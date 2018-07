TransferTalk. Trebel heeft 'transferitis' - KV Oostende haalt groot Zambiaans talent om Gano te vervangen - Galatasaray hengelt naar de diensten van Onyekuru De voetbalredactie

09 juli 2018

09u46 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Galatasaray hengelt naar de diensten van Onyekuru

Henry Onyekuru kan rekenen op interesse van heel wat clubs. Borussia Mönchengladbach wilde de speler van Everton al naar Duitsland halen en nu springt ook Galatasaray in de dans. De gesprekken voor een eventuele uitleenbeurt aan de Turkse club werden alvast opgestart.

Het voorbije seizoen werd de Nigeriaanse winger door Everton uitgeleend aan Anderlecht. Bij paars-wit was Onyekuru een vaste waarde tot hij eind december tegen Eupen uitviel met een ernstige knieblessure. Onyekuru hoopte in play-off 1 opnieuw te kunnen spelen maar werd niet meer geselecteerd door coach Vanhaezebrouck. Zo bleef de Nigeriaan, die naast een WK-selectie greep, steken op 10 goals in 28 wedstrijden.

Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/uihBIgvFzu Galatasaray SK(@ GalatasaraySK) link

Ralph Rangnick houdt stoel bij RB Leipzig warm voor Julian Nagelsmann

Ralf Rangnick wordt dit seizoen hoofdcoach van RB Leipzig. De huidige sportief directeur van de club zal na een jaar plaatsmaken voor Julian Nagelsmann, melden Duitse media vandaag. Het nieuws zou later op de dag worden bevestigd door de club. Rangnick, 60, zal het team coachen samen met assistent Jesse Marsch, zo schrijven Bild en Leipziger Volkszeitung.

RB Leipzig werd afgelopen seizoen zesde in de Bundesliga onder coach Ralph Hasenhüttl. De ex-spits van KV Mechelen en Lierse verliet in mei de club, waarna Leipzig zijn pijlen richtte op Julian Nagelsmann. Met de pas 30-jarige wonderboy onder de Duitse trainers bereikte de club een akkoord tot 2023, maar hij zal dit seizoen nog zijn contract bij Hoffenheim uitdoen. De 60-jarige Rangnick vult nu het gat op. De oud-middenvelder is sportief directeur van RB Leipzig sinds 2012 en coachte het team ook al in het seizoen 2015-2016. Hasenhüttl volgde hem daarna op.

Dylan Lambrecth verlaat Anderlecht

"RSCA en Dylan Lambrecth hebben in onderling overleg beslist uit elkaar te gaan", staat er te lezen op de clubwebsite van paars-wit. "De 25-jarige Dylan streek in januari 2017 neer op Neerpede en werd voor de rest van het jaar uitgeleend aan KSV Roeselare. In de eerste helft van het afgelopen seizoen huurde Royale Union Saint-Gilloise de aanvaller, na de winterstop speelde hij bij RS Waremmien FC."

Najar sukkelt met adductoren, Trebel met transferitis

Andy Najar kwam het afgelopen weekend niet in actie bij Anderlecht. De Hondurees sukkelt met de adductoren. "Niets ernstig", stelde de club iedereen gerust. Maar gezien zijn spiergevoeligheid is het wel iets om in de gaten te houden. Ook Sven Kums bleef het voorbije weekend aan de kant. "Wat last aan de heup", zei hij zelf. "Een paar dagen rust moet volstaan." Trebel speelde wel op Roeselare, maar was er tegen PSV niet bij. Hij meldde zich ziek. De Fransman tekende zijn contractverlenging (voorlopig?) nog niet. (MJR)

KV Oostende rondt komst Zambiaan af

KV Oostende staat op het punt om Fashion Sakala (21) over te nemen van Spartak Moskou. De Zambiaan moet de vervanger worden van Zinho Gano, die vorige week aan Racing Genk verkocht werd. Sakala speelde dan wel niet in de eerste ploeg van Spartak, toch wordt hij net als Oostendes Emmanuel Banda als een groot Zambiaans talent aanzien. De rechtsbenige spits tekent behoudens ongelukken eerstdaags een contract. (TTV)

Azzaoui: operatie aan knie en niet naar Cercle

De jonge Wolfsburg-Belg Ismael Azzaoui (20) is wellicht maanden buiten strijd. De flankaanvaller blesseerde zich op training aan zijn knie en zou volgens Duitse media moeten geopereerd worden. Cercle Brugge toonde interesse in de winger, maar door de blessure bewandelt de vereniging andere opties. Vandaag vertrekt Cercle op een zesdaagse stage naar Hoenderloo. Woensdag om 17 uur oefent het in Doorwerth achter gesloten deuren tegen Mönchengladbach, wellicht met Cardona en nieuwkomer Lusamba die tegen Waasland-Beveren nog niet meespeelden. Hoogstwaarschijnlijk stapt ook de Braziliaan Vitinho als negende aanwinst mee op de bus naar Hoenderloo. (LUVM)

Nice biedt 3 miljoen voor Attal (Kortrijk)

Het Franse OGC Nice heeft een bod van 3 miljoen euro uitgebracht op Youcef Attal, de jonge Kortrijkse rechtsachter. KVK heeft de Algerijnse international deze zomer via een optie aan zich gebonden en zal niet ingaan op het voorstel. Kortrijk wil eerstdaags een aantal contracten afronden. De Senegalese tester Alioun Kamara, een verdedigende middenvelder, en de Oostendse spits Joseph Akpala horen daarbij. De Amerikaanse international Palmer-Brown, die vorig seizoen door Kortrijk werd geleend van Manchester City, speelt dit seizoen op uitleenbasis bij NAC Breda. (ESK)

Spanjaard en Japanner voor STVV

De 23-jarige Spanjaard Pol Garcia Tena en de 23-jarige Japanner Takahiro Sekine leggen vandaag hun medische testen af en tekenen daarna respectievelijk een contract van twee jaar plus twee jaar optie en een huurcontract voor STVV. Daarmee hebben de kanaries hun zesde en zevende aanwinst beet. Tena komt over van Juventus. Sekine van Ingolstadt. Opmerkelijk is dat het alweer nobele onbekenden zijn uit lagere reeksen met zeer bedenkelijke statistieken die geenszins het voetbal op het hoogste niveau, laat staan de Belgische eerste klasse kennen. Dat is trouwens de rode draad doorheen zowat alle transfers van STVV. (FKS)