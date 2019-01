TransferTalk. Standard leent Carlinhos uit aan Braziliaanse tweedeklasser - “AC Milan denkt aan Carrasco” - Legear op weg naar Turkse tweedeklasser De voetbalredactie

03 januari 2019

Legear op weg naar Turkse tweedeklasser

Jonathan Legear is op weg naar de Turkse tweedeklasser Adana Demirspor. Daar ligt voor hem een contract klaar voor 2,5 seizoenen. STVV en de club zijn al akkoord. Nu moet enkel Legear zelf nog een akkoord bereiken en vervolgens door de medische keuring geraken. Hij vertrok intussen met het vliegtuig vanuit Amsterdam.

Voor het begin van het seizoen kon Legear nog naar Antwerp. Maar toen hield STVV het been stijf en werd het contract van de Luikenaar verlengd tot 2020. Legaer kwam echter nauwelijks aan spelen toe. Nu mocht hij wel uitkijken naar een andere werkgever.

Adana Demirspor staat halfweg de competitie negende met 24 punten. De club hengelde eerder ook al achter Roman Bezus, maar in dat dossier is er geen doorbraak. (FKS)

Standard leent Carlinhos uit aan Guarani

Standard leent Carlinhos tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie, uit aan de Braziliaanse tweedeklasser Guarani Futebol Clube. Bij de Rouches heeft de middenvelder nog een contract tot 2021. In augustus 2017 verhuisde de 24-jarige Carlinhos van het Portugese Estoril naar Luik voor een slordige 2,5 miljoen euro. Onder Sa Pinto wierp de Braziliaan zich snel op tot vaste waarde en hielp hij Standard aan de bekerwinst en de tweede plaats in de play-offs. Dit seizoen past hij niet in de plannen van Michel Preud'homme en zat hij vaker op de tribune dan in de selectie.

“AC Milan denkt aan Carrasco”

Keert Yannick Carrasco (25) na minder dan een jaar terug naar Europa? Volgens betrouwbare Italiaanse media kan de Rode Duivel rekenen op interesse van AC Milan. Voorlopig zijn er wel nog geen concrete onderhandelingen. Of dat ooit wel het geval wordt, is nog maar zeer de vraag. Dalian Yifang wil naar verluidt minstens de 30 miljoen euro die het betaalde voor de flankaanvaller recupereren. En momenteel zijn de ‘rossoneri’ niet in staat om het geld uit de ramen te gooien. Recent werd Milan nog gestraft door de UEFA na een overtreding van de Financial Fair Play. Als de club voor 2021 niet break-even draait, dreigt Europese uitsluiting. (VDVJ/SK)

Boyata heeft clubs voor het uitkiezen

De clubs staan in de rij. Rode Duivel Dedryck Boyata (28) van Celtic staat in de belangstelling van, dixit zijn makelaar Jacques Lichtenstein, “tientallen teams”. “We hebben keuze te over.” Zo heeft onder meer Fulham geïnformeerd, maar de Engelse club is dus niet alleen. Bedoeling is dat Boyata nog in januari de knoop over zijn toekomst doorhakt. Zijn aflopende contract bij Celtic verlengen, behoort niet tot de mogelijkheden. Lichtenstein: “We praten zelfs niet.” (PJC)