn wilde niet reageren, maar liet wel uitschijnen dat de deal op enkele details na rond is. Hoewel de Russische transfermarkt nog open is tot 24 februari, zal paars-wit de transfer vandaag nog willen afronden. Gisteravond meldde ook het Engelse Burnley zich nog, maar normaal wordt het Spartak.

Cevallos naar Lokeren

Cevallos werd in Ecuador met succes medisch gekeurd. Hij tekende voor 4,5 jaar. Hij vertrekt pas morgen in Quito en zal dus pas vrijdag arriveren op Daknam, waar hij dan ook meteen officieel voorgesteld zal worden. Marecek trainde een eerste keer mee. Ook Miric en Maric waren erbij. Die laatste zal allicht komend weekend al in de wedstrijdselectie zitten. (MVS)

Jali straks gratis weg, oplossing Siani?

Tenzij hij vandaag alsnog een nieuwe club vindt, wandelt Andile Jali na dit seizoen gratis de deur uit bij KV Oostende. De Zuid-Afrikaan is in juni einde contract en ging niet in op een nieuw driejarig contractvoorstel. Jali flirtte de voorbije dagen via zijn sociale media openlijk met een terugkeer naar het Zuid-Afrikaanse Orlando Pirates, maar als de middenvelder al zou terugkeren, zal dit niet in deze transferperiode gebeuren. KVO ontving immers nog geen voorstel en dus lijkt een directe overstap niet aan de orde. Jali was destijds in 2014 de eerste grote transfer van voorzitter Marc Coucke, waarvoor KVO ongeveer één miljoen euro op tafel legde. Voor Siani, die nog steeds wil vertrekken, wordt er alsnog een oplossing gezocht: mogelijk tekent hij vandaag een contract bij een nieuwe club, maar maakt hij eerst het seizoen rond bij KVO. Bah en Conte mogen nog vertrekken. (TTV)

Extra keeper voor Anderlecht?

Frank Boeckx bezoekt een specialist om zijn onderrug te laten onderzoeken. Als blijkt dat hij in zijn oude blessure (waarvoor hij een operatie onderging) is hervallen, is Boeckx weken out en moet de club op zoek naar een extra keeper. In dat geval houdt Anderlecht enkel Matz Sels en Boy de Jong over onder de lat - te weinig. Gelukkig voorziet het reglement dat, in het geval van een zware blessure bij een keeper, je ook na het sluiten van de transfermarkt een vervanger mag aantrekken. Op de shortlist: Jean Butez (22), bankzitter van Moeskroen, zo klinkt het in betrouwbare Franse media.

Spits-op-overschot Dylan Lambrecth (25), voor de winter verhuurd aan Union, verhuist naar een amateurploeg. Waremme en La Louvière zijn geïnteresseerd. Bij Anderlecht zal Lambrecth, die nauwelijks geld kostte twee jaar geleden, geen minuut spelen. (PJC/MJR)

Verstraete dicht bij Waasland-Beveren

Louis Verstraete (18) staat dicht bij een overgang naar Waasland-Beveren. De Waaslanders willen de jonge box-to-box van AA Gent tot het einde van het seizoen huren. Vandaag moeten er nog enkele details geregeld worden. Verstraete, vaste waarde bij de nationale U19, viel de voorbije twee seizoenen 10 keer in bij AA Gent. In de Europa League-wedstrijd tegen Genk vorig seizoen mocht hij starten en scoorde hij. Hij was toen uit de volledige campagne de jongste doelpuntenmaker. Dit seizoen kwam Verstraete nog niet verder dan drie invalbeurten en één doelpunt, tegen Oostende. Sinds de komst van Vanderhaeghe bij AA Gent, kwam de middenvelder niet meer in actie. Verstraete zou na Daam Foulon al de tweede jonge Belg zijn die deze winter bij W.-Beveren tekent. (MVS/NP)

ZULTE WAREGEM_ ziet beloftespeler Charles Brym (19) naar Lille vertrekken. De Togolees mocht vorig jaar proeven van het eerste elftal tijdens de winterstage, maar kwam nooit in actie bij de A-ploeg. (VDVJ)

AA GENT_ Lior Inbrum (22) wordt verhuurd aan zijn ex-club FC Ashdod. De Israëlische flankaanvaller werd voor Nieuwjaar uitgeleend aan Maribor. (NP)