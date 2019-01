TransferTalk. Refaelov blijft twee jaar langer bij Antwerp - Volgt Fellaini Dembélé naar China? - Anderlecht wuift interesse in Bakkali weg, Lawrence mag wel alweer vertrekken De voetbalredactie

18 januari 2019

Refaelov ook volgende twee seizoenen bij Antwerp

Antwerp heeft Lior Refaelov ook voor de volgende twee seizoenen vastgelegd. Zijn contract bij Club Brugge liep af, dus kwam de Israëliër na dit seizoen vrij. Nu tekende hij voor twee jaar bij Antwerp. Refaelov kondigde vorige week al aan dat hij een gesprek had gehad met Antwerp en snel met goed nieuws hoopte te komen na de winterstage. Bij deze is dat dus beklonken. Met onder meer zes doelpunten en drie assists had Rafa een belangrijk aandeel in de sterke heenronde van Antwerp, dat op negen speeldagen voor de start van de play-offs op een knappe derde plaats staat.

Trekt Fellaini Dembélé achterna naar China?

De eerste Duivel heeft er getekend, een tweede kan volgen. Enkele zaakwaarnemers proberen Marouane Fellaini (31) te verleiden met een Chinees avontuur. Concreet is er echter nog niets.

Guanzghou. Beijing. Shanghai. Makelaars in opdracht van clubs uit de Chinese Super League schuimen opnieuw de topspelers af. Het regent telefoontjes en aanbiedingen, zelfs al zijn bij de meeste Chinese clubs de plaatsjes voor buitenlandse speler opgevuld. Ze anticiperen. Ook bij Fellaini rinkelde ondertussen de telefoon. Hij kent de verkooppraatjes ondertussen. Nu José Mourinho weg is en hij onder opvolger Ole-Gunnar Solskjaer niet onmiddellijk in de bovenste schuif lijkt te liggen, hebben de makelaars hun kans geroken. Concrete voorstellen liggen er nog niet, maar worden wel beloofd. Man United volgt het dossier vanop afstand. Fellaini, die vorige zomer nog twee jaar bijtekende, hoeft niet weg. Maar, zo wordt gefluisterd: bij een aanlokkelijk voorstel zal United erover nadenken. Zijn vriend Moussa Dembélé werd gisteren officieel voorgesteld bij Guangzhou R&F. Die andere Duivel, Yannick Carrasco, wil na een jaar alweer weg uit China, maar vond nog geen nieuwe club. (KTH)

Anderlecht wuift interesse voor Bakkali weg

Niet iederéén mag vertrekken. Anderlecht heeft vanuit Turkije vragen gekregen rond Zakaria Bakkali (22), maar de club heeft de geïnteresseerden laten weten dat de Marokkaanse Belg niet weg mag. Fred Rutten kent Bakkali nog van bij PSV en meent dat hij de aanvaller kan gebruiken. Dat geldt niet voor James Lawrence (26). De Welshe verdediger, die pas in de zomer overkwam van Trencin, werd aangeboden bij binnen- en buitenlandse clubs. Het toont aan dat hij niet langer in de plannen past. Gisteren was er een vrije dag, Ognjen Vranjes (28) blijft voorlopig ziek. (PJC)

Antwerp haalt Simão bij Boavista

Antwerp staat op het punt om zijn eerste wintertransfer af te ronden. Luciano D’Onofrio heeft zijn contacten in Portugal nog eens aangesproken en is erin geslaagd David Simão (28) los te weken bij Boavista. De centrale middenvelder/vrijschopspecialist heeft een goede linkervoet en maakte in alle wedstrijden die hij dit seizoen speelde de 90 minuten vol. Hij heeft al meer dan 180 wedstrijden in de Portugese competitie op zijn teller staan bij onder meer Paços de Ferreira, Arouca, Academica en Maritimo. Hij genoot zijn opleiding bij Benfica, maar daar kwam zijn carrière nooit helemaal van de grond. Hij probeerde het ook één seizoen in de Bulgaarse competitie bij CSKA Sofia. Simão zit momenteel een schorsing van vier speeldagen uit omdat hij na de wedstrijd tegen Moreirense verbaal nogal hevig in de clinch ging met iemand van de Portugese Primeira Liga. Antwerp heeft voor hem een contract voor 2,5 seizoenen klaarliggen en haalt met Simão een concurrent voor de blessuregevoelige Yatabaré. (SJH)

Genk blijft Mukhtar op de voet volgen

Alejandro Pozuelo blijft minstens tot het einde van het seizoen in Genk. Maar achter de schermen zijn ze in de Luminus Arena wel al bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. De 23-jarige Duitser Hany Mukhtar van het Deense Brøndby wordt nog steeds intensief gevolgd. Genk had al een persoonlijk akkoord met de nummer tien die in het verleden ook voor Benfica en Red Bull Salzburg uitkwam en in de voorronde van de Europa League twee keer tegen Genk speelde met Brøndby. Mocht Pozuelo toch voor een avontuur in het Midden-Oosten hebben gekozen, dan was hij de gedroomde vervanger. In 17 competitiewedstrijden was hij dit seizoen goed voor vijf goals en vier assists. (KDZ/PJC)

Duitse versterking voor Moeskroen

Moeskroen trok met Sidney Friede een Duitse versterking aan. De 21-jarige middenvelder komt op huurbasis, zonder aankoopoptie, over van de Duitse eersteklasser Hertha Berlijn. Friede was vroeger nog Duits international bij de U17.