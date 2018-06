TT 25/06. Vercauteren pakt twee Belgen mee naar woestijn - Real Madrid geïnteresseerd in Colombiaanse WK-ganger De voetbalredactie

25 juni 2018

16u20 1 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Roeselare stelt met Nederlandse linksachter vijfde zomeraanwinst voor

1B-club Roeselare heeft de transfer van de Nederlander Kenny van der Weg aangekondigd. De linksachter komt transfervrij over van de Schotse eersteklasser Hamilton Academical en tekende een contract van één seizoen op Schierveld.

De 27-jarige Van der Weg begon zijn carrière in Nederland bij NAC Breda (2012-2016). Vervolgens volgden twee avonturen in Schotland, bij Ross County (2016-2018) en Hamilton Academical (2018). Bij die laatste club kwam hij sinds half februari tot elf officiële duels.

Van der Weg is de vijfde inkomende transfer van de West-Vlamingen in deze zomermercato. Eerder trok Roeselare ook al verdedigers Andrei Camargo (Lierse) en Fazli Kocabas (Wallonia Walhain), middenvelder Stijn De Smet (Kortrijk) en aanvaller Ben Yagan (Dessel Sport) aan.

Roeselare hervatte deze voormiddag de trainingen. Er stonden 23 spelers op het oefenveld waaronder ook Danzell Gravenberch (blijft wellicht jaar langer op Schiervelde) en tester Luis Peralta. Afwezig waren Damman (nog niet volledig hersteld na operatie aan beide enkels) en Devos (examens). In de namiddag volgde nog een tweede training.

Javier Pastore moet Radja Nainggolan doen vergeten bij AS Roma

AS Roma heeft zijn vervanger voor Radja Nainggolan beet. De Romeinen kondigden vandaag de komst Javier Pastore aan. De 29-jarige aanvallende middenvelder ondergaat morgen zijn medische testen alvorens een contract te ondertekenen.

De Giallorossi zouden volgens Italiaanse media zo'n twintig miljoen euro betalen voor de Argentijn. Dat is een pak minder dan de 42 miljoen euro die PSG in 2011 bij Palermo neerlegde voor de 29-voudig Argentijns international. Pastore speelde zeven seizoenen in de Franse hoofdstad en kwam daarin tot 269 officiële optredens en 45 goals. De eerste vier seizoenen was hij een onbetwiste basisspeler bij de Franse kampioen, de laatste drie jaar - na diverse miljoenenaankopen - bleef dat uit.

Pastore is voor Roma de vijfde inkomende transfer deze zomermercato. Eerder haalden de Romeinen ook al de Italianen Bryan Cristante en Antonio Mirante, de Nederlander Justin Kluivert en de Kroaat Ante Coric binnen. Ook de overgangen van Davide Santon en Nicolo Zaniolo, beiden betrokken in de transfer van Nainggolan naar Inter, zouden snel aangekondigd moeten worden.

Contract van Legear verlengd

STVV heeft het contract van Jonathan Legear opengebroken. De Luikenaar had nog een contract voor één jaar op Stayen maar ziet dat nu met een jaar verlengd. STVV gaat eerstdaags ook rond tafel zitten met Roman Bezus. Ook zijn contract wil de club openbreken.

Het gaat de goede richting uit met Cristian Ceballos (19) , de Spaanse aanvaller van STVV, die bijna een heel jaar out was met een buikspierblessure. Hij trainde een eerste keer mee met de groep. Vorig seizoen was hij sterk aan de competitie begonnen maar begin augustus viel hij uit in de match tegen Zulte-Waregem met een scheurtje in de buikspieren. Wat volgde was een operatie en een lange revalidatie met ups en downs in Engeland en Spanje.(FKS)

Tubeke strikt met Tom Rosenthal eerste zomertransfer

1B-club Tubeke heeft de komst van middenvelder Tom Rosenthal aangekondigd. De 21-jarige zoon van voormalig Club Brugge- en Standard-aanvaller Ronny Rosenthal komt transfervrij over van de Nederlandse tweedeklasser FC Dordrecht.

Rosenthal, die geboren werd in Londen op het moment dat zijn vader de kleuren van Tottenham verdedigde, doorliep over het Kanaal de jeugdopleiding van Watford. Het lukte de middenvelder, die zowel voor de Belgische als Israëlische jeugdploegen uitkwam, echter niet om door te breken, waarop hij eind augustus 2014 de oversteek maakte naar Zulte Waregem. Ook bij Essevee kwam hij maar tot vier officiële optredens. Na een eveneens mislukte passage bij QPR (2015-2016) was Rosenthal een jaar transfervrij. In augustus 2017 kon hij uiteindelijk tekenen bij Dordrecht, waar hij het voorbije seizoen zestien maal in actie kwam in de Nederlandse eerste divisie.

Tubeke zakte het voorbije seizoen via de play-downs uit de Proximus League. Toch komen de Waals-Brabanders komend seizoen, door het faillissement van Lierse, alsnog uit in 1B.

Alain Casanova opnieuw coach van Toulouse

Alain Casanova gaat opnieuw als coach aan de slag bij Toulouse. Dat heeft de Franse club bekendgemaakt.

De 56-jarige Casanova stond van 2008 tot 2015 al aan het hoofd van de ploeg. Nadien ging hij aan de slag bij Lens, maar dat werd een minder groot succes. De ex-doelman verdedigde ook in zijn spelersloopbaan enkele seizoenen de kleuren van Toulouse.

Toulouse eindigde het voorbije seizoen pas op de achttiende plaats, en moest hierdoor barrages afwerken. De club uit Zuid-Frankrijk redde echter zijn vel en voetbalt volgende jaargang dus opnieuw in de Ligue 1.

Vercauteren pakt twee Belgen mee naar woestijn

Conditietrainer Bart Caubergh en assistent-coach Vincent Euvrard volgen Vercauteren naar het Saoedische Al-Batin FC. Euvrard, een ex-verdediger van onder andere Cercle, Genk en STVV, werkte vorig jaar al met succes samen met Vercauteren bij de Vereniging. Vercauteren (61) tekende zaterdag voor één jaar plus één jaar optie bij Al-Batin.

Waasland-Beveren versterkt zich met doelman Kevin Debaty

Waasland-Beveren heeft doelman Kevin Debaty aangetrokken. Dat heeft de Oost-Vlaamse club vandaag gemeld. De 29-jarige Debaty komt over van Antwerp en ondertekent een contract voor twee seizoenen. Debaty speelde sinds 2015 bij Antwerp, waar hij het voorbije seizoen in de pikorde achter Sinan Bolat stond. Voordien was de Luikenaar veelal in de lagere reeksen actief bij Eupen, Tubeke, Verviers en Patro Eisden. Op de Freethiel zal Debaty de concurrentie moeten aangaan met Davy Roef.

Quintero wordt al gelinkt aan Real Madrid

Juan Fernando Quintero speelde zich gisteren niet alleen bij de voetballiefhebbers in de kijker, ook de Europese topclubs keken geamuseerd toe. Volgens het Spaanse AS heeft Real Madrid de Colombiaanse middenvelder zelfs al gecontacteerd. Julen Lopetegui, de nieuwbakken coach van de 'Koninklijke', kent de 25-jarige Colombiaan maar al te goed. Onder zijn hoede kreeg Quintero de meeste speelkansen bij Porto. Nadien werd de Colombiaan meerdere keren uitgeleend en dat gebeurde ook het afgelopen seizoen. Quintero verdedigt namelijk nog tot januari 2019 de kleuren van het Argentijnse River Plate. Real Madrid zal wel flink moeten onderhandelen, want River Plate is van plan om de aankoopoptie van slechts vier miljoen euro te lichten.

Miangue naar Standard

Standard heeft (bijna) een nieuwe linksachter. En het is een jonge Belg. Senna Miangue (21) komt over van het Italiaanse Cagliari. De belofteninternational moet de concurrentie aangaan met Pocognoli en Fai. Miangue begon te voetballen bij Beerschot, maar hij trok al op 16-jarige leeftijd naar Italië. Hij tekende er een contract bij topclub Inter Milaan. Voor hen speelde hij drie wedstrijden in de Serie A. Door een gebrek aan speeltijd koos Miangue vorig jaar - na een eerdere uitleenbeurt - voor een vertrek naar Cagliari. Een definitieve doorbraak bleef echter uit - vorig seizoen speelde hij elf matchen. Miangue staat vooral bekend om zijn duelkracht, zijn fysieke présence en zijn offensieve impulsen. Als hij slaagt voor de medische testen, staat niets een transfer nog in de weg. (FDZ/NP/SK)

Lazio akkoord met Wesley, maar niet met Club

Het management van Wesley (21) blijft druk zetten om een transfer naar Lazio te forceren. "We hebben een akkoord met Lazio", klinkt het in de Italiaanse pers. "Ik denk dat vóór de start van de voorbereiding alles zal geregeld zijn." Dan zal er toch eerst nog een deal met Club Brugge moeten komen. Lazio denkt aan maximum 10 miljoen euro, terwijl blauw-zwart 15 miljoen euro in gedachten heeft. Blauw-zwart houdt al langer rekening met een vertrek van zijn Braziliaanse spits - naast Lazio zijn er nog twee concrete aanbiedingen, maar dan enkel tegen de juiste prijs. (WDK)

Majer (Lokomotiva Zagreb) in beeld

Naast zowel Luan Peres Petroni (23, Braziliaan) als Marcos Senesi (21, Argentijn), die in beeld zijn om de verdediging te versterken, heeft Club ook Lovro Majer (20) in het vizier. De aanvallende middenvelder van Lokomotiva Zagreb leek op weg naar Dinamo Zagreb, maar dat blijft aanslepen, waardoor ook de Bruggelingen nog kans maken. Majer geldt in Kroatië als een heus talent, die niet alleen belofteninternational is, maar eind mei ook zijn debuut maakte bij de nationale ploeg. De grote vraag zal zijn of Majer wel betaalbaar is. Sampdoria legde naar verluidt al een bod van 7 miljoen euro neer. Maar net als bij zijn landgenoot Karlo Letica zouden de factoren Ivan Leko en Champions League hem wel eens kunnen overhalen. (WDK)

Pollet naar Eupen?

Nu het vaststaat dat een verlengd verblijf van Mamadou Koné financieel niet haalbaar is, heeft coach Claude Makelele er bij de directie van AS Eupen op aangedrongen een bijkomende spits aan te werven. De kans is groot dat Eupen opteert voor David Pollet. De Fransman mag Charleroi verlaten en staat niet weigerachtig tegenover die overstap. Het is bovendien niet uitgesloten dat Hendrik Van Crombrugge de weg in tegenovergestelde richting aflegt. Van de doelman is geweten dat hij na vijf seizoenen Kehrweg een stap hogerop wenst te zetten. Liefst naar een Belgische topclub. Club Brugge en Anderlecht hebben andere keuzes gemaakt. Een terugkeer naar Standard, waar Van Crombrugge van 2008 tot 2011 werd opgeleid, behoort enkel tot de mogelijkheden indien Guillermo Ochoa Sclessin verlaat. Tenzij Van Crombrugge naar het buitenland vertrekt - hij was al eens in beeld bij PSV - kan Charleroi een alternatief zijn. (AR)