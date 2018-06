TransferTalk. Welkom Ninja! Nainggolan is officieel van Inter en dat wordt met cool filmpje in de kijker gezet - Jacky Mathijssen heeft nieuwe job als trainer De voetbalredactie

26 juni 2018

Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij.

Dortmund trekt de geldbuidel open voor ex-speler Zulte Waregem

Borussia Dortmund heeft de transfer van verdediger Abdou Diallo aangekondigd. De Fransman komt over van Mainz en tekende in het Signal Iduna Park een overeenkomst tot medio 2023. Met zijn transfer zou volgens Duitse media zo'n 28 miljoen euro gemoeid zijn. Diallo kwam in het seizoen 2015-2016 een seizoen uit voor Zulte Waregem.

De 22-jarige Diallo werd dat seizoen door Monaco, zijn opleidingsclub, uitgeleend aan Essevee. Aan de Gaverbeek was de centrale verdediger een vaste waarde onder coach Francky Dury en speelde hij 35 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde. Diallo keerde vervolgens terug naar Monaco, waar een doorbraak uitbleef. Mainz pikte hem vervolgens in de zomer van 2017 op, waar hij helemaal doorbrak.

Diallo, de huidige kapitein van de Franse beloften, is de derde zomertransfer voor Borussia Dortmund. Eerder pikten de Borussen ook al de Deense middenvelder Thomas Delaney (Werder Bremen) en de Duitse aanvaller Marius Wolf (Eintracht Frankfurt) op.

Pollet naar KAS Eupen

David Pollet speelt komend seizoen am Kehrweg. De spits wordt door de Panda's voor een jaar gehuurd van Sporting Charleroi.

Knap Radja-introductiefilmpje

De overgang van Radja Nainggolan van AS Roma naar Inter is helemaal rond en dat zetten de 'nerazzurri' maar al te graag in de kijker. Met een knappe video kondigen ze de komst van 'Il Ninja' officieel aan de fans aan.

Javier Pastore tekent tot 2023 bij Roma

De Argentijn Javier Pastore (29) is officieel speler van AS Roma. Hij heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een contract tot 30 juni 2023. Roma legt voor de middenvelder, die PSG verlaat, 24,7 miljoen euro op tafel. Hij zal in de eeuwige stad het rugnummer 27 dragen. Pastore speelde zeven seizoen voor PSG maar was er de laatste jaren, door de grote concurrentie, geen basisspeler meer. De Argentijnse international, die niet werd geselecteerd voor het WK, heeft in Italië een verleden bij Palermo (2009-2011). "Ik ben blij dat ik in Rome ben", zegt Pastore, die mee het vertrek van Radja Nainggolan naar Inter moet helpen opvangen. "Het is mooi terug te keren naar Italië bij zo'n mooie club."

Jacky Mathijssen wordt trainer van U19

Na het vertrek van Gert Verheyen naar KV Oostende, was de KBVB op zoek naar een nieuwe bondstrainer voor de nationale U19. Dat wordt Jacky Mathijssen, ex-trainer van onder andere Charleroi, Club Brugge, Lokeren, OH Leuven en Westerlo.

"De aanstelling van Jacky Mathijssen past in het kader van de verdere professionalisering van de nationale jeugdploegen waarbij ervaren coaches of ex-profs uit de Jupiler Pro League hun kennis en ervaring overbrengen op de jongeren en hen tegelijk de winnaarsmentaliteit bijbrengen die onontbeerlijk is in het topvoetbal", meldt de KBVB. "Ook Bondscoach Roberto Martínez heeft zich in deze fase van doorgedreven professionalisering mee geëngageerd en de keuze voor Jacky Mathijssen mee bepaald."

Nainggolan officieel naar Inter

Het is nu ook officieel: Radja Nainggolan verdedigt volgend seizoen de clubkleuren van Inter. Dat heeft de Italiaanse club zelf aangekondigd. Onze landgenoot komt zo opnieuw onder de hoede van gewezen AS Roma-trainer Luciano Spalletti terecht.

Nainggolan tekent voor vier seizoenen in Milaan en gaat er aan de slag voor een jaarloon van een slordige 5 miljoen euro exclusief bonussen. Inter legt 24 miljoen neer voor de ex-Rode Duivel en stuurt linksachter Davide Santon (27) en talent Nicolo Zaniolo (18) richting Rome.

"Radja is de aandrijving die we nog misten voor onze motor", liet Spalletti eerder optekenen. "Hij zal de vlam in de pan laten slaan. De ninja die geen enkel gevecht uit de weg gaat. Hij heeft alles om het hier te maken. Zodra hij op de markt kwam, koos hij voor Inter en dat betekent veel voor ons. Dat we de warmste fans van Italië hebben, spreekt ook veel spelers aan. Voor hen heb je als speler veel over en dat is Radja op het lijf geschreven."

Braziliaan Walace (Hamburg) tekent voor vier jaar bij Hannover

Hamburger SV, dat afgelopen seizoen degradeerde naar de Duitse tweede klasse, heeft de 23-jarige Braziliaan Walace voor zes miljoen euro laten vertrekken naar Hannover. De 23-jarige middenvelder tekende een contract van vier jaar bij de Bundesliga-club. In 2016 werd hij nog Olympisch kampioen op de Spelen van Rio.

Walace begon in januari 2017 te voetballen bij Hamburg. De Braziliaan brak er niet echt door en kreeg zelfs disciplinaire maatregelen opgelegd. Bij Hannover zijn ze er echter van overtuigd dat Walace zich makkelijk in de groep zal kunnen integreren. Walace zou bij Hannover de leemte moeten opvullen die de naar Schalke 04 vertrokken Salif Sane achterliet.

Johan Van Rumst volgt Clement naar RC Genk

Johan Van Rumst vervoegt de technische staf van RC Genk. Hij gaat er aan de slag in het team van hoofdcoach Philippe Clement, met wie hij vorig seizoen al samenwerkte bij Waasland-Beveren. Van Rumst stond vorige zaterdag al op het trainingsveld van Genk, maar pas vandaag bevestigde de club dat er een akkoord is bereikt tussen de partijen.

"Van Rumst zal instaan voor de individuele begeleiding van spelers en coördineert samen met Peter Persoons de videoanalyse", melden de Limburgers op de clubwebsite. "Johan ging afgelopen zaterdag meteen aan de slag tijdens de eerste training. Verder blijft de technische staf van de A-kern ongewijzigd, met Domenico Olivieri en Jos Daerden als overige assistent-trainers."

Braziliaan Thallyson vierde nieuwkomer bij STVV

De Braziliaan Thallyson Augusto Tavares Dias, een 26-jarige Braziliaanse linksback, tekent op Stayen een contract voor één seizoen. Afgelopen seizoen kwam hij in zijn thuisland uit voor Esporte Vitoria en Novorizontino.

Gano op weg naar Engeland?

Er lijkt stilaan schot te komen in het dossier van Zinho Gano (24), die door zijn hoge loon moet vertrekken bij KV Oostende. De spits kan immers rekenen op de interesse van diverse Engelse clubs, waaronder Stoke City en Swansea, die beiden degradeerden naar The Championship. Gano en zijn entourage voeren gesprekken met beide clubs, die straks concurrentie krijgen van het eveneens geïnteresseerde Italiaanse Empoli. KVO betaalde vorig jaar in augustus ongeveer 2,5 miljoen voor de aanvaller en hoopt dat bedrag quasi integraal te recupereren. (TTV)

Edmilson meldt zich opnieuw bij Standard

Hij is terug. Junior Edmilson meldde zich gisteren met een week vertraging aan op training bij Standard. De flankaanvaller had een week extra vakantie gevraagd, maar niet gekregen. Toch vertrok Edmilson afgelopen dinsdag naar Burgas in Bulgarije - zonder medeweten van de club. De batterijen opladen. Zondag landde hij in Zaventem, gisteren stond hij op het trainingsveld van de Rouches. Net als Zinho Vanheusden. De 18-jarige verdediger werd het voorbije seizoen gehuurd van Inter Milaan. Hij kreeg enkel speeltijd in de play-off 1-wedstrijd tegen AA Gent. Te weinig, volgens de belofteninternational. Vanheusden was op zoek naar speelkansen. KV Oostende wilde hem er graag bij, maar hij zal zijn carrière nu toch bij de Rouches hervatten. Iets waar ze op Sclessin altijd op gerekend hadden. Gisteren legde hij samen met de internationals die aansloten - en Edmilson - zijn medische tests af. Enkel Carcela en Ochoa zijn afwezig. Zij zijn nog actief op het WK in Rusland. (FDZ)