TransferTalk. Robinho gaat voor Basaksehir voetballen - Sylla, Seck en Peeters officieel van Essevee - PSV-verdediger op weg naar Besiktas De voetbalredactie

05 januari 2019

19u17

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0

Basaksehir neemt Robinho over van Sivasspor

De Braziliaanse voormalige international Robinho verlaat het Turkse Sivasspor voor competitieleider Basaksehir, waar hij een contract tot medio 2020 ondertekende. “Ik wil de club aan de landstitel helpen”, vertelde de bijna 35-jarige spits bij zijn voorstelling in Istanboel.

Voor Robinho wordt Basaksehir een tweede Turks hoofdstuk in zijn afkalvende loopbaan. Na te zijn doorgebroken bij Santos (2002-2005) volgden passages bij Real Madrid (2005-2008), Manchester City (2008-2010), AC Milan (2010-2014), Guangzhou Evergrande (2015) en Atlético Mineiro (2016-2017). Tussendoor keerde hij ook nog twee maal (2010 en 2014-2015) terug naar Santos

Isimat-Mirin op weg naar Besiktas

Nicolas Isimat-Mirin vertrekt bij PSV. De Franse verdediger heeft vandaag het trainingskamp in Doha verlaten om zijn transfer naar Besiktas af te ronden. Isimat kwam niet meer voor in de plannen van PSV-coach Mark van Bommel. De 27-jarige Fransman kwam in 2014 over van AS Monaco. Onder Phillip Cocu was hij wel een vaste waarde bij PSV, waarmee hij in 2015, 2016 en 2018 de landstitel veroverde.

Ook Ibrahima Seck en Stef Peeters officieel naar Waregem

Kort nadat de club de terugkeer van Idrissa Sylla aankondigde, werd de komst van Ibrahima Seck en Stef Peeters bevestigd. Ibrahima Seck verkast van Racing Genk naar Zulte Waregem. De 29-jarige Senegalees wordt tot het einde van het seizoen gehuurd. Daarna heeft Essevee een aankoopoptie op de defensieve middenvelder.

Seck speelde maar een jaar voor Genk. In januari 2018 volgde hij coach Philippe Clement van Waasland-Beveren naar de Limburgse club. Voordien verdedigde hij in Frankrijk de kleuren van Créteil (2012-2015) en Auxerre (2015-2016). Bij de competitieleider heeft hij nog een contract tot 2021.

De 26-jarige Stef Peeters komt over van het Franse Caen, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. Ook hij is een ex-speler van Genk (2011-2015). Na uitleenbeurten aan Sparta Rotterdam (2012-2014) en MVV Maastricht (2014-2015), verkaste hij in 2015 naar die laatste Nederlandse club. Een jaar later keerde hij naar België terug en speelde hij één seizoen voor Sint-Truiden. De middenvelder wordt gehuurd van Caen, ook op op hem is er een aankoopoptie.

Zulte Waregem haalt Idrissa Sylla terug naar België

Zulte Waregem heeft zich nu ook officieel versterkt met aanvaller Idrissa Sylla. De 28-jarige Guinees verlaat de Engelse tweedeklasser Queens Park Rangers en ondertekende aan de Gaverbeek een contract voor 2,5 seizoenen.

Voor Sylla is het een terugkeer naar de club waar hij eerder al van september 2013 tot begin 2015 aan de slag was. Nadien trok hij naar Anderlecht, dat hem op zijn beurt eind augustus 2016 voor 2,5 miljoen euro liet vertrekken naar QPR. Eerder speelde hij in Frankrijk voor Le Mans en Bastia.

Bij Queens Park Rangers verzeilde hij in de loop van dit seizoen in de anonimiteit. Enkel in de eerste vier competitiewedstrijden van het seizoen mocht hij drie keer in actie komen, nadien was er in de selectie geen plaats meer voor hem. In totaal was hij voor de Londense traditieclub in 61 competitiewedstrijden goed voor 17 doelpunten en een assist.

Straetman op huurbasis naar Virton

Bob Straetman trekt tot het einde van het seizoen op huurbasis naar Excelsior Virton, uit de eerste amateurklasse. Dat heeft zijn moederclub Lokeren laten weten. Bij Lokeren, hekkensluiter in de Jupiler Pro League, kreeg de 21-jarige aanvaller dit seizoen maar weinig speelkansen. Verder dan een invalbeurt van een kwartier in een wedstrijd tegen Zulte Waregem (2-0 verlies) kwam hij niet.

Virton is deze jaargang sterk op dreef in de eerste amateurklasse. De ploeg uit het uiterste zuiden van België staat met 28 punten derde, achter autoritaire leider Tessenderlo (40 ptn) en Deinze (33 ptn).

Bob STRAETMAN (@KSCLokeren ) heeft een akkoord met @revirton. Dat huurt hem tot het einde van het seizoen. De vleugelspits vertrekt meteen op Daknam en vertrekt morgen niet mee op stage. Het jeugdproduct speelde 39 matchen voor Lokeren en scoorde daarin 3 keer. @hlnsport (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

Chinees bod op Neres

De Chinese club Guangzhou Evergrande heeft bij Ajax een megabod op David Neres neergelegd, meldt De Telegraaf. Guangzhou Evergrande wil 30 miljoen euro betalen voor de 21-jarige aanvaller uit Brazilië. Marc Overmars heeft in een eerder stadium gemeld dat er deze winterstop geen speler uit Amsterdam zal vertrekken, maar naar verluidt zou de Ajax-directeur voor een bedrag van 40 miljoen euro bereid zijn van dit principe af te wijken.

Neres voetbalt nu drie jaar bij Ajax, dat hem in 2016 voor 12 miljoen euro overnam van São Paulo FC. Dit seizoen heeft de Braziliaan onder Erik ten Hag lang niet altijd een basisplaats. Neres wordt voornamelijk gebruikt als ideale twaalfde man voorin, en zou niet bepaald tevreden zijn met die rol. Zijn contract in Amsterdam loopt tot medio 2022.

Mogelijk letsel houdt deal Thomas Kaminski met Gent tegen

Arme Thomas Kaminski (26). Hij leek zijn droomtransfer naar AA Gent beet te hebben, maar de deal staat op de helling. De doelman stapte niet mee op het vliegtuig naar Oliva, de stageplek van de Buffalo’s. Ook Franko Andrijasevic (27), Neto (27) en Taiwo Awoniyi (21) bleven thuis.

Lees er HIER alles over!