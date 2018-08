TT. Anderlecht zet in op verdediger van Rijeka - Derijck voor twee jaar naar AA Gent - PSG wijst vijftal, waaronder Duitse international, de deur De voetbalredactie

27 augustus 2018

16u18 9 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Strootman op weg naar Marseille

Het lijkt nog een kwestie van tijd voordat de transfer van Kevin Strootman officieel wordt. De Nederlandse middenvelder zette aan het vliegveld van Rome zijn Range Rover aan de kant om het vliegtuig richting Marseille te nemen. Strootman zou bij Olympique Marseille een vijfjarige contract tekenen in Zuid-Frankrijk.

Timothy Derijck voor twee jaar naar AA Gent

Timothy Derijck speelt de volgende twee seizoenen voor AA Gent. De 31-jarige centrale verdediger ging bij Zulte Waregem zijn laatste contractjaar in en wou graag hogerop. Die kans wordt hem geboden door AA Gent. Derijck legde vanochtend zijn medische tests af bij de Buffalo’s en tekende daarna een contract tot 2020. (RN/VDVJ)

Anderlecht wil Kroatische verdediger van Rijeka

Anderlecht speurt naar een ervaren verdediger. Daarvoor is het uitgekomen bij Dario Zuparic (26). De Bosnische Kroaat komt momenteel uit voor HNK Rijeka. Zuparic - een fysiek sterke verdediger - verscheen vanochtend niet op training bij de Kroatische club en zou zijn zinnen gezet hebben op een transfer naar paars-wit. Naar verluidt hoopt Rijeka een som van minstens 1,5 miljoen te ontvangen voor zijn sterkhouder. Rijeka lichtte onlangs een aankoopoptie van 800.000 euro nadat het hem vorig seizoen huurde van het Italiaanse Pescara. (VDVJ/MJR)

KRC Genk geeft jeugdinternational Luca Oyen contract

KRC Genk heeft jeugdinternational Luca Oyen (15) een eerste contract laten ondertekenen. Dat laat de Limburgse club weten.

Oyen kwam bij de U7 in de Genkse jeugdacademie en maakt deel uit van de Belgische nationale ploeg voor spelers onder 16.

"De offensieve speler onderscheidt zich met zijn vinnige acties, inzicht en technisch vermogen. Luca start reeds aan zijn tiende seizoen bij KRC Genk. Hij is ook jeugdinternational bij de Belgische U16", stelt Genk. "De club feliciteert Luca met deze stap, en kijkt uit naar zijn verdere groei bij KRC Genk."

PSG zwaait vijftal uit

Liefst vijf spelers mogen deze transferperiode nog vertrekken bij Paris Saint-Germain, meldt 'Le Parisien'. De Fransen hopen Kevin Trapp, Lassana Diarra, Giovani Lo Celso, Goncalo Guedes en Julian Draxler van de hand te doen. Voor die laatste twee is er concrete interesse. Guedes maakte vorig seizoen als huurling indruk bij Valencia en de Spanjaarden willen hem graag definitief inlijven. Draxler wordt gelinkt aan Bayern München.

PAOK meldt zich weer voor Obradovic

Ivan Obradovic is helemaal uit beeld bij Anderlecht. De Servische linksachter moét weg, maar gaf de voorbije weken niet meteen de indruk weg te willen. Zijn riant loon zit daar vast voor iets tussen. Obradovic stuurde de voorbije weken onder meer Lokeren en PAOK Saloniki wandelen. Maar de Grieken hebben zich nu opnieuw gemeld. De kans dat de linkerverdediger alsnog - op huurbasis - naar PAOK verkast, is reëel. (MJR)

Foket op weg naar Reims, Derijck dicht bij AA Gent

De transfercarrousel blijft stevig draaien bij AA Gent. Thomas Foket (23) is op weg naar Stade Reims, Timothy Derijck (31) staat dicht bij AA Gent.

Gent was al bijzonder bedrijvig op de transfermarkt, maar er zitten nog een paar transfers aan te komen. Thomas Foket speelde gisteren wellicht zijn laatste wedstrijd in de Ghelamco Arena. Begin deze week legt hij zijn medische tests af bij Stade Reims, dat eerder ook al Björn Engels aantrok. Als die tests goed verlopen, kan hij zijn contract tekenen. Foket zag vorig jaar nog een transfer naar Atalanta Bergamo afspringen, toen tijdens de medische testen een afwijking aan het hart werd vastgesteld. De tweevoudige Rode Duivel liet zich opereren en is intussen weer helemaal fit. Bij Gent staat hij voor zijn laatste contractjaar. Foket zou donderdag in Bordeaux zijn laatste match voor AA Gent spelen en dan naar Reims vertrekken.

AA Gent zou de transfer pas finaliseren als het zelf een vervanger heeft vastgelegd. Bij Gent zien ze Bronn als opvolger op de rechtsachter, maar dan moet er nog minstens één centrale verdediger bijkomen. Eén ervan is Timothy Derijck. Francky Dury had zijn ervaren verdediger graag gehouden, maar kan de transfer niet tegenhouden. Derijck gaat bij Zulte Waregem zijn laatste contractjaar in. Volgens onze bronnen is de overgang naar Gent zo goed als rond. Wellicht worden de transfers van Foket en Derijck deze week tegelijkertijd geofficialiseerd. Met de komst van Derijck is het huiswerk van AA Gent nog niet af, bij de Buffalo's wil men er nog een ervaren centrale verdediger bij. Daarvoor bewandelt men nog verschillende buitenlandse pistes. (RN/NP/VDVJ/PJC)