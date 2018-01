TransferTalk: Vranjes aast nog steeds op transfer naar Anderlecht - Gent-target wordt een moeilijk verhaal De voetbalredactie

06u41 0 REUTERS Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Vranjes blijft ondertussen azen op komst naar Anderlecht

Het waren geen loze dreigementen. Ognjen Vranjes (28) heeft gisteren, zoals aangekondigd, zijn kat gestuurd naar de training van AEK Athene. De Bosnische verdediger is ontstemd dat zijn club een bod van Anderlecht (500.000 euro voor zes maanden huur, met aankoopoptie van 2 miljoen euro) weigerde zonder hem daarover in te lichten. En dus wil hij niet meer trainen.

Vranjes' bedoeling is duidelijk: hij wil AEK onder druk zetten om hem te laten vertrekken naar Anderlecht - de belangstelling uit Frankrijk en Italië laat hem koud. De Grieken zijn evenwel niet bereid zomaar te plooien. Ze hebben de speler verteld dat ze hem niet willen laten gaan. In een inderhaast georganiseerd gesprek gisteren liet de clubleiding Vranjes wel weten dat als hij niet snel de trainingen hervat, AEK hem definitief naar de B-kern zal verwijzen. Een gekende tactiek in Griekenland: spelers die moeilijk doen, worden gegijzeld. Zo ook Vranjes.

Anderlecht houdt zich voorlopig afzijdig in het dossier. Paars-wit meent dat het een correcte aanbieding deed en leeft op goeie hoop dat AEK finaal toch zal buigen. Dat is ook nog steeds de wens van Vranjes zelf. Hij is ervan overtuigd dat Anderlecht de ideale stap in zijn carrière is. Het ziet er dan ook niet naar uit dat hij aanstuurt op een verzoening met zijn huidige team. (PJC)

Anderlecht wil de vijf miljoen voor Stanciu meteen investeren

Zijn makelaar Anamaria Prodan kreeg gelijk. Anderlecht heeft gisteren een akkoord bereikt met Sparta Praag over de definitieve overgang van Nicolae Stanciu (24). De Roemeen zit momenteel in Tsjechië om zijn medische testen af te leggen. Als die geen fysieke problemen aan het licht brengen, tekent hij een contract van wellicht 3,5 seizoenen bij de Tsjechische topclub.

Herman Van Holsbeeck wilde het verlies op de recordaankoop beperken - vandaar ook dat de onderhandelingen zo lang aansleepten. De RSCA-manager is geslaagd in zijn opzet. Hij vangt sowieso 5 miljoen euro, maar mits bonussen kan die som oplopen tot 6 miljoen euro. Niet slecht voor een aanvallende middenvelder die de voorbije maanden amper aan voetballen toekwam.

Stanciu zelf was gisterenmiddag nog aanwezig bij de acte de présence van Anderlecht op het autosalon - hij leek toen te berusten in zijn lot -, maar kreeg in de vooravond alsnog het goeie nieuws dat hij het vliegtuig mocht pakken. Hij verlaat Anderlecht langs de achterdeur, met slechts 9 doelpunten en 10 assists in 53 wedstrijden. Voor paars-wit is de overgang wel een opsteker: het bezit nu voldoende cash om deze winter alsnog definitieve aankopen te doen. Prioriteit is een spits, maar ook een centrale verdediger (Ognjen Vranjes van AEK) staat op de verlanglijst. (PJC)

Paintsil wordt moeilijk voor Genk

Racing Genk hoopt nog steeds om de 19-jarige Ghanees Joseph Paintsil binnen te halen, maar beseft dat dat een moeilijk verhaal wordt. Paintsil wordt door zijn moederclub Tema Youth tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Ferencvaros. De Hongaren hebben een aankoopoptie, maar hebben nog geen akkoord met de speler zelf over een verlengd verblijf. Paintsil heeft wel oren naar het voorstel van Racing Genk, maar de Hongaren zijn allerminst geneigd om de speler te laten gaan. Zij willen hem aan zijn huurcontract houden. Als Genk er niet in slaagt om hem deze winter binnen te halen, is het niet uitgesloten dat ze in de zomer een nieuwe poging wagen. (KDZ)