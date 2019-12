Trossard laat zich zien met assist tegen Benteke, Nainggolan verliest voor het eerst sinds 1 september DMM

16 december 2019

22u57 0

Basisplaats Benteke, assist voor Trossard

Het was van eind augustus geleden, maar Christian Benteke mocht gisteren nog eens starten bij Crystal Palace. En dan nog wel tegen Leandro Trossard en Brighton and Hove Albion. Het was nog maar de derde basisplaats van de Rode Duivel bij zijn club dit seizoen. Tegen de ploeg van Trossard kwam Benteke niet tot scoren. Zaha wiste op knappe wijze de openingsgoal van Maupay uit. De 0-1 was er gekomen na een voorzet in één tijd van Trossard. Beide teams blijven door het gelijkspel in de middenmoot van de Premier League kamperen met 22 punten. Benteke speelde de hele match, Trossard werd na 84 minuten gewisseld.

Waarom controleren als het ook in één tijd kan? 😍👌 @LTrossard pic.twitter.com/QTjiNecKOO Play Sports(@ playsports) link

Nainggolan verliest nog eens

Radja Nainggolan leed met Cagliari dan weer zijn eerste nederlaag in twaalf competitiematchen. Giovanni Simeone zette de Sardijnen nochtans op voorsprong met een vroege goal, maar met twee late treffers in de toegevoegde tijd trok Lazio het laken alsnog naar zich toe. Caicedo was de held met de winner in de 98ste minuut. Voor Cagliari was het de eerste nederlaag sinds 1 september, Lazio komt met z’n achtste competitiezege op rij op drie punten van het leidersduo Inter-Juventus. (DMM)

GOAL | Daar is Simeone met het eerste doelpunt van de wedstrijd. 🙌



1️⃣-0️⃣ #CagliariLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/cnmlSX7lim Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOOOAL | Luis Alberto maakt gelijk in de toegevoegde tijd! 👊



1️⃣-1️⃣ #CagliariLazio 🇮🇹 pic.twitter.com/8tRlLqqu52 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link