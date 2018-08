TT. Antwerp huurt Refaelov voor één seizoen van Club Brugge - Monaco-bobo bevestigt komst van Nacer Chadli



30 augustus 2018

20u55 17 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar bij ons hebben de clubs nog tot vrijdag 23u59 om de laatste zaakjes te doen. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Monaco-vicevoorzitter Vasilyev bevestigt komst van Nacer Chadli

Nacer Chadli staat op het punt een contract te tekenen bij de Franse vicekampioen AS Monaco, zo bevestigde vicevoorzitter Vadim Vasilyev vanavond aan het Franse RMC Sport. "Ik kan bevestigen dat er gisteravond een akkoord gevonden is met WBA", aldus Vasilyev. De 29-jarige Chadli zou voor twaalf miljoen euro overkomen van West Bromwich Albion, waarmee hij vorig seizoen naar de Engelse tweede klasse zakte. De Rode Duivel aasde dus al de hele zomer op een transfer, maar moest dus toch het slot van de mercato afwachten vooraleer hij kon vertrekken. Bij de Monegasken wordt hij ploegmaat van Youri Tielemans en speelt hij dit seizoen in de Champions League tegen Club Brugge.

"Ik denk dat hij onze laatste versterking wordt", besloot de vicevoorzitter. Eerder kwamen Aleksandr Golovin (CSKA Moskou), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen) en Willem Geubbels (Lyon) naar Monaco. Thomas Lemar (Atlético Madrid), Joao Moutinho (Wolverhampton) en Fabinho (Liverpool) verlieten de club.

Antwerp huurt Refaelov voor één seizoen van Club

Lior Refaelov (32) wordt door Antwerp voor één seizoen gehuurd van Club Brugge, zo raakte zopas bekend. De Great Old zat nog verlegen om een aanvallende middenvelder en nu Standard niet langer aandrong om Refaelov, rook Luciano D'Onofrio zijn kans. Het contract van Refaelov loopt na dit seizoen af en hij mag beschikken bij FCB.

Vincent Mannaert: “Rafa heeft mee gebouwd aan het nieuwe Club Brugge. Hij gaf aan Club nooit te willen verlaten voor hij een prijs pakte en uiteindelijk verlaat hij de Club met 5 prijzen op zak. Zowel in België als in Europa, met ondermeer een hattrick tegen Kopenhagen, drukte hij zijn stempel op Blauw-Zwart. We denken allemaal terug aan de bekerwinst tegen Anderlecht waarin Lior zich voor eeuwig in het collectieve Brugse geheugen trapte. Een welgemeende dankjewel Lior, van de hele Club-familie.”

.@LiorRefaelov8 ➡️ Antwerp FC



7 seizoenen, 238 matchen, 55 goals, 63 assists, 2 titels, 1 beker, 2 supercups. Een welgemeende #ThanksRafa, van de hele Club-familie! 💙🖤 pic.twitter.com/NLk93KB2BB Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Ook Bornauw verlengt bij Anderlecht

Na Adrien Trebel heeft nu ook Sebastiaan Bornauw zijn contract bij Anderlecht verlengd. De 19-jarige centrale verdediger verbindt zijn lot aan paars wit tot 2021. Bornauw, een jeugdproduct van de club, is dit seizoen onder Hein Vanhaezebrouck uitgegroeid tot een vaste waarde achterin bij de Brusselaars. Vijf wedstrijden in de Jupiler Pro League leverden hem al vier basisplaatsen op en dus besliste de Belgische recordkampioen zijn overeenkomst op te waarderen. Zijn vorige verbintenis in het Astridpark liep medio volgend jaar af.

Het zijn drukke dagen voor manager Luc Devroe, want gisteren tekende Trebel een verbeterd contract en daarnaast wordt er nog wel wat transferactiviteit verwacht op Neerpede, een dag voor de sluiting van de transfermarkt.

Sebastiaan Bornauw langer bij #RSCA! 👉 https://t.co/C5rrrY9Go1



Sebastiaan Bornauw prolonge au RSCA! 👉 https://t.co/Yisqs6pjAD



💜 #InYouthWeTrust #COYM pic.twitter.com/H1h82OYXWE RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Nantes kondigt komst Kara aan

De transfer van Kara Mbodji naar Nantes is hélemaal rond. De Franse club verkondigde vandaag via de sociale kanalen de komst van de Senegalees, die na 97 matchen bij Anderlecht voor een nieuw avontuur kiest in de Ligue 1. Kara wordt voor één seizoen gehuurd, met een aankoopoptie. Hij legde eerder al met succes zijn medische testen af en zal met het nummer 5 spelen bij de 'Kanaries'. Nantes plukte deze zomer ook al Anthony Limbombe weg bij Club Brugge.

Kara was, ondanks zijn tegenpruttelende knie, afgelopen zomer met Senegal aanwezig op de Wereldbeker in Rusland. De 47-voudig international speelde echter geen minuut.

FC Nantes begon het seizoen in de Ligue 1 slecht met 1/9. Komend weekend wacht voor de Kanaries de verplaatsing naar het Straatsburg van Matz Sels.

Voilà c’est donc au FC.Nantes que j’aurai l’honneur de jouer cette saison. Merci à ce club de tradition de m’accueillir et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance mise en moi. Je tenais à remercier Herman Van Holsbeeck le Président Vanden Stock et les supporters 💜 pic.twitter.com/cJVut4RVqm Kara Mbodji(@ KaraMbodji) link

Nous aussi, on sait présenter notre recrue avec un beau Powerpoint.



💎 #DiamantBrut | #KaraBrut pic.twitter.com/6ETNDRxoTH FC Nantes(@ FCNantes) link

Toivonen kiest voor Australisch avontuur bij Melbourne Victory

Ola Toivonen trekt na twee seizoenen de deur achter zich dicht bij Toulouse FC. De 32-jarige Zweedse spits, die dit seizoen zijn basisplaats verloor aan onze landgenoot Aaron Leya Iseka, tekende vandaag voor de Australische landskampioen Melbourne Victory.

Toivonen speelde de voorbije twee seizoenen 60 wedstrijden voor Toulouse, waar hij in 66 wedstrijden slechts negen keer kon scoren. Het eerste buitenlandse avontuur van de Zweed was bij PSV Eindhoven (2009-2014), waarna hij ook voor Stade Rennes (2014-2015) en Sunderland (2015-2016) speelde. Mede door de komst van de 20-jarige Leya Iseka kwam hij dit seizoen nog geen minuut aan spelen toe bij Toulouse.

Enkele dagen geleden kondigde Toivonen ook zijn afscheid als Zweeds international aan. Met de Blågult haalde hij deze zomer de kwartfinales van het WK in Rusland.

Stoke City verhuurt geboren Vilvoordenaar Imbula aan Rayo Vallecano

De Primera Division krijgt er een Belgisch vleugje bij. Giannelli Imbula, een Congolese Fransman die in Vilvoorde geboren is, wordt door Stoke City voor één seizoen verhuurd aan de Spaanse eersteklasser Rayo Vallecano.

Stoke City nam de 25-jarige middenvelder in januari 2016 voor 25 miljoen euro over van FC Porto. In anderhalf jaar speelde hij 26 keer in de Premier League. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de Franse eersteklasser Toulouse FC, waarmee hij via barrages maar nipt de degradatie kon ontlopen. Dit seizoen mag hij speelminuten gaan verzamelen bij Rayo Vallecano, dat na een afwezigheid van twee seizoenen weer actief is in de Primera Division.

In 2014 werd Imbula gelinkt aan de Rode Duivels, maar de voormalige Franse jeugdinternational had geen Belgisch paspoort. Dat kon hij echter wel aanvragen door het feit dat hij in Vilvoorde geboren is. Imbula speelde nog geen officiële interlands voor Congo of Frankrijk en zou in principe dus nog kunnen worden ingezet voor de Rode Duivels.

Chadli op weg naar Monaco

Geen Championship voetbal voor Nacer Chadli bij West Brom, geen Engelse tweede klasse. De Rode Duivel legt vanmiddag zijn medische testen af bij AS Monaco, een bericht dat wordt bevestigd binnen zijn club.

Chadli werd de afgelopen maanden gelinkt aan een vertrek naar Turkije, maar Besiktas struikelde over de hoge vertrekclausule van 19,5 miljoen in zijn contract. Met Monaco is er nu wel een overeenkomst: een transfersom van 12 miljoen euro. Chadli is zelfs al afgereisd naar het prinsdom om zijn overstap af te ronden. Bij West Brom liet de flankspeler het de voorbije dagen wat hangen: hij wilde absoluut weg en zette druk voor een transfer.

Monaco eindigde het vorig jaar als tweede in de Ligue 1 en is een mogelijk Champions League-opponent voor Club Brugge. Bij de Monegasken vindt Chadli collega-Rode Duivel Youri Tielemans terug. De Ligue 1 kleurt dit seizoen behoorlijk Belgisch: Thomas Meunier (PSG), Youri Tielemans (Monaco), Jason Denayer (Lyon), Bjorn Engels (Reims), Anthony Limbombé en Joris Kayembe (Nantes), Matz Sels (Strasbourg), Aaron Leya Iseka (Toulouse), Stef Peeters (Caen) en Baptiste Guillaume (Nîmes). Daar komen dus Chadli en mogelijk ook Thomas Foket (op een zucht van Reims) bij.

NAC huurt Mühren van Zulte Waregem

Robert Mühren speelt komend seizoen opnieuw in Nederland. NAC Breda huurt de 29-jarige Nederlandse spits van Zulte Waregem. Voor de zomer leende de Belgische voetbalclub Mühren al uit aan Sparta Rotterdam.

Mühren begon zijn profloopbaan bij FC Volendam en voetbalde daarna ook voor AZ. "Hij kan goed uit de voeten als enige spits, maar juist ook goed samen met Mitchell te Vrede spelen. Daarmee heeft onze staf nu meerdere opties voor de invulling van de aanvallende speelstijl", zegt Hans Smulders, technisch directeur van NAC.

Roeselare haalt Willy Semedo bij Charleroi

Roeselare heeft zich versterkt met Charleroi-aanvaller Willy Semedo Afonso. De West-Vlaamse tweedeklasser huurt de 24-jarige linksbuiten voor één seizoen van de Karolo's.

Semedo speelt sinds januari 2018 in België, toen plukte Charleroi de Fransman weg bij de Cypriotische eersteklasser Alki Oroklini. Semedo mocht in Play-off I twee keer invallen bij de Henegouwers, dit seizoen kwam hij nog niet in actie.

Semedo is meteen speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen leider Lommel aanstaande zaterdag. Roeselare begon het seizoen met een 2 op 9 en staat daarmee gedeeld laatste in de Proximus League.

UD Ibiza haalt ervaren Italiaan Marco Borriello

UD Ibiza bouwt verder aan haar opmars in het Spaanse voetbal. De kersverse derdeklasser, die afgelopen zomer haar promotie afkocht, strikte voormalig Italiaans international Marco Borriello. Met Borriello haalt Ibiza een stevige brok ervaring binnen: de geboren Napolitaan heeft 340 Serie A-wedstrijden op zijn teller staan. Ook Antonio Cassano wordt gelinkt aan Ibiza. De 36-jarige Cassano stopte vorig jaar, maar zou openstaan voor een comeback.

"UD Ibiza heeft een akkoord bereikt met Marco Borriello. Marco zal vrijdag aansluiten bij het eerste elftal", stuurde de club van het bekende feesteiland de wereld in. UD Ibiza, opgericht in 2015, promoveerde afgelopen seizoen voor het eerst in haar bestaan naar de Seguna Division B, het derde niveau in het Spaanse voetbal. Ibiza was vorig seizoen weliswaar maar derde geëindigd in de Tercera Division, maar voorzitter Amadeo Salvo (ex-voorzitter van Valencia CF) kocht voor zo'n 500.000 euro de plaats in van het financieel geplaagde Lorca CF.

Borriello kwam afgelopen seizoen uit voor SPAL 2013 in de Serie A. Voordien kwam de zevenvoudige Italiaanse international onder andere uit voor AC Milan, Genoa CFC, AS Roma en Juventus. Het wordt zijn tweede buitenlandse avontuur, nadat hij in 2014 eerder even uitkwam voor West Ham United.

Liverpool leent Ojo uit aan Stade Reims

Liverpool heeft vandaag haar jonge aanvaller Sheyi Ojo voor een seizoen uitgeleend aan de Franse eersteklasser Stade Reims. Reims trok enkele weken geleden ook Björn Engels aan.

De 21-jarige Engelsman speelt al sinds zijn veertiende bij Liverpool. De Reds leenden hem de voorbije jaren uit aan Wigan, Wolverhampton en Fulham. Tussendoor kwam hij in de hoofdmacht van Liverpool ook nog tot dertien officiële duels. Ojo werd met de Engelse ploeg onder twintig jaar vorig jaar wereldkampioen.

Promovendus Reims begon de Ligue 1 met een knappe 6/9. Komend weekend ontvangt de club uit de Champagnestreek Montpellier.

Ex-Rode Duivel Luis Oliveira weer coach in Malta

Voormalige Rode Duivel Luis Oliveira gaat weer aan de slag als trainer. De 49-jarige Belg met Braziliaanse roots neemt het Maltese Floriana weer onder zijn hoede. Ook in het seizoen 2015/2016 was hij al coach van Floriana. Toen leidde hij de club naar een vijfde plek.

Joachim Van Damme keert terug naar KV Mechelen

Joachim Van Damme strijkt terug neer Achter de Kazerne. De 27-jarige middenvelder speelde al tussen 2012 en 2016 voor KV Mechelen, maar werd dan geschorst voor cocaïnegebruik. Waasland-Beveren ving de speler na zijn schorsing weer op. Nu gaat Van Damme zijn weg dus weer verder in Mechelen.

BREAKING!@WaaslandBeveren laat Joachim VAN DAMME dan tóch naar ex-club @kv_mechelen gaan. Middenvelder verliet zonet de training. Concurrentie op zijn positie was groot. @hlnsport met @Frank_Dekeyser en @AxelBrisart pic.twitter.com/fjpV01e9yh (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link

PSV haalt opnieuw een Mexicaan binnen

PSV heeft de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez vastgelegd. De Eindhovense club maakte afgelopen nacht bekend dat het een akkoord heeft bereikt met CF Pachuca over een transfer van de 23-jarige international. Als hij de medische keuring doorstaat, ondertekent Gutiérrez een contract voor vijf jaar in Eindhoven.

De Mexicaan wordt bij PSV herenigd met zijn boezemvriend Hirving Lozano. Ze komen beiden uit de jeugdopleiding van Pachuca en speelden acht jaar samen bij de Mexicaanse club. Lozano verhuisde vorig jaar al van Pachuca naar Eindhoven en verraste zijn maatje toen met een gesigneerd PSV-shirt. Gutiérrez, aanvoerder van Pachuca, plaatste destijds een foto op Twitter waarin hij poseerde in het shirt. Een jaar later gaat hij ook echt in het rood-wit van de Nederlandse kampioen spelen.

Goedemorgen Nederland! 🇳🇱



Vannacht, terwijl de meesten van jullie sliepen, maakten we heel mooi nieuws bekend.



Érick Gutiérrez = PSV'er! 🔴⚪ pic.twitter.com/JX63YPhwJc PSV(@ PSV) link

De Eindhovenaren plaatsten zich woensdag voor het hoofdtoernooi van de Champions League door ook de return tegen BATE Borisov te winnen, mede dankzij een doelpunt van Lozano (3-0). Enkele uren later kwam de transfer van Gutiérrez rond. PSV maakte de komst van de Mexicaan bekend in een filmpje waarin te zien is hoe Lozano zijn vriend via een videoverbinding feliciteert. "Ik ben blij je weer te zien, ik wacht hier op je", zei de vleugelaanvaller. De linksbenige Gutiérrez kijkt er naar uit. "Ik heb begrepen dat PSV een grote club is. We gaan weer samen een nieuw avontuur beleven", zei hij tegen Lozano.

De negenvoudig international speelde 170 wedstrijden voor Pachuca, waarin hij 23 doelpunten maakte. Gutiérrez werd deze zomer op het laatste moment opgeroepen voor het WK. Hij kreeg in Rusland geen speeltijd.

Souquet (Nice) vervanger Foket?

AA Gent heeft een vervanger voor Thomas Foket op het oog. Het gaat om de 26-jarige Arnaud Souquet, die de voorbije twee jaar als rechtsback voor Nice speelde en nog onder contract ligt tot 2020. Souquet werd gevormd bij Lille en speelde in het seizoen '12-'13 nog 13 wedstrijden op uitleenbasis voor Moeskroen. Ook Rennes zit achter Souquet aan en lijkt een streepje voor te hebben omdat de speler liefst in Frankrijk wil blijven. Maar met die club slepen de onderhandelingen al lang aan. Naarmate de transferdeadline nadert, lijkt de kans groter te worden dat AA Gent zijn slag kan slaan. (RN/VDVJ)

AA Gent stalt jonge doelman bij Waasland-Beveren

Waasland-Beveren kan het komende seizoen rekenen op de diensten van doelman Anthony Swolfs. De twintigjarige Antwerpenaar wordt voor een seizoen gehuurd van AA Gent.

Swolfs kwam als jeugdspeler uit voor Antwerp, Beerschot, Club Brugge en KV Mechelen. Hij vervoegde AA Gent in januari van dit jaar, maar was er na Lovre Kalinic, Colin Coosemans en Yannick Thoelen slechts vierde doelman. Bij Waasland-Beveren zal hij moeten afrekenen met de concurrentie van Davy Roef.

Waasland-Beveren opende het seizoen met een tegenvallende 3/15. Komende zaterdag treffen de manschappen van coach Yannick Ferrera op Daknam Sporting Lokeren in de Waaslandse streekderby.

Van Bommel: "Lozano blijft bij PSV"

Hirving Lozano liet gisteren andermaal zien dat hij toe is aan een volgende stap in zijn loopbaan. De Mexicaan speelde een hoofdrol in de door PSV met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen BATE Borisov in de play-offs van de Champions League. Lozano maakte één doelpunt en was constant dreigend.

De transfermarkt is nog twee dagen open, maar een vertrek van Lozano is volgens Mark van Bommel niet bespreekbaar. "Het zou zo maar kunnen dat er een megabod binnen komt. PSV begeeft zich echter in een situatie dat we 'nee' kunnen zeggen", aldus de trainer van de Eindhovenaren. PSV hoopt Aziz Behich snel aan de selectie toe te kunnen voegen. Van Bommel: "We willen hem er graag bij hebben. We zijn er druk mee bezig."

AEK is een optie voor Karelis

Nikos Karelis is - samen met nieuwkomer Fiolic - de enige Genkse kernspeler die op dit moment niet in Kopenhagen zit. Hij wil in de laatste dagen van de zomermercato een andere club vinden. AEK Athene zou mogelijk een uitweg kunnen bieden voor de Griekse spits van Genk. Voor Amine Khammas (19) werd al een oplossing gevonden, hij wordt verhuurd aan FC Den Bosch. (KDZ)

Standard volgt Kroatische middenvelder

Standard toont volgens het Portugese A Bola interesse in de Kroatische middenvelder Josip Misic (24). Mocht er een middenvelder vertrekken bij de Rouches is Misic eerste keuze als vervanger. Vertrekt er niemand is een transfer in principe niet aan de orde. (FDZ)

🔥 BREAKING 🔥 ❗️ First in 🇧🇪 ❗️



Midfielder 🇭🇷 Josip #Misic from 🇵🇹@Sporting_CP interests @Standard_RSCL ! (🇵🇹@abolapt) pic.twitter.com/z4x2CjA07L RSCL Mercato 💶↔️👤(@ Standard780) link

Malinese spits voor Charleroi

Adama Niane (25), een Malinese spits van Troyes, legde met succes medische tests af en kwam tot een akkoord. De transfer moet vandaag wel nog worden afgerond op clubniveau. Marcello Trotta (25), spits van Sassuolo, blijft in beeld en Santy Ngom (25), Senegalese spits van FC Nantes, wordt geciteerd als bijkomende piste. (AR)

Essevee loost overbodige spits

Zulte Waregem heeft een oplossing gevonden voor Robert Mühren (29). De overbodige aanvaller wordt verhuurd aan NAC Breda. Voor Verboom is er interesse vanuit Frankrijk. Heylen staat op de lijst bij enkele Belgische clubs. (VDVJ)