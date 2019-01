TransferTalk. Vandaag beslissing over Kaminski - WK-spits met adelbrieven voor Lokeren - Bayern en Dortmund strijden om Werner De voetbalredactie

07 januari 2019

09u31

Bron: Eigen berichtgeving 2

Dortmund wil Bayern aftroeven in strijd om Werner

Bayern München hengelt al weken naar de handtekening van international Timo Werner, maar nu heeft ook aartsrivaal Borussia Dortmund zich gemengd in de strijd om de pas 22-jarige aanvaller van Red Bull Leipzig. Dat meldt Bild. Werner zelf heeft overigens alle troeven in handen. Zijn contract loopt nog tot 2020 door, zodat Leipzig een flinke transfersom kan bedingen. Naar verluidt wil de nummer 4 van de Bundesliga minimaal 60 miljoen euro. Leipzig heeft Werner ook een verbeterde, langjarige aanbieding gedaan, maar de kans dat hij dat ondertekent is nihil. Werner kwam in 2016 voor tien miljoen euro van VfB Stuttgart naar Leipzig. Sindsdien was hij in 98 duels voor Red Bull Leipzig betrokken bij 75 doelpunten (55 goals, 20 assists).

AA Gent beslist vandaag over Kaminski

AA Gent hakt vandaag de knoop door over de aanwerving van Thomas Kaminski. De 26-jarige doelman van KV Kortrijk faalde vrijdag tijdens zijn medische en fysieke keuring op de sprongtest. Op basis daarvan besliste Gent de transfer ‘on hold’ te zetten en de doelman zaterdagochtend niet mee te laten afreizen naar Oliva voor de winterstage. Maar de transfer werd niet helemaal afgeblazen. Integendeel, AA Gent liet zaterdag én zondag bijkomend onderzoek uitvoeren door een aantal specialisten. Gisteravond beschikte de club nog niet over alle resultaten van die onderzoeken, maar volgens goeie bronnen zouden die toch hoopgevend zijn. In zoverre zelfs dat Kaminski vandaag mogelijk toch een speler van AA Gent wordt, al blijft het nog even afwachten. (RN)

Amerikaanse interesse voor Musona

Zelf houdt hij de boot af. Knowledge Musona (28) geniet belangstelling uit de Verenigde Staten, maar de aanvaller zelf wil geen overhaaste beslissingen nemen. De Zimbabwaan wil eerst de komende weken afwachten om te zien of hij niet alsnog een basisspeler bij Anderlecht kan worden - je weet maar nooit dat Rutten gecharmeerd is... Mocht er geen evolutie komen in zijn statuut - de laatste zes maanden kwam hij nauwelijks van de bank - dan staat Musona open voor een transfer en kan Amerika een interessante optie blijken. RSCA is alvast bereid mee te werken aan een oplossing. (PJC)

Nigeriaans international voor Lokeren

Hij moet het gaan doen. Goals, veel goals scoren en Lokeren zo in eerste klasse houden. Als alles volgens plan verloopt, arriveert Simeon Nwankwo Tochukwu -voetbalnaam ‘Simy’ - morgen op het Lokerse oefenkamp in Campoamor.

Deze 26-jarige viervoudig Nigeriaans international (1m95) heeft alvast behoorlijk wat adelbrieven. Zo scoorde hij in 2018 zeven keer in de Serie A, waaronder tegen Juventus, Udinese en Lazio. Dat kon echter niet verhinderen dat hij met Crotone degradeerde naar de Serie B.

De centrumspits werd afgelopen jaar international en viel op het WK in Rusland afgelopen zomer twee keer kort in, tegen Kroatië en Argentinië. Van 2011 tot 2016 speelde Simy in Portugal, bij Portimonense (56 matchen, 16 goals) en Gil Vicente (88 matchen, 29 goals, hij werd er topschutter in de Portugese tweede klasse). Vandaag reist hij van Nigeria naar Italië, waarna hij een vlucht neemt naar Spanje. Lost hij vanaf morgen het scoringsprobleem van de Waaslanders op?

Opvallend: zowel Olivier Deschacht als Ari Skulason liggen - voorlopig - alleen op een kamer in Campoamor. Er is dus nog plaats voor nog een speler. Lokeren speurt nog naar een offensieve middenvelder. (MVS)

Zware blessure voor Dessers, target van Waasland-Beveren?

Waasland-Beveren toonde verregaande interesse in Utrecht-spits Cyriel Dessers, maar die viel gisteren tijdens een oefenwedstrijd uit met een knieblessure. Naar verluidt scheurde de voormalige Lokeren-aanvaller de gewrichtsbanden van de knie. (MVS)

Dury dringt aan op verdediger

“Dit is een nieuwe start.” Voor de eerste training op Spaanse bodem probeerde Francky Dury zijn spelersgroep moed in te pompen voor de tweede seizoenshelft. Met drie stevige aanwinsten lukt dat al wat beter - na Mamadou Sylla ronde Essevee ook de transfers van Ibrahima Seck en Stef Peeters af. “Dit hadden we nodig”, besefte de coach. “Peeters heeft de snelheid van uitvoering en Sylla de balvastheid. Met Seck krijgen we meer balvastheid en duelkracht. Ik ben heel tevreden met de aanwinsten, maar we mogen niet te vroeg juichen.”

Want Zulte Waregem incasseerde ook een opdoffer. Michaël Heylen staat zes tot twaalf weken aan de kant met een rugblessure. Hij reisde - net als Marcq, met een letsel aan de hamstring - niet af naar Marbella. Dury: “Iedereen is verwittigd dat er door het uitvallen van Heylen nog iemand nodig is in de as van de defensie.” Het dossier van Timothy Derijck zit voorlopig vast. Fredrik Oldrup Jensen en Bryan Verboom bleven overigens in België - zij moeten op zoek naar een nieuwe club. (VDVJ)