TransferTalk. Sinan Bolat in beeld bij Galatasaray - AA Gent gaat voor Georgische spits

13 juli 2018

07u08 0 Voetbal Het WK is vol aan de gang, maar dat betekent niet dat de clubs zich niet weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Galatasaray denkt aan Sinan Bolat

Galatasaray is op zoek naar een nieuwe doelman en Sinan Bolat (29) is in beeld bij de Turkse kampioen. Bolat heeft een sterk seizoen achter de rug bij Antwerp en werd als beloning weer opgevist voor de Turkse nationale ploeg. Dat is dus ook Galatasaray niet ontgaan. Fatih Terim (64) is er sinds 2017 weer aan de slag en hij haalde Bolat in juni van 2009 ook al voor het eerst bij de Turkse selectie. Bolat heeft op de Bosuil nog een contract voor twee seizoenen. (SJH)

AA Gent gaat voor Georgische spits

AA Gent zoekt nog offensieve versterking en heeft zijn oog laten vallen op Giorgi Kvilitaia. Kvilitaia is een Georgische international, die de voorbije twee jaar voor Rapid Wien uitkwam. Daar toonde hij zich de voorbije maanden erg trefzeker. Kvilitaia is 24 en met zijn 1m92 kopbalsterk, maar ook technisch vaardig. Aan het einde van het seizoen raakte hij geblesseerd, maar intussen is hij alweer aan het trainen. Rapid Wien vraagt om en bij de 3 miljoen euro voor de spits, die nog tot 2020 onder contract ligt in Oostenrijk. Er moet nog flink onderhandeld worden, maar Gent heeft Kvilitaia bovenaan zijn verlanglijst. (RN/VDVJ)