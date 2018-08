TT. Antwerp kondigt komst Mbokani aan - Deschacht tekent bij Lokeren: "Nog steeds goesting naar bal" De voetbalredactie

25 augustus 2018

17u45 8 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Antwerp kondigt komst Mbokani aan

Laszlo Bölöni heeft waar hij om vroeg: een nieuwe spits. Niemand minder dan Dieumerci Mbokani strijkt neer op de Bosuil. Antwerp haalde de Congolese spits die ook al voor Standard en Anderlecht speelde voor een seizoen. De 32-jarige Mbokani komt transfervrij over en speelde vorig seizoen nog voor Dinamo Kiev.

⚽️ Vandaag niet enkel een spannende wedstrijd op het programma, maar ook transfernieuws! Niemand minder dan Dieumerci Mbokani komt de rangen van coach Bölöni vervoegen. Meer info op de app 📲 #RAFC #loveRAFC #coyr #JupilerProLeague #transfernieuws pic.twitter.com/2OHUteAFgx Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Deschacht tekent bij Lokeren tot einde van seizoen

Olivier Deschacht heeft bij Lokeren een contract ondertekend tot het einde van het seizoen. De 37-jarige Deschacht speelde in de jeugd van Lokeren, maar vertrok op 16-jarige leeftijd naar Anderlecht. Daar groeide de verdediger uit tot clubmonument. Hij speelde 603 wedstrijden voor RSCA, waaronder 99 in Europa, een record in de clubgeschiedenis. Afgelopen juni werd zijn contract bij paars-wit echter niet verlengd.

"Ik heb het gevoel dat ik nog niet klaar ben om mijn voetbalcarrière af te sluiten en heb nog steeds goesting naar de bal", legt Deschacht uit op de site van Lokeren. "Ik ben dan ook blij dat ik hier de kans krijg om die drang naar het spelletje verder te beleven. Ik ken ook heel wat spelers en zelfs nog een aantal mensen uit de entourage. Natuurlijk ben ik al een wat oudere speler, maar mijn ervaring en mijn onverzettelijkheid breng ik mee en hoop ik te kunnen gebruiken voor Sporting Lokeren. Ik mis natuurlijk wel wat wedstrijdritme, maar fysiek ben ik er klaar voor."

OFFICIEEL: Olivier Deschacht versterkt Sporting Lokeren. Hij tekende zonet een overeenkomst tot het einde van dit seizoen.

Meer info 👉 https://t.co/4y8WZJrDrK 👈 pic.twitter.com/vJTVBkdHvv Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

Mexicaans international Diego Reyes verhuist naar Fenerbahçe

De Mexicaanse international Diego Reyes zet zijn carrière verder bij het Turkse Fenerbahçe, de club van coach Phillip Cocu. De 25-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van FC Porto.

De voorbije seizoenen werd Reyes door Porto uitgeleend aan Real Sociedad (2015-2016) en Espanyol Barcelona (2016-2017). Hij zou deze zomer met Mexico deelnemen aan het WK in Rusland maar door een hamstringblessure moest de 55-voudig international afhaken.

Thomas Foket op weg naar Reims

Thomas Foket (23) is op weg naar Stade Reims. Begin volgende week legt hij zijn medische testen af bij de club uit de Ligue 1. Als die goed verlopen, kan hij zijn contract tekenen. Volgens sommige bronnen wil AA Gent de overgang pas helemaal finaliseren als het zelf een nieuwe verdediger heeft vastgelegd, maar andere bronnen zeggen dat de transfer op clubniveau is afgerond. Foket zou donderdag in Bordeaux zijn laatste match voor AA Gent spelen en dan naar Reims vertrekken. Het ziet er hoedanook naar uit dat de rechtsachter zondag thuis tegen Lokeren afscheid neemt van de Gentse fans.

Thomas Foket zag vorig jaar nog een transfer naar Atalanta afspringen, toen tijdens de medische testen een afwijking aan het hart werd vastgesteld. Foket liet zich opereren en is intussen weer helemaal fit. Bij Gent staat hij voor zijn laatste contractjaar. (RN/NP)

Everton stalt Bolasie bij Aston Villa

Aston Villa neemt Yannick Bolasie voor één seizoen op huurbasis over van Everton. De 29-jarige linksbuiten gaat bij de Engelse tweedeklasser op zoek naar speelminuten, iets waar hij bij de Toffees door veelvuldig blessureleed niet altijd in slaagde.

Bolasie ruilde twee zomers geleden Crystal Palace in voor Everton nadat hij zich uit lagere divisies had opgewerkt. Door blessures kon de Franse Congolees het echter niet helemaal waarmaken op Goodison Park. In december 2016 scheurde hij bijvoorbeeld zijn kruisbanden, wat hem twaalf maanden uit de roulatie hield.

Engelse eersteklassers kunnen sinds 9 augustus geen inkomende transfers meer doen, maar wel nog uitgaande. Voor Engelse clubs uit de lagere divisies geldt de vervroegde sluiting van de transfermarkt niet.

Coopman niet naar Antwerp

Club Brugge en Sander Coopman zijn één week voor het sluiten van de transfermarkt nog op zoek naar een oplossing. Ondanks een akkoord tussen beide clubs, trekt de speler alvast niet naar Antwerp. Coopman moet deze week bijgevolg de keuze maken tussen Charleroi en KV Oostende. Charleroi is alvast bereid om het gepaste bedrag voor Coopman neer te tellen en heeft op zijn beurt wel een akkoord met Club, wat voor KV Oostende voorlopig niet het geval is.

Kara op weg naar Nantes?

De kans is reëel dat FC Nantes een uitweg biedt aan Kara Mbodj (28). Dat bevestigen ook Franse bronnen. De verdediger past niet meer in de toekomstplannen van Marc Coucke en Luc Devroe en moet weg. Kara slijten aan een andere club is geen makkelijke opdracht, gezien zijn medisch verleden, lees zware knieblessure. Maar paars-wit schakelde Mogi Bayat in om te bemiddelen. Slaagt Bayat erin een overeenkomst met Nantes af te dwingen, dan ontlast de flamboyante makelaar Anderlecht, na Teodorczyk, opnieuw van een zwaar contract. (MJR)