TT (29/8). Antwerp mengt zich voor Refaelov en iet in Baby alternatief - Trebel verlengt contract bij Anderlecht

29 augustus 2018

29 augustus 2018

Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar bij ons hebben de clubs nog tot vrijdag 23u59 om de laatste zaakjes te doen. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Antwerp denkt aan Refaelov

In zijn zoektocht naar een aanvallende middenvelder is Antwerp bij Lior Refaelov (32) terechtgekomen. De Great Old startte de onderhandelingen op om de Israëliër van Club Brugge naar de Bosuil te halen. Refaelov was lange tijd in beeld bij Standard, maar tot een hereniging met Michel Preud'homme kwam het niet. Luciano D'Onofrio ruikt nu zijn kans en nam contact op met de entourage van Refaelov die bij Club Brugge mag beschikken. De clubs zijn er nog niet uit, maar de onderhandelingen zijn nog aan de gang.

Refaelov heeft na zijn gemiste transfer naar Standard ook zijn zinnen op Antwerp gezet. Tussen Antwerp en de speler worden dan ook geen grote moeilijkheden verwacht. Refaelov hoopt in België te kunnen maar Antwerp bewandelt ook nog een tweede piste. Amara Baby (29) van Charleroi onderhandelt ook met het stamnummer 1. D'Onofrio probeert voor het einde van de transferperiode nog één van beide binnen te halen. Mocht Refaelov niet naar Antwerp trekken, dan heeft hij nog andere opties in Israël. (SJH/TTV/FDZ/NP)

Selz krijgt bij Straatsburg concurrentie van Kawashima

De Japanse doelman Eiji Kawashima heeft voor één seizoen getekend bij de Franse eersteklasser Straatsburg, zo maakte de club bekend op zijn website. De ex-keeper van Lierse en Standard gaat in het Straatburgse doel de concurrentie aan met onze landgenoot Matz Sels.

Kawashima is ondertussen al 35 jaar en komt over van Metz, waarmee hij vorig seizoen degradeerde naar de Ligue 2. De kapitein van de Japanse nationale ploeg is de tweede doelman die Straatsburg deze transferperiode binnenhaalt, na Sels, die voor vier miljoen euro van Newcastle overkwam. Sels was van in het begin van het seizoen titularis en slikte ondertussen drie tegendoelpunten in evenveel wedstrijden.

Met vier op negen is Straatsburg voorlopig twaalfde in de Ligue 1. Kawashima haalde op het WK nog de achtste finales met Japan, maar daarin waren de Rode Duivels uiteindelijk met 2-3 te sterk. De Japanners stonden in de tweede helft nochtans 2-0 voor, nadien zorgde een blunder van de doelman voor de aansluitingstreffer van Jan Vertonghen.

Karelis terug naar Griekenland?

Racing Genk en AEK Athene praten over een overgang van Nikos Karelis (26). De Griekse spits zit op een zijspoor bij de Limburgers en keert dus mogelijk terug naar zijn geboorteland. Tot nu toe kwam Karelis dit seizoen slechts 26 minuten in actie. (KDZ)

Trebel tot 2023 bij Anderlecht

Adrien Trebel heeft zijn contract bij Anderlecht verlengd. De middenvelder tekende er een nieuwe verbintenis tot 2023. “De contractverlenging is een blijk van respect", aldus Trebel. "Ik ben hier gelukkig en ik kan me helemaal terugvinden in de ambities van de club. Ik wil iedereen bij Anderlecht danken voor zo veel vertrouwen."

Sportief directeur Luc Devroe vult aan: “Adrien is erg belangrijk voor ons. Hij is de motor van het middenveld en de ideale mentor voor onze jonge spelers. Het spreekt vanzelf dat we erg tevreden zijn met zijn beslissing om voor paars-wit te kiezen.”

Doelman Gaëtan Coucke verlengt contract bij Racing Genk

Doelman Gaëtan Coucke heeft zijn contract bij competitieleider Racing Genk tot medio 2021 verlengd, zo maakte de club vanavond bekend.

De negentienjarige Coucke speelt al sinds z'n achtste voor Racing Genk. Hij was de voorbije twee seizoenen derde doelman en op zoek naar speelminuten werd hij begin dit seizoen uitgeleend aan tweedeklasser Lommel United, dat promoveerde uit de eerste amateurklasse.

"De club bevestigt haar vertrouwen in Gaëtan en is fier op het parcours dat het jeugdproduct tot nu heeft afgelegd", klinkt het bij de club.

Exit Mariano Diaz bij Lyon, Dembélé en Pépé mogelijke vervangers

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas heeft bevestigd dat de club Mariano Diaz naar Real Madrid zal laten vertrekken voor zo'n 33 miljoen euro. De zevenvoudige landskampioen hoopt Moussa Dembélé en/of Nicolas Pépé binnen te halen als vervanger.

"We laten Mariano naar Madrid vertrekken, indien we een akkoord vinden met Real Madrid en hij slaagt voor zijn medische testen. Een vervanger hebben we nog niet", liet Aulas weten. Wel staat vast dat Lyon een goede zaak doet: een jaar geleden kocht het de Dominicaans-Spaanse aanvaller nog voor acht miljoen euro van Real Madrid, nu keert hij voor het viervoudige terug naar het Santiago Bernabeustadion. De 25-jarige Diaz, vorig seizoen goed voor 21 goals, stond alvast niet op de meest recente officiële ploegfoto van Lyon.

Als mogelijke vervangers worden Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) en Nicolas Pépé (Lille) genoemd. "We werken eraan, maar ze zijn nog niet helemaal binnen", aldus Aulas. "Voor Moussa doen we stevig ons best, maar de onderhandelingen met Celtic lopen niet van een leien dakje. En ook Nicolas zouden we graag bij onze club zien. Een akkoord met Lille zit er zeker in, maar de speler zelf moet ook nog akkoord gaan."

Crystal Palace stalt jonge Belg Lokilo bij FC Lorient

Jason Lokilo mag een jaartje gaan rijpen bij FC Lorient. De negentienjarige Belg met Congolese roots, die sinds 2015 verbonden is aan Crystal Palace, wordt voor één seizoen verhuurd aan de Franse tweedeklasser.

Lokilo maakte in 2015 een omstreden overstap van de Anderlecht-jeugd naar die van Crystal Palace, nadat hij ondanks een sterkmaking geen profcontract had willen tekenen bij de Brusselaars. Vorig seizoen speelde hij 26 wedstrijden voor de U23-ploeg van de Londense club, waarin hij 10 keer scoorde en 12 assists gaf. Afgelopen seizoen speelde hij één wedstrijd in het eerste elftal van Crystal Palace, een League Cup-wedstrijd tegen Ipswich Town.

"Ik ben heel blij dat ik dit seizoen voor Lorient mag uitkomen. Dit is een ambitieuze club die jongeren de kans geeft om zich te ontwikkelen. Ik hoop dat ik de club kan helpen om zijn doelstellingen waar te maken", aldus de 19-jarige rechtsbuiten.

Stephen Buyl en Cercle Brugge gaan uit elkaar

Cercle Brugge en Stephen Buyl hebben hun samenwerking in onderling overleg verbroken. De 25-jarige spits, die dit seizoen nog niet in actie kwam bij groen-zwart, kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Buyl debuteerde in februari 2013 in het eerste elftal van Cercle Brugge onder toenmalig trainer Foeke Booy. Na 66 wedstrijden trok hij in 2015 naar Zulte Waregem, dat hem in het seizoen 2016-2017 uitleende aan Antwerp FC. Na de kampioenstitel met Antwerp in 1B keerde hij terug naar oude liefde Cercle Brugge, maar dat werd niet bepaald een succesvolle comeback: na zes maanden werd hij al uitgeleend aan Westerlo. Na een korte terugkeer naar het Jan Breydelstadion verlaat Buyl stamnummer 12 dus voor de tweede keer.

Jonge Chinees voor Standard

Standard kondigt op zijn website de komst van de Chinees Hao Zhang aan. De 19-jarige middenvelder komt over van Beijing Renhe FC en zal eerst bij de beloften worden gestald. Zhang gaat op Sclessin aan de slag in het kader van een samenwerking die Standard is opgestart om Chinese jeugd op te leiden.

Zhang is de eerste Chinees ooit die het shirt van Standard zal dragen. In de Jupiler Pro League waren met Dong Fangzhuo (Antwerp, 2004-2006), Wang Yang (Cercle Brugge, 2009-2012) en Wang Shangyuan (Club Brugge, 2013-2015) eerder al enkele Chinezen actief.

Niane naar Charleroi?

Charleroi staat dicht bij Adama Niane. De Malinees (25) speelt bij Troyes, maar legde vanmiddag fysieke testen af bij de Carolo's. Hij moet de naar Club Brugge vertrokken Kaveh Rezaei mee helpen te vervangen.

Kara naar Nantes

De kogel is door de kerk. Kara verruilt Anderlecht na drie jaar voor Nantes. De Senegalese verdediger rondde zopas zijn transfer af. Na twee keer te zijn uitgesteld legde Kara gisteren eindelijk zijn medische testen af bij Nantes. Kara werd in Nantes begeleid door Adrien Trebel die bij de Franse club een deel van zijn opleiding genoot en er tot 2014 onder contract lag. Dat het dit keer menens is voor Kara, mag blijken uit het feit dat de officiële foto's al werden genomen. Kara zal met het nummer 5 spelen bij de Kanaries. Straks wordt de Senegalees officieel voorgesteld. Zijn overgang zou er eentje zijn op uitleenbasis.

Stoke City verhuurt Julien Ngoy aan Grasshopper Zürich

Stoke City, dat vorig seizoen uit de Premier League degradeerde, heeft laten weten onze landgenoot Julien Ngoy voor de rest van het seizoen te verhuren aan het Zwitserse Grasshopper Zürich. De twintigjarige Ngoy, een Antwerpenaar en viervoudig belofteninternational, verliet in de zomer van 2013 de jeugdacademie van Club Brugge voor die van Stoke City. Bij de Potters debuteerde hij in december 2016 in het eerste elftal. Nadien volgden nog zes officiële duels, maar doorbreken in het eerste elftal lukte niet. In de terugronde van vorig seizoen werd Ngoy uitgeleend aan derdeklasser Walsall, hij maakte zo de degradatie van Stoke uit de Premier League niet mee.

Bij Grasshopper Zürich, een Zwitserse traditieclub met 27 landstitels op haar actief, komt Ngoy terecht bij de nummer negen (op tien teams) van het voorbije seizoen in Zwitserland. Het team uit Zürich begon de voorbije weken de nieuwe competitie opnieuw tegenvallend met 4/15. Pas afgelopen weekend werd voor de eerste keer gewonnen. Naast Ngoy staat ook Thibaud Verlinden nog onder contract bij Stoke. De zoon van voormalig Club Brugge-icoon Dany Verlinden werd in de terugronde van vorig seizoen uitgeleend aan de Duitse tweedeklasser St. Pauli. Nadien keerde hij weer terug naar Engeland.

Moeskroen heeft Mbaye Leye beet

Moeskroen heeft Mbaye Leye nu helemaal beet. De 35-jarige Senegalese spits komt transfervrij over van Eupen, waar hij amper één seizoen bleef. Dat aanvallende versterking van harte welkom was op Le Canonnier, is een open deur intrappen. De Henegouwers hebben na vijf speeldagen als enige club nog geen enkel punt verzameld, in die vijf wedstrijden kon de club maar één keer scoren. Om te voorspellen dat de komst van Leye voor een kentering zal zorgen, hoeven we enkel maar naar de statistieken van Leye te kijken. Sinds zijn komst naar de Jupiler Pro League elf jaar geleden scoorde hij 115 competitiegoals.

Bij het scoren van die 115 goals veranderde Leye wel vaak van club: hij kwam uit voor Zulte Waregem, AA Gent, Standard, opnieuw Zulte Waregem, Lokeren, opniéuw Zulte Waregem en Eupen. Bij die laatste club tekende hij vorige zomer een contract voor drie seizoenen, maar omwille van een machtsstrijd in de kleedkamer werd zijn overeenkomst er in onderling overleg ontbonden. Aan zijn sportieve prestaties kan het niet gelegen hebben, want vorig seizoen scoorde de Senegalees nog 10 keer in 28 wedstrijden.

Anderlecht haalt linksvoetige verdediger bij AS Trencin

Anderlecht heeft versterking voor zijn defensie binnengehaald. Paars-wit bereikte een akkoord met James Alexander Lawrence, een linksvoetige centrale verdediger die overkomt van het Slovaakse AS Trencin. De net 26 geworden Brit genoot zijn opleiding in Engeland over het Kanaal bij Arsenal en QPR. Nadien was hij actief voor een rist Nederlandse clubs: Haarlem, Ajax, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt.

Lawrence, die sinds de zomer van 2014 bij Trencin speelde, verdedigde 115 keer de kleuren van de club en scoorde daarin negen keer. Deze zomer was hij nog een vaste pion in de verdediging tijdens de Europese stuntzege van de Slovaken tegen Feyenoord (4-0). De Engelsman wordt de volgende in het rijtje Trentin-spelers die mag proberen door te breken in de Jupiler Pro League. Eerder leverde de Slovaakse opleidingsclub ook al talenten als Moses Simon, Wesley Moraes, Samuel Kalu en Leon Bailey af in België. Lawrence ondertekende in het Astridpark een contract voor drie jaar met optie voor een extra seizoen.

RC Genk laat Amine Khammas jaartje rijpen bij FC Den Bosch

RC Genk laat linksachter Amine Khammas een jaartje ervaring opdoen bij de Nederlandse tweedeklasser FC Den Bosch. Bij Den Bosch hoopt Khammas meer minuten te kunen maken. "Ik ben blij dat ik de overstap naar FC Den Bosch heb gemaakt", zegt hij op de website van de Nederlandse club. "FC Den Bosch is een club die de weg omhoog heeft ingezet en ik lever daar graag mijn bijdrage aan. De eerste dagen in Stadion De Vliert zijn goed verlopen. Ik werd goed ontvangen door mijn nieuwe teamgenoten en ik kijk er naar uit om mijn eerste minuten te mogen maken voor FC Den Bosch."

De 19-jarige Khammas arriveerde in Genk in de zomer van 2015, vanuit de toenmalige Jean-Marc Guillou Academie in Tongerlo. Vorige zomer maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Limburgers. In totaal zou hij 15 keer uitkomen voor Genk.

Kara naar Nantes, Zuparic op komst

Na twee keer te zijn uitgesteld, legde Kara gisteren eindelijk zijn medische tests af bij Nantes. Kara werd in Nantes begeleid door Adrien Trebel die bij Nantes een deel van zijn opleiding genoot en er tot 2014 onder contract lag. Dat het dit keer menens is voor Kara, mag blijken uit het feit dat de officiële foto's al werden genomen. Kara zal met het nummer 5 spelen bij de Kanaries. Als de radioloog het licht op groen zet, wordt Kara vandaag officieel voorgesteld.

Aan inkomende zijde is Dario Zuparic (26) op komst. De Kroaat moet in principe vandaag in ons land arriveren. Gisteren gaapte nog een kloof tussen vraag (2,5 miljoen) en aanbod (2 miljoen), maar beide partijen willen tot een deal komen en zullen water bij de wijn doen. Normaliter legt Zuparic vandaag zijn medische testen af waarna hij zijn overeenkomst voor drie of vier jaar tekent. Toch heeft Anderlecht Bubba Sanneh nog niet opgegeven - de onderhandelingen met Midtjylland lopen nog. (MJR)

Mbaye Leye moet Moeskroen redden

Mbaye Leye (weldra 36) wordt de spits die Moeskroen nodig heeft voor Operatie Redding. Hij legde gisteren zijn medische tests af en tekent normaliter bij de nummer laatst van de rangschikking. Leye had bij Eupen nog een contract voor twee jaar, maar Makelélé drong aan om dat te ontbinden. Hij trainde intussen in zijn eentje. De Senegalees woont in het Waregemse en speelt dus weer dicht bij huis. Leye speelde drie periodes bij Zulte Waregem, tussendoor ook bij AA Gent, Standard, Lokeren en vorig seizoen Eupen. Moeskroen ging ook voor ex-Westerlo-spits Gounongbe, aan de kant bij Cardiff City, maar die toonde geen interesse. (ESK)