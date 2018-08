TT. AA Gent stalt Kubo in Duitsland - Inter leent Emmers uit - Teodorczyk voor 7 miljoen euro op weg naar Italië De voetbalredactie

17 augustus 2018

15u02 10 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Real stapt naar FIFA in zaak-Modric

Real Madrid is naar de FIFA gestapt omdat Inter Milaan tegen de regels in Luka Modric zou hebben benaderd. Dat melden verschillende media. De Italiaanse club, die deze zomer Radja Nainggolan inlijfde, zou meerdere malen hebben gesproken met Modric over een transfer. Onderhandelen met een speler is alleen toegelaten als diens contract binnen zes maanden afloopt. De 32-jarige Kroaat heeft nog een verbintenis met de 'Koninklijke' tot medio 2020. Real heeft Inter ook geen toestemming gegeven om met Modric te spreken over een overgang naar Milaan.

Modric, de beste speler van het afgelopen WK, wordt de hele zomer al in verband gebracht met een transfer naar Inter. Dat het daadwerkelijk tot een transfer komt, lijkt onwaarschijnlijk. De transfermarkt in Italië sluit vandaag om 20 uur. De middenvelder mag van Real-voorzitter Florentino Perez alleen weg als aan de vastgestelde transfersom in Modric contract wordt voldaan (750 miljoen euro).

AA Gent leent Yuya Kubo uit aan Nürnberg

AA Gent leent Yuya Kubo voor één jaar uit aan 1FC Nürnberg. De Bundesligaclub drong al een een paar dagen aan op de komst van Kubo, maar een eerste bod werd door AA Gent geweigerd. Ook een Franse club hengelde intussen naar de diensten van de Japanner, die vorig seizoen nog Gents topschutter werd met 11 goals en de club op de laatste speeldag met een goal op het veld van Club Brugge Europees voetbal bezorgde.

Kubo begon nog aan de competitie op Standard, maar moest daarna zijn plaats in de spits afstaan aan Awoniyi. Met het perspectief van weinig speelgelegenheid, vroeg de Japanner om een oplossing. Die is nu gevonden met 1FC Nürnberg, die Kubo één jaar huurt mét een definitieve aankoopoptie. Kubo behoort niet meer tot de wedstrijdselectie van AA Gent voor de uitwedstrijd van zondag op Eupen. 1FC Nürnberg speelt morgen voor de DFB Pokal uit bij SV Linx, maar zondag wordt Kubo in Duitsland verwacht voor medische tests. (RN)

Xian Emmers voor 1 jaar naar Cremonese

Op de laatste dag van de Italiaanse mercato heeft Xian Emmers een nieuwe uitdaging gevonden. De 19-jarige middenvelder wordt door Inter voor 1 jaar uitgeleend aan Cremonese, dat uitkomt in de Serie B. Emmers zag onlangs zijn contract bij Inter verlengd tot 2022 en speelde regelmatig in de voorbereiding, maar om zeker te zijn van speeltijd, stemden alle partijen in met een uitleenbeurt. (RN)

Arsenal laat Joel Campbell definitief vertrekken

De Costa Ricaanse aanvaller Joel Campbell verlaat Arsenal om in de Serie A bij Frosinone aan de slag te gaan, zo maakte Arsenal bekend.

De 26-jarige spits werd door de Londense club reeds in 2011 overgenomen van Deportivo Saprissa, maar kon bij Arsenal noot doorbreken. Hij werd dan ook achtereenvolgens uitgeleend aan Lorient, Olympiakos, Villarreal, Sporting Lissabon en twee keer aan Betis, waar hij ook vorig seizoen actief was.

Met Costa Rica nam de 79-voudige international (15 doelpunten) deel aan het WK in Rusland, waar hij twee keer in actie kwam.

Good luck in Italy, @joel_campbell12 🇮🇹 Arsenal FC(@ Arsenal) link

AC Milan haalt nieuwkomer nummer acht en negen

AC Milan heeft als slotakkoord van de Italiaanse transfermarkt Diego Laxalt en Samu Castillejo vastgelegd. Het tweetal komt over van respectievelijk Genua en Villarreal, zo maakte de club bekend.

Blikvanger van de twee nieuwkomers is Diego Laxalt, die er met Uruguay een knap WK heeft opzitten. Voor de 25-jarige linkerverdediger is San Siro geen onbekend terrein: hij werd in 2013 naar Europa gehaald door stadsgenoot Inter Milaan. De Nerazzurri leenden de Uruguayaan echter vooral uit: na Bologna en Empoli volgde Genua, dat hem in 2016 definitief overkocht. Twee jaar later keert hij voor 14 miljoen euro terug naar Milaan.

Samu Castillejo, een 23-jarige rechterflankaanvaller, wordt dan weer gehuurd van Villarreal. Milan heeft echter wel een verplichte aankoopoptie van 18 miljoen euro. Castillejo speelde sinds 2015 bij Villarreal, dat hem toen overnam van zijn jeugdclub Malaga.

Met de komst van Laxalt en Castillejo heeft Milan deze zomer nu negen nieuwkomers vastgelegd. Eerder streken Mattia Caldara (Juventus), Gonzalo Higuaín (Juventus), Pepe Reina (Napoli), Alen Halilovic (Hamburg), Ivan Strinic (Sampdoria), Fabio Borini (Sunderland) en Tiémoué Bakayoko (Chelsea) al neer op San Siro.

Official Announcement: Samuel Castillejo and Diego Laxalt ⬇https://t.co/NJQqGEFIPB AC Milan(@ acmilan) link

Excel Moeskroen haalt Noë Dussenne terug

Noë Dussenne begint aan zijn tweede termijn bij Excel Moeskroen. De 26-jarige verdediger, die in het seizoen 2015-2016 al voor de Henegouwers speelde, tekende een contract voor twee seizoenen met optie op een extra seizoen bij de Henegouwers, zo maakte de club vrijdag bekend.

Na passages bij Bergen, Tubeke en Cercle Brugge tekende Dussenne in 2015 bij Moeskroen, waar hij onder Cedomir Janevski en Glen De Boeck een vaste waarde was achterin. Amper een jaar later versierde hij een transfer naar FC Crotone, toen nog in de Serie A. Daar speelde hij weinig, waarop AA Gent hem vorig seizoen op uitleenbasis terug naar België haalde. Nu laat Dussenne Italië dus definitief achter zich.

Schalke 04 haalt Marokkaans international Mendyl naar Duitsland

Schalke 04 heeft zich verzekerd van de diensten van de Marokkaanse linksachter Hamza Mendyl. De dertienvoudig international komt over van Rijsel en tekende in Gelsenkirchen een overeenkomst tot medio 2023. Volgens Duitse media zou met de overgang zo'n zeven miljoen euro gemoeid zijn.

Met de transfer van Mendyl reageren de Königsblauen op de onbeschikbaarheid van Bastian Oczipka. De linksachter staat met een liesoperatie lange tijd aan de kant. De 20-jarige Mendyl is een jeugdproduct van Rijsel en maakte in februari 2017 zijn debuut in het eerste elftal van de Fransen. Op het einde van vorig seizoen claimde hij een vaste basisstek bij LOSC, dat zich maar ternauwernood kon handhaven in de Ligue 1. Ondanks zijn jonge leeftijd telt Mendyl al dertien caps voor het Marokkaanse nationale team. Hij was er afgelopen zomer bij op het WK in Rusland, maar kwam in geen van de drie groepswedstrijden van de Leeuwen van de Atlas in actie.

Schalke 04 beëindigde de Bundesliga vorig seizoen als tweede en verzekerde zich zo van rechtstreekse plaatsing voor de poulefase van de Champions League. Het team van de jonge coach Domenico Tedesco verloor in het tussenseizoen belangrijke spelers als Leon Goretzka (Bayern München) en Max Meyer (Crystal Palace). Middenvelders Suat Serdar (Mainz) en Omar Mascarell (Real Madrid) zijn de belangrijkste nieuwe aanwinsten.

Carlos Bacca keert definitief terug naar Villarreal

Villarreal heeft de definitieve transfer van Carlos Bacca (ex-Club Brugge) bekendgemaakt. De Colombiaanse aanvaller, die vorig seizoen al werd gehuurd door Villarreal, komt definitief over van AC Milan. De 31-jarige Bacca tekende een overeenkomst voor de komende vier seizoenen.

Het voorbije seizoen was de Colombiaanse sluipschutter op huurbasis goed voor 18 goals in 43 officiële duels voor de 'Gele Onderzeeër'. Villarreal werd knap vijfde in de Primera Division en verzekerde zich zo van deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Bacca startte zijn Europese carrière in januari 2012 bij Club Brugge. In het Jan Breydelstadion ontpopte de centrumspits zich in nauwelijks anderhalf seizoen tot een ware sensatie. Hij scoorde 31 keer in 54 wedstrijden en versierde een transfer naar Sevilla. Ook bij de Spaanse subtopper zette de Colombiaan zijn doelpuntenjacht verder. In twee seizoenen volgden 49 treffers (in 108 duels) en Bacca hielp Sevilla zo aan Europa League-zeges in 2014 en 2015. In de finale van die laatste editie was hij twee maal trefzeker in de 3-2-zege tegen het Oekraïense Dnipro Dnipropetrovsk.

Milan legde in de zomer van 2015 ettelijke miljoenen neer voor Bacca, maar zijn verblijf in San Siro werd een flop. Ondanks opnieuw een aardig doelpuntengemiddelde (34 goals in 77 partijen) bleven de resultaten uit. Vorig seizoen volgde een uitleenbeurt aan Villarreal, die nu definitief wordt gemaakt.

De 48-voudig Colombiaans international was vorige maand met zijn land nog actief op de Wereldbeker in Rusland. Bacca mocht in drie van de vier wedstrijden invallen, maar kon een uitschakeling na strafschoppen in de achtste finales tegen Engeland niet vermijden.

Frosinone wil huur Omeonga vandaag afronden

In een zoektocht naar een nieuwe middenvelder polste Standard eerder bij Genoa omtrent een mogelijke overgang van Stéphane Omeonga (22). De Belgische jeugdinternational moet vertrekken bij de Italiaanse club en had oren naar een terugkeer naar Sclessin. Maar ook Frosinone toont belangstelling en wil vandaag -voor het afsluiten van de markt- de huur van Omeonga (met aankoopoptie) afronden.

Juventus en Marchisio na 25 jaar uit elkaar

Juventus en Claudio Marchisio hebben na een kwarteeuw een einde gemaakt aan hun samenwerking. Het contract van de 32-jarige middenvelder werd in onderling overleg ontbonden, zo maakte de club bekend.

Marchisio sluit daarmee een belangrijk hoofdstuk uit zijn leven af: de geboren Turijner sloot zich in 1993 op zevenjarige leeftijd aan bij de club waar hij in 2005 doorstroomde naar het eerste elftal. Na een uitleenbeurt aan Empoli in het seizoen 2007-2008 werd hij een absolute sterkhouder bij de Oude Dame, waarvoor hij 389 officiële wedstrijden speelde - slechts zeventien spelers doen beter. In die periode won hij vier Italiaanse bekers, drie Italiaanse Supercups en zeven landstitels. Na een zware knieblessure in 2016 verloor hij er zijn basisplaats.

Waar de toekomst van de middenvelder ligt, is momenteel nog niet geweten.

Teo op weg naar Italië

Er is een oplossing voor de overbodige Lukasz Teodorczyk (27) bij Anderlecht. Gisteren raakte al bekend dat Udinese gepolst had voor een overgang van de Poolse aanvaller, maar een transfer leek toen moeilijk haalbaar. 24 uur later ziet de wereld er plots helemaal anders uit. De Pool is op dit moment in Italië om er zijn medische testen af te leggen, dat nieuws werd bevestigd aan onze redactie. Udinese legt 7 miljoen euro op tafel.

Moeskroen huurt Benson

Manuel Benson (21) speelt komend seizoen op uitleenbasis bij Moeskroen. De flankaanvaller kon geen vaste stek bemachtigen bij Racing Genk, het jeugdproduct van Lierse stond amper 12 keer tussen de lijnen bij de Limburgers. Moeskroen dwong ook een aankoopoptie af.

Sanneh zet druk op Midtjylland om overgang naar Anderlecht te forceren

Luc Devroe zal het graag lezen. Wenstarget Bubacarr Sanneh (23) zet via de media druk op Midtjylland om hem naar Anderlecht te laten gaan. "Dit is een unieke kans." Zes miljoen euro. Dat is de som die Anderlecht bereid was te betalen voor Bubacarr Sanneh. Een naar Belgische en Deense normen astronomisch bedrag voor een verdediger, maar desondanks weigerde Midtjylland het bod. Een 'njet' die bij Sanneh zelf in het verkeerde keelgat is geschoten: hij wil absoluut naar paars-wit. Via de pers probeert de international nu een exit te forceren.

"Ik snap niet dat men mij niet laat gaan", aldus Sanneh, gisteren door de hetze op de bank begonnen in de Europa League tegen The New Saints. "Toen Midtjylland me aantrok, kreeg ik de belofte dat de club zou meewerken als er een mooie aanbieding kwam. Wel, die is er nu, iedereen kan hier beter van worden. Ik zeker: Anderlecht is een unieke kans."

Rest de vraag: waarom wil Anderlecht zo veel geld uitgeven aan Sanneh? In Denemarken is men niet verrast: daar klinkt het dat de Afrikaan 'the next best thing' is. Hij is naar verluidt onklopbaar in de duels, bezit veel kopkracht en scoort vlot - vorig seizoen was hij goed voor zeven treffers. Geen wonder dus dat Anderlecht interesse toont. En dat Midtjylland stevig wil cashen. (PJC)

Sá op weg naar Turkije

De achterdeur op Anderlecht staat wagenwijd open. Nu lijkt ook Josué Sá (26) bijna weg bij paars-wit. De overbodige Portugees verhuist in principe naar Kasimpasa in Turkije. Het gaat om een uitleenbeurt met aankoopoptie, de onderhandelingen zijn vergevorderd. Sá kwam vorig jaar over van Vitória Guimarães, maar kon zich nooit opwerpen tot een betrouwbare titularis in het Astridpark. (PJC/RN)

Iraans international voor Eupen

De Iraanse international Morteza Pouraliganji (26) heeft voor 2 jaar + 1 getekend. De centrale verdediger, die van Al Sadd (Qatar) overkomt, speelde op het WK de drie poulewedstrijden. (AR)