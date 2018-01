TransferTalk: Transfer van Hanni naar Spartak Moskou is rond, Morioka moet opvolger worden - Club strikt verdediger en leent middenvelder uit De voetbalredactie

17u05 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Fransman Laporte kan na betaling vertrekclausule Athletic Bilbao verlaten

De Franse verdediger Aymeric Laporte mag Athletic Bilbao verlaten, nadat zijn vertrekclausule van 65 miljoen euro betaald is. Dat heeft de Spaanse club vandaag gemeld. Naar verluidt staat de 23-jarige Laporte erg dicht bij een overgang naar Manchester City.

"Ik wil iedereen bedanken voor alles wat jullie me gegeven hebben", laat Laporte in een afscheidsboodschap weten. "Ik kwam bij de club aan als adolescent en heb me gevormd als mens en voetballer. Ik verlaat een unieke club die ik nooit zal vergeten."

Laporte kwam in 2010 in de jeugd van Athletic Bilbao terecht, en speelde sinds 2012 voor het eerste elftal. Momenteel zou hij in de belangstelling staan van Manchester City dat, onder meer door de blessuregevoeligheid van Vincent Kompany, verdedigende versterking kan gebruiken. Het team waar ook nog Kevin De Bruyne voetbalt voert de Premier League ruim aan en treft in de achtste finales van de Champions League het Zwitserse Basel.

Club leent jonge middenvelder uit aan Telstar

Club Brugge heeft zijn kern wat afgeslankt. Blauw-zwart meldt op zijn website immers dat de 18-jarige middenvelder Senne Lynen tot het einde van het seizoen uitgeleend wordt aan de Nederlandse tweedeklasser Telstar. De club uit Velsen-Zuid kon wel geen aankoopoptie bedingen op het jeugdproduct van blauw-zwart.

.@Lynensenne gaat op uitleenbasis voor @Telstar1963NV

spelen. Veel succes, Senne!https://t.co/46sbGwSujq pic.twitter.com/pvknj2VrWz Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Ex-speler van Lokeren Galitsios trekt naar Moeskroen

Georgios Galitsios heeft bij Excel Moeskroen zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen, met optie voor een extra jaar. Dat heeft het nummer 11 uit de Jupiler Pro League maandag gemeld.

De 31-jarige Griekse rechtsachter zat zonder club sinds zijn vertrek bij Lokeren eind vorig seizoen. Hij speelde van 2011 tot 2017 183 wedstrijden voor de Oost-Vlamingen. In 2012 en 2014 veroverde Galitsios met Lokeren de Beker van België. Voorheen speelde hij in Griekenland voor Larissa, Olympiakos en Panionios.

Vrijdag won Excel Moeskroen met 0-2 van KV Mechelen. De Henegouwers zijn elfde in de stand met 29 punten na 24 speeldagen. Het team van Mircea Rednic ontvangt zaterdag Genk.

L’arrière droit Georgios Galitsios s’est engagé jusqu’en juin 2018 (+ option 1 an) avec le Royal Excel Mouscron! Bienvenue Georgios! 🤝 pic.twitter.com/ofOG8kaVZK Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Batshuayi naar Dortmund, Giroud naar Chelsea?

De transfer van Pierre-Emerick Aubameyang naar Arsenal helemaal rond. De Gunners betalen meer dan 60 miljoen voor de spits. Borussia Dortmund wil zich na de verkoop van 'Auba' versterken met Michy Batshuayi (24) van Chelsea. Onderhandelingen over een uitleenbeurt lopen met Chelsea, maar een finale beslissing is er nog niet. De kampioen moet eerst een andere spits vinden. De onderhandelingen met AS Roma over Edin Dzeko zitten muurvast. Chelsea focust zich nu op Olivier Giroud van Arsenal. De Fransman stond bovenaan op het lijstje van Dortmund, maar zijn familie wil in Londen blijven. Hij kan bij Chelsea de pinchhitter-rol gaan vervullen. Batshuayi was rond met Sevilla over een uitleenbeurt, maar ziet Dortmund helemaal zitten.

Transfer Hanni naar Spartak Moskou is rond, Morioka naar Anderlecht?

De transfer van Sofiane Hanni naar Spartak Moskou is rond. De Franse Algerijn stapte deze ochtend het vliegtuig op om zijn medische testen af te leggen in Rome en zette zonet ook zijn handtekening onder een contract. Ondertussen zitten ze ook bij Anderlecht niet stil. Daar willen ze Ryota Morioka wegplukken bij Waasland-Beveren. De Japanner is de gedroomde opvolger voor Hanni. Morioka heeft Waasland-Beveren alvast laten weten dat hij graag naar Anderlecht wil.

Club Brugge stelt Matej Mitrovic voor

Club Brugge strikt een nieuwe verdediger. Matej Mitrovic heeft zonet zijn handtekening gezet in Brugge. De verdediger wordt tot het einde van het seizoen geleend van Besiktas. Club heeft ook een aankoopoptie te pakken.

Mitrovic wordt tot het einde van het seizoen geleend van Besiktas, Club bedwong ook een aankoopoptie! #DobrodòšliMatej pic.twitter.com/PejO26MT2d Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Genk ontbindt contract van Laszlo Köteles

Laszlo Köteles maakt geen deel meer uit van KRC Genk. Het contract van de Hongaarse doelman is in onderling overleg ontbonden, zo laten de Limburgers vandaag weten. Köteles (33) tekende in de zomer van 2009 voor Genk. In zijn eerste seizoen haalde hij samen met de club een ticket voor de Europa League na barragewedstrijden tegen de Limburgse rivalen van STVV. Na een seizoen als tweede doelman na Thibaut Courtois (in 2010-2011), ontpopte Köteles zich opnieuw tot vaste waarde tussen de Genkse palen en groeide er uit tot een echte publiekslieveling.

Vorig seizoen werd Köteles uitgeleend aan Waasland-Beveren. De Hongaar keerde afgelopen zomer terug naar de Limunus Arena maar daar verloor hij de concurrentiestrijd met onder meer Danny Vukovic.

Köteles speelde 191 wedstrijden in het shirt van Genk. Hij werd met de Limburgers kampioen in 2011 (als bankzitter) en bekerwinnaar in 2013.

"Wij bedanken Laszlo voor zijn tomeloze inzet voor KRC Genk en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière", meldt Genk.

Scholz in principe naar Club, maakt Refaelov omgekeerde beweging?

Club Brugge staat op het punt om Alexander Scholz van Standard over te nemen. Ondanks de verwachte komst van de Kroatische verdediger Matej Mitrovic is ook de Deen op weg naar blauw-zwart. De overbodige Lior Refaelov maakt wellicht de omgekeerde beweging richting Luik.

Vlak voor het onderonsje in de halve finales van de beker lijken Club Brugge en Standard dan toch een akkoord te hebben gevonden over Alexander Scholz. En dat is opvallend, zeker nu blauw-zwart op het punt staat om Besiktas-verdediger Matej Mitrovic in te lijven. Die legde gisteren zijn medische test af en tekent vandaag normaal gezien een huurcontract voor zes maanden op Olympia. Nu ook Scholz bij Club zou tekenen, zou Lior Refaelov op zijn beurt verhuizen naar Luik. De Israëliër is ondanks een goeie seizoensstart overbodig bij de Bruggelingen en zou straks zijn carrière verder zetten in de Vurige Stede. Als alles volgens plan verloopt, heeft Club er bij het sluiten van de transfermarkt dus niet één, maar twee centrale verdedigers bij. (FDZ/TTV)

Musonda is in Glasgow: transfer naar Celtic zo goed als rond

Charly Musonda Junior is in Schotland geland om er zijn uitleenbeurt aan Celtic af te ronden. Hij ondergaat vandaag medische testen. De flankspeler zat gisteren in de selectie tegen Newcastle, maar kwam niet van de bank. Na affluiten verliet hij meteen het stadion. In tegenstelling tot de andere bankzitters en spelers die rust kregen, sloeg hij de training na de match op het hoofdveld over. Celtic hoopt vandaag alle papieren in orde te krijgen, zodat Musonda morgen tegen Hearts speelgerechtigd is. Musonda zelf mikte eerst hoger dan Celtic, maar moet ook rekening houden met de wensen van zijn club. Bij Celtic wordt hij ploegmaat van Dedryck Boyata. Die zocht al contact met hem. "24 clubs toonden interesse in Charly", wist T1 Brendan Rodgers te vertellen. (KTH)

Brendan Rodgers on Musonda loan: “He’s a really exciting prospect. 24 clubs were in for Charly, it’s a great coup for us.” #cfc https://t.co/wjCeg1S3rU Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Charly Musonda Junior is in Glasgow. Posing for his first selfie at the airport with @ElFizeeko. Last talks and medical planned. Loan to be completed today. #cfc pic.twitter.com/TfUseJz4TI Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Michael Krohn-Dehli ruilt Sevilla voor Deportivo

De Deense middenvelder Michael Krohn-Dehli zet zijn carrière verder bij de Spaanse eersteklasser Deportivo La Coruna. Hij verlaat, als hij de medische keuring doorstaat, reeksgenoot FC Sevilla. Krohn-Dehli (34) was jarenlang in de Nederlandse Eredivisie aan de slag bij RKC, Ajax en Sparta. Hij heeft ook een verleden in eigen land bij Bröndby en bij het Spaanse Celta Vigo. Bij die laatste club werd de 57-voudig international door Sevilla weggeplukt in de zomer van 2015.

Bij Los Rojiblancos (de wit-roden) was de Deen een vaste waarde, tot hij in april 2016 zijn knieschijf ontwrichtte in de halve finale van de Europa League tegen Shakhtar Donetsk. Door die blessure zag hij het seizoen 2016-2017 bijna volledig de mist ingaan. Dit seizoen mocht hij dertien keer opdraven in de competitie, waarvan zes keer in de basis. In totaal speelde Krohn-Dehli 68 matchen voor Sevilla. Hij maakte daarin vijf goals en deelde negen assists uit.

Bij Deportivo, de nummer 18 in de Primera Division, moet de middenvelder mee voor het behoud zorgen. Sevilla staat zesde.

Zlatan op weg naar LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic staat op het punt om Europa te verlaten. Volgens ESPN zou de Zweed in gesprek zijn met LA Galaxy. De deal is nog niet rond benadrukt het mediabedrijf, maar het zou een vervolg zijn van de gesprekken die vorig jaar ook al werden gevoerd. Toen raakte de spits van Manchester United echter zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor de deal werd afgeblazen.

De deal zou dichterbij dan ooit zijn, zo meldt een bron aan ESPN.

Lokeren haalt Ecuadoraans toptalent

Sporting Lokeren staat op het punt een toptransfer te realiseren. De Wase club is rond met José Francisco Cevallos Jr., een 23-jarige Ecuadoraanse international. Zaak is om de papiermolen rond het nummer 10 vóór woensdagnacht - dan sluit de wintermercato - rond te krijgen. Cevallos speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 191 wedstrijden bij tienvoudig kampioen LDU Quito. Als 17-jarige deed hij ook twee jaar ervaring op bij de U19 van Juventus. Op Daknam ligt een contract voor 4,5 jaar klaar. Morgen arriveert hij normaal in ons land en wordt hij medisch gekeurd. Cevallos kon ook naar Mexico en de Argentijnse topclub Independiente, maar wil graag doorbreken in Europa. (MVS)

Verdediger van Besiktas vandaag van Club?

Als alles volgens plan verloopt, legt Club Brugge vandaag de beoogde Matej Mitrovic (24) vast tot het einde van het seizoen. De verdediger van Besiktas reisde afgelopen weekend naar Brugge, waar hij zijn medische test reeds heeft afgelegd. Club heeft al een akkoord met de Turkse landskampioen over een uitleenbeurt tot juni en hoopt ook vandaag de laatste details met de Kroatische international uit te klaren. Club bedong geen aankoopoptie in het huurcontract van Mitrovic, die bij Besiktas voorlopig niet definitief mag vertrekken. Vrijdag zat de verdediger nog negentig minuten op de bank in het duel tegen Kasimpasa vooraleer hij naar Brugge reisde. (TTV)

Cercle wil Bourdin (Lierse) terughalen

Cercle Brugge is in de zoektocht naar een extra linksachter uitgekomen bij ex-speler Pierre Bourdin. De 24-jarige Fransman ruilde groen-zwart vorig seizoen voor een avontuur bij Lierse, maar zou nu zelf ook openstaan voor een terugkeer. Lierse kampt met financiële problemen - zo worden de spelers niet langer correct betaald -, toch vragen de Pallieters voorlopig een flinke som voor Bourdin. Als Lierse de vraagprijs wat laat zakken, lijkt Bourdin dus terug te keren naar de ‘vereniging’. Cercle is momenteel koploper in de tweede periode in 1B met twee punten meer dan Lierse. (TTV/PJC)