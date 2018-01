TransferTalk: Rosted heeft voor 3,5 jaar getekend bij AA Gent - Jaja Coelho naar Thailand - Lazio haalt Caceres binnen De voetbalredactie

13u40 0 BELGA Sigurd Rosted. Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Transfer Rosted helemaal officieel

De transfer van Sigurd Rosted is nu helemaal officieel. De Noorse verdediger heeft een contract van 3,5 jaar getekend bij AA Gent.

Lazio haalt Caceres binnen

Lazio Roma heeft zich verzekerd van de diensten van Martin Caceres. De Uruguayaanse verdediger komt over van laagvlieger Hellas Verona en tekende een contract voor één jaar (met optie op verlenging). Voor de 30-jarige Caceres is Lazio alweer de negende profclub. De Uruguayaan brak door in eigen land bij Defensor (2006-2007) om vervolgens de kleuren te verdedigen van Villarreal (2007), Recreativo Huelva (2007-2008), FC Barcelona (2008-2009), Juventus (2009-2010 en 2012-2016), Sevilla (2010-2012), Southampton (2017) en Hellas Verona (2017). Tussen juli 2016 en februari 2017 zat hij zonder club. Dit seizoen was Caceres de leider achteraan bij het gepromoveerde Hellas Verona. Hij kwam er in de heenronde tot 15 optredens (en drie goals). Verona staat momenteel negentiende en voorlaatste in de Serie A, met dertien punten. Lazio en Rode Duivel Jordan Lukaku staan knap vierde.

REUTERS Martin Caceres.

Japanse jeugdinternational dicht bij STVV

STVV staat dan toch dicht bij zijn eerste Japanse aanwinst, weliswaar in eerste instantie om de beloften te versterken. Het betreft de 19-jarige jeugdinternational en verdediger Takehiro Tomiyasu van Avispa Fukuoka.

Jaja Coelho naar Thailand

Jaja Coelho is rond met de Thaise vice-kampioen Muangthong United. De Braziliaan wordt definitief getransfereerd, Lokeren krijgt nog een 'aanzienlijke' transfersom. Nog nieuws: Kehli leek op weg naar OHL, maar nu springt ook zijn ex-club Roeselare in de dans. Zij willen de Franse middenvelder huren mét optie. Ticinovic staat naast KV Mechelen ook in de belangstelling van enkele Turkse ploegen, Hajduk Split en Rijeka.

BELGA Jaja Coelho.

Alaves huurt Guidetti van Celta

Deportivo Alaves huurt de Zweedse spits John Guidetti tot het einde van het seizoen van Celta de Vigo. Guidetti speelt sinds 2015 voor Celta, maar was dit seizoen zijn vaste stek in het elftal kwijtgespeeld. Bij Alaves gaat de aanvaller op zoek naar speelminuten, om zo een plaats te bemachtigen in de Zweedse selectie voor het WK van komende zomer in Rusland. In het verleden was Guidetti onder meer actief bij Feyenoord en Celtic. Alaves zal de doelpunten van Guidetti goed kunnen gebruiken, want het team uit het Baskenland staat pas achttiende en kon dit seizoen slechts vijf wedstrijden winnen.

Getty Images John Guidetti.

Rosted tekent bij AA Gent

Sigurd Rosted tekent vanochtend zijn contract voor 3,5 jaar bij AA Gent. Om kwart voor 11 wordt de Noorse verdediger voor het eerst op het trainingsveld verwacht.

BELGA Sigurd Rosted.

"Voor Genk kost Seck dubbel zoveel"

Ibrahima Seck (28) vertrok zaterdagochtend met Waasland-Beveren op stage. Maar blijft de Senegalees daar ook de hele week? Genk, dat anderhalf uur rijden verder zit, in Benidorm, is ervan overtuigd dat de rijzige middenvelder nog deze winter in hun kleuren zal te bewonderen zijn. Een bod volgde er echter nog niet, iets wat Standard wél al deed. "En voor Genk kost Seck dubbel zoveel", bevestigde Waasland-Beverenvoorzitter Dirk Huyck ons.

Photo News

"Tunesische rechtsachter op weg naar KV Kortrijk voor 700.000 euro"

Tunesische media melden de nakende transfer van Hamdi Naguez (25) naar KV Kortrijk. De rechtsachter van Étoile Sportive du Sahel leek klaar voor het Egyptische Zamalek maar is niet naar Caïro afgereisd wegens een beter bod van Kortrijk. "De Belgische club geeft 700.000 euro plus 10% op de doorverkoop tegenover 'slechts' 600.000 euro zonder extra vanwege Zamalek", aldus de lokale media over de Tunesische international die straks speelt op het WK in Rusland.

Zaterdagavond werd de stage van Kortrijk in Nieuwpoort beëindigd met een opvoering van 'Romeo en Julia' met Ouali en D'Haene in de hoofdrollen. Onder meer Perbet en Chevalier toonden dan weer hun zangtalent tijdens KVK The Voice.

Selon le quotidien égyptien @youm7, le @ZSCOfficial souhaiterait récupérer Hamdi Naguez dès cet hiver.#Mercato pic.twitter.com/PmfCpsJT1h El Apache 🕊(@ Nizar_J4) link

Maarten Martens beloftencoach bij Club?

Club Brugge beslist eerstdaags wie de nieuwe beloftencoach wordt. Jeugdtrainer en ex-speler van Anderlecht, AZ en Cercle Brugge Maarten Martens lijkt de voornaamste kandidaat. De ex-middenvelder ging in april 2016 aan de slag als jeugdtrainer bij de Bruggelingen en komt nu in aanmerking om de stap naar de beloften te zetten. Een andere kandidaat is Dieter Van Tornhout, die in augustus werd aangesteld als assistent van ex-coach Sven Vermant en ook als talent manager fungeert binnen de Club Academy. Ex-beloftencoach bij Club Jannes Tant is dan weer vrij nadat hij bij het Nederlandse HSV Hoek aan de deur werd gezet, al is het de vraag of hij een nieuw avontuur bij de beloften zou zien zitten. Afwachten wie het B-elftal van blauw-zwart onder zijn hoede krijgt, al is natuurlijk ook de komst van een absolute buitenstaander niet onmogelijk.

Kos Maarten Martens

Ticinovic (Lokeren) in beeld bij KV Mechelen

Mario Ticinovic is in beeld bij KV Mechelen. De flank van Lokeren komt onder Peter Maes maar weinig aan spelen toe en wil graag deze winter nog andere lucht opsnuiven. Ook Lokeren staat open voor een vertrek van de speler, die eind volgend seizoen pas einde contract is maar de club bij een redelijk bod mag verlaten. KV Mechelen informeerde al. Coelho - vorig seizoen al verhuurd aan Buriram United - staat dicht bij een overgang naar het Thaise Muangthong United, maar nu meldde ook een Chinees team zich.

Samy Kehli staat dan weer in de belangstelling van 1B-club OHL. De voormalige draaischijf van Roeselare had wat aanpassingsproblemen bij Lokeren en kon zich dit seizoen nog niet vaak doorzetten. Lokeren denkt er nu over de Franse middenvelder opnieuw ritme te laten opdoen in 1B. OH Leuven toont verregaande interesse in de 26-jarige centrale middenvelder en zou hem graag willen huren tot het einde van het seizoen.

Photo News Ticinovic (links) in duel met Chipciu tijdens een partij tegen Anderlecht.

Club rondt laatste details af met KVM inzake transfer Tomecak

Als alles volgens plan verloopt, is Ivan Tomecak (28) vandaag van Club Brugge. Blauw-zwart zou vandaag de laatste details afronden met KV Mechelen betreffende de overgang van de Kroatische rechtsachter. Naar verluidt zou hij zo'n 1,5 miljoen euro kosten. Met de speler zelf heeft Club al eerder een akkoord bereikt. Tomecak, die snel de 400 km tussen Lepe en Sotogrande kan overbruggen, moet op rechts de concurrentie met Cools aangaan. Doordat hij ook op links uit de voeten kan, vormt hij ook een welkom alternatief voor Limbombe, zeker nu De Bock op weg is naar de uitgang. (WDK/FDZ)

BELGA Ivan Tomecak.