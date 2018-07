TransferTalk. Valencia snuffelt opnieuw aan dure Origi - Barça heeft nieuwe aanwinst beet - Zulte Waregem verliest Belgisch talent aan Juventus De voetbalredactie

24 juli 2018

20u45 3 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen nadert met rasse schreden, het sein voor sommige clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Jeugdinternational Paolo Sabak ruilt Genk voor Nederlandse tweedeklasser

KRC Genk heeft vanavond afscheid genomen van Paolo Sabak. De Belgische jeugdinternational tekende een contract voor vier seizoenen bij NEC in de Nederlandse tweede klasse.

De negentienjarige Sabak maakt transfervrij de overstap, maar KRC Genk bedong wel een percentage op een toekomstige doorverkoop.

De spelverdeler doorliep alle jeugdreeksen van de Rode Duivels. In augustus 2016 debuteerde Sabak bij de hoofdmacht van Genk, maar twee jaar later staan er slechts vier competitieduels op zijn teller. De aanvallend ingestelde Sabak speelde eerder voor de jeugdteams van KV Mechelen en Lierse SK. In 2013 maakte hij de overstap naar Genk.

"Paolo is een lichtvoetige, creatieve middenvelder die graag aan de bal is. Tevens kan hij in een vrije rol op de vleugels uit de voeten, waardoor we daar ook weer een extra optie hebben", stelde technisch directeur Remco Oversier van NEC de nieuwste aanwinst voor. "Hij zal de komende seizoenen de kans krijgen om zich te ontwikkelen binnen ons eerste elftal met als doel uit te groeien tot een belangrijke kracht binnen de club."

"Ik ben heel trots dat ik wedstrijden voor NEC mag gaan spelen. Het is voor mij een groot avontuur en ik heb al veel goede verhalen gehoord over de trouwe supporters. Ik hoop dat we tot grootse prestaties in staat zijn", reageerde Sabak op de website van zijn nieuwe club.

Richarlison voor 50 miljoen naar Everton

Richarlison verlaat Watford en tekent een contract voor vijf jaar bij Everton. Naar verluidt zou de club uit Liverpool minstens 50 miljoen euro betalen voor de Braziliaanse aanvaller. Opvallend: Richarlison was in 2018 bij geen enkel doelpunt rechtstreeks betrokken: nul goals, nul assists.

Het is voor de Portugese coach van Everton, Marco Silva, de eerste aankoop bij zijn nieuwe club. Marco Silva werd bij Watford dit seizoen ontslagen en in de zomer aangesteld als trainer van de 'Toffees'. Richarlison volgt nu zijn oude trainer.

🎥 | @Richarlison97 meets USM Finch Farm! Look out for our behind-the-scenes video of his first day on YouTube tomorrow.



Subscribe ➡️ https://t.co/HqjGsPArw9 pic.twitter.com/j5P1iFZJ0z Everton(@ Everton) link

AS Roma werft Zweedse doelman Robin Olsen aan

AS Roma heeft zich met de Zweedse doelman Robin Olsen versterkt. Dat deelde de Italiaanse eersteklasser mee. De 28-jarige Olsen, op het WK in Rusland het vaste sluitstuk van de Zweden, komt over van het Deense Kopenhagen. In de Italiaanse hoofdstad tekende hij een contract tot 2023.

Roma legde voor de transfer 8,5 miljoen euro op tafel. Daar kan nog 3,5 miljoen euro aan bonussen bijkomen. De club trok hem aan als opvolger van de Braziliaan Alisson Becker. Die werd vorige week 's werelds duurste doelman door voor 62,5 miljoen euro, plus mogelijk 10 miljoen aan bonussen, naar Liverpool te trekken.

Benvenuto all'#ASRoma Robin Olsen! 🐺🧤



I dettagli dell'operazione ✍️ https://t.co/IwlyHW93OJ pic.twitter.com/CxHYEYHPSu AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Belgisch talent De Winter trekt naar Juventus

Zulte Waregem is er niet in geslaagd om toptalent Koni De Winter aan boord te houden. De zestienjarige verdediger tekende zijn eerste profcontract bij de Italiaanse topclub Juventus. Dat maakte de Oude Dame bekend.

De Belgische jeugdinternational kon rekenen op interesse van diverse topclubs, maar het was Juventus die aan het langste eind trok. De Winter wordt zo de eerste Belg in loondienst van Juve.

In 2016 maakte de linksachter de overstap van Lierse naar de Essevee Soccer Academy, die na het afgelopen seizoen ophield te bestaan. De Winter zet zijn opleiding nu voort in Turijn.

🇧🇪 Eerste Belg ooit bij #Juventus. Komt over van #Essevee. @Jonasvdv_ https://t.co/GIk99K4DEw Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

Moutinho verlaat Monaco voor promovendus Wolverhampton

Wolverhampton heeft zich versterkt met de Portugese international Joao Moutinho. Dat maakte de promovendus in de Engelse Premier League vandaag bekend. De middenvelder komt over van AS Monaco en zette bij de Wolves zijn handtekening onder een contract tot medio 2020.

De 31-jarige Moutinho was met Portugal actief op het WK in Rusland. Eind maart verlengde de international (113 caps) zijn contract in het prinsdom voor twee seizoenen, maar die overeenkomst weerhield hem niet van een vertrek uit de Ligue 1.

Moutinho lag sinds 2013 onder contract bij de Monegasken. Voordien voetbalde hij in eigen land voor Porto (2010-2013) en zijn jeugdclub Sporting Lissabon, waar hij in 2004 zijn eerste profcontract kreeg. Op zijn palmares staat een Europese titel met Portugal (2016), Een Europa League-titel met Porto (2011), een Franse landstitel met Monaco (2017), drie Portugese landstitels (2011, 2012 en 2013) en evenveel Portugese bekers (2007, 2008 en 2011).

Het gepromoveerde Wolverhampton Wanderers haalde deze zomertransfer al zeven andere spelers binnen. De bekendste aanwinsten zijn doelman Rui Patricio en vleugelverdediger Diogo Jota, beiden landgenoten van Moutinho.

You can follow João on his official social accounts below. #BemVindoJoão@Twitter ➡️ @JoaoMoutinho @instagram ➡️ joaomoutinho8@facebook ➡️ JoaoMoutinhoOficial



🇵🇹🐺 pic.twitter.com/Or1NWhn0Rf Wolves(@ Wolves) link

PSG leent Krychowiak aan Lokomotiv Moskou uit

Lokomotiv Moskou neemt de Poolse international Grzegorz Krychowiak op huurbasis, met een aankoopoptie, over van Paris Saint-Germain. Dat deelde de Russische kampioen vandaag mee.

De 28-jarige Krychowiak speelde sinds 2016 voor PSG, maar kon er nooit een plaats in het basiselftal afdwingen. Vorig seizoen werd de verdedigende middenvelder al aan het Engelse West Bromwich Albion uitgeleend.

Krychowiak startte zijn profloopbaan in 2008 bij Bordeaux, waar hij ook al voor de jeugd speelde. Na een uitleenbeurt aan Nantes (2011-2012), kwam hij in 2012 terecht bij Stade Reims, dat hem in 2014 voor 4,5 miljoen euro naar het Spaanse Sevilla liet vertrekken. Twee jaar later haalde PSG hem voor 40 miljoen euro terug naar Frankrijk.

Op het wereldkampioenschap in Rusland scoorde Krychowiak in de met 1-2 verloren groepswedstrijd tegen Senegal. Het was één van slechts twee doelpunten op het WK voor Polen, dat in groep H op de laatste plaats eindigde.

Barcelona kaapt Braziliaan Malcom weg voor neus van AS Roma

Barcelona heeft de 21-jarige Braziliaan Malcom beet, zo maakte de Spaanse grootmacht bekend. De aanvaller komt over van het Franse Bordeaux en ondertekent een contract voor vijf seizoenen. Met de overgang is 41 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat via bonussen nog met een miljoen kan oplopen.

Malcom, voluit Malcom Filipe Silva de Oliveira, ruilde in 2016 Corinthians in zijn thuisland voor Bordeaux. Met de Girondins speelde hij sindsdien in totaal 96 wedstrijden waarin hij 23 goals scoorde en zestien assists afleverde.

Opvallend: Malcom leek maandagavond zo goed als zeker op weg naar Roma. Dat mag letterlijk genomen worden. De Braziliaan zou naar de Italiaanse hoofdstad vliegen om zijn medische testen af te leggen, maar Bordeaux stak daar alsnog een stokje voor, na een laat bod van Barcelona. Dat tot teleurstelling van enkele honderden Roma-fans, die naar de luchthaven waren afgezakt om de 'nieuwe aanwinst' welkom te heten.

Thanasis Papazoglou verlaat Kortrijk voor Hapoel Haifa

Thanasis Papazoglou (30) verlaat KV Kortrijk en gaat in Israël voetballen. De Griekse spits tekende een contract voor een seizoen met een optie op een extra jaar bij Hapoel Haifa, zo bevestigde de Israëlische club.

Papazoglou kwam in 2015 terecht bij KV Kortrijk, dat hem overnam van Olympiakos. Bij de Kerels brak de Griek nooit echt door. Na uitleenbeurten aan Roda JC en Aalesund, werd zijn aflopende contract niet verlengd. De dertigjarige Papazoglou kon zo transfervrij bij Hapoel tekenen.

Papazoglou speelde 45 wedstrijden in de Jupiler Pro League en scoorde daarin 7 keer.

👍 All the best 'Papa' with your new team in Israel! Thanx for the good times in Kortrijk 💪#TopKerel @Hellas_Football @greekfootball @greekfootball_ @greekfootballgr @greekfooty @greekfooty1 @gr_omatha https://t.co/XiFjFEQFis KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

AS Monaco leent jeugdinternational Bongiovanni uit aan Cercle Brugge

Adrien Bongiovanni speelt het komende seizoen voor Cercle Brugge in de Jupiler Pro League. Groen-zwart huurt de Belgische jeugdinternational voor een jaar van zusterclub AS Monaco, zo maakten de Bruggelingen vandaag bekend.

Het Belgische toptalent tekende in juni 2016 zijn eerste profcontract bij de Monegasken. De achttienjarige aanvaller verbleef al sinds de zomer van 2015 op de jeugdacademie van de club van Youri Tielemans.

In april 2017 mocht Bongiovanni al eens meedoen met het eerste elftal. Hij speelde het laatste halfuur in de tegen PSG met 5-0 verloren halve finale van de Franse beker. De jeugdinternational verlengde vorig jaar zijn contract bij AS Monaco tot medio 2020. Vorig seizoen scoorde hij 8 keer in 23 wedstrijden voor de Monegaskische beloften.

"We zijn erg blij om Adrien bij Cercle Brugge te verwelkomen", aldus sportief directeur François Vitali. "Allereerst omdat hij de Belgische competitie kent door een groot deel van zijn jeugdopleiding te hebben doorgemaakt bij Standard, maar ook omdat hij over alle kwaliteiten beschikt om zich door te zetten in het moderne voetbal. We zijn ervan overtuigd dat Cercle Brugge en de Jupiler Pro League hem in staat zullen stellen om zijn carrière op het hoogste niveau te lanceren."

Onur Kaya en Mathieu Cornet tekenen bij KV Mechelen

KV Mechelen heeft vandaag de inkomende transfers van middenvelder Onur Kaya en aanvaller Mathieu Cornet bevestigd. De 32-jarige Kaya komt vanaf 1 augustus over van Zulte Waregem en tekende Achter de Kazerne voor drie seizoenen. Cornet, 27 jaar, verlaat reeksgenoot Roeselare voor een contract dat hem twee seizoenen aan Malinwa verbindt.

Kaya speelt dit weekend nog met Zulte Waregem de competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren. Vanaf 1 augustus zal de Turkse Belg bij de Mechelse A-kern aansluiten. Met de komst van de ervaren middenvelder reageert KV Mechelen op het plotse uitvallen van Franck Berrier. Die staat met hartproblemen aan de kant.

De assistenkoning van 2016 speelde sinds janauri 2015 voor Zulte Waregem. In 144 duels liet hij voor Essevee 14 doelpunten en 38 assists optekenen. Eerder voetbalde Kaya ook voor Lokeren, Charleroi en zijn jeugdclub Vitesse. In totaal staan er 230 wedstrijden in de Jupiler Pro League en 75 Eredivisie-duels op zijn teller.

Met Mathieu Cornet halen de "Kakkers" een spits die de Proximus League goed kent. Het jeugdproduct van Standard speelde de voorbije jaren bij Virton, KV Oostende, Antwerp en Roeselare. In zijn 116 1B-wedstrijden vond de targetspits 36 keer de weg naar het doel.

Engelse tweedeklasser biedt 4 miljoen euro voor Bjorn Engels

Het Engelse Brentford heeft Olympiakos 4 miljoen euro geboden voor de diensten van de 23-jarige Björn Engels. De ex-Bruggeling staat ook op de radar van Anderlecht, dat vervanging zoekt voor het nakende vertrek van Kara en Dendoncker. Het zal zich nu dus moeten haasten als ze Engels naar het Astridpark willen halen.

Anderlecht viste onlangs ook naast Chancel Mbemba. Hij verruilde Newcastle voor Porto.

Moeskroen haalt beloftevolle Colombiaanse middenvelder binnen

Jesus David Marimon (19) heeft getekend bij Moeskroen. De Colombiaan komt over van Once Caldas, dat uitkomt in de Colombiaanse eerste klasse. Al op 16-jarige leeftijd maakte Marimon zijn debuut op het hoogste niveau. In totaal speelde hij 62 keer voor Caldas. Marimon zette zijn kribbel onder een contract voor vier seizoenen bij de Waalse fusieclub.

✅ TRANSFERT:



L’Excel engage un grand espoir du football colombien 🇨🇴 !



Plus d'info ➡ https://t.co/qKUAso4BJz pic.twitter.com/6bkfMQ9DNc Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Clasie weer naar Feyenoord

Jordy Clasie speelt het komende seizoen bij Feyenoord, zo weet Voetbal International. De 27-jarige middenvelder, vorig seizoen door Southampton nog uitgeleend aan Club Brugge, wordt nu voor één seizoen gehuurd door de Rotterdammers.

Zo keert hij terug naar zijn oude liefde, want tussen 2010 en 2015 speelde hij ook al in de Kuip. Het werd een succesverhaal en uiteindelijk betaalde Southampton vijftien miljoen aan Feyenoord voor de kleine middenvelder. Zijn passage in Engeland was een veel minder groot succes, waarna nu dus een nieuwe uitleenbeurt volgt.

Valencia denkt nog steeds aan Origi

Valencia snuffelt opnieuw aan Divock Origi, maar de vraagprijs van 30 miljoen euro schrikt af. Na een teleurstellende uitleenbeurt aan Wolfsburg startte de Belgische WK-revelatie van 2014 de voorbereiding bij Liverpool, in de hoop er een plaatsje af te kunnen dwingen. Toch vreest hij in de schaduw te zullen belanden achter Salah, Firmino, Mané, Lallana en Shaqiri. Origi (23) ligt nog twee jaar vast op Anfield, maar zal wel meer aan spelen moeten toekomen als hij zich verder wil ontwikkelen. Hij haalde zelfs de voorselectie voor het WK in Rusland niet. (KTH)

Matz Sels op zucht van Strasbourg

Een oplossing is in de maak voor Matz Sels (26). De keeper van Newcastle staat op een zucht van het Franse Strasbourg.

't Was met frisse tegenzin dat Matz Sels op training verscheen bij Newcastle. Na een geslaagde uitleenbeurt aan Anderlecht leek het erop dat de doelman kon blijven in het Astridpark - er was een deal voor vijf seizoenen -, maar finaal vond Luc Devroe de Engelse eisen te gortig en haalde hij Thomas Didillon. Het was al de tweede klap op korte tijd die Sels moest verwerken: eerder had bondscoach Roberto Martínez Koen Casteels verkozen als derde keeper op het WK.

Nu kan Sels alsnog glimlachen, want een vertrek uit Newcastle is bijna een feit. Sels heeft immers een persoonlijk akkoord voor een contract van vier seizoenen met Strasbourg, vorig seizoen vijftiende in de Franse Ligue 1. De traditieclub, die tweewekelijks voor 27.000 fans speelt, levert een serieuze financiële inspanning om Sels' Engelse monstercontract bijna volledig over te nemen. Tussen de twee teams moet er wel nog gepraat worden, maar volgens onze informatie gaan die gesprekken de goeie richting uit. Strasbourg zou ongeveer vijf miljoen euro betalen. In 2016 legde Newcastle zelf nog 6,6 miljoen euro op tafel om Sels los te weken bij AA Gent.

Sportief zet Sels een stap terug - Newcastle en zelfs Anderlecht staan hoger aangeschreven dan Strasbourg -, maar de Antwerpenaar hoopt in Frankrijk opnieuw aan te knopen met zijn beste niveau. Bij vlagen was dat er al vorig seizoen, maar toen presteerde hij nog te wisselvallig. Nu wil Sels meer een constante in zijn prestaties leggen, om zo zijn plek bij de Rode Duivels veilig te stellen. (PJC/MJR)

Club rekent niet langer op Refaelov

Net als in het geval van Diaby en Limbombe doet Club Brugge ook niet langer een beroep op Lior Refaelov. De 32-jarige Israëliër haalde eergisteren niet het wedstrijdblad tegen Standard en dat zal ook de komende weken zo zijn. 'Rafa', die zelf aanstuurt op een transfer en na dit seizoen einde contract is, heeft deze week gesprekken met diverse clubs gepland, onder andere in zijn geboorteland. Alles wijst erop dat de langst dienende speler van blauw-zwart Olympia na zeven seizoenen zal verlaten. (TTV)

Engels moet vertrekken bij Olympiakos

Nadat hij eerst te horen had gekregen dat hij dit seizoen mocht blijven, moet Björn Engels nu toch vertrekken bij het Griekse Olympiakos. De verdediger verliet deze week het trainingskamp in Nederland en moet straks zijn conditie in Athene individueel zien te onderhouden. Waar de toekomst van Engels ligt, is vooralsnog onduidelijk. De Bruggeling is mogelijk een optie voor Anderlecht, dat verdedigers zoekt - al ontkenden de Brusselaars vorige maand nog stellig interesse te hebben. De Belgische exodus bij Olympiakos is zo goed als afgerond. Eerder verlieten ook Mirallas, Odjidja, Gillet en Proto de club. (TTV)

OHL verlengt contract van Gillekens en leent hem uit aan beloften van Fiorentina

Centrale verdediger Jordy Gillekens heeft zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven tot 2021 verlengd. Dat heeft de club uit de Proximus League vandaag bekendgemaakt. De 18-jarige Gillekens wordt komend seizoen uitgeleend (met aankoopoptie) aan Fiorentina waar hij zal spelen in de Primavera, de Italiaanse beloftencompetitie.

Gillekens voetbalt al van vroeg in de jeugd bij OHL. Afgelopen seizoen pakte hij met de Leuvense beloften de titel. De verdediger mocht, met twee basisplaatsen, ook al proeven van het echte werk met het A-elftal.

Jordy Gillekens tekende een nieuw contract bij onze club tot 2021. Dit seizoen zal hij uitgeleend worden aan @acffiorentina om ervaring op te doen.



Proficiat Jordy! 🙌



👉 https://t.co/N9U5HTVaXl pic.twitter.com/qsGWRMxVB4 Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link