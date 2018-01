TT: Anderlecht wil oude bekende, maar die heeft (voorlopig?) weinig trek in terugkeer - Barça haalt concurrent voor Vermaelen De voetbalredactie

Barcelona haalt nieuwe concurrent voor Vermaelen

FC Barcelona heeft zich versterkt met de Colombiaan Yerry Mina. De centrale verdediger komt over van het Braziliaanse Palmeiras en tekende in Nou Camp een contract tot medio 2023. Barcelona deelde mee dat de kostprijs 11,8 miljoen euro bedroeg en dat er in zijn contract een opstapclausule van 100 miljoen euro werd opgenomen. Voor de Catalanen is Mina de tweede wintertransfer, na recordaankoop Philippe Coutinho.

De 23-jarige Mina moet een concurent worden voor Thomas Vermaelen. De Rode Duivel kreeg woensdag ook al te horen dat zijn concurrent Samuel Umtiti op de weg terug is na een hamstringblessure.

Mina kwam sinds juli 2016 tot 33 optredens (en 8 goals) voor Palmeiras. Hij won met de Brazilianen in zijn debuutjaar meteen de titel. Voordien was Mina in eigen land aan de slag bij Deportivo Pasto (2013-2014) en Santa Fe (2014-2016). Met Santa Fe veroverde hij in 2015 een Colombiaanse titel en de Copa Sudamericana.

De verdediger maakte in juni 2016 zijn debuut voor het nationale elftal van Colombia en kwam sindsdien tot 9 caps (en 3 goals). Op de Copa América van 2016 veroverde hij de bronzen plak. En hij staat vooral bekend om de dansjes die hij doet bij die goals...

AP

Reno Wilmots verlaat Roeselare voor Italiaanse tweedeklasser Avellino

Reno Wilmots verlaat KSV Roeselare en zet zijn voetbalcarrière voort bij het Italiaanse Avellino, het nummer dertien van de Serie B. Dat maakte zijn makelaarsbureau GAMK gisteravond bekend. De twintigjarige Wilmots debuteerde in december 2015 in de Jupiler Pro League, toen als speler van STVV. De jonge middenvelder trok naar Standard, waar hij bij de beloften speelde, maar kon zich op Sclessin niet doorzetten. De zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots kreeg geen nieuw contract en probeerde zich bij Roeselare opnieuw in de kijker te spelen. Op Schiervelde tekende hij begin augustus 2017 een contract voor twee seizoenen, maar ook bij de West-Vlamingen kwam hij niet aan de bak.

Een half seizoen later kan de middenvelder in de Serie B aan de slag. Zijn contractduur bij Avellino werd nog niet bekendgemaakt. In Campanië hoopt Wilmots in de voetensporen te treden van Samuel Bastien en Stéphane Omeonga, die na hun periode bij Avellino de poorten naar de Serie A openbeukten.

photonews Reno Wilmots.

Goed gesprek met Dendoncker dringt zich op

Bij monde van Herman Van Holsbeeck heeft Anderlecht een vraagprijs van 25 miljoen euro - "Dan willen we eens luisteren" - op het hoofd van Leander Dendoncker geplakt. En ook Hein Vanhaezebrouck heeft, gezien de blessure van Kara Mbodj, zijn veto gesteld tegen een vertrek van zijn sterkhouder achterin. Na het WK, waar Dendonckers waarde mogelijk nog zal toenemen, is een overgang wel bespreekbaar voor RSCA. Nu dus niet - daarvoor is hij te belangrijk. Begrijpelijk.

Vraag is of Dendoncker dat zal willen begrijpen. In zijn entourage valt te horen dat "een goed gesprek zich opdringt". Wellicht gaat de clan-Dendoncker de komende dagen met Van Holsbeeck rond de tafel zitten. Het valt af te wachten hoe hard de West-Vlaming het zal spelen om een exit te forceren. Wat Anderlecht alvast moed moet geven, is de vaststelling dat Dendoncker zich in La Manga professioneel gedraagt.

Photo News

Mbemba wil niet komen

Het neemt niet weg dat Anderlecht inmiddels wel de markt afspeurt in de zoektocht naar alternatieven - een extra verdediger is ook als Dendoncker blijft sowieso aangewezen. Zo polste het Chancel Mbemba, op een zijspoor bij het Engelse Newcastle, maar de Congolese ex-speler ziet een terugkeer naar Brussel voorlopig niet zitten.

Dendoncker had het wellicht graag anders gezien...

Photo News

Genk richt pijlen op Ghanees talent Paintsil (19)

Naast Ibrahima Seck heeft Racing Genk zijn oog ook op een jonge Ghanees laten vallen. Het gaat om Joseph Paintsil, een 19-jarige international die op dit moment uitkomt voor Ferencvaros. De Hongaarse topclub huurt hem tot het einde van het seizoen van het Ghanese Tema Youth. Paintsil is van opleiding een aanvallende middenvelder, maar kan ook vanop de flank opereren. Hij koppelt techniek aan scorend vermogen en is aan een heel sterk seizoen bezig. In twaalf matchen was hij goed voor zes goals en vier assists. Aangezien Ferencvaros ook een optie tot aankoop heeft, zal het niet simpel zijn om Paintsil er nu weg te halen. De interesse van Genk is overigens niet nieuw, Paintsil staat al een paar jaar op de radar. (KDZ)

Hat-trick for Joseph Paintsil as Tema Youth demolish Great Olympics in Accra



Read: https://t.co/oSkAPKap5W pic.twitter.com/CBnpFLM2lY Ghanasoccernet.com(@ Ghanasoccernet) link

Nieuwe spits verheugt zich op komst naar Mechelen

Fatos Beciraj (29) tekent morgen een contract van 3,5 seizoenen bij KV Mechelen. De aanvaller komt transfervrij over van Dinamo Moskou waar hij zijn contract verbrak. Beciraj, Montenegrijns international, moet Malinwa op korte termijn aan doelpunten helpen. In zijn thuisland liet hij zich positief uit over zijn nieuwe club. "Ik ben heel blij dat ik voor hen kan tekenen. Een traditieclub met fantastische supporters." Beciraj gaf ook nog mee dat Aleksandar Jankovic een belangrijke rol speelde in zijn keuze voor de club. (FDZ)

