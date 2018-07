TT 10/7. Hazard siert Spaanse voorpagina's - Sven Vandenbroeck bondscoach van Zambia - Mahrez tekent bij Man City De voetbalredactie

10 juli 2018

21u01

10 juli 2018

Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Manchester City plukt Riyad Mahrez weg bij Leicester City

Riyad Mahrez speelt volgend seizoen voor Manchester City. Dat maakte de Engelse landskampioen vanavond bekend. De felbegeerde Algerijnse winger komt over van Leicester City en ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij de Citizens.

De 27-jarige Mahrez was één van de sleutelfiguren in het seizoen 2015-2016, toen Leicester City zichzelf tot landskampioen kroonde en zo zorgde voor een van de meest fabelachtige prestaties in de voetbalgeschiedenis. De vleugelaanvaller werd nadien in verband gebracht met diverse topclubs.

Ook afgelopen winter flirtte de Algerijn met Manchester City, maar Leicester City weigerde mee te werken aan een overgang. Na het afketsen van de transfer bleef Mahrez anderhalve week weg van de trainingen van Leicester. Mahrez heeft zijn toptransfer nu alsnog te pakken. Volgens Engelse media zou Manchester City 75 miljoen euro neergelegd hebben om Mahrez los te weken.

"Manchester City speelt onder Pep Guardiola gewoon uitstekend voetbal. Het was een genoegen om deze ploeg aan het werk te zien. Guardiola laat Manchester City aanvallend spelen en dat past perfect bij mij. City herdefinieert het Engelse voetbal en van dat proces wil ik deel uitmaken", reageerde Mahrez, die in 2014 het Franse Le Havre verliet voor Leicester.

"De voorbije jaren ontwikkelde Mahrez zich als één van de smaakmakers van de Premier League. Hij heeft ontzettend veel talent, kan verdedigers uitschakelen en zo ruimte creëren voor de ploeg. We zijn er zeker van dat hij nog meer aanvallende kwaliteiten zal toevoegen aan deze ploeg", aldus technisch directeur Txiki Begiristain.

Riyad Mahrez speelde 179 wedstrijden voor Leiceser City. Daarin scoorde de Algerijn 48 doelpunten en was hij goed voor 38 assists. Bij Manchester City wordt hij verenigd met Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany.

Topschutter van Lommel trekt naar Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft zich versterkt met Din Sula. De 20-jarige aanvaller komt over van OH Leuven en zette op de Freethiel zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen. Sula, een jeugdproduct van Diegem Sport en Woluwe-Zaventem, streek in 2015 neer in Leuven, waar hij onder Jacky Mathijssen zijn debuut mocht maken. Vorig seizoen bevestigde de Belgische jeugdinternational zijn talent.

OH Leuven stalde Sula vorig seizoen bij Lommel in de eerste amateurklasse. De spits met Kosovaarse roots hielp de Limburgers met 19 doelpunten aan de promotie naar de Proximus League.

Sula werd een keer geselecteerd voor de U18 en verzamelde vijf caps voor de U19. Vandaag trainde hij meteen mee met de hoofdmacht van Waasland-Beveren.

Sven Vandenbroeck wordt bondscoach van Zambia

Sven Vandenbroeck is vandaag voorgesteld als bondscoach van Zambia. De 38-jarige Belg ondertekende een contract voor vijf wedstrijden. "Zijn opdracht is duidelijk: Zambia kwalificeren voor de Africa Cup", aldus de Zambiaanse bondsvoorzitter Andrew Kamanga.

Zambia verloor zijn eerste kwalificatieduel imet 0-1 tegen Mozambique. Met nog vijf duels te gaan, vertrouwt Vandenbroeck evenwel nog in een goede afloop. "Ik begin met een propere lei", aldus Vandenbroeck. "Elke Zambiaanse voetballer maakt kans om opgeroepen te worden. Ik kijk enkel naar de prestaties en houd geen rekening met de manier van werken van mijn voorganger (Wedson Nyirenda, red.)", aldus de gewezen middenvelder van onder meer KV Mechelen, Roda JC en SK Lierse. Vandenbroeck won als assistent van Hugo Broos de Africa Cup van 2017 met Kameroen. Voordien was hij ook assistent bij onder andere OH Leuven.

Zambia werd in poule K ingedeeld met Mozambique, Guinea-Bissau en Namibië. Op 7 september zakken de troepen van Vandenbroeck af naar Namibië.

Transfer Ronaldo naar Juventus is rond

De transfer van Cristiano Ronaldo van Real Madrid naar Juventus is officieel rond. Dat meldt het nieuwsagentschap Reuters, ook Real heeft het nieuws intussen bevestigd in een communiqué. Real zou een transfersom van 105 miljoen euro vangen voor 'CR7'. Meer over deze spectaculaire overgang leest u HIER!

Claudemir (ex-Club Brugge) trekt naar SC Braga

De Braziliaan Claudemir zet zijn carrière verder bij SC Braga. De 30-jarige middenvelder, die van januari 2015 tot 2017 bij Club Brugge speelde, tekende een contract voor drie seizoenen bij de Portugese club. Al-Ahli betaalde vorige zomer nog zo'n drie miljoen euro voor Claudemir, maar zijn familie kon nooit echt aarden in Saoedi-Arabië. Daarom keert de Braziliaan nu terug naar Europa, waar hij naast Club Brugge ook al voor Vitesse (2008-2010) en FC Kopenhagen (2010-januari 2015) uitkwam. "Ik ben heel blij met mijn overstap naar Braga", aldus Claudemir. "Het wordt een grote uitdaging in mijn carrière. Ik volgde altijd al het Portugese voetbal en ik ben gelukkig om hier te zijn."

Eupen wil Dolly Menga terug naar België halen

Eupen staat op het punt om een oude bekende terug te halen naar de Jupiler Pro League. In een oefenwedstrijd tegen het B-elftal van FC Köln (1-1) lieten de Panda's vandaag Dolly Menga, voormalig spits van Standard, STVV en Lierse, meespelen. Menga maakte in 2011 een veelbelovende start bij Standard, maar de Belgische Angolees - nog altijd maar 25 - kon nooit echt bevestigen. Na een uitleenbeurt aan STVV en een passage bij Lierse kwam hij achtereenvolgens uit voor FC Torino, Benfica B, SC Braga, CD Tondela, Hapoel Tel Aviv, MS Asjdod en Blackpool. Momenteel zit de tienvoudige Angolese international zonder club.

Eupen haalde eerder al onder andere Danijel Milicevic, David Pollet en Ivan Yagan binnen.

Meïté (ex-Essevee) ruilt AS Monaco voor FC Torino

Soualiho Meïté (24) ruilt AS Monaco voor FC Torino. De verdedigende middenvelder stapte vorige zomer over van Zulte Waregem naar AS Monaco, maar daar kon de Ivoriaanse Fransman niet doorbreken. Meïté tekende een contract tot 2022 bij FC Torino.

België leerde Meïté in januari 2016 kennen, toen Zulte Waregem hem huurde van Lille OSC. Bij Essevee groeide hij uit tot één van de smaakmakers van de Jupiler Pro League. Zulte Waregem lichtte vorige zomer de aankoopoptie van 5,1 miljoen euro om hem vervolgens meteen te verkopen aan AS Monaco voor 8 miljoen. De investering van de Monegasken bleek geen weggegooid geld: Meïté verkast amper een jaar later voor 10 miljoen naar Torino.

Meïté kwam bij Monaco niet verder dan twee Ligue 1-wedstrijden en een Champions League-wedstrijd tegen FC Porto, waarop de Monegasken hem in de tweede seizoenshelft uitleenden aan Bordeaux. Daar kwam hij in 18 competitiewedstrijden één keer tot scoren.

Arsenal haalt WK-ganger Torreira

Arsenal heeft zich verzekerd van de diensten van Lucas Torreira. De 22-jarige Uruguayaan komt over van Sampdoria.

Torreira was met Uruguay actief op het WK. In de kwartfinale werd het Zuid-Amerikaanse land uitgeschakeld door Frankrijk. Na Bernd Leno, Stephan Lichtsteiner en Sokratis Papastathopoulos is hij de vierde nieuweling voor Arsenal.

Bruno Fernandes keert terug naar Sporting Lissabon

Bruno Fernandes (23) trekt toch weer het shirt van Sporting Lissabon aan. Half juni verbrak de Portugese international, net als verschillende andere topspelers, nochtans zijn contract nadat supporters spelers en staf fysiek hadden aangevallen. Nu heeft hij een nieuw contract ondertekend voor vijf jaar.

In het contract is een vrijgaveclausule van 100 miljoen euro opgenomen, zo blijkt uit informatie die de club heeft overgemaakt aan de beursautoriteiten. De krant A Bola weet bovendien dat Fernandes, vorig seizoen verkozen tot beste speler van de Portugese competitie, zijn salaris ziet verdubbelen tot 4 miljoen euro bruto per jaar.

Maar het is niet voor het geld dat hij terugkeert op zijn stappen, zegt de aanvallende middenvelder. "Het was om veiligheidsredenen dat ik mijn vorige contract had verbroken. Nu heb ik op dat punt garanties gekregen", klinkt het. Al voor het WK in Rusland had Fernandes laten verstaan dat hij op zijn beslissing wilde terugkomen, op voorwaarde dat voorzitter Bruno de Carvalho zou vertrekken. Eind juni werd die laatste uit zijn functie gezet.

Andere vedetten van Sporting hebben al elders onderdak gevonden. Zo gaat de nationale doelman van Portugal, Rui Patricio, aan de slag in Engeland bij Wolverhampton. Middenvelder William Carvalho zou volgens Portugese media dan weer naar Betis Sevilla kunnen en winger Gelson Martins zou dicht bij een overeenkomst met Atlético Madrid staan.

Doelvrouw Justien Odeurs naar Anderlecht

RSCA Ladies heeft een oude bekende binnengehaald: Justien Odeurs (21) keert na vier jaar terug naar paars-wit. De doelvrouw komt over van het Duitse FF USV Jena, waarmee ze afgelopen seizoen uit de Bundesliga degradeerde.

Voor Odeurs is het een terugkeer naar het oude nest: ze stond van 2013 tot 2014 al eens op de loonlijst van de huidige landskampioen. Eerder kwam ze ook al uit voor STVV (2012-2013), Lierse (2014-2016) en FF USV Jena (2016-2018).

Odeurs is ook een vaste waarde in de selectie van de Red Flames, waarmee ze vorige zomer naar het EK in Nederland trok en waarvoor ze al 33 A-caps (37 selecties) haalde.

Hazard 'hot' in Spanje

De focus ligt momenteel natuurlijk vol op het WK en ook al wil Eden Hazard niet per sé weg bij Chelsea, toch heeft hij toegegeven dat Real Madrid ook zonder Zinedine Zidane een meer dan interessante optie is. Dat deed hij bij BeIN. Neymar Jr. en Kylian Mbappé (beiden PSG) staan nog boven onze aanvoerder op het verlanglijstje, maar hij geldt toch als alternatief voor Julen Lopetegui en Florentino Perez.

“Ik heb het naar mijn zin bij Chelsea en voorlopig heb ik geen aanbiedingen gekregen", aldus onze landgenoot. "Het klopt dat Zidane speciaal is, maar Real Madrid doet iedereen dromen. Met of zonder Zidane, het shirt van Real is speciaal. Maar ik zit ook goed bij Chelsea, dus ik zou het ook niet erg vinden om te blijven.”

Maar Real zou dan weer niet de enige Spaanse grootmacht zijn die Hazard op de radar heeft. Zo schrijft 'Sport' - weliswaar een Catalaanse tabloid - in het groot op de frontpagina dat ook Barcelona achter de schermen plannen smeedt om één van de absolute uitblinkers op dit WK naar Camp Nou te halen. Bij het dagblad maken ze zich sterk dat Hazard wél wil doorduwen voor een transfer omdat Chelsea zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Hazard zou zijn zinnen hebben gezet op een 'project waar hij prijzen kan winnen'. Sport vergeet er wel aan toe te voegen dat Barcelona op de centen moet letten. Deze zomer. De club gaf de 222 miljoen euro die het incasseerde voor Neymar volledig uit in de afgelopen zes maanden - de teller staat ondertussen op ruim 360 miljoen aan inkomende transfers. Met het nieuwe miljoenencontract van Lionel Messi - een gegarandeerd jaarloon van meer dan 70 miljoen euro - is er bovendien minder manoeuvreerruimte op vlak van de Financial Fair-Play.

Valencia lijft Deen Wass (Celta de Vigo) in

Valencia heeft zich versterkt met middenvelder Daniel Wass. Dat heeft de Spaanse club vandaag gemeld. De 29-jarige Deen komt over van Primera Division-genoot Celta de Vigo en ondertekent een overeenkomst tot juni 2022.

Wass speelde sinds 2015 voor Celta, waar hij belandde na enkele jaren bij het Franse Evian. Afgelopen seizoen was hij goed voor in totaal 39 partijen waarin hij vier doelpunten scoorde en negen assists uitdeelde.

Bij de Deense nationale ploeg telt Wass zestien caps. Zijn laatste interland met speelminuten dateert wel al van in de herfst van 2016. Wass veroverde een plek in de voorselectie voor het WK in Rusland, maar viel nadien af.

👋🦇



Franse middenvelder Abdelrafik Gérard tekent bij Union

Bij Union Sint-Gillis, dat uitkomt in de Proximus League, heeft de Franse middenvelder Abdelrafik Gérard een contract voor drie seizoenen met optie op een vierde ondertekend. Dat heeft de club vandaag aangekondigd. Het is al de negende inkomende transfer voor de Brusselse club.

De 25-jarige Gérard, die de dubbele Frans-Algerijnse nationaliteit heeft, komt over van de Franse tweedeklasser RC Lens. Zijn opleiding genoot hij bij de Franse topclub Paris Saint-Germain. Daarna was hij aan de slag bij US Créteil en sinds 2016 bij RC Lens. Daar speelde hij in twee seizoenen 43 wedstrijden.

L’Union vient d’engager le milieu de terrain Abdelrafik Gérard !



2️⃣5️⃣ Ans

🇫🇷🇩🇿 Franco-algérien

📍 Médian

✍🏻 Contrat jusqu'en 2021 + un an en option.

🔙 Paris Saint-Germain - US Créteil - RC Lens



Badstuber blijft Stuttgart trouw

Holger Badstuber heeft zijn contract bij VfB Stuttgart verlengd tot juni 2021. Dat heeft de Bundesliga-club vandaag bekendgemaakt. De 29-jarige verdediger voetbalde sinds augustus vorig jaar voor Stuttgart.

Badstuber werkte afgelopen seizoen 28 wedstrijden af waarbij hij tweemaal raak trof. Stuttgart eindigde op de zevende plaats in de Bundesliga. De verdediger speelde het gros van zijn loopbaan bij Bayern München, waarmee hij onder meer zes Duitse titels en een Champions League veroverde. Even was hij ook bij Schalke 04 actief. Badstuber telt 31 caps en verdedigde de kleuren van de Mannschaft op het WK 2010 en EK 2012.

Fernando Torres trekt naar Japan

Fernando Torres gaat Andrés Iniesta achterna en volgt zijn landgenoot richting Japan. De 34-jarige aanvaller was einde contract bij Atlético Madrid. Meerdere ploegen waren geïnteresseerd in de diensten van El Niño, maar het is het Japanse Sagan Tosu die de Spanjaard kon strikken. Aan de Spaanse krant Marca vertelde Torres: "Sagan Tosu was een van de eerste ploegen die interesse toonde. Ze hebben mij overtuigd met hun sportief project. Ik denk dat Japan en de Japanse competitie heel interessant zullen zijn."

Momblano: "Enkel nog wat administratieve zaken bij Ronaldo"

Er gaat geen dag voorbij dat Cristiano Ronaldo níét in de transfermolen opduikt. Zijn overgang naar Juventus gaat gretig over de tongen, volgens de Italiaanse journalist Luca Momblano is de sensationele transfer zelfs al helemaal rond. Híj was het die drie weken geleden aangaf dat CR7 op weg was naar Turijn. Momblano werd op hoongelach onthaald, maar lijkt nu zijn gram te halen.

Wanneer de deal officieel wordt bekendgemaakt weet de Italiaan niet te zeggen, maar "er is zelfs geen kans van 0,01 procent dat de deal niet doorgaat. Er zijn enkel nog wat administratieve zaken te regelen", is Momblano zeker van zijn stuk. Volgens de journalist is vanaf morgen "alles mogelijk om het te officialiseren."

Intussen stromen ook de eerste reacties binnen. Zo nam Edu Aguirre - de man die de biografie schreef van Ronaldo - met een Instagramfoto afscheid. Ook Patrice Evra deed zijn zegje maar waarschuwt ook.

“Iedereen vraagt mijn mening. Ik heb niet met Cristiano gesproken maar mijn advies is: als hij tot 2050 wil spelen, moet hij naar Juve gaan. Er is geen andere optie, zo simpel is het. Maar Cristiano, je weet hoeveel de Italianen van je houden. Het is een opoffering. Als je naar Juventus gaat, is het om te werken. Hard te werken. Deze club heeft geen idee wat vakantie is", aldus Evra.

Intussen wordt Luca Fausto Momblano zowaar als een held bestempeld. Heel wat Twitteraars kunnen immers hun ogen en oren niet geloven dat 'het geruchtje van die gekke Italiaanse journalist' op het punt staat werkelijkheid te worden. Ze beschouwen hem zelfs als een soort orakel die voortaan elke gebeurtenis in de voetbalwereld kan voorspellen - ze hebben er zelfs de term "Momblanismo' voor uitgevonden. Toch maar even afwachten tot de deal helemaal rond is.

Ezekiel naar KV Kortrijk

KV Kortrijk haalt Imoh Ezekiel (24) uit Spanje terug naar de Belgische competitie waar hij eerder al uitkwam voor Standard en Anderlecht. Standard haalde in 2012 de jonge Nigeriaan weg bij een tweedeklasser in zijn land en gaf hem sneller dan verwacht een basisplaats. De frivole aanvaller speelde 80 wedstrijden, goed voor 29 doelpunten bij de Rouches en vertrok dan naar Al-Arabi. Van daaruit werd hij eerst uitgeleend aan Standard, dan aan Anderlecht waarmee hij in het seizoen 2015-2016 twintig wedstrijden speelde.

Vorig seizoen trok Imoh Ezekiel vanuit de Qatarese Liga naar het Turkse Konyaspor en na Nieuwjaar naar het Spaanse Las Palmas in de Primera Division, waar hij maar twee keer de basiself haalde. Bij KV Kortrijk wil hij zijn carrière naar eigen zeggen opnieuw lanceren. (ESK)

Sint-Truiden trekt Japanse aanvaller aan

Sint-Truiden heeft zich versterkt met de Japanner Takahiro Sekine. Dat hebben de Limburgers vandaag bekendgemaakt. De 23-jarige winger komt op huurbasis over van Ingolstadt uit de tweede Bundesliga. Voordien speelde Sekine in eigen land bij Urawa Red Diamonds. Hij doorliep ook de nationale jeugdreeksen van het Japanse nationale elftal.

Nuno Espirito Santo blijft tot 2021 coach van Wolverhampton

Coach Nuno Espirito Santo heeft zijn contract aan het hoofd van Wolverhampton Wanderers met een jaar verlengd tot 2021. Dat maakte de club, die komend seizoen opnieuw in de Premier League voetbalt, bekend. De 44-jarige Portugees leidde het team afgelopen seizoen naar de titel in de Championship. De 'Wolves' mogen hierdoor na een afwezigheid van zes jaar opnieuw in de Premier League spelen.

"Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat de club in mij en mijn assistenten heeft", reageerde Nuno. "Toen we hier aankwamen was de uitdaging groot, want de Championship is een van de moeilijkste competities ter wereld. Maar we bereikten wat we wilden en staan nu in de Premier League. We weten dat in dit tweede jaar de uitdaging zo mogelijk nog groter is maar we hebben onze eigen identiteit en daar houden we aan vast. We zijn erg dankbaar en tevreden hier te zijn."

Nuno begon als trainer in zijn thuisland bij Rio Ave, waarna hij Valencia en Porto coachte. Sinds mei 2017 was de gewezen doelman aan de slag bij Wolverhampton.

IJslandse captain Gunnarsson blijft Cardiff trouw

Aron Gunnarsson, kapitein van IJsland op het recente WK in Rusland, heeft zijn contract bij Cardiff City met een jaar verlengd tot de zomer van 2019. De maakte de promovendus naar de Premier League vandaag bekend.

De 29-jarige middenvelder voetbalt sinds 2011 voor Cardiff en heeft 258 wedstrijden en 24 doelpunten op de teller. "Ik wilde altijd blijven", reageerde Gunnarsson op de clubwebsite. "Een nieuwe overeenkomst ondertekenen was mijn eerste prioriteit. Mijn zoon is in Cardiff geboren en ik maakte al veel mee bij deze club en zijn fans. Ik kan niet wachten om het shirt weer aan te trekken en de hoofdstad van Wales te vertegenwoordigen in de Premier League."

Cardiff, in handen van de Maleisiër Vincent Tan die ook Kortrijk bezit, dwong afgelopen seizoen de promotie naar de Premier League af met een tweede stek in de Championship. Gunnarsson telt tachtig caps bij IJsland en voerde zijn team aan op het WK in Rusland. De Scandinaviërs overleefden een groep met Kroatië, Argentinië en Nigeria niet.

Nigel de Jong zet loopbaan voort in Qatar

De Nederlander Nigel de Jong zet zijn voetbalcarrière voort bij Al-Ahli in Qatar. De 33-jarige middenvelder ondertekent er een contract van één seizoen.

De Jong kwam het afgelopen halfjaar in de Bundesliga uit voor Mainz 05. De Amsterdammer speelde elf competitiewedstrijden en hielp het team te ontsnappen aan degradatie uit de Duitse eerste klasse. De oud-speler van Ajax, Hamburger SV, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray kreeg afgelopen maand te horen dat zijn aflopende contract niet werd verlengd. De Jong telt 81 caps bij de Nederlandse nationale ploeg.