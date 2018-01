TransferTalk: Scholz op weg naar Club, Refaelov naar Standard - Toptransfer in de maak bij Lokeren De voetbalredactie

29 januari 2018

08u18 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Scholz dan toch op weg naar Club, Refaelov maakt omgekeerde beweging

Club Brugge staat op het punt om Alexander Scholz van Standard over te nemen. Ondanks de verwachte komst van de Kroatische verdediger Matej Mitrovic is ook de Deen op weg naar blauw-zwart. De overbodige Lior Refaelov maakt de omgekeerde beweging richting Luik.

Vlak voor het onderonsje in de halve finales van de beker lijken Club Brugge en Standard dan toch een akkoord te hebben gevonden over Alexander Scholz. En dat is opvallend, zeker nu blauw-zwart op het punt staat om Besiktas-verdediger Matej Mitrovic in te lijven. Die legde gisteren zijn medische test af en tekent vandaag normaal gezien een huurcontract voor zes maanden op Olympia. Nu ook Scholz bij Club zou tekenen, verhuist Lior Refaelov op zijn beurt naar Luik. De Israëliër is ondanks een goeie seizoensstart overbodig bij de Bruggelingen en zet straks zijn carrière verder in de Vurige Stede. Als alles volgens plan verloopt, heeft Club er bij het sluiten van de transfermarkt dus niet één, maar twee centrale verdedigers bij. (FDZ/TTV)

Lokeren haalt Ecuadoraans toptalent

Sporting Lokeren staat op het punt een toptransfer te realiseren. De Wase club is rond met José Francisco Cevallos Jr., een 23-jarige Ecuadoraanse international. Zaak is om de papiermolen rond het nummer 10 vóór woensdagnacht - dan sluit de wintermercato - rond te krijgen. Cevallos speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 191 wedstrijden bij tienvoudig kampioen LDU Quito. Als 17-jarige deed hij ook twee jaar ervaring op bij de U19 van Juventus. Op Daknam ligt een contract voor 4,5 jaar klaar. Morgen arriveert hij normaal in ons land en wordt hij medisch gekeurd. Cevallos kon ook naar Mexico en de Argentijnse topclub Independiente, maar wil graag doorbreken in Europa. (MVS)

Verdediger van Besiktas vandaag van Club?

Als alles volgens plan verloopt, legt Club Brugge vandaag de beoogde Matej Mitrovic (24) vast tot het einde van het seizoen. De verdediger van Besiktas reisde afgelopen weekend naar Brugge, waar hij zijn medische test reeds heeft afgelegd. Club heeft al een akkoord met de Turkse landskampioen over een uitleenbeurt tot juni en hoopt ook vandaag de laatste details met de Kroatische international uit te klaren. Club bedong geen aankoopoptie in het huurcontract van Mitrovic, die bij Besiktas voorlopig niet definitief mag vertrekken. Vrijdag zat de verdediger nog negentig minuten op de bank in het duel tegen Kasimpasa vooraleer hij naar Brugge reisde. (TTV)