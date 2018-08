TransferTalk: Vercauteren wil Vanden Borre meenemen naar Saoedi-Arabië De voetbalredactie

20 augustus 2018

06u59 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen is intussen afgetrapt en in Engeland en Italië zit de transferperiode er al op, maar toch trekken sommige clubs nog graag hun geldbuidel open. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Vanden Borre naar Saoedi-Arabië?

Na een mislukte medische test bij KV Kortrijk vorig jaar en een stageperiode bij promovendus Cercle Brugge voor de zomer, zoekt Anthony Vanden Borre opnieuw een manier om zijn carrière als voetballer te herlanceren. De 30-jarige rechtsachter krijgt nu hulp van Frank Vercauteren, die met VDB een hechte vriendschapsband onderhoudt. Hij wil de ex-Anderlechtspeler meenemen naar de zandbak van zijn nieuwe club Al-Batin. Al wordt dat geen gemakkelijke opdracht. In Saoedi-Arabië mag elke club slechts zeven buitenlandse spelers in dienst hebben en die plaatsjes zijn bij de club van Vercauteren al ingenomen. De entourage van Vanden Borre bekijkt samen met alle partijen of er een inspanning mogelijk is. (MGA)