TransferTalk. Vanderhaeghe in zijn nopjes met komst Vadis: "Veel redenen om blij te zijn" - Olayinka ruilt Buffalo's voor Slavia Praag De voetbalredactie

21 juli 2018

23u00 52 Voetbal Het WK zit erop, het sein voor de clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Vanderhaeghe: "Veel redenen om blij te zijn met komst Vadis"

AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe is in zijn nopjes met de transfer van Vadis Odjidja. "Ik heb veel redenen om blij te zijn met de komst van Vadis", aldus Vanderhaeghe. "Hij is Belg én Gentenaar, dus zal hij heel snel ingeburgerd zijn. En hij brengt zijn klasse, balvastheid en zijn métier en ervaring mee. Hij kan druk aan. Hij wordt belangrijk centraal op het middenveld. Of hij er meteen zal staan, is een andere vraag. Maar vanmiddag (zaterdag, red.) heeft hij toch al voor het eerst meegetraind, samen met de kernspelers die niet opgeroepen werden voor de match in Leuven. We hebben een ruime kern maar die is ook nodig, als we in de competitie én op Europees niveau willen meespelen. De ervaring en de kwaliteit die Vadis kan brengen, kunnen daarbij een extra troef zijn."

Vanderhaeghe had het ook over het vertrek van Olayinka naar Slavia Praag. "Wij gingen ervan uit dat Olayinka zou vertrekken. Even dachten we dat hij toch zou blijven en hij leek dat te kunnen aanvaarden, maar hij is dus toch vertrokken. Jammer, want hij was een positieve jongen die professioneel bezig bleef en een goede drive had, ondanks die transferperikelen."

André Schürrle mag weg bij Dortmund

André Schürrle speelt komend seizoen niet meer voor Borussia Dortmund. De Duitse club meldt op Twitter dat de 27-jarige aanvaller de toestemming heeft gekregen om met een andere club te onderhandelen. Schürrle maakte al geen deel meer uit van de selectie van de nieuwe trainer Lucien Favre die in Chicago een oefenwedstrijd van Manchester City won (1-0). In 2014 veroverde Schürrle met de 'Mannschaft' de wereldtitel. Twee jaar later maakte hij de overstap van VfL Wolfsburg naar Dortmund, maar daar kon hij niet aan de verwachtingen voldoen. In 33 competitiewedstrijden kwam hij tot drie doelpunten. Volgens Duitse media is Crystal Palace, de club van Rode Duivel Christian Benteke, de belangrijkste gegadigde om Schürrle over te nemen van Dortmund.

Slavia Praag weekt Olayinka voor 3,2 miljoen euro los bij Gent

De transfermolen draait op volle toeren bij KAA Gent. Nadat de Buffalo's eerder vandaag Vadis Odjidja binnen haalden, nemen ze nu afscheid van Peter Olayinka. Het Tsjechische Slavia Praag weekte hem los voor 3,2 miljoen euro. "Ik ben zeer tevreden. Slavia is de top van het Tsjechische voetbal", vertelde Olayinka op de website van zijn nieuwe club. Hij tekent een contract van vier jaar en zal het rugnummer 9 dragen.

De 22-jarige Nigeriaan streek in 2016 neer in Gent, maar werd al snel uitgeleend aan het Tsjechische Dukla Praag en Zulte Waregem. De Tsjechische eerste klasse is dus geen onbekend terrein voor Olayinka.

🆕Slavia získala výraznou posilu!

Do Edenu přichází z @KAAGent Peter OLAYINKA, který se Slavií podepsal čtyřletý kontrakt!

ℹ️ o přestupu čtěte na webu: https://t.co/6es8o2UzU8#spolujsmesilnejsi #spolupisemehistorii pic.twitter.com/3MO4Rj6Ufg SK Slavia Praha(@ slaviaofficial) link

Barcelona komt met derde bod op de proppen voor Willian

Barcelona en Chelsea naderen elkaar in een deal over de Braziliaan Willian. Na twee onsuccesvolle biedingen, hopen de Catalanen Chelsea met zo'n 62 miljoen euro overstag te laten gaan. Dat meldt Sky Sports. Barcelona zou al drie maanden met de WK-ganger flirten.

Willian werd door zijn ploeggenoten bij Chelsea afgelopen seizoen gekozen tot speler van het jaar. De Braziliaan kwam sinds zijn komst in 2013 van het Russische Anzhi tot 44 goals in 236 competitieduels. In de laatste editie van de Champions League scoorde hij nog tégen Barcelona.

AA Gent haalt Vadis Odjidja terug naar België

Vadis Odjidja keert terug naar de Belgische competitie. De 29-jarige middenvelder ondertekende een contract voor twee seizoenen bij AA Gent, zo bevestigen de Buffalo's.

Odjidja, drievoudig Rode Duivel, komt over van het Griekse Olympiacos. Daar was hij vorig seizoen in 28 wedstrijden goed voor vier goals en drie assists. "Met de transfer van Vadis komt opnieuw een rasechte Gentenaar de Buffalo's versterken. Hij zal spelen met rugnummer 8", laat Gent weten.

Odjidja zette zijn eerste voetbalstappen in de jeugdopleiding van AA Gent. Daar kwam Anderlecht hem op 10-jarige leeftijd weghalen. Onder Vercauteren debuteerde de middenvelder als prof, maar door de geringe speelkansen verliet hij de club in 2008 voor Hamburg. Een jaar later verhuisde Odjidja naar Club Brugge. Daar werd hij een vaste waarde.

In 2014 koos de middenvelder met Norwich opnieuw voor een buitenlands avontuur. Na een kort intermezzo bij Roterham tekende Odjidja in 2016 bij Legia Warschau. Met de Polen werd hij kampioen en werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in de Poolse competitie. In de Champions League schitterde de middenvelder met een knappe goal tegen Real Madrid.

Zijn goede prestaties wekten de aandacht van Olympiacos, dat met Besnik Hasi aan het roer de middenvelder naar Piraeus haalde. Nu keert hij dus terug naar de Belgische velden. "KAA Gent is verheugd met deze absolute toptransfer en wenst Vadis een zeer succesvolle periode bij onze club", besluit AA Gent.

Welcome home @VadisOfficial! 🙌🏼https://t.co/sR18nqOE2p KAA Gent(@ KAAGent) link

Bas Dost blijft toch bij Sporting Portugal

De Nederlandse international Bas Dost blijft Sporting Portugal trouw. De centrumspits (1m96) wilde zijn contract bij de Portugese topclub laten ontbinden nadat hij in mei tijdens een training was aangevallen door hooligans, die teleurgesteld waren in de prestaties van hun club. Bij de vechtpartijen op het veld liep Dost een flinke hoofdwond op.

De 29-jarige oud-speler van Wolfsburg, Heerenveen en Heracles Almelo heeft na een gesprek met de nieuwe voorzitter Sousa Cintra en de nieuwe trainer José Peseiro besloten alsnog te blijven.

Dost (18 caps, 1 goal) zette zaterdag zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot 2021 aan Sporting Portugal verbonden houdt.

Kenneth Schuermans verlengt tot 2020 bij OHL

Centrale verdediger Kenneth Schuermans heeft zijn handtekening geplaatst onder een nieuw contract bij Oud-Heverlee Leuven. Hij ligt nu vast tot juni 2020, zo laat de club uit 1B vandaag weten.

Schuermans (27) ruilde vorige zomer Westerlo voor OHL. De boomlange verdediger (1m95) was met 39 wedstrijden (3 goals, 1 assist) een sterkhouder bij de Leuvenaars.

"Samen met de ook al grote Elliott Moore vormde Kenneth een dubbele rots in de Leuvense branding", zegt OHL. "Met het verlengen van het contract van Schuermans blijft OH Leuven verder bouwen aan een competitieve kern voor het nakende seizoen." OHL opent de nieuwe competitie op 4 augustus met een thuismatch tegen degradant KV Mechelen.

Kenneth Schuermans tekent bij tot 2020 🙌



Proficiat Kenneth!



👉 https://t.co/w1FgGpil9k pic.twitter.com/xVWnTi2BjD Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link

STVV haalt Japanse WK-ganger Wataru Endo

STVV heeft zijn selectie versterkt met de Japanse international Wataru Endo. De 25-jarige verdedigende middenvelder komt over van Urawa Red Diamonds, zo bevestigen de Truienaars.

Endo is een twaalfvoudig international en maakte in Rusland ook deel uit van de Japanse WK-kern. Hij kwam er evenwel niet in actie. "Ik wil alles geven voor de Kanaries en wil mijn steentje bijdragen aan het doel om PO1 te spelen", zegt de Japanner in een korte reactie op de STVV-site.

Endo ondergaat volgende week zijn medische testen bij STVV en sluit daarna aan bij de groep. Hij zal er worden herenigd met landgenoot Takahiro Sekine, met wie hij samenspeelde bij de Urawa Red Diamonds. STVV nam Sekine vorige maand over van de Duitse tweedeklasser Ingolstadt.

STVV opent de competitie volgende week zaterdag (20u) met een thuiswedstrijd tegen promovendus Cercle Brugge.

Lokeren haalt met Wit-Rus Anton Saroka nieuwe spits

Lokeren heeft zijn selectie versterkt met de Wit-Russische aanvaller Anton Saroka. Hij ondertekende zaterdag op Daknam een contract voor drie seizoenen.

De 26-jarige diepe spits komt over van Dinamo Minsk. Voor die club scoorde hij 24 keer in 65 wedstrijden. Saroka (1m88) is sinds vorige zomer Wit-Russisch international. Hij verzamelde al acht caps en scoorde daarin vier keer.

Bij de Waaslanders krijgt Saroka, die de overbodige Tom De Sutter moet vervangen, rugnummer 77. Hij wordt zondag voorgesteld tijdens de fandag.

OFFICIEEL: Anton Saroka is onze nieuwe spits! De Wit-Rus komt over van Dinamo Minsk.

Lees meer 👉 https://t.co/cfS6HG67k6 👈 pic.twitter.com/dZAePTSKVl Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

Zulte Waregem test Nigeriaans toptalent

Zulte Waregem heeft zijn doublure voor Hamdi Harbaoui bijna beet. Op dit moment is Victor Osimhen (19) op proef. De Nigeriaanse aanvaller van Wolfsburg blijft een aantal dagen meetrainen, alvorens fysieke en medische testen af te leggen. Zijn die goed en maakt Osimhen een degelijke indruk, dan huurt Essevee de spits voor één seizoen met aankoopoptie. Wolfsburg trok Osimhen in 2017 aan na indrukwekkende prestaties met de Nigeriaanse jeugdelftallen. Hij staat te boek als een groot talent, maar werd de voorbije jaren afgeremd door blessureleed. In het verleden toonde ook Anderlecht belangstelling. (PJC/RA)

Rotariu (Club) trekt naar AZ

Club Brugge stalt vleugelspits Dorin Rotariu dit seizoen bij AZ Alkmaar. De Eredivisieclub huurt de Roemeen van blauw-zwart voor één seizoen met aankoopoptie. De 22-jarige Rotariu werd in januari 2017 overgenomen van Dinamo Boekarest, maar kon bij Club moeilijk doorbreken. De Bruggelingen verhuurden de flankaanvaller bijgevolg aan Moeskroen, waar hij afgelopen seizoen negen keer scoorde in 22 wedstrijden. Nog uit de Eredivisie genoot Rotariu ook de interesse van Heerenveen, maar de keuze van de Roemeense international viel nu op AZ Alkmaar, vorig seizoen derde in Nederland na kampioen PSV en Ajax. (TTV)

Ganvoula verlaat Anderlecht

RSC Anderlecht leent Silvère Ganvoula voor een seizoen uit aan Vfl Bochum, zo maakte paars-wit zonet bekend. De Duitse tweedeklasser bedong ook een aankoopoptie.

Anderlecht nam Ganvoula in januari 2017 over van KVC Westerlo, maar liet hem het seizoen afmaken bij de Kemphanen. Het seizoen daarop stalde paars-wit de Congolese aanvaller voor een jaar bij KV Mechelen. Na een teleurstellende passage zonder doelpunten verbrak Malinwa de huurovereenkomst al na een half seizoen. Onder Hein Vanhaezebrouck kwam de 22-jarige Ganvoula nog negen keer in actie.

Zijn drie doelpunten konden sportief directeur Luc Devroe evenwel niet overtuigen. De aanvaller mag nu zijn geluk beproeven in de Duitse tweede klasse bij traditieclub Bochum. Ganvoula ligt nog tot 2021 onder contract in het Astridpark.

Zu später Stunde gibt´s noch gute Neuigkeiten vonne Castroper! #meinVfL leiht Silvère #Ganvoula vom @rscanderlecht für ein Jahr aus. Herzlich Willkommen, Silvère! 🙂

Hier geht´s zur Meldung 👉 https://t.co/L7F6rEXeT7 pic.twitter.com/VAxopuQBNO VfL Bochum 1848 e.V.(@ VfLBochum1848eV) link

Club strikt Franse jeugdinternational Fuakala

Terwijl Club zich volop klaarstoomt voor het nieuwe seizoen, maakt het bestuur ook werk van de toekomst. Blauw-zwart strikte vandaag Nathan Fuakala, de 17-jarige Franse jeugdinternational die ook op de radar stond van FC Barcelona en verschillende Engelse en Italiaanse topclubs. Fuakala is een rechtsvoetige centrale verdediger, maar beschikt eveneens over een goeie linker. Voorts valt zijn snelheid en zijn sprongkracht op, naast zijn leiderskwaliteiten. Fuakala, die overkomt van Valenciennes, tekende voor 3 jaar. Bedoeling is dat hij eerst nog wat rijpt bij de beloften, vooraleer de verdediger met de A-kern zal meetrainen. (TTV)

Maxim Nys naar Dender

Waasland-Beveren neemt afscheid van Maxim Nys. De 21-jarige linksachter verlaat de Freethiel en tekende een contract voor twee seizoenen bij FC Dender, zo bevestigen zijn makelaar Francesco De Vita en de betrokken clubs. Nys had geen toekomst meer bij W-B, waar hij wel debuteerde in eerste klasse. (PJC)

Red Flame Julie Biesmans verlengt bij Bristol City

Julie Biesmans verdedigt ook volgend seizoen de kleuren van Bristol City, zo maakte de Engelse eersteklasser in het vrouwenvoetbal bekend. De Red Flame verlengde haar aflopende contract met één seizoen.

De 24-jarige Biesmans maakte vorig seizoen de overstap van Standard naar de FA Women's Super League. De middenvelder was sinds 2008 aan de slag in Luik. In haar eerste seizoen bij Bristol City hielp de Red Flame haar club aan het behoud.

"Ik ben heel gelukkig dat ik hier kan bijtekenen. Ik speelde een sterk seizoen vorig jaar. Er wachten ons nog boeiende avonturen", reageerde Biesmans op haar contractverlenging.

"We zijn zo blij dat we nog een jaar kunnen rekenen op Julie", aldus coach Tanya Oxtoby. "Ze is zo'n getalenteerde speelster die zowel op als naast het veld veel bijbrengt aan de groep."

SK Lommel huurt El Banouhi en Claes van reeksgenoten

SK Lommel heeft zich verzekerd van de diensten van middenvelder Glenn Claes (KV Mechelen) en rechtsachter Soufiane El Banouhi (Union). Beide spelers tekenden een huurovereenkomst voor een seizoen, zo maakte de nieuwkomer in 1B vrijdag bekend.

Claes genoot zijn opleiding bij SK Lierse en maakte in 2013 de overstap naar aartsrivaal KV Mechelen. Bij Malinwa kwam de 24-jarige middenvelder 121 keer in actie, waaronder 88 keer in de Jupiler Pro League. In plaats van de terugkeer naar het hoogste niveau moet Claes nu het behoud in 1B verzekeren.

El Banouhi verdiende zijn strepen dan weer voornamelijk in de Proximus League. De rechtsachter genoot zijn opleiding bij FC Brussels en speelde nadien voor RWDM en White Star. Na een seizoen bij OH Leuven, keerde hij in 2017 terug naar de hoofdstad bij Union. De 25-jarige Brusselaar speelde 121 wedstrijden in de Proximus League.

Het hing al even in de lucht en is nu ook officieel: Glenn Claes trekt voor 1 seizoen naar @LommelSKOff 📄🖊 Axel Brisart(@ AxelBrisart) link

Leicester City plukt overbodige doelman Danny Ward weg bij Liverpool

Leicester City heeft de inkomende transfer van Danny Ward aangekondigd. De Welshe doelman komt over van Liverpool en ondertekende bij de "Foxes" een contract voor vier seizoenen.

De intussen 25-jarige Ward streek in 2012 neer bij Liverpool, dat de goalie had overgekocht van zijn jeugdclub Wrexham. Voor de hoofdmacht van de "Reds" kwam Ward echter slechts drie keer in actie. De Welshman werd in 2015 uitgeleend aan het Schotse Aberdeen. De voorbije twee seizoenen werd hij verhuurd aan Huddersfield Town. In het eerste seizoen was Ward de eerste keuze in de Championship, maar na de promotie verzeilde hij ook daar op de bank. Hij stond slechts in twee Premier League-wedstrijden tussen de palen.

Na de recordtransfer van de Braziliaanse doelman Alisson Becker leek het onwaarschijnlijk dat Ward bij Liverpool kansen zou krijgen. In de pikorde staat hij immers nog achter Loris Karius en Rode Duivel Simon Mignolet. Bij Leicester City kan hij wellicht op meer speelminuten rekenen. Er zijn immers ook geruchten dat vaste doelman Kasper Schmeichel de "Foxes" wel eens zou kunnen verlaten.

Southampton stalt Sofiane Boufal bij Celta Vigo

Sofiane Boufal speelt het komende seizoen in de Primera Division voor Celta Vigo. Zijn club Southampton leent de Marokkaanse middenvelder voor een jaar uit aan de Galiciërs, zo maakten 'The Saints' vandaag bekend.

De 24-jarige Boufal mocht van coach Mark Hughes niet mee op stage naar China, waardoor een oplossing zich opdrong. Met een uitleenbeurt aan Celta Vigo werd die nu ook gevonden.

De Marokkaanse international (3 caps) werd in 2016 weggeplukt bij Rijsel om in Southampton de Senegalees Sadio Mané op te volgen. Boufal speelde verspreid over twee seizoenen 50 wedstrijden voor The Saints. Daarin scoorde het jeugdproduct van Angers drie keer.

Janga na amper halfjaar weg bij Gent

AA Gent neemt na een half seizoen al afscheid van Rangelo Janga. De Nederlandse aanvaller verlaat de Buffalo's en ondertekende een contract bij FK Astana, de Kazachse landskampioen.

De 26-jarige Janga, die ook de Curaçaose nationaliteit heeft, streek in januari pas neer in Gent. Ondanks een vliegende start met vier doelpunten en twee assists in zeven competitiewedstrijden, trokken de Buffalo's met Giorgi Kvilitaia een nieuwe spits aan. Janga zocht met Astana andere oorden op.

"Mijn ploeggenoot bij AA Gent Roman Yaremchuk vertelde me over deze club. Ik begon de voorbereiding bij AA Gent, maar toen Astana me een voorstel deed moest ik niet lang nadenken. Na drie weken waren de gesprekken rond", reageerde Janga op de website van de Kazakken.

AA Gent plukte de Curaçaose international weg bij het Slovaakse Trencin. Voordien verdedigde hij in Nederland de kleuren van Willem II, Excelsior en FC Dordrecht. Janga voetbalde ook voor het Cypriotische Omonia Aradippou.

Vadis Odjidja legt medische testen af in Gent

Vadis Odjidja heeft vandaag medische testen afgelegd bij zijn ex-club AA Gent. Een akkoord tussen Gent en de speler enerzijds, en Gent en Olympiakos anderzijds is er nog niet. Het verschil tussen vraag en aanbod is voorlopig nog te hoog. Vadis heeft een nog tot 2020 lopend contract in Griekenland - 1,5 miljoen euro op jaarbasis -, waardoor de Grieken boter bij de vis willen.

De Buffalo's hebben van Vadis wel een topprioriteit gemaakt en wellicht krijgt Gent financiële hulp uit onverwachte hoek. Nadat onderhandelingen met Slavia Praag over Peter Olayinka (22) eerder uitdraaiden op een sisser, is enkele weken later toch een akkoord in de maak. De Nigeriaan vertrekt vanavond richting Tsjechië om er morgen zijn medische testen af te leggen.

Jeroen Zoet blijft tot 2021 in doel bij PSV

Doelman Jeroen Zoet heeft zijn contract bij de Nederlandse kampioen PSV met twee jaar verlengd. Hij ligt daardoor vast tot 2021. De 27-jarige Zoet is sinds 2013 de eerste doelman van PSV, waarmee hij al drie keer kampioen werd. De Nederlander genoot interesse van andere teams, maar besloot na overleg met onder meer de nieuwe coach Mark van Bommel, de opvolger van Cocu, zijn contract toch te verlengen.

"Er was interesse en daar heb ik goed naar gekeken", zegt Zoet op de PSV-website. "Ik denk dat dit niet vreemd is als je ergens vijf jaar basisspeler bent. PSV is echter altijd in beeld gebleven. Tijdens het trainingskamp heb ik goed na kunnen denken. Daarnaast heb ik enkele goede gesprekken met de nieuwe trainer en (bestuurder) John de Jong gehad. Vervolgens heb ik met veel vertrouwen voor PSV gekozen."

Zoet telt elf caps achter zijn naam maar moet bij Oranje Jasper Cilessen (Barcelona) voor zich dulden.

Son niet zinnens om Tottenham te verlaten

De Zuid-Koreaanse aanvaller Son Heung-min heeft een nieuw contract getekend bij Tottenham Hotspur. De sterspeler van het Zuid-Koreaanse team dat Duitsland met 2-0 versloeg in de groepsfase van het WK, zette zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis die loopt tot medio 2023.

De 26-jarige Son kwam in de zomer van 2015 over van Bayer Leverkusen. In Londen groeide hij uit tot vaste kracht en publiekslieveling. In 140 wedstrijden maakte de Zuid-Koreaan 47 doelpunten. Vooral het afgelopen seizoen was Son op dreef. Hij miste maar twee van de 55 wedstrijden die Tottenham in alle competities speelde. In die wedstrijden vond hij twintig keer het net.

Ook Erik Lamela heeft zijn contract bij Tottenham verlengd. Dat met drie seizoenen. De Argentijnse aanvallende middenvelder ligt zo nog tot medio 2022 vast op White Hart Lane.

Lamela maakte in 2013 de overstap van AS Roma naar Tottenham. Sindsdien kwam de 26-jarige middenvelder tot 154 optredens, waarin hij 23 keer scoorde. De creatieve Argentijn maakte in november 2017 zijn rentree bij Tottenham na twee heupoperaties die hem dertien maanden aan de kant hielden. Er werd even gevreesd voor het einde van zijn loopbaan, maar in 33 wedstrijden scoorde hij toch nog vier keer. De 23-voudige international begon zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen woensdag met een hattrick tegen Southend United (6-0) en gaat met Tottenham mee op stage in de Verenigde Staten.

Marseille versterkt selectie met Kroatische WK-ganger Duje Caleta-Car

Olympique de Marseille neemt de Kroatische international Duje Caleta-Car over van Red Bull Salzburg. Voor l'OM is de 21-jarige centrale verdediger de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Hij tekende voor vijf jaar.

De fysiek sterke Caleta-Car (1m92, 89 kg) was erbij op het WK in Rusland, waar Kroatië de finale haalde, maar speelde alleen in de laatste groepsmatch tegen IJsland (2-1 winst).

De Kroaat was vier seizoenen lid van Red Bull Salzburg. Hij werd met de Oostenrijkse club vier keer kampioen en drie keer bekerwinnaar. Vorig seizoen speelde hij mee in 28 competitiematchen (twee goals). In de Europa League botste Caleta-Car met Salzburg in de halve finales op Marseille. De Fransen verloren daarna de finale van Atletico Madrid.

Marseille zou voor de Kroaat zo'n 15 miljoen euro op tafel leggen.

▫ Duje Ćaleta-Car sera présenté par Andoni Zubizarreta à 12h30 !#MercatOM | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/vKS4p4xN3B #TeamOM Officiel 🇫🇷(@ TeamOM_Officiel) link

Neymar: "Ik blijf bij PSG"

Neymar zal ook komend seizoen te bewonderen zijn in het Parc des Princes in Parijs. De Braziliaanse stervoetballer werd nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Real Madrid, maar is van plan gewoon bij PSG te blijven. "Ik heb een contract, ik blijf in Parijs", vertelde Neymar in Sao Paulo, waar hij een veiling bijwoonde ten voordele van zijn stichting die minderbedeelde kinderen helpt.

Sinds zijn recordtransfer vorige zomer van FC Barcelona naar PSG voor 222 miljoen euro mag Neymar zich de duurste voetballer aller tijden noemen. De voorbije weken viel zijn naam steeds vaker bij Real Madrid, dat Cristiano Ronaldo naar Juventus zag verhuizen. Om de geruchten te counteren, ontkende de 'Koninklijke' al twee keer via een communiqué op zijn website een bod te plannen op Neymar. Nu ontkent dus ook de speler dat hij naar Madrid zal verhuizen.

Wat dit betekent voor Eden Hazard, is voorlopig afwachten. De aanvoerder van de Rode Duivels lijkt na zes seizoenen klaar om Chelsea te verlaten en wordt, zeker na zijn uitstekend WK, eveneens gelinkt aan Real, net als teamgenoot Thibaut Courtois.

Edmilson bijna weg bij Standard

Junior Edmilson verlaat Standard zo goed als zeker deze zomer. De flankaanvaller heeft een aanbieding uit Qatar, een uitdaging die hij wil uitgaan. Voorlopig is er nog geen akkoord op clubniveau. Edmilson heeft nog één jaar contract bij de Rouches, maar hij hoopt te vertrekken - al wil Preud’homme hem graag houden. Ook Real Sociedad toonde recent interesse.

Anderlecht zet zijn zinnen op rechterhand Broos

Nadat Anderlecht eerder deze week hoofdscout Rudy Fort ophaalde bij KV Oostende, heeft paars-wit nu ook zijn zinnen gezet op Johan Plancke, teammanager en rechterhand van technisch directeur Hugo Broos bij de kustploeg. Plancke zou bij Anderlecht sportieve baas en goeie vriend Luc Devroe moeten bijstaan in wat voor paars-wit een best bewogen transferzomer mag worden genoemd. Het geflirt met Plancke is opvallend nadat Anderlecht niet alleen Fort, maar ook clubdokter Goossens, Musona, Milic en Nkaka (vanaf volgend seizoen) heeft overgenomen van Oostende. Een gesprek is er tussen beide partijen evenwel nog niet geweest en ook nam Plancke, pas sinds april aan de slag bij KVO, nog geen beslissing. (TTV)

Dennis Praet mag niet weg bij Sampdoria

Na zijn knappe seizoen bij Sampdoria staat Dennis Praet in de belangstelling van Italiaanse topclubs. De 25-jarige middenvelder voelt zich klaar voor een stap hogerop. Maar, zo zegt voorzitter Massimo Ferrero, de Belg mag niet vertrekken. "Wat mij betreft moet hij blijven", aldus Ferrero aan de 'Gazzetta dello Sport'. "Ik wil graag langer genieten van de prachtige middenvelder die coach Giampaolo van hem heeft gemaakt. En ik wil mijn coach daarmee graag gelukkig maken."

Praet ligt nog twee jaar onder contract bij de club uit Genoa, wat hem in een zwakkere onderhandelingspositie brengt. Pas volgend jaar zal Sampdoria hem moéten verkopen om een transfersom te vangen. Intussen geraken de vacatures bij geïnteresseerde clubs stilaan gevuld. Inter, dat aandrong, trok Nainggolan aan en bekijkt andere pistes. Bij Napoli was het vooral coach Sarri die hem wilde, maar die verkaste naar Chelsea. De belangstelling van Juve staat na de monstertransfer van Ronaldo op een laag pitje.

Praet is het slachtoffer van de transferpolitiek bij Sampdoria. Dat verkocht al vier basisspelers. Een herhaling van de succesvolle campagne van afgelopen seizoen, toen het net naast Europees voetbal greep, lijkt onmogelijk. (NVK)

Martens verruilt Union voor Tubeke

Gertjan Martens neemt na drie seizoenen afscheid van Union en zet zijn carrière voort bij reeksgenoot Tubeke in de Proximus League. De centrale verdediger ondertekende bij de Waals-Brabanders een contract voor twee seizoenen.

De 29-jarige Martens kreeg woensdag van het nieuwe bestuur te horen dat er voor hem geen plaats meer was bij Union. In drie seizoenen had de centrale verdediger zich nochtans opgewerkt tot een van de sterkhouders van de Brusselse volksclub.

"Het was een eer om lid te zijn van de Union-familie. Ik ben heel teleurgesteld dat het op deze manier tot een einde komt, maar soms nemen ANDEREN de beslissing voor jou. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging", aldus de Oost-Vlaming op zijn Facebookpagina.

Die nieuwe uitdaging wordt dus Tubeke, een concurrent van Union voor het behoud in 1B. Het jeugdproduct van AA Gent voetbalde eerder bij Ronse (2009-2010), KV Oostende (2010-2015), Waasland-Beveren (2012-2013) en Antwerp (2014-2015). Op zijn teller staan 221 wedstrijden in de tweede klasse.