TransferTalk: slecht nieuws voor Deschacht bij Anderlecht De voetbalredactie

18 juni 2018

07u52 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Geen nieuw contract voor Deschacht bij Anderlecht

Vandaag, morgen en woensdag vinden bij Anderlecht de medische en fysieke testen plaats, donderdag volgt de eerste officiële training in Tubeke. Naast de internationals die op het WK zitten (Kara, Dendoncker, Teo en Thelin), zullen zeker ontbreken: Matz Sels (geen overeenkomst met Newcastle), Uros Spanic (op WK maar intussen ook getransfereerd naar Krasnodar), Markovic (huurovereenkomst met Liverpool niet verlengd) en Onyekuru (geen nieuw akkoord met de speler ondanks huurakkoord voor twee jaar met Everton). Voor Chipciu is er evenmin plaats, maar hij heeft nog een lopend contract. En wat met Olivier Deschacht? Zijn contract loopt op 30 juni af en de kans dat het wordt verlengd is zo goed als onbestaande. Hij ondergaat alvast géén medische testen. De club en de entourage van de speler doen heel geheimzinnig. "Vóór donderdag zal de club officieel communiceren", zegt sportief directeur Luc Devroe. De kans dat er een einde komt aan Deschachts 17-jarige carrière in de A-kern van Anderlecht, is nu heel reëel. (MJR)

Dubbele D-day voor Courtois: winnen en naar Real?

D-day. België-Panama. Maar ook de dag dat Real Madrid de knoop doorhakt over een nieuwe doelman. De operatie zal de club 120 miljoen euro kosten, transferprijs en salaris voor vijf jaar. Op Bernabéu liggen twee namen op tafel: Alisson en Thibaut Courtois. De eerste met enkele streepjes voor op de Rode Duivel.

Lees er HIER alles over!

Waasland-Beveren shopt bij KV Mechelen

Waasland-Beveren blijft zich roeren op de transfermarkt. De Oost-Vlamingen halen nu ook Denzel Jubitana weg bij KV Mechelen. Jubitana, een centrale middenvelder, geldt als een beloftevolle linkspoot.

📣NEWS! Denzel JUBITANA (19, Belg, centrale middenvelder) tekent straks een contract bij @WaaslandBeveren. Beloftevolle linkspoot komt over van @kvmechelen. @hlnsport pic.twitter.com/DWo7gusqOO (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link