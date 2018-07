TransferTalk. Roma-voorzitter: "Ik accepteer verontschuldigingen van Barcelona als ze ons Messi sturen" De voetbalredactie

27 juli 2018

09u19 0 Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen nadert met rasse schreden, het sein voor sommige clubs om de geldbuidel nog eens open te trekken. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar het Oosten en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Roma-voorzitter: "Ik accepteer de verontschuldigingen van Barcelona niet"

Het laatste woord is nog niet gezegd over de transfer van Malcom naar Barcelona. De Braziliaan leek op weg naar AS Roma, maar in laatste instantie snoepte de Spaanse kampioen hem voor de neus van de Romeinen af. "Er bestaat geen twijfel over dat we een overeenkomst hadden met Malcom", doet Roma-voorzitter Jim Pallotta zijn beklag. "Toen kwam Barcelona op een weinig ethische en immorele manier tussenbeide. Ze wisten dat het klaar was. Iemand zou kunnen zeggen: 'Er werd geen akkoord ondertekend. Dat is stom. We weten allemaal hoe het werkt. De jongen komt aan voor de bezoeken en dan is de deal gesloten."

"De andere teams weten dat er geen actie wordt ondernomen zoals Barcelona dat deed", gaat Pallotta verder. "Bardeaux (de vorige club van Malcom red.) had zich nooit zo moeten gedragen. Hun werk was belachelijk. Bordeaux vertelde ons dat er geen officiële handtekening was, maar ze hebben ons wel gevraagd om een tweet te publiceren om de overeenkomst aan te kondigen."

Het werd dus toch de Primera Division voor Malcom. Iets wat Pallotta niet graag zag gebeuren. "Barcelona heeft zich al verontschuldigd, maar ik accepteer hun excuses helemaal niet. De enige manier waarop ik hun verontschuldigingen accepteer is dat ze de speler terug sturen, maar dat gebeurt niet. Het minste wat ze nu als goede wil kunnen doen, is ons Messi sturen."

Genks jeugdproduct Kino Delorge trekt naar Roemenië

Dinamo Boekarest heeft onze landgenoot Kino Delorge aangetrokken. Het jeugdproduct van Racing Genk tekende voor drie seizoenen in de Roemeense hoofdstad.

De 20-jarige Delorge, een veelvuldig jeugdinternational, was overbodig in Genk, dat hem vorig seizoen uitleende aan de Nederlandse tweedeklasser Dordrecht. Daar speelde de rechtervleugelverdediger 27 officiële duels. Dinamo Boekarest, achttienvoudig Roemeens kampioen, beëindigde de Roemeense competitie vorig seizoen als zevende.

Luiz Felipe Scolari is de nieuwe trainer van Palmeiras

Luiz Felipe Scolari, de voormalig bondscoach van Brazilië en Portugal, is gisteravond aangesteld als hoofdcoach van de Braziliaanse topclub Palmeiras. De 69-jarige Scolari volgt de eerder die dag ontslagen Roger Machado op en tekende een overeenkomst tot 2020.

Het wordt voor Scolari zijn derde ambtstermijn bij Palmeiras. Onder zijn leiding won de club de Copa Libertadores (1999), de Braziliaanse Beker (1998 en 2012) en de Copa Mercosur (1998). De coach is momenteel nog in Portugal waar hij volgens de club "nog enkele details moet afhandelen", alvorens volgende week naar Sao Paulo te reizen.

Scolari is een grote naam in de trainerswereld. De Braziliaan leidde de Seleçao in 2002 naar de wereldtitel in Japan en Zuid-Korea. Vervolgens werd hij bondscoach van Portugal, waarmee hij de EK-finale van 2004 in eigen land verloor. Na onder meer een mislukte passage bij Chelsea leidde Scolari Brazilië opnieuw tussen 2012 en 2014. Op het WK in eigen land blameerde het elftal zich door in de halve finale met 1-7 te verliezen van latere wereldkampioen Duitsland. Zijn laatste trainersklus was bij Guangzhou Evergrande in China. Daar werd hij drie keer op rij Chinees kampioen (2015, 2016 en 2017) en won hij de Aziatische Champions League (2015).

Club Brugge heeft optie op Engels

Mocht Olympiakos straks een bod vanuit België op Björn Engels (23) aanvaarden, dan is het verplicht even Vincent Mannaert te bellen. Als Club Brugge dan evenveel wil betalen, zijn de Grieken namelijk verplicht om ook op die aanbieding in te gaan. Dat is een optie die vorig jaar in het contract van Engels werd opgenomen toen hij Club verliet. Het is wel alleen geldig bij boden vanuit België. Er is veel belangstelling voor Engels, die moet vertrekken bij Olympiakos, maar in zijn omgeving klinkt het dat het "een complex dossier" is. Brentford toont interesse. (PJC)

Vanderhaeghe "Bij vertrek Kalinic halen we nog een keeper"

Je zal maar Colin Coosemans zijn. Door de afwezigheid van Lovre Kalinic krijgt hij vanavond zijn kans onder de lat. Maar bij een eventuele transfer van de Kroaat mag Coosemans toch een nieuwe concurrent verwachten. "Als Lovre vertrekt, komt er sowieso een andere doelman", verraste de coach. "Daar is op geanticipeerd." Ook voor Yannick Thoelen, die tijdens de voorbereiding een prima indruk naliet, moet het een klap zijn. Hij denkt na over een nieuwe uitdaging. Vanderhaeghe is er overigens van overtuigd dat Moses Simon nog vertrekt. "We zoeken naar een oplossing. Ik denk dat die er gaat komen. Er was al bijna een transfer, maar door omstandigheden is dat afgesprongen."

Niettemin is de coach tevreden over de kern waarmee hij aan de competitie begint. "Ik ben blij met hoe we er nu voor staan. Al ligt de druk bij Standard. Iedereen bombardeert ze tot favoriet. Vooral door wie er de baas is." (VDVJ)

Verheyen rekent niet langer op Bjelica bij KVO

Het avontuur van Aleksandar Bjelica bij KV Oostende lijkt voorbij. De Nederlandse Serviër is uit de gratie van Gert Verheyen gevallen en lijkt allerminst moeite te doen om de verzuurde relatie te herstellen. Eerder in de voorbereiding kreeg Bjelica, die zijn taken niet uitvoert, al eens een waarschuwing toen Verheyen de linkerflank twee dagen naar huis stuurde.

Nu lijkt de breuk definitief en moet Bjelica op zoek naar een nieuwe uitdaging. Twee jaar geleden vertrok de vleugelspeler bij KV Mechelen ook al na spanningen. Verheyen beloofde bij zijn aanstelling schoon schip te maken in de spelerskern en houdt woord. (TTV)