TT (23/8). Standard strikt Obbi Oulare - Club haalt ook Amrabat voor 2 miljoen - "Real Madrid houdt uitverkoop"

23 augustus 2018

Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Gomis voor drie jaar naar Al-Hilal

Bafétimbi Gomis (33) tekende vanavond een driejarig contract bij Al-Hilal. De Franse spits scoorde vorig seizoen 32 keer in 42 wedstrijden voor Galatasaray, waarmee hij kampioen van Turkije werd. Galatasaray ontving 6 miljoen euro voor Gomis, die drie keer scoorde in twaalf interlands voor Frankrijk. Eerder maakte hij zijn doelpunten voor Troyes, AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Olympique Marseille en Swansea City.

🎥 Gomis “The Lion is coming”.. 🦁#Alhilal #Alhilal_Video pic.twitter.com/0686XSu3ae AlHilal Saudi Club(@ Alhilal_EN) link

"Real Madrid houdt uitverkoop"

Volgens de Spaanse sportkrant Marca wil Real Madrid in de laatste week van de zomerse transferperiode nog een paar spelers in de uitverkoop doen. Doelmannen Andryi Lunin, Luca Zidane en Kiko Casilla mogen na de komst van Thibaut Courtois vertrekken. Ook de dertigjarige Portugese linksback Fábio Coentrão, die vorig seizoen op huurbasis voor Sporting Lissabon, mag vertrekken. Verder vertrekt de 23-jarige spits Raúl de Tomás waarschijnlijk definitief naar Rayo Vallecano, waar hij vorig seizoen met 24 doelpunten in 32 wedstrijden een grote bijdrage leverde aan de promotie naar La Liga. De derde club van Madrid keerde zondagavond met een 1-4 nederlaag terug op het hoogste niveau van Spanje.

Oulare is van Standard

De strijd om Obbi Oulare (22) is gestreden. De aanvaller zette zopas zijn handtekening onder een contract bij Standard. De Rouches huren hem van het Engelse Watford tot het einde van het seizoen mét aankoopoptie. Michel Preud'homme krijgt dus zijn zin. Hij drong aan op een nieuwe samenwerking met de stevige spits. De twee kennen mekaar al van bij Club Brugge toen MPH Oulare junior in het eerste elftal dropte. Het werd de tot dusver succesvolste passage uit zijn carrière met een transfer naar Watford als klap op de vuurpijl. Club cashte op de laatste dag van de zomertransferperiode in 2015 zo'n 8 miljoen euro voor de zoon van Souleymane.

Bij Watford werd Oulare nooit echt een kans gegund. Bij zijn aankomst bleek dat coach Quique Flores nog naar zijn positie moest informeren. Het bleef bij twee korte invalbeurten in de Premier League en één helft in de FA Cup. Tijdens uitleenbeurten bij Zulte Waregem, Willem II en vorig seizoen Antwerp kwam het potentieel van Oulare nooit zo tot zijn recht als onder de vleugels Preud'homme. Bovendien werd hij veelal geplaagd door blessures.

Een nieuwe samenwerking met Preud'homme moet daar nu een einde aan brengen. Antwerp was ook geïnteresseerd in een vervolg op de uitleenbeurt van vorig seizoen. Luciano D'Onofrio deed een verdienstelijke poging, maar Oulare koos zelf voor de Rouches. Meteen inzetbaar is hij weliswaar niet. De aanvaller werkt momenteel in Antwerpen bij Lieven Maesschalck nog aan zijn terugkeer na een heupblessure. Hij hoopt één van de volgende weken met de rest van de groep te kunnen aansluiten op de Academie Robert Louis Dreyfus. Dan krijgen Orlando Sá en Renaud Emond er een stevige concurrent bij. (SJH/VDVJ)

Felicitations @Standard_RSCL et @ObbiOulare prêt d’un an avec option d’achat. Merci Peter pour Collaboration pic.twitter.com/SmG4RKwdiA Mogi Bayat(@ BayatMogi) link

Spits uit Kameroen voor Beerschot-Wilrijk

Beerschot-Wilrijk heeft zopas een nieuwe spits vastgelegd. Het gaat om de 21-jarige Kameroenees Marius Noubissi. Hij komt over van de Finse eersteklasser Ilves Tampere en tekende voor drie seizoenen. Ook Waasland-Beveren toonde interesse in de speler. De Braziliaan Octavio Merlo verlaat dan weer het Kiel. Zijn contract werd in onderling overleg verbroken.

KFCO Beerschot Wilrijk wint de strijd voor de talentvolle spits Marius Noubissi. https://t.co/vzYSDv9ukS #togetherwebuildhistory pic.twitter.com/Rmx7dvGdfD Beerschot Wilrijk(@ beerschot_wlrk) link

Joseph Akpala kiest voor avontuur in Saoedi-Arabië

Joseph Akpala zet zijn carrière voort bij Al-Faisaly uit Saoedi-Arabië, zo maakte de club bekend.

De 31-jarige voormalige Nigeriaanse international was tot eind vorig seizoen bij KV Oostende aan de slag, waar hij in de zomer van 2015 was neergestreken na een periode bij het Turkse Karabükspor. De aanvaller ondertekende destijds in Oostende een contract voor drie seizoenen, dat deze zomer dus afliep. Gesprekken over een contractverlenging liepen vast, waardoor Akpala besloot andere oorden op te zoeken.

Akpala lanceerde zijn carrière in ons land bij Charleroi (2005-2008) en Club Brugge (2008-2012). In 2007-2008 werd hij met 18 doelpunten topscorer in de Belgische eerste klasse. Hij verkaste in de zomer van 2012 naar het Duitse Werder Bremen, maar kon daar geen potten breken en van september 2013 tot de zomer van 2015 speelde hij in Turkije.

pic.twitter.com/o9oBtlBO8l نادي الفيصلي السعودي(@ AlFaisaly) link

Nantes haalt Anthony Limbombe officieel binnen

Anthony Limbombe is officieel speler van Nantes. Dat heeft de Franse club vandaag bevestigd. De 24-jarige buitenspeler, die overkomt van Club Brugge, ondertekent een contract voor vijf seizoenen. Beide teams hadden eerder deze week al een principeakkoord gesloten.

De geboren Mechelaar maakte in de zomer van 2016 de overstap van het Nederlandse NEC naar Club Brugge. Voordien had hij zijn debuut in het profvoetbal gemaakt bij Racing Genk. Na een moeilijk debuutjaar voor blauw-zwart ontbolsterde Limbombe vorig seizoen helemaal op de linkerflank. Als wingback kwam hij in 39 duels tot zes goals en zeven assists. Bondscoach Roberto Martínez beloonde Limbombe met een selectie voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië (4-0), waarin hij meteen zijn debuut voor de Rode Duivels maakte.

FC Nantes, vorig seizoen negende in de Ligue 1, startte het seizoen tegenvallend. Het verloor zijn eerste twee competitieduels en staat met 0/6 voorlopig helemaal onderaan in Frankrijk. Met Joris Kayembe zit nog één landgenoot in de selectie van de Kanaries.

🆕🖊



Il débarque sans vague sur la côte Ouest... 🌊 pic.twitter.com/N7BfmL1dAm FC Nantes(@ FCNantes) link

Thorgan Hazard: "Mijn hoofd zegt dat ik in Gladbach blijf"

Ook na zijn sterk seizoen in de Bundesliga lijkt Thorgan Hazard gewoon bij Borussia Mönchengladbach te blijven. Dat liet de Rode Duivel zelf verstaan aan Bild. "Tot de laatste seconde weet je nooit wat er gaat gebeuren", wist Thorgan te vertellen. "Maar mijn hoofd zegt dat ik in Gladbach blijf. Ik hoop op een goed seizoen." Dat is alvast goed van start gegaan. In de DFB Pokal tegen Hastedt scoorde Hazard alvast drie keer in de 1-11-zege. Vooral de 4-3-3 dat Mönchengladbach nu hanteert, lijkt onze landgenoot goed te liggen. "In principe kan ik in elk systeem spelen, of het nu 3-5-2 of 4-4-2 is. Maar 4-3-3 is goed voor de spits. We zitten allemaal wat meer in het midden van het doel en kunnen zelf bepalen wat we doen."

Ook Max Eberl, sportdirecteur bij Borussia Mönchengladbach, is ervan overtuigd dat Thorgan Hazard het Duitse team trouw zal blijven. "Thorgan speelt ook dit seizoen nog voor Mönchengladbach, daarover twijfel ik niet voor één procent", verklaarde Eberl vandaag op een persconferentie.

De 25-jarige Hazard kan rekenen op de belangstelling van heel wat topteams. Vorig seizoen was de middenvelder goed voor elf doelpunten en negen assists in 37 wedstrijden. "Wij hebben de beslissing genomen om met de kern die we nu hebben het seizoen in te gaan", verklaarde Eberl. "Dat sluit echter niet uit dat er toch nog spelers vertrekken. Maar ik twijfel er niet aan dat Hazard dit seizoen nog voor onze club zal spelen. Wij hebben grote ambities en durven dromen, maar gaan het seizoen realistisch en bedachtzaam tegemoet. Ik kijk al enorm uit naar de interessante partij van zaterdag."

Middlesbrough huurt Bosnische international Besic opnieuw

Muhamed Besic trekt opnieuw op huurbasis naar Middlesbrough. Dat heeft het team uit de Championship vandaag laten weten. De 25-jarige Bosniër, eigendom van Everton, speelde ook de tweede helft van vorig seizoen al op huurbasis bij de club. Toen scoorde hij een doelpunt en gaf hij een assist in in totaal zeventien wedstrijden. Voordien verdedigde de middenvelder de kleuren van het Duitse Hamburg en het Hongaarse Ferencváros. Besic telt 31 caps bij de Bosnische nationale ploeg.

Middlesbrough staat na vier duels aan kop van de Championship met tien punten. 'Boro' moet de eerste plaats delen met Leeds en Bolton.

Ook Sofyan Amrabat naar Club

Club Brugge trekt alle registers open. Vlak voor de kraker tegen Anderlecht betaalt het niet alleen een recordbedrag van bijna 5 miljoen euro voor Kaveh Rezaei, vorig seizoen goed voor 16 goals bij Charleroi, ook haalt blauw-zwart Feyenoordtalent Sofyan Amrabat vandaag naar Brugge. De 22-jarige middenvelder diende vorige week een transferverzoek in bij Feyenoord, dat de Marokkaanse Nederlander vorige zomer voor vier miljoen euro had overgenomen van Utrecht. Club betaalt nu ongeveer de helft van dat bedrag voor de broer van Nordin, ex-Watfordspeler en nu Al-Nassr, mede doordat Amrabat na een goeie start vorig seizoen steeds minder in de plannen van coach Giovanni Van Bronckhorst voorkwam. Amrabat hoopt in Brugge, net als Vormer en Denswil, zijn carrière te herlanceren als doublure van Nakamba en concurrent van Rits, die de jongste weken de geblesseerde Nakamba met succes verving.

Met de transfers van Rezaei en straks ook Amrabat spendeerde Club deze zomer nu al een recordbedrag van 21,5 miljoen euro - dit voor een totaal van slechts 9 spelers, die vandaag met uitzondering van de geblesseerde Mata (1,5 miljoen) allemaal wekelijks op het wedstrijdblad staan. Letica (3,5 miljoen), Danjuma (1 miljoen), Rits (1,5 miljoen) en Mitrovic (3,5 miljoen) zijn aanwinsten, Schrijvers (3 miljoen) en Peres (0,5 miljoen) krijgen op basis van hun speelminuten een voldoende. Ter vergelijking: vorig jaar investeerde blauw-zwart over het ganse seizoen ongeveer 16 miljoen euro voor 17(!) spelers, waarvan er vandaag al tien geen deel meer uitmaken van de A-kern.

Nederlander Siem de Jong ruilt Ajax voor Sydney FC

Siem de Jong speelt het komende seizoen voor Sydney FC. Dat heeft de club uit Australië laten weten. Sydney huurt de Nederlandse aanvallende middenvelder een seizoen van Ajax.

"Ik hoop hier succesvol te zijn", zegt De Jong op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb met Ajax best veel prijzen gewonnen. Dat wil ik hier ook doen. Ik zie veel gelijkenissen tussen Sydney en Ajax. Ze zijn beiden toonaangevend in hun competitie en hebben een reputatie op het gebied van prijzen."

De 29-jarige De Jong keerde vorig jaar terug bij Ajax en tekende een contract voor drie seizoenen. In de voorbereiding van het huidige voetbaljaar werd duidelijk dat hij niet veel kans op speeltijd heeft bij de club uit Amsterdam, die op dit moment ruim in de middenvelders zit. De Jong werd vier keer kampioen met Ajax.

Kiest Anderlecht voor Sanneh of Gouano?

Anderlecht heeft zijn 'patron' voor de defensie nog niet beet. De belangrijkste piste is en blijft de Gambiaan Boubacarr Sanneh (23) van Midtjylland. Luc Devroe verhoogde het paars-witte bod al verschillende keren de voorbije weken - naar verluidt tot 6 miljoen euro - maar de voorzitter van de Deense club ging (voorlopig?) niet overstag, ondanks de druk die de speler zelf op het clubbestuur uitoefent. De entourage van de speler wil het echter niet tot een krachtmeting met de club laten uitdraaien en wacht het juiste moment af. Nieuwe ontwikkelingen waren er de voorbije dagen dan ook niet in het dossier.

Luc Devroe wil op 31 augustus niet zonder defensieve versterking staan en opende daarom opnieuw de piste van Prince-Désir Gouano, de 24-jarige centrale verdediger van Amiens. In juli waren er al gesprekken met de speler. De Anderlecht-manager bracht ook op Gouano een nieuw bod uit - Franse bronnen spreken hier ook van 6 miljoen euro - maar dat voorstel werd door Amiens afgeschoten. De speler voor wie ook interesse van andere Europese clubs bestaat, wil absoluut weg en schermt met beloftes die de club hem vorig jaar zou hebben gedaan. Hij stuurde de voorbije dagen al verschillende keren zijn kat naar de training. Komt Gouano opnieuw in beeld om Midtjylland in het dossier Sanneh onder druk te zetten? Zeker is dat de marktwaarde van Gouano vandaag geen 6 miljoen euro bedraagt.

Het wordt tijdens de slotweek van de transferperiode dus ongetwijfeld nachtwerk voor Devroe en zijn assistent Johan Planke. Er is niet alleen de defensieve versterking nodig, Anderlecht moet zich nog ontdoen van Kara en Obradovic. (MJR)

Bordeaux denkt aan Samatta

Ally Samatta (25) is de laatste tijd goed bij schot bij Racing Genk - vier goals in zes wedstrijden - en dat wekt interesse, zo een dikke week voor het sluiten van de transfermarkt. Een aantal Franse clubs zijn gecharmeerd door de prestaties van de Tanzaniaanse spits. FC Bordeaux behoort in elk geval tot het kransje geïnteresseerde clubs, al is er tot op dit moment geen concreet bod binnengelopen bij Genk. De Limburgers hebben ook niet de intentie om mee te werken aan een vertrek van Samatta. (KDZ/RN)

Mbokani nog te duur voor Antwerp

Dieumerci Mbokani die nog zonder club zit en Luciano D'Onofrio die nog een spits zoekt voor Antwerp. Eén en één is twee. De vicepresident van de Great Old polste de Congolese spits die in ons land bij Standard én Anderlecht aan het werk was al een hele poos geleden.

Mbokani - 32 intussen - zag zijn contract bij Dynamo Kiev niet verlengd. Hij is sinds eind juni een vrije speler, maar maakt geen haast om een nieuwe club te vinden. Er was interesse uit Turkije van Bursaspor, maar Mbokani hapte niet toe. D'Onofrio en Antwerp blijven geïnteresseerd, maar de looneisen van de spits liggen nog te hoog. Mbokani kijkt de kat uit de boom en is als vrije speler ook niet aan de transferperiode gebonden. Hij kan ook na 31 augustus nog tekenen waar hij wil. Afwachten dus of D'Onofrio hem toch kan overhalen voor een avontuur op de Bosuil.

Dortmund blijft in contact met Origi

Borussia Dortmund gokt op meerdere paarden, waaronder Paco Alcacer van Barcelona, maar houdt ook de vinger aan de pols bij Divock Origi (23), die mag beschikken bij Liverpool. De vraagprijs van The Reds, lager dan de eerder vernoemde 30 miljoen euro, is voorlopig een struikelblok, maar beide clubs blijven on speaking terms. Er wordt naar een compromis gezocht: een uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie. Omdat Origi nog twee jaar onder contract ligt, zou hij liever verhuurd worden. Liverpool wil hem definitief van de hand doen.

Volgens insiders bij Liverpool was promovendus Wolverhampton een maand geleden bereid om 25 miljoen euro neer te tellen voor Origi, maar tot een transfer kwam het nooit. Valencia verkoos uiteindelijk Batshuayi boven hem. Sampdoria, waar hij aangeboden werd, hapte niet. Bij Dortmund zou Origi Witsel kunnen terugvinden. (KTH)