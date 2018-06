TransferTalk. Vercauteren gaat aan de slag in het Midden-Oosten - Voorzitter Portugese topclub moet opstappen na tumultueus seizoen De voetbalredactie

24 juni 2018

08u46 11 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Frank Vercauteren aan de slag bij Al-Batin FC

Frank Vercauteren kan opnieuw aan de slag als T1. Na zijn periode bij Cercle Brugge tekent hij nu een contract bij het Saoedi-Arabische Al-Batin FC. Vercauteren stond dit seizoen aan het roer bij Cercle Brugge in 1B. In een intense strijd in de promotiewedstrijden tegen Beerschot - Wilrijk trokken de Bruggelingen aan het langste eind.

Voor de 61-jarige Vercauteren wordt het zijn tweede periode in het Midden-Oosten, na een korte passage Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten (augustus 2011-maart 2012). Verder was hij ook hoofdcoach bij Anderlecht (2005-2007), Racing Genk (2009-2011), Sporting Lissabon (2012-2013), KV Mechelen (2014) en Krylia Sovetov (2014-2016). Tussen april en september 2009 was hij een half jaar bondscoach van de Rode Duivels. Al-Batin beëindigde de Saoedische hoogste voetbalklasse vorig seizoen als elfde.

Frank Vercauteren signed a contract @ Al Batin FC in Saudi Arabia https://t.co/4W3hpHh9fQ BFCPro(@ BFCprof) link

Voorzitter van Sporting Lissabon moet opstappen

Bruno de Carvalho, voorzitter bij Sporting Lissabon, moet zijn post aan het hoofd van de club verlaten. Dat is het resultaat van een stemming op een algemene vergadering over het bestuur van de Portugese ploeg, die zich momenteel in een crisis bevindt.

Iets meer dan 71% van de aangesloten leden van Sporting stemden voor het aftreden van de Carvalho en zijn entourage. Begin september staan nieuwe voorzittersverkiezingen op de planning. Tot dan zal de club geleid worden door een tijdelijke commissie.

Sporting bevindt zich al een hele tijd in woelige wateren. Triest dieptepunt waren de ernstige incidenten met supporters afgelopen mei. Een aantal heethoofden viel toen de coach en spelers aan op training om zo hun onvrede te uiten over de sportieve gang van zaken. Verschillende spelers en trainer Jorge Jesus verbraken nadien hun contract bij het team.

Club Brugge laat Acolatse naar STVV vertrekken

Elton Acolatse trekt van Club Brugge naar Sint-Truiden. Dat maakten de Limburgers zonet bekend op hun website. De 22-jarige Nederlander ondertekende op Stayen een contract voor drie seizoenen. Vorig seizoen verdedigde Acolatse de kleuren van STVV al op huurbasis, maar door veel blessureleed kwam hij amper aan spelen toe in Limburg. Tijdens Play-Off 2 wist de winger de STVV-top te overtuigen na enkele sterke wedstrijden.

Elton Acolatse is een Kanarie 💛💙



▶️ Meer info via https://t.co/9T0BUoRDkK.#STVV #WelcomeElton pic.twitter.com/vycKKv3aAY STVV(@ stvv) link

Real Madrid haalt jonge doelman in Oekraïne

Real Madrid heeft de Oekraïense doelman Andriy Lunin (19) aangetrokken. Lunin, die overkomt van Zorya Luhansk in zijn thuisland, ondertekende een contract voor zes seizoenen. Volgens de Spaanse pers zal Lunin in eerste instantie ervaring moeten opdoen bij het tweede elftal van Real. Keylor Navas is al enkele jaren de vaste nummer één tussen de palen bij Real, maar de toekomst van de Costa Ricaan in Bernabeu is nog onduidelijk. Real zou een oogje hebben op Alisson Becker, het Braziliaanse sluitstuk van AS Roma. Ook de naam van Thibaut Courtois duikt af en toe op. De 'Koninklijke' heeft in zijn kern ook nog Luca Zidane. De zoon van ex-trainer Zinédine Zidane was dit jaar de derde doelman.

Van Holsbeeck: "Vriendendienst voor Deschacht"

Opvallend beeld: de transfervrije Olivier Deschacht (37) ging donderdag op gesprek bij Antwerp met aan zijn zijde... Herman Van Holsbeeck. Een voorbijganger nam een foto van de twee terwijl ze de Bosuil verlieten. Is Van Holsbeeck na zijn ontslag nu de makelaar van Deschacht, of treedt hij op voor Antwerp? Geen van beide, zegt hij. "Ik ken Olivier al meer dan vijftien jaar. Hij is op zoek naar een club, ik heb goede banden met de sportieve leiding van Antwerp. Waarom zou ik dan niet helpen, als ik daar de mogelijkheid toe heb? Het is een vriendendienst. Zoek er niet te veel achter."

Deschacht en Van Holsbeeck hebben een lang verleden. Deschacht speelde al twee jaar voor de A-ploeg toen Van Holsbeeck in 2003 manager werd van Anderlecht. Na de overname door Marc Coucke moest eerst Van Holsbeeck vertrekken. Vorige week raakte bekend dat Deschacht geen nieuw contract kreeg. (NVK)

Origi begint seizoen bij Liverpool

Eerste keus zal hij niet worden, maar toch zal Divock Origi de voorbereiding starten bij Liverpool. De aanvaller hoopt Jürgen Klopp alsnog te overtuigen. Origi tuimelde vorig seizoen naar plaats vier in de pikorde en pushte uiteindelijk vor een verhuur aan Wolfsburg. Daniel Sturridge wordt wellicht verkocht en youngster Dominic Solanke, die hem voorbijstak, aast op een uitleenbeurt. Origi heeft nog een contract van een jaar met optie. Liverpool speurt nog naar een flankspeler en een extra aanvaller om Mané, Salah en Firmino fris te houden. (KTH)

Filip Djuricic, ex-Anderlecht, zet carrière voort bij Sassuolo

Filip Djuricic verdedigt komend seizoen de kleuren van Sassuolo. Dat heeft het team uit de Serie A bekendgemaakt. De 26-jarige Serviër, die een contract tot 2022 ondertekend heeft, komt over van reeksgenoot Sampdoria.

Djuricic speelde van 2009 tot en met 2013 bij sc Heerenveen en verruilde de club uit Friesland in 2013 voor Benfica. Via Mainz en Southampton kwam hij in 2016 bij Anderlecht terecht, maar de middenvelder kon in Brussel de verwachtingen niet echt inlossen. Nadien trok hij naar Sampdoria, met sinds januari dit jaar een uitleenbeurt aan Benevento, dat zakte uit de Serie A.

AS Roma en Bologna wisselen van doelman

AS Roma heeft doelman Antonio Mirante van Bologna aangetrokken. Dat heeft het team uit de Italiaanse hoofdstad gemeld. Zijn Poolse collega Lukasz Skorupski maakt dan weer de omgekeerde beweging en trekt van Roma naar Bologna.

De Giallorossi betaalden 4 miljoen voor Mirante. De 34-jarige doelman speelde sinds 2015 voor Bologna en was voordien lange tijd actief bij Parma. Hij ondertekende een contract voor drie jaar en moet de doublure worden van de Braziliaanse WK-ganger Alisson Becker. Met de overgang van de 27-jarige Skorupski is dan weer negen miljoen gemoeid. Hij keepte sinds 2013 voor Roma maar kon er nooit doorbreken. Naam maakte de Pool vooral tijdens een uitleenbeurt aan Empoli.

Roma toonde zich de afgelopen weken erg actief op de transfermarkt. Het haalde al de Kroatische middenvelder Ante Coric, de Spaanse verdediger Ivan Marcano en middenvelder Bryan Cristante. Vrijdag maakte ook het Nederlandse toptalent Justin Kluivert de overstap. Radja Nainggolan verlaat Roma dan weer zo goed als zeker. De Antwerpenaar gaf deze week zelf te kennen in de Gazzetta dello Sport naar Inter te vertrekken. Het lijkt een kwestie van tijd voor de overgang definitief is.

Eupen haalt Yagan

Flankaanvaller Ivan Yagan (28) komt over van het falliete Lierse en is de vijfde versterking op de Kehrweg. Ontbraken op de eerste training: WK-ganger Wagué en Valliente, die naar een andere club mag uitkijken. Doelman Van Crombrugge mag weg bij een goed bod, maar Eupen ontving nog geen enkel concreet voorstel. Het Italiaanse Sassuolo zou geïnteresseerd zijn. Mbaye Leye zou naar Charleroi kunnen. Verdier moet evenmin rekenen op een tweede kans. (AR)