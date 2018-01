TransferTalk: Zoon van Dany Verlinden trekt naar Duitsland - Club heeft Senegalees toptalent Diatta beet, Butelle op terugweg naar Angers De voetbalredactie

20u15 54 rv Mogi Bayat en Vincent Mannaert konden Diatta (tweede van rechts) overtuigen om voor Club te kiezen. Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Thibaud Verlinden naar Sankt-Pauli

In een zoektocht naar meer speelminuten, trekt jeugdinternational Thibaud Verlinden naar Sankt-Pauli, het nummer tien uit de Duitse tweede klasse. De 18-jarige middenvelder, ex-Club Brugge en Standard, wordt voor zes maanden uitgeleend door Stoke City. De zoon van Dany mag met de Duitsers meteen mee op trainingskamp naar Malaga. Ook oude bekenden Waldemar Sobota (ex-Club Brugge) en Sami Allagui (ex-Anderlecht) verdienen hun brood bij St. Pauli.

Verlinden trok in 2015 naar de 'Potters', waar hij tot voor kort haast steevast bij de beloften speelde. In augustus maakte hij zijn debuut bij de grote jongens in de EFL Trophy. Hij ligt er nog tot 2022 onder contract.

A new addition for the #BoysInBrown! We have agreed terms in principle with @stokecity over a six-month loan deal for Thibaud #Verlinden. The 18-year-old midfielder travelled to the Malaga training camp today. #fcspinspain 1/2 pic.twitter.com/zN7sPSISDS FC St. Pauli English(@ fcstpauli_EN) link

Sacha Kljestan verlaat New York Red Bulls voor Orlando City

Na bijna drie jaar verlaat ex-Anderlechtenaar Sacha Kljestan New York Red Bulls om in de Major League Soccer (MLS) bij reeksgenoot Orlando City aan de slag, zo maakten beide clubs vandaag bekend.

De 32-jarige Amerikaanse international werd samen met 150.000 dollar aan Targeted Allocation Money (TAM) als pasmunt gebruikt om aanvaller Carlos Rivas en centrale verdediger Tommy Redding de omgekeerde beweging te laten maken. In de MLS wordt er gewerkt met een loonplafond, spelers mogen er jaarlijks maximaal net iets minder dan een half miljoen dollar verdienen. Met het Targeted Allocation Money kan een club een deel van het loon betalen, waardoor het maximumbedrag niet overschreden wordt. Orlando City krijgt daarbovenop nog een percentage bij een eventuele doorverkoop van beide spelers.

"Het is nooit makkelijk een speler te ruilen en al zeker niet als hij zo bepalend is geweest als Sacha", vertelde NY-sportdirecteur Denis Hamlett. "Maar deze transfers zijn belangrijk voor de toekomst van onze club. We halen twee jonge en beloftevolle spelers binnen." In de MLS vinden er zo wel vaker opvallende ruiloperaties en transfers plaats. Eind vorig jaar werd Laurent Ciman zo verplicht om - tegen zijn zin - Montréal Impact in te ruilen voor Los Angeles FC.

Voor zijn terugkeer naar de Verenigde Staten speelde Kljestan vijf jaar voor RSC Anderlecht. In België won hij drie landstitels en vier Supercups. Anderlecht had Kljestan in 2010 overgenomen van het Amerikaanse Chivas. In vierenhalf seizoen droeg hij 180 keer het shirt van Anderlecht en scoorde hij 25 doelpunten.

Ook in New York kende hij nog wat sportieve successen. Eind 2016 eindigde hij op de derde plaats in de verkiezing van 'Beste Speler van het MLS-seizoen'. Afgelopen seizoen werd Kljestan aanvoerder in New York en assistkoning aller tijden van de club. Met 54 stuks onttroonde hij Thierry Henry, de huidige T3 bij de Rode Duivels.

NEWS: Orlando City SC acquires #USMNT Midfielder Sacha Kljestan.



Details | https://t.co/FrTI7QBdT8 pic.twitter.com/BfUuigCDKl Orlando City SC(@ OrlandoCitySC) link

Butelle op terugweg naar Angers

Ludovic Butelle lijkt terug te keren naar het Franse Angers. De 34-jarige doelman liet Club Brugge de voorbije dagen weten te zullen vertrekken en wordt in Franse media nu nadrukkelijk in verband gebracht met zijn ex-club.

Na zijn korte rentree onder de lat bij blauw-zwart lijkt de doelman eindelijk een oplossing te hebben gevonden. Butelle mocht sinds vorige zomer gratis vertrekken bij Club, maar vond in het tussenseizoen geen nieuwe club. Nu staat hij dicht bij een terugkeer naar Angers, daar waar de Bruggelingen hem in januari 2016 gingen ophalen. Club versterkte zich gisteren met de 34-jarige Vladimir Gabulov, die straks de nieuwe nummer één moet worden en morgen meereist op winterstage richting Spanje.

Photo News Ludovic Butelle.

Van Eenoo naar Westerlo

Lukas Van Eenoo speelt de rest van het seizoen voor Westerlo. De 26-jarige middenvelder wordt door KV Kortrijk verhuurd aan de Kempense club, die strijdt voor het lijfsbehoud in 1B. De 26-jarige Van Eenoo tekende in de zomer van 2014 bij Kortrijk, maar kwam er de voorbije jaren amper aan de bak. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan tweedeklasser Roeselare. Dit seizoen kwam hij in vier officiële wedstrijden voor de Kerels niet verder dan 110 minuten.

photonews Lukas Van Eenoo.

Montenegrijn Sofranac al weg bij Cercle

Het contract van de Montenegrijnse verdediger Aleksandar Sofranac bij tweedeklasser Cercle Brugge is in onderling overleg ontbonden. De 27-jarige Sofranac was vorige zomer één van de vele zomeraanwinsten van de Vereniging, die hem overnam van het Kroatische Rijeka. Na amper 205 speelminuten in vier officiële duels verlaat hij het Jan Breydelstadion alweer.

BELGA Aleksandar Sofranac in actie tegen Beerschot-Wilrijk.

Diatta tekent bij Club

Bij Club Brugge loopt voorlopig alles op wieltjes, maar de competitieleider denkt ook aan de toekomst. Blauw-zwart heeft immers Krepin Diatta, een 18-jarig Senegalees toptalent, aangetrokken.

Club volgde Diatta, een offensieve middenvelder die op de loonlijst van het Noorse Sarpsborg staat, al een tijdje en legt hem nu ook vast. Diatta gooide al hoge ogen in Noorwegen, waar hij onder meer een hattrick scoorde in een bekermatch, en ook op het WK voor -20-jarigen. Ooit zou Manchester United zelfs interesse in hem getoond hebben, maar tot een overgang kwam het nooit. Sarpsborg plukte Diatta begin dit jaar weg bij de Oslo Football Academy in Dakar.

Et enfin, en direct de Dakar, félicitations @ClubBrugge pour le transfert du Petit prodige pic.twitter.com/39NVSF6HJu Mogi Bayat(@ BayatMogi) link

Bayat kondigt transfers Harbaoui en Marcq aan

Zulte Waregem heeft er twee kleppers bij. Dat meldt makelaar Mogi Bayat op Twitter. Volgens Bayat zijn de transfers van middenvelder Damien Marcq en Hamdi Harbaoui in kannen en kruiken. Marcq maakt de overstap van AA Gent, waar hij de hoge transfersom die de Buffalo's voor hem aan Charleroi betaalden niet konden rechtvaardigen. Harbaoui verlaat dan weer landskampioen Anderlecht, waar hij zich nooit echt kon doorzetten tot onbetwiste titularis. Beide spelers tekenden een contract van 3,5 jaar aan de Gaverbeek.

Transferupdate: @hamdiharbaoui naar Zulte Waregem, meer info op https://t.co/Lfb2SA1OLH



Mercato : Hamdi Harbaoui au @ESSEVEELIVE, plus d’infos sur https://t.co/w5f6nWDCmq



⚽️ #RSCA #COYM pic.twitter.com/ivJufsTxKe RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Félicitations @DamienMarcq qui va s’engager avec @ESSEVEELIVE 😄Félicitations @Clemtizou qui va s’engager @kvmechelen 😉Félicitations @hamdiharbaoui qui va s’engager avec @ESSEVEELIVE Mogi Bayat(@ BayatMogi) link

Zoon Wilmots op weg naar Avellino

Reno Wilmots, de zoon van ex-bondscoach Marc Wilmots, zet zijn voetbalcarrière wellicht verder in Italië. De 20-jarige middenvelder, die uitkomt voor KSV Roeselare, is volgens Italiaanse media op weg naar Avellino, een club uit de Serie B. Ook vorige zomer al had Avellino zijn zinnen op Reno Wilmots gezet, maar toen ving de club bot. Roeselare trok Wilmots in augustus aan als vrije speler. Voordien speelde hij voor STVV en Standard.

photonews Reno Wilmots.

KV Mechelen haalt Tainmont

KV Mechelen heeft zijn eerste versterking binnen. Clément Tainmont (31) - die Malinwa ook in de zomer wou binnenhalen - komt over van Charleroi waar hij nog een contract had tot het einde van dit seizoen. De flankspeler maakte de laatste weken opnieuw een uitstekende indruk bij de Karolo's. Hij vertrekt vrijdag in principe al mee op stage naar Lepe. (FDZ)

Transfernieuws: Clément Tainmont tekent bij #kvmechelen Welkom, @Clemtizou ! 👋🏻 https://t.co/RzNZN7m2AB pic.twitter.com/2gYMclA3GL KV Mechelen(@ kvmechelen) link

BELGA Clément Tainmont.

Braziliaan Jô zet voetbalcarrière in Japan verder

De Braziliaan Jô verlaat Corinthians in zijn thuisland en verkast naar het Japanse Nagoya Grampus. Dat heeft de J-League, de organisator van de Japanse competitie, bekendgemaakt.

Jô kwam in het verleden in Europa uit voor Manchester City, Everton, Galatasaray en CSKA Moskou, maar maakte vorig seizoen indruk bij Corinthians met achttien competitietreffers. Dat leverde de 30-jarige aanvaller de titel van Braziliaans speler van het jaar op. Met het team uit Sao Paulo kroonde de ex-international, vijf doelpunten in twintig wedstrijden, zich bovendien tot landskampioen. Nagoya dwong het afgelopen seizoen de promotie naar de hoogste Japanse klasse af.

Nog in Japan heeft Kashima Antlers zich versterkt met Atsuto Uchida. De 29-jarige verdediger komt over van de Duitse tweedeklasser Union Berlin, waar hij zich niet kon doorzetten. In zijn thuisland hoopt de 74-voudig international zijn carrière nieuw leven in te blazen, en een plaats in de Japanse WK-selectie te veroveren. Uchida, eerder al aan de slag bij Kashima Antlers, verdedigde tussen 2010 en 2017 de kleuren van Schalke 04.

Keeperscarrousel bij Club compleet

Club Brugge kondigde gisteravond laat de komst van Vladimir Gabulov aan. De ervaren Russische doelman tekende voor anderhalf seizoen op Jan Breydel. Daarmee anticiperen ze bij Club op een vertrek van Ludovic Butelle (34). De Fransman heroverde de voorbije maand zijn plek onder de lat, maar opteert nu toch voor een transfer. Zijn bestemming is nog niet duidelijk, maar hij gaf al aan dat hij andere oorden opzoekt en Club is niet van plan om zich aan Butelle vast te klampen. Gabulov moet de nieuwe nummer één van Leko worden. (SJH)

Photo News Ludovic Butelle.

Deur op een kier voor uitleenbeurt Batshuayi

Openen wilde hij ze niet helemaal, maar Antonio Conte heeft de deur wel op een kier gezet. Er bestaat een kans dat Michy Batshuayi (24) Chelsea deze maand op huurbasis mag verlaten. Tenminste als de club een gelijkwaardige vervanger vindt. "Michy heeft meer minuten gespeeld dan vorig seizoen", zegt Conte. "Het is mijn taak om elke speler beter te maken. Als de clubleiding me iets over hem vraagt, zal ik mijn mening geven. Ik kan begrijpen dat een speler ongerust is over zijn WK-kansen. De groep tevreden houden is onze eerste taak. Ik heb liever blije spelers dan ongelukkige spelers die met een transfer in hun hoofd zitten." Charly Musonda krijgt zaterdag in de FA Cup tegen Norwich mogelijk weer een kans. (KTH)

Photo News

Saint-Étienne wil Mitrovic

Verliest AA Gent deze winter Stefan Mitrovic (27)? De centrale verdediger kan rekenen op heel wat belangstelling uit het buitenland. Eén van de voornaamste geïnteresseerden: AS Saint-Étienne, momenteel 16de in de Ligue 1. Mitrovic zou er voor meer defensieve stabiliteit moeten zorgen, want halfweg de competitie slikte Saint-Étienne - dat eerder Robert Beric terughaalde van een uitleenbeurt aan Anderlecht - het op één na meeste tegendoelpunten (33). Als de 13-voudige Servische international straks ook effectief Gent verlaat, willen de Buffalo's er nog een linksvoetige centrale verdediger bij. Intussen blijft het wachten op de officialisering van AS Trencin-spits Rangelo Janga (25) en Malmö-middenvelder Anders Christiansen (27). (NP)

BELGA

Antwerp denkt aan Ezekiel

Het water is nog diep, maar Antwerp doet een poging om Imoh Ezekiel (24) weer naar België te halen. De Nigeriaanse aanvaller verbrak zijn contract bij het Turkse Konyaspor. Alleen zijn er ook andere clubs in de running die hem een beter contract kunnen bieden. (SJH/TTV)

Photo News Imoh Ezekiel, hier nog in het shirt van Anderlecht.

Goaltjesdief El Hamdaoui mag zich bewijzen bij FC Twente

Mounir El Hamdaoui keert mogelijk terug in de Nederlandse Eredivisie. De 33-jarige aanvaller, die eerder voor onder meer AZ en Ajax uitkwam, traint vanaf woensdag een aantal dagen mee met Jong FC Twente. Na die periode wordt bepaald of er een toekomst voor El Hamdaoui bij Twente is.

In oktober trainde El Hamdaoui al een tijd mee bij AZ, na zijn vertrek bij Al-Taawoun uit Saoedi-Arabië. De Marokkaan (15 caps, 3 goals) beleefde tussen 2007 en 2010 de beste periode uit zijn carrière in Alkmaar. El Hamdaoui leidde AZ in het seizoen 2008-2009 met 23 doelpunten naar de landstitel. Hij werd toen ook gekozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. De aanvaller stapte in 2010 over naar Ajax, waar hij al snel botste met trainer Frank de Boer.

Via Fiorentina en Malaga keerde El Hamdaoui in 2015 terug bij AZ. Eerst om op het trainingsveld zijn conditie op peil te houden, maar het leverde hem al snel een contract op. Een paar maanden later vertrok El Hamdaoui al weer naar een club in Qatar en later naar Saoedi-Arabië.

AP

Anderlecht grijpt naast Pjaca

Dromen zijn dan toch bedrog. Vooraanstaande Duitse media melden dat Marko Pjaca (22) de komende maanden voor Schalke 04 of Wolfsburg zal spelen. Ook Anderlecht informeerde naar de huurvoorwaarden van de Kroatische international en Juventus was dat idee genegen, maar finaal zou de speler dus naar de Bundesliga trekken. Nog op Neerpede melden Turkse media dat er interesse is voor Fenerbahçe-middenvelder Ozan Tufan (22) en dat Bursaspor aan Alexandru Chipciu (28) denkt. Tot slot staat vast dat KV Mechelen deze maand de uitleenbeurt van Silvère Ganvoula (21) beëindigt. De Congolees keert terug naar Anderlecht en mag wellicht mee op winterstage.

Photo News Deze Ozan Tufan is in beeld bij Anderlecht nadat de Brusselaars naast Pjaca grepen.