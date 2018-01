TransferTalk: "Stanciu morgen in Tsjechië verwacht om deal met Sparta Praag af te ronden" De voetbalredactie

21u43 6 Photo News Nicolae Stanciu. Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

"Transfer van Stanciu naar Sparta Praag morgen beklonken"

Volgens Roemeense media mag er morgen eindelijk witte rook verwacht worden in het dossier-Nicolae Stanciu. De 24-jarige Roemeense recordaankoop van Anderlecht zou morgen naar Tsjechië gaan om er zijn transfer naar Sparta Praag af te ronden.

De Tsjechische topclub zou nog meer dan vijf miljoen euro betalen voor Stanciu, die zich in Anderlecht nooit kon doorzetten. Paars-wit, dat naar verluidt geen percentage krijgt op een mogelijke doorverkoop van de international, betaalde in de zomer van 2016 zo'n tien miljoen om Stanciu los te weken bij Steaua Boekarest, maar die transfersom kon de middenvelder nooit rechtvaardigen. Anderlecht weigert voorlopig te bevestigen dat er een akkoord is.

BELGA

Landon Donovan opnieuw terug uit pensioen

De Amerikaanse ex-international Landon Donovan gaat opnieuw voetballen en tekent een contract bij het Mexicaanse Club Leon. De 35-jarige middenvelder keert voor de tweede keer terug uit pensioen. Eind 2014 zette hij al eens een punt achter zijn actieve carrière, maar begin september 2016 maakte hij zijn wederoptreden bij Los Angeles. Bijna zeven maanden na zijn eerste comeback hield Donovan het opnieuw voor bekeken. "Ik wil in Mexico het groene shirt van Club Leon dragen en trofeeën winnen. Ik geloof niet in muren", zei Donovan met een kwinkslag naar uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump.

De topschutter van het Amerikaanse elftal (57 doelpunten in 157 wedstrijden) speelde eerder voor San José Earthquakes, Bayer Leverkusen, Bayern München en Everton, maar spendeerde het meeste van zijn voetbalcarrière bij LA Galaxy. In de MLS verzamelde Donovan een rist records. Zo won niemand meer titels dan Donovan (6), scoorde niemand meer doelpunten in competitie (145) en gaf niemand meer assists (136).

reuters Landon Donovan.

Arda verlaat Barcelona

Arda Turan keert terug naar zijn thuisland. De 30-jarige middenvelder verlaat Barcelona en speelt de komende twee seizoenen en half op uitleenbasis bij de Turkse competitieleider Basaksehir. Dat hebben beide clubs bekendgemaakt.

Basaksehir heeft een aankoopoptie voor Turan. De club uit Istanboel voert na 22 speeldagen de stand in Turkije aan, voor Galatasaray en Fenerbahçe.

Turan voetbalde in het verleden voor Galatasaray en Atlético Madrid, en versierde in 2015 een transfer naar Barcelona. Door een sanctie van Wereldvoetbalbond FIFA mocht de Turk pas in januari 2016 zijn debuut vieren bij Barça. In Catalonië speelde Turan 55 wedstrijden waarin hij vijftien maal de weg naar doel vond. Met Barcelona veroverde hij een landstitel en tweemaal de Copa del Rey. Ook voegde de middenvelder een Spaanse Supercup, een Europese Supercup en de wereldtitel voor clubs aan zijn palmares toe.

"Het is geen makkelijke transfer geweest. Arda is voor vele jaren ons doel geweest en ik moet de voorzitter bedanken voor deze aankoop", aldus Abdullah Avci, de trainer van de leider uit de Süper Lig.

🤝 Hoşgeldin _ _ _ _ _ _ _ _ _



🔶️🔷️ pic.twitter.com/MfWT44CUSm İstanbul Başakşehir(@ ibfk2014) link

Batshuayi wacht op vervanger

Sevilla pusht nog altijd voor Michy Batshuayi, maar de spits wacht op de afhandeling van de verhuur voor vijf maanden. Zolang Chelsea geen degelijke vervanger vindt, wil de club de tijdelijke transfer (huur zonder optie) niet aftekenen. Batsman heeft zijn zinnen gezet op een move naar Spanje: hij wil weg in Londen. Voor het tweede seizoen op rij moet hij het stellen met een rol als supersub.

Coach Antonio Conte ziet het bovendien niet in hem. Hij vindt de Rode Duivel te nonchalant en tactisch niet rijp genoeg voor zijn spelwijze. Met het oog op het WK wil Batshuayi meer aan spelen toekomen. Sevilla kan hem die mogelijkheid bieden. (KTH)

AFP

Genk-target daagt niet meer op bij huidige club

Joseph Paintsil, de 19-jarige Ghanees die op het verlanglijstje van Racing Genk staat, is niet teruggekeerd naar zijn huidige club Ferencvaros. De Hongaren, die hem tot het einde van het seizoen huren van de Ghanese ploeg Tema Youth, hernamen woensdag de training, maar Paintsil kwam niet opdagen. Donderdag sleepte hij in Hongarije nog de trofee voor 'doelpunt van het jaar' in de wacht, maar ook naar dat gala stuurde hij zijn kat.

Bij Genk willen ze de Ghanees graag onmiddellijk overnemen. In dat geval moeten ze Ferencvaros wel een schadevergoeding betalen voor het verbreken van de huurovereenkomst. De Hongaren willen daar vooralsnog niet aan meewerken, de onderhandelingen zouden nog wel eens een tijd kunnen aanslepen. (KDZ)

Hat-trick for Joseph Paintsil as Tema Youth demolish Great Olympics in Accra



Read: https://t.co/oSkAPKap5W pic.twitter.com/CBnpFLM2lY Ghanasoccernet.com(@ Ghanasoccernet) link

Conte acht een vertrek mogelijk

Dat hij niet gelukkig is bij Chelsea, is een publiek geheim. Toch heeft Antonio Conte gisteren voor het eerst laten verstaan dat hij aan het eind van het seizoen mogelijk vertrekt. "Alles is mogelijk", zei de Italiaan. "Ik lig nog een jaar onder contract na dit seizoen, maar echt alle opties zijn nog open. Het ene moment ben je hier. Een volgend moment staat er een andere coach klaar om je te vervangen. Het is normaal voor een trainer van deze club. Ik heb genoeg ervaring met zulke situaties om te weten wat er kan gebeuren. Na de eerste nederlaag op de eerste speeldag riepen sommigen al om mijn hoofd. Bij een andere club zou dat nooit gebeuren. Ik heb nog een jaar contract, dus is het aan de club om een beslissing te nemen."

Conte is een van de topkandidaten om komende zomer Unai Emery op te volgen bij PSG. (KTH)

Photo News

Spitsen bij de vleet voor Eupen

Na Raspentino en Toyokawa heeft de club nog een derde spits aangetrokken. Mamadou Kone (26, 1m76, Ivoriaan) komt op huurbasis over van het Spaanse Lagranés. In de overeenkomst werd een optie voor een definitieve transfer opgenomen. Mamadou Lamine is de nieuwe keeperstrainer. Hij maakte deel uit van de Senegalese antenne van Aspire Academy en vervangt Javier Ruiz, die in december naar Tianjin Quanjian trok. (AR)

Photonews