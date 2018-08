TT. Anderlecht haalt versterking voor defensie binnen - Leye moet Moeskroen redden De voetbalredactie

29 augustus 2018

08u44 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar bij ons hebben de clubs nog tot vrijdag 23u59 om de laatste zaakjes te doen. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Anderlecht haalt linksvoetige verdediger bij AS Trencin

Anderlecht heeft versterking voor zijn defensie binnengehaald. Paars-wit bereikte een akkoord met James Alexander Lawrence, een linksvoetige centrale verdediger die overkomt van het Slovaakse AS Trencin. De net 26 geworden Brit genoot zijn opleiding in Engeland over het Kanaal bij Arsenal en QPR. Nadien was hij actief voor een rist Nederlandse clubs: Haarlem, Ajax, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt.

Lawrence, die sinds de zomer van 2014 bij Trencin speelde, verdedigde 115 keer de kleuren van de club en scoorde daarin negen keer. Deze zomer was hij nog een vaste pion in de verdediging tijdens de Europese stuntzege van de Slovaken tegen Feyenoord (4-0). De Engelsman wordt de volgende in het rijtje Trentin-spelers die mag proberen door te breken in de Jupiler Pro League. Eerder leverde de Slovaakse opleidingsclub ook al talenten als Moses Simon, Wesley Moraes, Samuel Kalu en Leon Bailey af in België.

Kara naar Nantes, Zuparic op komst

Na twee keer te zijn uitgesteld, legde Kara gisteren eindelijk zijn medische tests af bij Nantes. Kara werd in Nantes begeleid door Adrien Trebel die bij Nantes een deel van zijn opleiding genoot en er tot 2014 onder contract lag. Dat het dit keer menens is voor Kara, mag blijken uit het feit dat de officiële foto's al werden genomen. Kara zal met het nummer 5 spelen bij de Kanaries. Als de radioloog het licht op groen zet, wordt Kara vandaag officieel voorgesteld.

Aan inkomende zijde is Dario Zuparic (26) op komst. De Kroaat moet in principe vandaag in ons land arriveren. Gisteren gaapte nog een kloof tussen vraag (2,5 miljoen) en aanbod (2 miljoen), maar beide partijen willen tot een deal komen en zullen water bij de wijn doen. Normaliter legt Zuparic vandaag zijn medische testen af waarna hij zijn overeenkomst voor drie of vier jaar tekent. Toch heeft Anderlecht Bubba Sanneh nog niet opgegeven - de onderhandelingen met Midtjylland lopen nog. (MJR)

#Transferts - Kara Mbodji au FC Nantes !



Sous réserve de la traditionnelle visite médicale, le sénégalais Kara Mbodj devrait s'engager avec le FC Nantes dans les heures qui suivent, d'après l'@lequipe. Le Lion va donc évoluer en @Ligue1Conforama cette saison #Kebetu pic.twitter.com/NvVl6xUoXQ Cherif Sadio(@ AlkaloBalanta) link

Mbaye Leye moet Moeskroen redden

Mbaye Leye (weldra 36) wordt de spits die Moeskroen nodig heeft voor Operatie Redding. Hij legde gisteren zijn medische tests af en tekent normaliter bij de nummer laatst van de rangschikking. Leye had bij Eupen nog een contract voor twee jaar, maar Makelélé drong aan om dat te ontbinden. Hij trainde intussen in zijn eentje. De Senegalees woont in het Waregemse en speelt dus weer dicht bij huis. Leye speelde drie periodes bij Zulte Waregem, tussendoor ook bij AA Gent, Standard, Lokeren en vorig seizoen Eupen. Moeskroen ging ook voor ex-Westerlo-spits Gounongbe, aan de kant bij Cardiff City, maar die toonde geen interesse. (ESK)