TransferTalk. Valencia snuffelt opnieuw aan dure Origi - Sels rond met Strasbourg - Club rekent niet meer op Refaelov - Clasie terug naar oude liefde De voetbalredactie

24 juli 2018

16u00 3 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen nadert met rasse schreden, het sein voor sommige clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Moeskroen haalt beloftevolle Colombiaanse middenvelder binnen

Jesus David Marimon (19) heeft getekend bij Moeskroen. De Colombiaan komt over van Once Caldas, dat uitkomt in de Colombiaanse eerste klasse. Al op 16-jarige leeftijd maakte Marimon zijn debuut op het hoogste niveau. In totaal speelde hij 62 keer voor Caldas. Marimon zette zijn kribbel onder een contract voor vier seizoenen bij de Waalse fusieclub.

✅ TRANSFERT:



L'Excel engage un grand espoir du football colombien 🇨🇴 !



Plus d'info ➡

Clasie weer naar Feyenoord

Jordy Clasie speelt het komende seizoen bij Feyenoord, zo weet Voetbal International. De 27-jarige middenvelder, vorig seizoen door Southampton nog uitgeleend aan Club Brugge, wordt nu voor één seizoen gehuurd door de Rotterdammers.

Zo keert hij terug naar zijn oude liefde, want tussen 2010 en 2015 speelde hij ook al in de Kuip. Het werd een succesverhaal en uiteindelijk betaalde Southampton vijftien miljoen aan Feyenoord voor de kleine middenvelder. Zijn passage in Engeland was een veel minder groot succes, waarna nu dus een nieuwe uitleenbeurt volgt.

Valencia denkt nog steeds aan Origi

Valencia snuffelt opnieuw aan Divock Origi, maar de vraagprijs van 30 miljoen euro schrikt af. Na een teleurstellende uitleenbeurt aan Wolfsburg startte de Belgische WK-revelatie van 2014 de voorbereiding bij Liverpool, in de hoop er een plaatsje af te kunnen dwingen. Toch vreest hij in de schaduw te zullen belanden achter Salah, Firmino, Mané, Lallana en Shaqiri. Origi (23) ligt nog twee jaar vast op Anfield, maar zal wel meer aan spelen moeten toekomen als hij zich verder wil ontwikkelen. Hij haalde zelfs de voorselectie voor het WK in Rusland niet. (KTH)

Matz Sels op zucht van Strasbourg

Een oplossing is in de maak voor Matz Sels (26). De keeper van Newcastle staat op een zucht van het Franse Strasbourg.

't Was met frisse tegenzin dat Matz Sels op training verscheen bij Newcastle. Na een geslaagde uitleenbeurt aan Anderlecht leek het erop dat de doelman kon blijven in het Astridpark - er was een deal voor vijf seizoenen -, maar finaal vond Luc Devroe de Engelse eisen te gortig en haalde hij Thomas Didillon. Het was al de tweede klap op korte tijd die Sels moest verwerken: eerder had bondscoach Roberto Martínez Koen Casteels verkozen als derde keeper op het WK.

Nu kan Sels alsnog glimlachen, want een vertrek uit Newcastle is bijna een feit. Sels heeft immers een persoonlijk akkoord voor een contract van vier seizoenen met Strasbourg, vorig seizoen vijftiende in de Franse Ligue 1. De traditieclub, die tweewekelijks voor 27.000 fans speelt, levert een serieuze financiële inspanning om Sels' Engelse monstercontract bijna volledig over te nemen. Tussen de twee teams moet er wel nog gepraat worden, maar volgens onze informatie gaan die gesprekken de goeie richting uit. Strasbourg zou ongeveer vijf miljoen euro betalen. In 2016 legde Newcastle zelf nog 6,6 miljoen euro op tafel om Sels los te weken bij AA Gent.

Sportief zet Sels een stap terug - Newcastle en zelfs Anderlecht staan hoger aangeschreven dan Strasbourg -, maar de Antwerpenaar hoopt in Frankrijk opnieuw aan te knopen met zijn beste niveau. Bij vlagen was dat er al vorig seizoen, maar toen presteerde hij nog te wisselvallig. Nu wil Sels meer een constante in zijn prestaties leggen, om zo zijn plek bij de Rode Duivels veilig te stellen. (PJC/MJR)

Club rekent niet langer op Refaelov

Net als in het geval van Diaby en Limbombe doet Club Brugge ook niet langer een beroep op Lior Refaelov. De 32-jarige Israëliër haalde eergisteren niet het wedstrijdblad tegen Standard en dat zal ook de komende weken zo zijn. 'Rafa', die zelf aanstuurt op een transfer en na dit seizoen einde contract is, heeft deze week gesprekken met diverse clubs gepland, onder andere in zijn geboorteland. Alles wijst erop dat de langst dienende speler van blauw-zwart Olympia na zeven seizoenen zal verlaten. (TTV)

Engels moet vertrekken bij Olympiakos

Nadat hij eerst te horen had gekregen dat hij dit seizoen mocht blijven, moet Björn Engels nu toch vertrekken bij het Griekse Olympiakos. De verdediger verliet deze week het trainingskamp in Nederland en moet straks zijn conditie in Athene individueel zien te onderhouden. Waar de toekomst van Engels ligt, is vooralsnog onduidelijk. De Bruggeling is mogelijk een optie voor Anderlecht, dat verdedigers zoekt - al ontkenden de Brusselaars vorige maand nog stellig interesse te hebben. De Belgische exodus bij Olympiakos is zo goed als afgerond. Eerder verlieten ook Mirallas, Odjidja, Gillet en Proto de club. (TTV)

OHL verlengt contract van Gillekens en leent hem uit aan beloften van Fiorentina

Centrale verdediger Jordy Gillekens heeft zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven tot 2021 verlengd. Dat heeft de club uit de Proximus League vandaag bekendgemaakt. De 18-jarige Gillekens wordt komend seizoen uitgeleend (met aankoopoptie) aan Fiorentina waar hij zal spelen in de Primavera, de Italiaanse beloftencompetitie.

Gillekens voetbalt al van vroeg in de jeugd bij OHL. Afgelopen seizoen pakte hij met de Leuvense beloften de titel. De verdediger mocht, met twee basisplaatsen, ook al proeven van het echte werk met het A-elftal.

Jordy Gillekens tekende een nieuw contract bij onze club tot 2021. Dit seizoen zal hij uitgeleend worden aan @acffiorentina om ervaring op te doen.

Proficiat Jordy! 🙌



Proficiat Jordy! 🙌



👉 https://t.co/N9U5HTVaXl pic.twitter.com/qsGWRMxVB4 Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link